Americanii „sparg banca“ pentru un jucător dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova
Fanatik, 31 ianuarie 2026 20:50
Jalen Blesa, jucătorul îndepărtat de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, este aproape de un transfer important. Unde poate ajunge fostul atacant al oltenilor.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
21:10
Cu cine formează un cuplu, de fapt, căpitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cîrjan. Jucătorul de fotbal a postat prima fotografie cu actuala parteneră de viață.
21:10
Final de telenovelă în cazul transferului lui Mario Tudose! Fundașul dorit de toate formațiile mari din România a decis unde va juca # Fanatik
Mario Tudose este unul dintre cei mai interesanți tineri din SuperLiga României și mai multe echipe și-au arătat interesul pentru el în ultimul an. Ce decizie a luat cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato
Acum 30 minute
20:50
Americanii „sparg banca“ pentru un jucător dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova # Fanatik
Jalen Blesa, jucătorul îndepărtat de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, este aproape de un transfer important. Unde poate ajunge fostul atacant al oltenilor.
Acum o oră
20:40
Moment de reculegere la Rapid – U Cluj pentru mama lui Cristi Manea și suporterii lui PAOK. Mesajele afișate de fani. Foto # Fanatik
Startul meciului Rapid - U Cluj a fost precedat de un moment de reculegere. Vezi pe Fanatik.ro ce au afișat suporterii din Giulești după tragediile recente.
20:30
„Bocciu”, absent de la Rapid – U Cluj din cauza problemelor de sănătate! Care este situația liderului galeriei giuleștene. Exclusiv # Fanatik
Crainicul Rapidului a anunțat cu câteva zeci de minute înaintea fluierului de start al partidei cu U Cluj absența lui Liviu Ungureanu, alias „Bocciu”. Care este starea sa de sănătate
Acum 2 ore
20:10
Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu U Cluj. Cum a reacționat fostul jucător de la FCSB. Foto # Fanatik
Olimpiu Moruțan, la primul meci ca titular pentru Rapid, a fost chemat de suporteri să înjure Steaua chiar pe Giulești. Vezi pe Fanatik.ro cum s-a comportat mijlocașul român.
20:00
Fanatik SuperLiga, duminică 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – U Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, duminică, 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după Rapid - U Cluj
19:40
Neluțu Varga a lămurit situația lui Islam Slimani, atacantul cu experiență în Premier League: „Urmează să semneze” # Fanatik
Neluțu Varga a făcut un anunț important cu privire la atacantul cu peste 100 de meciuri în top 5 ligi ale lumii! Patronul „feroviarilor” a dezvăluit că fotbalistul urmează să semneze
19:30
Marius Șumudică și Al-Okhdood fac tot posibilul pentru a se salva de la retrogradare în Arabia Saudită! Formația antrenată de tehnicianul român a transferat de la campioană
Acum 4 ore
19:10
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună # Fanatik
Ce rentă viageră are, de fapt, Sandra Izbașa de la Power Couple. Suma cu care o răsplătește statul român, după o carieră frumoasă și lungă în gimnastică.
19:00
Daniel Pancu a adus schimbarea la faţă! CFR Cluj, serie incredibilă sub comanda noului antrenor # Fanatik
CFR Cluj merge ceas sub comanda lui Daniel Pancu. Ardelenii sunt lideri de când au fost preluaţi de noul antrenor, înregistrând o singură înfrângere: 0-3 cu FC Argeş.
18:50
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză # Fanatik
Duelurile dintre Rapid și U Cluj au adus mereu spectacol în întrecerea internă. Au fost însă și dispute dezechilibrate de-a lungul istoriei. Opt goluri s-au marcat în urmă cu peste 80 de ani.
18:40
Mărturii tulburătoare la o lună de la tragedia din Crans Montana. Scăpată din infern, Eleonora îşi spune povestea: „Un moment de teroare pură” # Fanatik
La o lună după incendiul devastator de la Crans Montana, Eleonora rememorează fuga disperată din infern. A suferit răni cumplite, iar acum se recuperează într-o clinică din Milano.
18:30
Cum ajunge, de fapt, FCSB în play-off. Mihai Stoica a făcut toate calculele. “Dacă reuşim asta” # Fanatik
La câteva ore după eliminarea din Europa, Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în finalul sezonului. Oficialul campioanei a făcut calculele pentru play-off.
18:20
Valentin Mihăilă traversează o formă excelentă în Turcia, cu goluri în meciuri consecutive pentru Rizespor. Cum a marcat în ultimul meci din campionat.
18:00
Prețuri astronomice la Super Bowl! Cât e cel mai ieftin bilet pe stadionul pe care ar putea juca România la Cupa Mondială. Comparația cu finala Champions League, halucinantă # Fanatik
Un bilet la Super Bowl 60 costă o mică avere! Marele meci se va juca pe unul dintre stadioanele pe care ar putea evolua și România la Cupa Mondială
17:40
Darius Olaru și momentul adevărului: 10 întrebări-fulger pentru căpitanul FCSB-ului. „Ce te enervează cel mai mult?” # Fanatik
Darius Olaru are „tupeu” și în afara terenului de joc. Căpitanul FCSB-ului a răspuns la câteva întrebări-fulger. Ce răspuns a dat când a fost chestionat despre lucrul care îl enervează cel mai mult.
