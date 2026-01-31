(P) Finala de vis la Australian Open cu Bet Builder. Pe Bune!
Fanatik, 31 ianuarie 2026 11:30
Ultimul act de la Australian Open 2026 îi aduce față în față pe Carlos Alcaraz, lider mondial în tenisul masculin actual, și Novak Djokovic, jucător care a câștigat nu mai puțin de zece titluri la […]
Acum 30 minute
11:30
11:20
Dezastru pentru Mircea Lucescu! România, oficial fără atacantul numărul 1 în barajul cu Tucia # Fanatik
România a primit o lovitură grea înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu nu se va putea pe atacantul titular din „Generația de Suflet” pentru meciul de la Istanbul.
Acum o oră
11:10
Curg criticile pentru David Epassy după gafa din Dinamo – Petrolul 1-1: ”Mai bine nu ieși” # Fanatik
Gafa lui David Epassy din meciul Dinamo - Petrolul 1-1 i-a costat pe ”câini” 2 puncte importante. Un fost mare portar l-a pus la zid pe internaționalul camerunez.
Acum 2 ore
10:40
Care este cel mai scump lucru pe care îl deține Cristiano Ronaldo. A plătit pe el aproape 60 de milioane de dolari # Fanatik
Cristiano Ronaldo are o avere impresionantă, astfel că își permite să își cumpere absolut orice. Care este, în acest moment, cel mai scump lucru pe care îl deține starul portughez.
10:20
Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din vară. Exclusiv. # Fanatik
FCSB este aproape să semneze un mijlocaș cu cifre excelente. Cât îl costă tranzacția pe Gigi Becali și clauza în premieră pe care o vrea Oțelul în contract.
10:10
În Mica Siberie a României, oamenii se încălzesc cu rumeguș. Iarna ține opt luni la Întorsura Buzăului # Fanatik
Întorsura Buzăului, orașul cunoscut și ca Mica Siberie din România, a înregistrat în acest an numeroase nopți cu temperaturi sub minus 25 de grade. Localnicii spun că doar sub minus 35 de grade e „mai frig”.
Acum 4 ore
09:40
A trădat Ilie Dumitrescu Generația de Aur acceptând oferta FRF? Răspunsul care va provoca un tsunami! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a sărit în apărarea lui Ilie Dumitrescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu crede că „Mister” a trădat Generația de Aur în momentul în care s-a alăturat proiectului de la FRF
09:20
Jucătorii lui Filipe Coelho, lideri și la puncte, și la statistici. Cifrele din spatele parcursului excelent al Universității Craiova în SuperLiga # Fanatik
Jucătorii Craiovei impresionează în SuperLiga nu doar prin jocul prestat, ci și prin rezultate și statistici. Vezi cifrele care explică poziția de lider.
09:10
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător” # Fanatik
Ultimul meci jucat pe stadionul Dinamo a fost unul extrem de trist pentru întreaga suflare alb-roșie. Acesta a coincis cu o pagină neagră din istoria clubului din Capitală.
08:50
Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi programul complet al rundei # Fanatik
Etapa cu numărul 24 din Premier League va putea fi urmărită pe Voyo. Cel mai important meci al rundei este chiar în prima zi, cel dintre Liverpool și Newcastle. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
08:40
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, lovitură de milioane de euro. Ce arenă au cumpărat în Europa # Fanatik
Ce arenă au cumpărat, recent, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. În ce țară extrem de bogată se află aceasta și ce planuri au miliardarii din țara noastră.
08:20
Care este cel mai vechi derby din fotbalul românesc. Dovada că nu e Rapid – Petrolul, surpriza e mare # Fanatik
V-ați întrebat vreodată care este cel mai vechi derby din fotbalul românesc? Unii ar spune Rapid - Petrolul, însă nu despre acest duel e vorba. Andrei Vochin a venit cu dezvăluirea, la ”Oldies But Goldies”.
08:10
Așa arată competiția bogaților! Top 10 echipe după încasările din prima fază a Champions League. Pe ce loc se află PSG # Fanatik
Cum arată topul echipelor la încasări în actualul sezon din UEFA Champions League. PSG, câștigătoarea en-titre, ocupă o poziție surprinzătoare în clasament.
