A luat galben cu U Cluj și va rata meciul Hermannstadt - Rapid
Gazeta Sporturilor, 31 ianuarie 2026 20:50
Jakub Hromada (29 de ani), mijlocașul Rapidului, a luat cartonașul galben în meciul cu U Cluj, din runda cu numărul 24 din Superliga și a devenit indisponibil pentru deplasarea de pe terenul lui Hermannstadt. Înaintea meciului din Giulești, Hromada avea 3 cartonașe galbene și era la un pas să devină indisponibil pentru meciul cu Hermannstadt, echipă care a învins-o pe Rapid în ultimele 3 confruntări directe. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
21:00
Aflat în ultimele luni de contract, Mike Maignan a semnat și continuă în Serie A # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui AC Milan, Mike Maignan, a semnat oficial un nou contract pe termen lung cu clubul italian. Acordul precedent ar fi expirat în vară, iar noul contract este valabil până în iunie 2031. Francezul a primit o creștere semnificativă a salariului, care va ajunge acum la un total de 7 milioane de euro pe sezon.Astfel, Maignan va rămâne la gigantul milanez, chiar dacă în vară se înțelesese cu Chelsea, dar clubul i-a blocat transferul. ...
Acum 30 minute
20:50
Jakub Hromada (29 de ani), mijlocașul Rapidului, a luat cartonașul galben în meciul cu U Cluj, din runda cu numărul 24 din Superliga și a devenit indisponibil pentru deplasarea de pe terenul lui Hermannstadt. Înaintea meciului din Giulești, Hromada avea 3 cartonașe galbene și era la un pas să devină indisponibil pentru meciul cu Hermannstadt, echipă care a învins-o pe Rapid în ultimele 3 confruntări directe. ...
Acum o oră
20:30
20:30
Sunt revoltați de condiții la Rapid - U Cluj: „La noi când veniți vă descălcați!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj. Atmosferă tensionată în Giulești din cauza condițiior de acces în stadion. Cu aproximativ 30 de minute înainte de start, zona destinată suporterilor oaspeți s-a transformat într-un adevărat test de echilibru pentru cei veniți să-și susțină echipa. Noroiul acumulat după precipitațiile din București din ultimele zile și-a spus cuvântul, iar fanii „studenților” au fost extrem de revoltați din cauza acestui aspect. ...
20:20
Mentorul lui Rafa Nadal minimizează succesul actualului lider ATP: „Rivalii sunt de nivel inferior” # Gazeta Sporturilor
Toni Nadal (64 de ani), antrenor al nepotului său, Rafael, până în 2017, a comentat situația actuală a circuitului masculin, susținând că pe lângă calități extraordinare, Carlos Alcaraz are noroc de adversari de nivel scăzut.Unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal din copilărie până la începutul lui 2017, Toni Nadal, a fost provocat să disece subiecte la zi în tenisul masculin actual. ...
Acum 2 ore
20:10
Golgheterul care a jucat la FCSB, Dinamo și Universitatea Craiova analizează lupta pentru titlu: „E momentul ca una dintre ele să fie iar campioană” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cristea (41 de ani) a analizat pentru GSP.ro lupta la titlu din Superligă. Și explicat care sunt, în opinia lui, favoritele la trofeul de campioană.Trecut pe la echipe precum FCSB, Poli Timișoara, Dinamo sau Universitatea Craiova, Andrei Cristea e acum antrenor în Liga 2, la Concordia Chiajna. Dar cu toate acestea urmărește atent Superliga și a analizat lupta la vârf, explicând că le vede pe Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova luptând pentru titlul de campioană. ...
20:10
Ter Stegen rămâne fără victorie la Girona » Echipa lui Horațiu Moldovan i-a învins pe catalani # Gazeta Sporturilor
Girona a cedat la limită pe terenul nou-promovatei Real Oviedo, scor 0-1, într-un duel al rundei cu numărul #22 din La Liga. Meciul de astăzi a reprezentat a doua apariție pentru Ter Stegen în poarta grupării catalane după transferul de la Barcelona.Horațiu Moldovan a fost rezervă neutilizată în tabăra gazdelor. ...