17:20
Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri din România, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv # Fanatik
Ronnie O'Sullivan a rămas legat de România. Din informaţiile FANATIK, superstarul din snooker ar putea investi la noi în ţară şi a avut mai multe întâlniri cu Adrian Thiess, ultima chiar în Berlin în această săptămână.
Acum 6 ore
17:00
România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! „Balaurul” care ne-a ieşit în cale după tragerea la sorţi # Fanatik
România va avea o misiune imposibilă pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027. Dacă vor trece de Turcia, "tricolorii" vor da peste Norvegia, una dintre forţele Europei.
16:40
Universitatea Craiova, fără Ștefan Baiaram la meciul cu Farul. Care este situația lui Lyes Houri și Adrian Rus # Fanatik
Ștefan Baiaram nu va juca în meciul Farul – Universitatea Craiova. Filipe Coelho a explicat situația lui Lyes Houri și Adrian Rus înaintea partidei de la Ovidiu.
16:30
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București” # Fanatik
Suma uriașă de bani pe care o câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Fotbalistul FCSB încasează mult mai mult decât în fotbal.
16:20
Elias Charalambous a anunțat un nou transfer înainte de FCSB – Csikszereda: „E aproape finalizat” # Fanatik
FCSB joacă contra celor de la Csikszereda în etapa 24 din SuperLiga. Elias Charalambous a anunțat un nou transfer la echipa bucureșteană, chiar înaintea meciului.
16:00
Vestea momentului pentru Cristi Chivu! Inter, aproape de transferul unui campion din Premier League. Anunțul lui Fabrizio Romano: „40 milioane de euro” # Fanatik
Cristi Chivu primește întăriri! Inter se află în negocieri avansate cu un campion din Premier League. Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.
15:40
Fără VAR la Unirea Slobozia – FC Hermannstadt! Motivul surprinzător pentru care nu a fost montat sistemul # Fanatik
Sistemul VAR nu a putut fi implementat pentru întâlnirea Unirea Slobozia - FC Hermannstadt. Care este adevăratul motiv pentru care arbitrajul video nu a putut fi pus în funcțiune.
15:30
Tudor Băluță revine la Constanța din postura de adversar. Olteanul i-a pus gând rău Farului: „Vrem să reușim ceva și mai măreț!“ # Fanatik
Tudor Băluță va juca pentru prima dată la Ovidiu împotriva fostei sale echipe, Farul Constanța. Ce a spus mijlocașul oltean despre dorințele pe care le vrea îndeplinite în tricoul alb-albastru.
Acum 8 ore
15:10
Doliu în clubul Rapid! Mama lui Cristi Manea s-a stins din viață. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre tragedia din familia fundașului lateral al giuleștenilor.
14:50
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB îl vrea pe Joao Paulo de la Oţelul Galaţi. Gigi Becali a confirmat interesul pentru mijlocaşul african şi a dezvăluit suma pe care este dispus să o plătească.
14:40
Aryna Sabalenka, reacție uluitoare după înfrângerea din finala de la Australian Open 2026: ”Se amuză când pierd”. Ce i-a transmis campioana Elena Rybakina # Fanatik
Aryna Sabalenka a pierdut finala de la Australian Open 2026 în fața Elenei Rybakina. Ce a spus liderul clasamentului WTA la finalul întâlnirii de la Melbourne.
14:20
Cea mai tare lovitură pe care o pregătește Mitică Dragomir: „Bogdan vrea în Dubai și în Miami”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit la "Profeţiile lui Mitică" planul familiei sale de a-şi extinde afacerile în afara României. Ce i-a determinat să facă acest pas.
14:20
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere # Fanatik
Mai mulți jucători din țară au îmbrăcat în trecut tricoul galonatei echipe italiene AS Roma. Primul fotbalist român care a ajuns în ”Cetatea Eternă” a fost un rapidist.
14:10
A venit nota de plată după derby-ul Dinamo – Petrolul 1-1. Amenzi usturătoare pentru „câini” # Fanatik
Derby-ul Dinamo - Petrolul 1-1 s-a jucat pe „Arcul de Triumf”, însă rivalitatea dintre cele două s-a resimțit din plin. Ce amenzi au venit a doua zi după meciul din etapa 24 din SuperLiga.
13:50
Arne Slot, ultimatum pentru jucătorii săi înainte de Liverpool – Newcastle: „Nu ne putem permite nicio greșeală! Am făcut deja prea multe!” # Fanatik
Liverpool înfruntă Newcastle în etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat antrenorul „cormoranilor” înaintea meciului de maximă importanță pentru echipa lui.
13:30
Lovitură importantă pentru Dan Șucu după ultimul rezultat al echipei sale. Cine este jucătorul de națională care s-a despărțit de clubul patronat de afaceristul român.