07:50
Mama lui Denis Alibec, în extaz după plecarea atacantului de la FCSB și revenirea la Farul! Ce a postat # Fanatik
Mama lui Denis Alibec a confirmat cu mare bucurie plecarea fiului său de la FCSB și revenirea la Farul Constanța! Ce mesaj a transmis
Acum 6 ore
07:40
Florin Tănase, sacrificii uriaşe să joace pentru FCSB: „A luat taxi de la Belgrad până la Timişoara ca să intre cât mai repede!” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit ce sacrificii a făcut Florin Tănase pentru a reveni cât mai repede la București. Oficialul FCSB-ului a dezvăluit și în ce situație se află fotbalistul înainte de partida cu Csikszereda.
07:20
Cine e copilul pe care l-a luat Jose Mourinho în brațe după Benfica – Real Madrid. Val de bucurie produs de golul lui Trubin # Fanatik
Benfica s-a calificat în play-off-ul Champions League la ultima fază, după ce portarul Trubin a marcat spectaculos. În urma reușitei, Jose Mourinho nu a ținut cont de nimic și a luat în brațe un copil. Cine este, de fapt, puștiul lusitan.
07:10
Dorința lui Vlad Dragomir după ce a impresionat în Champions League: ”Nu aș sta pe gânduri” # Fanatik
Vlad Dragomir a dat un gol de senzație în ultima etapă din Champions League. Ce dorință și-a pus, de fapt, internaționalul român după aventura europeană.
05:50
Ion Țiriac, pregătit să facă un pas uriaș în afaceri. E prima oară în România când se întâmplă asta # Fanatik
Ion Țiriac este gata să producă o schimbare majoră în business. Fostul mare jucător de tenis este primul afacerist român care ia o astfel de decizie.
Acum 8 ore
05:10
Cine e fostul fotbalist de la Steaua care a găzduit-o pe Zoia Ceaușescu, după Revoluție. Cum vede acum gestul său # Fanatik
Un fost jucător de la Steaua a povestit că a lăsat-o pe Zoia Ceaușescu să locuiască în apartamentul său. Mutarea s-a produs după căderea regimului comunist.
Acum 12 ore
00:50
Andrei Nicolescu îi întărește lotul lui Zeljko Kopic! Președintele lui Dinamo a făcut anunțul după meciul cu Petrolul: „Suntem în discuții” # Fanatik
Dinamo reacționează imediat după semieșecul cu Petrolul Ploiești! Andrei Nicolescu anunță întăriri pentru Zeljko Kopic până la închiderea perioadei de transferuri
00:20
Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii. Ce scor a înregistrat echipa românului la returul cu Mamelodi și cum arată clasamentul grupei # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a condus-o pe Al Hilal Omdurman către un nou succes în Liga Campionilor Africii. Vezi pe Fanatik.ro ce a făcut echipa românului și pe ce loc se află acum.
00:00
Dezvăluiri din interior despre vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la Berceni: ”M-am simțit ușurat când a plecat” # Fanatik
Mihai Stoica a venit cu dezvăluiri de culise despre vizita recentă a lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la Berceni. De ce spune managerul echipei să s-a simțit ușurat după ce a plecat patronul.
30 ianuarie 2026
23:50
Cătălin Cîrjan, luat tare după Dinamo – Petrolul 1-1. Întrebat în direct dacă a participat la meciuri trucate! Ce spune despre suspendarea impresarului său # Fanatik
Cătălin Cîrjan i-a luat apărarea lui Epassy după Dinamo - Petrolul 1-1. Cum a comentat căpitanul lui Dinamo suspendarea agentului său, după ce ar fi pariat la peste 5000 de pariuri sportive
23:40
În ce situație este, în realitate, Charlotte, fata adoptivă a lui Ilie Năstase. Aceasta a șters ultimele postări, însă acum cere iar ajutorul oamenilor.