20:00
Bogdan Andone tremură pentru calificarea în play-off: „Nu cred că lipsa lui a fost problema” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - UTA Arad 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a reacționat după primul eșec în 2026. Piteștenii tremură pentru calificarea în play-off, deși la un moment dat aveau un avans destul de liniștitor.Tehnicianul nou-promovatei susține că remiza era un rezultat echitabil, ținând cont de ce s-a jucat. E de părere că n-a contat atât de mult absența atacantului Ricardo Matos (25 de ani), accidentat. ...
19:50
FC Argeș - UTA Arad 0-1. Mario Tudose (21 de ani), stoperul piteștenilor, a reacționat după insuccesul din această seară. Piteștenii puteau lua o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, însă lupta s-a încins și mai mult.Chestionat despre ofertele pe care le-ar fi primit, Tudose a explicat că nu știe de vreun interes concret. E concentrat în acest moment pe ceea ce are de făcut la FC Argeș, club pentru care va juca cel puțin până la finalul sezonului. ...
19:50
Paul George (35 de ani), extrema echipei Philadelphia 76ers și de nouă ori All-Star în NBA, a fost suspendat pentru 25 de meciuri pentru încălcarea regulilor programului antidoping al ligii nord-americane de baschet. Deși nu a fost oferită nicio clarificare cu privire la substanța ilicită detectată la jucător, acesta și-a asumat deja vina pentru cele întâmplate. ...
19:40
Marius Coman (29 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, a oferit declarații, după ce a marcat singurul gol al victoriei cu FC Argeș, scor 1-0, din runda 24 din Superliga.Marius Coman are parte de un început de an foarte bun. După ce a marcat etapa trecută, în UTA - Rapid, 1-2, fostul atacant de la Corvinul a decis duelul împotriva piteștenilor. ...
19:30
Start la Transylvania Open! Ce au făcut româncele și cum arată programul zilei de duminică # Gazeta Sporturilor
După o zi în care s-au jucat 8 meciuri din calificări, duminică, 1 februarie, încep primele partide de pe tabloul principal al Transylvania Open. La simplu, România nu va avea nicio reprezentantă în a doua zi a competiției, în schimb trei românce vor juca la dublu.Sâmbătă, 31 ianuarie, a început a 6-a ediție a Transylvania Open, având loc 8 meciuri din calificări. Briana Szabo și Mara Gae, cele două românce din calificări, au pierdut încă din primul tur. ...
19:30
Adrian Mihalcea a jubilat la interviu, după ce a urcat pe loc de play-off: „Pfoai, îl iubesc” # Gazeta Sporturilor
După FC Argeș - UTA Arad, meci încheiat cu succesul formației vizitatoare, scor 1-0, în etapa a 24-a din Superliga, Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul învingătorilor, a tras primele concluzii, extrem de bucuros de rezultat. Unicul gol al întâlnirii a fost reușit de Marius Coman, în minutul 67, iar după acest rezultat lupta pentru play-off devine teribilă. ...
19:20
Scor de neprezentare în duelul din Emirate dintre Adrian Șut și antrenorul Ciprian Panait # Gazeta Sporturilor
Al-Ain, echipa lui Adrian Șut (26 de ani), a învins-o în deplasare pe Dibba Al Fujairah, scor 3-0, în sferturile de finală ale Cupei Președintelui din Emiratele Arabe Unite. Fostul jucător de la FCSB a fost titular și a părăsit terenul după 66 de minute.Pe banca tehnică a gazdelor s-a aflat antrenorul român Ciprian Panait (49 de ani). Pentru Șut a fost al treilea meci în Emirate. Al-Ain l-a transferat de la FCSB pentru 1,5 milioane de euro. ...
Acum 4 ore
19:10
Explicații pentru lipsa VAR de la Slobozia - Hermannstadt: „Cum adică «nu funcționează»?” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Hermannstadt, scor 2-3, primul meci al zilei de sâmbătă în Superliga, nu a beneficiat de sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice. Președintele Unirii, Ilie Lemnaru, a explicat situația, în exclusivitate pentru GSP.ro.Lemnaru susține că toate verificările tehnice anterioare au fost în regulă, iar defecțiunea nu a fost provocată de infrastructura arenei. ...
19:00
Jennifer Capriati, adolescenta-minune a anilor 1990, plecăciune în fața lui Novak Djokovic la Australian Open: „E aproape un supraom” # Gazeta Sporturilor
Fosta jucătoare americană Jennifer Capriati (49 de ani), triplă campioană de Grand Slam și lider mondial în 2001, a revenit la Melbourne după mult timp pentru a oferi trofeul campioanei din 2026 și pentru a reflecta asupra carierei ei, dar și a tenisului actual. ...
