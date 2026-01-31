 Noi dezvăluiri în cazul Jeffrey Epstein Infractorul sexual a aranjat două întâlniri de afaceri cu coproprietarul lui Chelsea,  în anul 2011

17:10

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la U Craiova, a prefațat partida cu Farul din etapa #24 a Superligii. Tehnicianul lusitan a anunțat că Ștefan Baiaram (23 de ani) va fi absent din cauza unei accidentări. Partida Farul - U Craiova va avea loc mâine, de la 17:15. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1