23:40
Zeljko Kopic l-a taxat pe Devis Epassy după Dinamo – Petrolul 1-1: „E greșeala lui. Nu ne este ușor să primim un astfel de gol!” # Fanatik
Zeljko Kopic a spus totul despre Devis Epassy după gafa comisă în meciul Dinamo - Petrolul 1-1. Verdictul tehnicianului croat după faza care a decis scorul final al partidei de pe „Arcul de Triumf”.
23:20
FCSB, remiză cu o echipă de opt ori mai puternică: „Scorul e mincinos!” Roş-albaştrii, lot mai slab ca la startul sezonului # Fanatik
FCSB a încheiat faza ligii din Europa League cu o remiză contra celor de la Fenerbahce, însă putea chiar să se impună, ținând cont de aspectul jocului. De ce a scăzut considerabil valoarea lotului campioanei României.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – U Cluj # Fanatik
Ziua de sâmbătă ne aduce un meci tare în SuperLiga, între Rapid București și Universitatea Cluj, iar cu pontul zilei de la Superbet putem da o adevărată lovitură.
23:20
Experiența negativă de care a avut parte Page, numită cea mai frumoasă femeie de pe glob, în 2022. Mesajul pe care l-a transmis celor care o urmăresc în mediul virtual.
23:10
Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, contre în direct în cazul suspendării lui Sărmășan: „Trebuie să îți asumi!” / „Vrei să protejezi FRF!” # Fanatik
Scandal în direct! Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-au contrat dur pe tema suspendării lui Cătălin Sărmășan, iar acuzațiile legate de FRF au încins atmosfera.
23:00
Epassy a explicat ce s-a întâmplat la faza care a costat-o pe Dinamo două puncte în meciul cu Petrolul: „Sper să nu se mai întâmple” # Fanatik
Dinamo a obținut doar un punct din duelul cu Petrolul Ploiești, deși a condus până aproape de finalul partidei. Portarul Epassy a fost cel care a greșit la golul lui Gheorghe Grozav
Acum 24 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Câștig de 407 lei cu meciuri din Premier League și La Liga # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 407 de lei cu ajutorul a două meciuri din Premier League, plus unul din La Liga.
22:40
Florin Prunea, dezamăgit de alegerea lui Ilie Dumitrescu: „Nu mi-a picat bine!”. În ce funcție l-ar fi văzut la FRF # Fanatik
Un recunoscut contestatar al lui Răzvan Burleanu, șeful de la FRF, Florin Prunea spune că nu a fost încântat de noua colaborare pe care Ilie Dumitrescu o are cu Federația.
22:40
Petrolul a plecat cu un punct de la București după 1-1 cu Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro cum au reacționat Eugen Neagoe, dar și jucătorii săi, la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”. Eugen Neagoe anunță un nou transfer la Petrolul.
22:20
Giovanni Becali, impresionat de FCSB cu Fenerbahce: “Incredibil ce diferenţă!”. Prinde campioana play-off-ul din SuperLiga?! # Fanatik
Meciul bun făcut de FCSB cu Fenerbahce l-a impresionat și pe Giovanni Becali. Ce spune cel mai cunoscut impresar din România despre șansele campioanei de a prinde play-off-ul în SuperLiga.
22:10
Au ratat locul 1 din cauza lui Epassy! Gafa colosală comisă de portar în Dinamo – Petrolul 1-1. Video # Fanatik
Dinamo a ratat victoria cu Petrolul pe final, după o gafă uriașă comisă de portarul Epassy. Gicu Grozav a profitat și a adus egalarea pe Arcul de Triumf.
21:50
Cum fost interzis la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria lui Dinamo. Comuniștii au decis: ”S-a întrerupt meciul” # Fanatik
Unul dintre cele mai tari momente care au rămas în istoria clubului Dinamo, un succes de răsunet european, a fost interzis la TV. Decizia revoltătoare luată de comuniști.
21:50
Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter și-a aflat adversara din play-off-ul Champions League. Avertismentul antrenorului român # Fanatik
Cristi Chivu a oferit o primă reacție după ce Inter a aflat că va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul UEFA Champions League. Ce a declarat tehnicianul român.