19:00
Pisa a înregistrat un nou eșec în Serie A » Marius Marin a fost înlocuit la pauză # Gazeta Sporturilor
Pisa a cedat pe teren propriu duelul nou-promovatelor cu Sassuolo, scor 1-3, în etapa #23 din Serie A. Marius Marin a început partida încă din primul minut, dar a fost înlocuit la pauză de către Alberto Gilardino.Programul complet al etapei #23 din Serie ADupă eșecul categoric suferit în runda precedentă pe „Giuseppe Meazza” împotriva liderului Inter, scor 2-6, cei de la Pisa au pierdut din nou în campionat și rămân fără victorie în 2026. ...
18:40
Adversara lui Jaqueline Cristian din turul inaugural al Transylvania Open s-a retras în ultimul moment! Motivul deciziei # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA), favorita numărul 2 a Transylvania Open, a rămas fără adversară în primul tur al competiției, după ce Camila Osorio (24 de ani, 84 WTA) s-a retras în ultimul moment.Jaqueline Cristian, prima „rachetă” a României, a venit la Cluj-Napoca dornică să câștige trofeul de la Transylvania Open. Vineri, 30 ianuarie, românca a participat la tragerea la sorți a tabloului principal al turneului și și-a aflat adversara din primul tur. ...
18:40
Capcană pentru Craiova! Ianis Zicu păstrează misterul în privința lui Denis Alibec # Gazeta Sporturilor
Joacă sau nu Denis Alibec împotriva liderului Craiova? Aceasta este marea întrebare înaintea întâlnirii de duminică dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova. Gazdele au prezentat vineri transferul atacantului de la FCSB, anunțând că se va alătura lotului duminică și va debuta miercuri, la meciul cu Dinamo București.Motivul ar fi faptul că este răcit și nu s-a antrenat în ultimele zile. ...
18:30
Vlădoiu regretă schimbarea stadionului și e gata să facă un pas în spate: „Nici eu, nici Prepeliță nu tragem de post” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Ialomițenii au pierdut al treilea meci consecutiv în 2026. Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al gazdelor, a reacționat după încă un eșec în Superliga.Slobozia a revenit pe stadionul „1 Mai” cu gânduri mari. A primit câte 3 goluri de la UTA și Hermannstadt, iar Vlădoiu a ajuns să creadă că era mai bine ca echipa să rămână la Clinceni pentru a doua parte a sezonului. ...
18:20
Păzea, vin „Șepcile roșii”! De ce U Cluj naște frisoane în Giulești: „Ar urma a patra, nu?” # Gazeta Sporturilor
Rapid trage la titlu, U Cluj să prindă play-off-ul. „Șepcile roșii” au bifat 3 din 3 victorii la ultimele descinderi în Grant, iar jucătorii ardelenilor spun că au venit în Capitală pentru a patra.Rapid - U Cluj este capul de afiș al zilei de azi în Superliga, diseară, de la ora 20:00, în Giulești. ...
18:00
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum” # Gazeta Sporturilor
Fosta jucătoare de tenis Dominika Cibulkova nu mai ascunde relația cu omul de afaceri Tibor Vincze. Soția celui din urmă, Alexandra, a făcut scandal în presa din Slovacia.Dominika Cibulkova, 36 de ani în acest moment, a fost o jucătoare de top. A câștigat 8 turnee în carieră, a jucat o finală la Australian Open și a ajuns cel puțin în sferturi la celelalte turnee de Grand Slam. Cel mai bun loc ocupat a fost 4, în martie 2017. ...
18:00
Publicul i-a cerut demisia lui Prepeliță, iar Dorinel Munteanu a dezvăluit dialogul de pe gazon: „Asta i-am spus” # Gazeta Sporturilor
După Unirea Slobozia - Hermannstadt, scor 2-3, Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a dezvăluit ce i-a spus pe gazon lui Andrei Prepeliță.Slobozia a ajuns la 3 eșecuri la rând în Superliga și ocupă locul 13, cu 21 de puncte. Publicul a digerat greu eșecul, iar suporterii i-au cerut demisia lui Prepeliță la finalul partidei. ...