Acum 12 ore
12:50
FCSB și Universitatea Craiova au adus milioane în conturile lui Becali și Rotaru, dar și puncte la coeficientul UEFA. Bilanțul cluburilor românești în sezonul 2025/26 # Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova au salvat coeficientul României în Europa. Află câți bani au încasat Gigi Becali și Mihai Rotaru, dar și care este bilanțul cluburilor românești în sezonul 2025/26.
12:40
Tatăl lui Liam Rosenior, „coșmarul” lui Chelsea! Statistică interesantă înainte de derby-ul cu West Ham # Fanatik
Meciul Chelsea - West Ham, din etapa 24 de Premier League, aduce în prim-plan o statistică interesantă. Tatăl lui Liam Rosenior a fost protagonist într-un derby londonez.
12:20
Cel mai surprinzător debut la FCSB: “Nu cred că e pregătit, dar poate fi o descoperire pentru fotbalul românesc!” Ce se întâmplă cu Târnovanu # Fanatik
FCSB pregătește o schimbare surprinzătoare pentru meciul cu Csíkszereda. Mihai Popa va debuta în poartă, iar Ștefan Târnovanu va fi rezervă. Anunțul lui MM Stoica.
12:10
Simona Halep, reacție uimitoare după ce s-a cazat la un hotel din Cluj-Napoca. Ce a impresionat-o # Fanatik
La un an de la retragerea din tenis, Simona Halep se bucură de călătorii și mici plăceri. Acum fosta sportivă din Constanța a rămas surprinsă de un hotel de lux.
11:50
Cum s-a stricat relația dintre Florin Prunea și Răzvan Burleanu. Ce spune despre o colaborare cu FRF # Fanatik
Florin Prunea, unul dintre contestatarii aprigi ai FRF, a dezvăluit motivul pentru care nu-l are la inimă pe Răzvan Burleanu, pe care îl critică foarte des.
11:30
Ultimul act de la Australian Open 2026 îi aduce față în față pe Carlos Alcaraz, lider mondial în tenisul masculin actual, și Novak Djokovic, jucător care a câștigat nu mai puțin de zece titluri la […]
11:20
Dezastru pentru Mircea Lucescu! România, oficial fără atacantul numărul 1 în barajul cu Tucia # Fanatik
România a primit o lovitură grea înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu nu se va putea pe atacantul titular din „Generația de Suflet” pentru meciul de la Istanbul.
11:10
Curg criticile pentru David Epassy după gafa din Dinamo – Petrolul 1-1: ”Mai bine nu ieși” # Fanatik
Gafa lui David Epassy din meciul Dinamo - Petrolul 1-1 i-a costat pe ”câini” 2 puncte importante. Un fost mare portar l-a pus la zid pe internaționalul camerunez.
10:40
Care este cel mai scump lucru pe care îl deține Cristiano Ronaldo. A plătit pe el aproape 60 de milioane de dolari # Fanatik
Cristiano Ronaldo are o avere impresionantă, astfel că își permite să își cumpere absolut orice. Care este, în acest moment, cel mai scump lucru pe care îl deține starul portughez.
10:20
Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din vară. Exclusiv. # Fanatik
FCSB este aproape să semneze un mijlocaș cu cifre excelente. Cât îl costă tranzacția pe Gigi Becali și clauza în premieră pe care o vrea Oțelul în contract.
10:10
În Mica Siberie a României, oamenii se încălzesc cu rumeguș. Iarna ține opt luni la Întorsura Buzăului # Fanatik
Întorsura Buzăului, orașul cunoscut și ca Mica Siberie din România, a înregistrat în acest an numeroase nopți cu temperaturi sub minus 25 de grade. Localnicii spun că doar sub minus 35 de grade e „mai frig”.
09:40
A trădat Ilie Dumitrescu Generația de Aur acceptând oferta FRF? Răspunsul care va provoca un tsunami! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a sărit în apărarea lui Ilie Dumitrescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu crede că „Mister” a trădat Generația de Aur în momentul în care s-a alăturat proiectului de la FRF
09:20
Jucătorii lui Filipe Coelho, lideri și la puncte, și la statistici. Cifrele din spatele parcursului excelent al Universității Craiova în SuperLiga # Fanatik
Jucătorii Craiovei impresionează în SuperLiga nu doar prin jocul prestat, ci și prin rezultate și statistici. Vezi cifrele care explică poziția de lider.
09:10
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător” # Fanatik
Ultimul meci jucat pe stadionul Dinamo a fost unul extrem de trist pentru întreaga suflare alb-roșie. Acesta a coincis cu o pagină neagră din istoria clubului din Capitală.
08:50
Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi programul complet al rundei # Fanatik
Etapa cu numărul 24 din Premier League va putea fi urmărită pe Voyo. Cel mai important meci al rundei este chiar în prima zi, cel dintre Liverpool și Newcastle. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
08:40
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, lovitură de milioane de euro. Ce arenă au cumpărat în Europa # Fanatik
Ce arenă au cumpărat, recent, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. În ce țară extrem de bogată se află aceasta și ce planuri au miliardarii din țara noastră.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.