21:40
Cristiano Ronaldo, cu un pas mai aproape de golul 1000 al carierei! Starul portughez a marcat din nou. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo continuă cursa incredibilă spre borna de 1.000 de goluri. CR7 a ajuns la 961 de reușite, marchează pe bandă rulantă la Al Nassr și e gata să scrie istorie.
21:20
Războiul bannerelor pe „Arcul de Triumf” la Dinamo – Petrolul! Cum s-au atacat cele două galerii: „Încălziți apa la oală” / „Latini doar cu denumirea” # Fanatik
Pe lângă jocul din teren, Dinamo - Petrolul este un meci al orgoliilor suporterilor! Pe „Arcul de Triumf” a fost derby în tribune: cum s-au înțepat cele două galerii
21:10
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată # Fanatik
Cei trei hoți identificați și reținuți de poliția olandeză, dintre cei patru surprinși pe imagini în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, vor fi judecați în perioada 14–17 aprilie. Cine ar fi plănuit spargerea
21:00
Fenerbahce ia măsuri după remiza cu FCSB de pe Arena Națională! Turcii pregătesc o „bombă” de 40 de milioane de euro # Fanatik
Fenerbahce nu a fost de speriat pe Arena Națională, iar FCSB a fost echipa mai bună joi seară. Turcii vor să ia măsuri și să se întărească cu un super atacant, care îi va costa o avere
20:40
Iuliu Mureșan, reacție dură după ce CFR Cluj s-a apropiat la un punct de play-off: „Când am venit, era dezastru” # Fanatik
Iuliu Mureșan a intrat în direct după victoria lui CFR Cluj cu Metaloglobus și a vorbit despre forma bună în care se află echipa. Președintele ardelenilor a dezvăluit cum s-a ajuns la aceste rezultate: „Ne-am unit”
20:30
Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un loc foarte, foarte aproape de inimă”. Ce a zis Jaqueline Cristian. Foto + Video # Fanatik
Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj, revine anul acesta cu o nouă ediție de top. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat Simona Halep și Jaqueline Cristian la evenimentul dedicat tragerii la sorți.
20:20
Donald Trump a luat ca ţintă o altă ţară. Oamenii lui s-au întâlnit în secret cu separatiştii, iar acum se încearcă destabilizarea ei # Fanatik
După amenințările privind Groenlanda, Washingtonul pare să fi trecut la strategii subversive. Oamenii lui Trump poartă discuții cu separatiștii dintr-o țară vecină, pentru a provoca o ruptură internă.
20:10
Andrei Vochin, elogii pentru omul momentului după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Cordea, jucătorul ‘terminat’ care a terminat discuția” # Fanatik
Andrei Vochin îi taxează pe cei care îi puneau lui Andrei Cordea eticheta de jucător terminat. După "dubla" din CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, Cordea este al doilea în clasamentul golgheterilor din SuperLiga.
20:00
Daniel Pancu exultă după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Acum vorbesc despre play-off! Fac precum maimuțele din cauza jucătorilor” # Fanatik
CFR Cluj a luat 3 puncte mari după 4-2 acasă cu Metaloglobus. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Daniel Pancu după un nou pas făcut de echipa sa către play-off.
19:40
Câți bani vrea să ceară familia lui Mario Berinde drept despăgubire? Cuculis: ”Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la stat” # Fanatik
Decesul adolescentului Mario Berinde va avea repercusiuni materiale pentru părinții minorilor implicați. Familia victimei urmează să ceară despăgubiri. Avocat: ”Ne vom constitui ca parte civilă pentru sume foarte mari”
19:40
Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând în Serie A. Cine l-a votat pe român # Fanatik
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia. Vezi cine l-a votat pe român pentru distincția de „Antrenorul lunii”, câștigată de acesta pentru a doua oară consecutiv.
19:30
Marius Șumudică, prima reacție eșecul dramatic suferit de Al Okhdood în Arabia Saudită: „Nu a fost nicio diferență” # Fanatik
Marius Șumudică a reacționat după ce Al Okhdood a suferit un nou eșec în Arabia Saudită, 0-1 pe terenul lui Al Taawon. Ce a declarat tehnicianul român.