18:00
Misiune imposibilă! România și-a aflat adversara din posibila finală pentru CM de handbal din 2027 # Gazeta Sporturilor
Ghinion la tragerea la sorți! Naționala de handbal masculin a României și-a aflat posibila adversară din finala pentru Campionatul Mondial, dacă va trece inițial de naționala Turciei, în semifinale. În cazul unui succes, România va lupta pentru locul la turneul final contra Norvegiei.„Tricolorii” au evitat naționale precum Franța, Spania sau Ungaria, dar tot misiune imposibilă vor avea și contra Norvegiei. ...
18:00
Nottingham Forest a bătut palma cu cei de la Manchester City pentru transferul lui Stefan Ortega (33 de ani), portarul german cu două convocări la prima reprezentativă „Die Mannschaft”.Programul complet al etapei #24 din Premier LeagueÎn ultimele sezoane petrecute pe Etihad, goalkeeper-ul în vârstă de 33 de ani a fost rezerva lui Ederson la meciurile disputate de City atât în campionat, cât și în UEFA Champions League. ...
18:00
Valentin Mihăilă (25 de ani) a înscris sâmbătă primul gol din acest an, chiar la prima titularizare pe care a primit-o din partea antrenorului Recep Ucar (50 de ani). Rizespor, formația românului, a remizat pe terenul celor de la Basaksehir, scor 2-2, în etapa 20 din Turcia.În primele două meciuri din 2026 a bifat 46 de minute (16 cu Goztepe și 30 cu Alanyaspor). ...
17:40
„Zâmbește dacă ești fericită” » Emma Răducanu s-a întors la Cluj cu un singur gând # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a ajuns în cursul zilei de sâmbătă la Cluj, acolo unde va participa la Transylvania Open. Sportiva britanică o va întâlni în primul tur pe belgianca Greet Minnen (28 de ani, 123 WTA). Partida va avea loc duminică, 1 februarie, ora 11:00.Emma a sosit la Cluj pentru a doua oară în primele șase ediții ale Transylvania Open. Ea este principala favorită la câștigarea trofeului.FOTO. ...
17:30
FCSB, luată peste picior de o echipă din Turcia: „Suntem mult, mult mai buni decât ei” # Gazeta Sporturilor
Înaintea meciului Kokaelispor - Fenerbahce, din prima ligă a Turciei, președintele gazdelor a declarat că echipa lui este mult mai bună decât FCSB, fosta adversară a clubului antrenat de Domenico Tedesco.Kokaelispor a promovat în prima ligă din Turcia la finalul sezonului trecut, iar în acest moment se clasează pe locul 9. ...
17:20
Prețurile au sărit brusc » Cât a ajuns să coste un bilet la finala stelară de la Australian Open, Djokovic - Alcaraz # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) joacă duminică dimineața, începând cu ora 10:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Eurosport, a 11-a sa finală la Australian Open, iar adversarul în lupta pentru trofeu va fi tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP). Cererea pentru un bilet a crescut enorm, la fel și prețurile pentru duelul programat pe Rod Laver Arena. ...
Acum 6 ore
17:10
Judecătorul a refuzat solicitarea lui Real Madrid în cazul Negreira » Laporta: „Mă bucur că le-a închis ușa-n nas!” # Gazeta Sporturilor
În calitate de acuzator particular (parte civilă) în cazul Negreira, în care FC Barcelona este anchetată pentru plățile făcute fostului vicepreședinte al arbitrilor în Spania, Real Madrid a solicitat acces la o serie de documente ale clubului catalan, dar cererea i-a fost respinsă. Joan Laporta a reacționat triumfător. ...
17:00
16:50
Viața fostului jucător al lui Real Madrid » Opt copii, muzică rap și un accident vascular cerebral # Gazeta Sporturilor
Parcursul lui Royston Drenthe a fost unul atipic. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, ajuns la 38 de ani, a avut o carieră intensă atât pe teren, cât și în afara lui, marcată de suișuri și coborâșuri, dar și de probleme serioase de sănătate.Încă de la o vârstă fragedă, Drenthe a fost remarcat de Feyenoord Rotterdam, club la care a trecut prin toate categoriile de juniori. ...
16:40
Elena Rybakina, noua campioană de la Australian Open: „Nu mă așteptam să întorc soarta meciului” # Gazeta Sporturilor
Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a câștigat al doilea trofeu de Mare Șlem al carierei, învingând-o pe Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) cu 6-4, 4-6, 6-4. Kazaha și-a împărtășit senzațiile care au venit odată cu triumful de la Australian Open.Elena Rybakina a câștigat două finale de Grand Slam din trei disputate, una la Wimbledon 2022 și una la Australian Open 2026. ...
16:40
Viața fostului jucător al lui Real Madrid » Opt copii, rap și un accident vascular cerebral # Gazeta Sporturilor
Parcursul lui Royston Drenthe a fost unul atipic. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, ajuns la 38 de ani, a avut o carieră intensă atât pe teren, cât și în afara lui, marcată de suișuri și coborâșuri, dar și de probleme serioase de sănătate.Încă de la o vârstă fragedă, Drenthe a fost remarcat de Feyenoord Rotterdam, club la care a trecut prin toate categoriile de juniori. ...
16:20
Circuitul „Catalunya” de lângă Barcelona a găzduit primele teste premergătoare sezonului 2026 de Formula 1. Mercedes a impresionat în cele cinci zile de acțiune.A fost prima ocazie ca echipele să-și testeze noile monoposturi în condiții reale, departe de ochii publicului larg. Fiecare echipă a putut participa la doar trei dintre cele cinci zile de pregătire. Contrar temerilor, monoposturile s-au arătat fiabile, majoritatea acumulând un kilometraj serios. ...
16:10
Cristi Manea a primit o veste cumplită cu doar câteva ore înainte de Rapid - U Cluj # Gazeta Sporturilor
Cu doar câteva ore înaintea meciului găzduit de Rapid cu U Cluj, în cadrul etapei 24 din Superliga, Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta al giuleștenilor, a primit o veste cumplită: mama sa a decedat. În urma tragicului eveniment, Cristi Manea a fost lăsat în afara lotului de către Constantin Gâlcă pentru meciul cu U Cluj. ...
15:50
Fotbal pe un ger aspru, cu cinci goluri, între două echipe de tradiție din Liga 2 # Gazeta Sporturilor
Două dintre divizionarele secunde din Moldova, Politehnica Iași și FC Bacău, s-au confruntat astăzi, într-un meci amical care a avut loc pe terenul cu gazon sintetic din Copou. Rezultatul partidei dintre echipele orașelor care înainte de 1989 erau cele mai importante poluri fotbalistice ale Moldovei a fost 2-3, după 0-1 la pauză.Au înscris Camara (52), Ștefanovici (86), respectiv Cîrstean (23), Mitrică (70), Lungu (75). Meciul s-a derulat pe un frig puternic. ...
15:40
Amalia Covaliu (17 ani) a obținut medalia de argint în etapa de Cupă Mondială de la Tbilisi, competiție rezervată sabrerelor junioare. Pe tabloul principal, Covaliu a ajuns până în finala concursului, unde a fost învinsă de reprezentanta țării-gazdă, Alexandra Kuvaeva, cu 15-11.Sportiva dinamovistă a înregistrat patru victorii și două înfrângeri în grupa preliminară, apoi a trecut, pe tabloul de128, de sabrera Laila Bergez (Franța), cu 15-8. ...
15:40
„Vă rupem picioarele!” » Tensiune în Superligă, publicul a explodat: „Demisia!” # Gazeta Sporturilor
Publicul din Slobozia a erupt în timpul primei reprize a meciului dintre Unirea și Hermannstadt. După golul 3 al oaspeților, a fost cerută demisia antrenorului!Unirea Slobozia spera ca odată cu mutarea acasă, pe stadionul „1 mai”, să beneficieze de conexiunea cu publicul local. Realitatea avea să-i surprindă.Astăzi, la doar al doilea meci acasă, spectatorii le-au fost ostili. ...
15:40
Elias Charalambous așteaptă transferuri după partida cu Csikszereda: „Unul este aproape finalizat” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, tehnicianul campioanei României, FCSB, a prefațat în cadrul conferinței de presă duelul de mâine, de la ora 20:00, împotriva ciucanilor de la Csikszereda. Antrenorul cipriot a vorbit despre importanța partidei, lupta pentru play-off, situația lotului, dar și despre transferurile pregătite de club.După 23 de etape din Superliga, roș-albaștrii se află pe locul 11, la cinci puncte de ultima poziție care asigură calificarea în play-off. ...
15:30
Fondat în 2001, ca și continuator al Federației Române a Sportului pentru persoane cu handicap, Comitetul Național Paralimpic, condus din martie 2025 de Eduard Novak, organizează în premieră Gala Sportului Paralimpic.Pe 25 februarie 2026, pentru prima dată vor primi recunoaștere cei mai merituoși reprezentanți ai sportului paralimpic, într-o festivitate la care va participa și brazilianul Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional din 2017. ...
15:30
Ciprian Marica știe cine îl va înlocui pe Denis Drăguș cu Turcia: „Pierdere mare, el va fi titular” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (41 de ani), fostul căpitan al naționalei, a comentat în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor vestea că Denis Drăguș (26 de ani) nu va putea evolua în barajul din martie cu Turcia. Atacantul va rămâne cu două etape de suspendare în urma faultului făcut în duelul cu Bosnia, meci pierdut de tricolori cu scorul de 1-3. ...
15:20
Ulterior testelor presezon de la Barcelona, un „shakedown” în cadrul căruia piloții au putut petrece timp prețios în cockpit-ul noilor monoposturi, Max Verstappen (28 de ani) s-a declarat mulțumit de performanța noului motor Red Bull, dar a ținut să sublinieze că echipa mai are multe lucruri de pus la punct. ...
Acum 8 ore
15:10
Unirea Slobozia - Hermannstadt, primul meci al zilei de sâmbătă în Superliga, nu a beneficiat de sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice.Stadionul din Slobozia, modernizat recent pentru a putea găzdui meciuri de Superliga, nu e conectat la rețeaua electrică a orașului. Fiind alimentat de un generator, cei din camera VAR au constat fluctuații de tensiune care au făcut imposibilă utilizarea sistemului, din cauza riscului de deteriorare a acestuia. ...
15:10
Aryna Sabalenka, după a doua finală consecutivă pierdută la Australian Open: „Foarte supărată pe mine însămi” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și-a povestit trăirile din ultimul act de la Melbourne, pe care l-a pierdut în fața Elenei Rybakina (26 de ani, locul 5 WTA), cu 4-6, 6-4, 6-4.Aryna Sabalenka s-a prezentat la conferința de presă într-o dispoziție care celor prezenți la fața locului li s-a părut puțin ciudată. ...
15:10
„Să-i luăm gâtul?! » „Țețe” Moraru îi ia apărarea lui Epassy, după gafa din Dinamo - Petrolul # Gazeta Sporturilor
Dumitru „Țețe” Moraru, 69 de ani, portar de legendă al „câinilor” între 1981 și 1989, perioadă în care a câștigat trei titluri și trei Cupe ale României cu Dinamo, a analizat cele întâmplate în remiza roș-albilor cu Petrolul, scor 1-1, cu accent pe eroarea lui Devis Epassy, care a ieșit eronat la o centrare, a scăpat balonul, iar „lupii” au restabilit egalitatea prin Gicu Grozav, fost jucător la Dinamo. ...
15:10
Rămâne Cristi Chivu cu buza umflată? » Obiectivele lui Inter sunt în aer! Cluburile au blocat toate transferurile # Gazeta Sporturilor
E din ce în ce mai probabil ca Inter să nu facă nicio achiziție importantă în acest mercato, nici să cedeze un jucător important. Cristi Chivu are șanse infime să-l mai aducă pe Moussa Diaby de la Al-Ittihad. La fel, Liverpool nu-i dă voie lui Curtis Jones să-și negocieze plecarea la liderul Seriei A.Ultimele două zile din fereastra de transferuri din 2026, care se va închide luni seară în Italia, par să nu aducă nicio noutate la Inter. ...
15:10
Kopic a luat decizia! Ce se va întâmpla la meciul cu Farul, după eroarea lui Epassy # Gazeta Sporturilor
După 1-1 cu Petrolul, meci în care a ratat victoria pe final, Dinamo se pregătește de meciul cu Farul, de pe 4 februarie. Iar Zeljko Kopic a decis cine va apăra.Deși a deschis scorul în meciul de pe „Arcul de Triumf”, prin Danny Armstrong (64), Dinamo nu a putut ține de rezultat, fiind egalată pe final, de Gicu Grozav (82), care a profitat de gafa portarului Devis Epassy. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.