Cel mai vechi derby din Liga 1 Duelul dintre Rapid și Petrolul nu este cea mai veche întâlnire din Liga 1. Cum stă situația din punct de vedere istoric

Golazo.ro, 31 ianuarie 2026 11:30

Andrei Vochin contrazice ceea ce se știa până acum despre Rapid - Petrolul, considerat cel mai vechi derby din Liga 1.

Acum 30 minute
11:30
Andrei Vochin contrazice ceea ce se știa până acum despre Rapid - Petrolul, considerat cel mai vechi derby din Liga 1.
Acum o oră
11:10
FCSB și-a găsit gladiator Raportul meciului cu Fenerbahce arată că un jucător al campioanei și-a distrus adversarii în dueluri Golazo.ro
Monitorizarea firmei SportsBase conține ceva ieșit din comun. Un fotbalist trecut bine de 30 de ani s-a impus în aproape toate duelurile fizice.
11:00
 Naționala primește o lovitură grea de la FIFA  Denis Drăguș rămâne suspendat și va lipsi de la barajul cu  Turcia! Golazo.ro
Apelul depus de Federația Română de Fotbal (FRF) la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș (26 de ani), după eliminarea de la Zenica, a fost respins
Acum 2 ore
10:40
De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani) a părăsit-o pe Kairat Almaty, formație care a evoluat în Liga Campionilor, pentru a semna cu FCSB. Deși ar fi avut oferte și din țara natală, Israel, fotbalistul ar fi ales să vină în România, deoarece aici regimul fiscal este mai avantajos.
10:40
Întăriri pentru play-out Petrolul a transferat un fost campion din Superliga Golazo.ro
Nana Boateng (31 de ani), fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a semnat cu Petrolul Ploiești.
10:00
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni” Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Stipe Perica.
09:50
„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta” Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Alexandru Musi crede că rezultatul obținut cu „lupii galbeni” este nedrept. Musi a jucat pentru Petrolul în sezonul 2023-2024.
Acum 4 ore
09:20
Chivu alege să fie prudent Antrenorul lui Inter, despre duelul cu echipa care le-a bătut pe City și pe Atletico: „Toate meciurile ascund capcane” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre duelul din play-off-ul pentru optimile Champions League.
09:00
Alibec a intrat în Guinness Book Revenit la Farul, atacantul  a egalat recordul lui Claudio Pizarro Golazo.ro
Denis Alibec intră în istorie: cinci semnături cu Farul Constanța îl pun la egalitate cu Claudio Pizarro, recordmanul internațional al revenirilor la același club.
Acum 12 ore
01:00
Cristiano Ronaldo, de neoprit VIDEO. Superstarul portughez și-a trecut în cont o nouă reușită și continuă cursa spre 1.000 de goluri Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) își continuă drumul spre golul cu numărul 1.000.
00:30
„Ne-a scos de atâtea ori” Cătălin Cîrjan  sare în apărarea lui Epassy: „Suntem unde suntem și datorită lui” Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, i-a luat apărarea lui Devis Epassy (32 de ani), care a gafat la golul oaspeților.
00:20
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat în ce zone ale terenului vrea să aducă întăriri. Perioada de transferuri se încheie pe data de 9 februarie.
00:00
 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe Mamelodi Sundowns (2-1) într-un meci din grupele Ligii Campionilor Africii.  Sezonul trecut, Mamelodi Sundowns a ajuns până în finala competiției.
30 ianuarie 2026
23:40
„N-am avut reacția dorită” Ce a spus Kopic despre gafa lui Epassy + noi detalii despre transferuri: „Am avut discuții” Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre gafa portarului Devis Epassy (32 de ani), care i-a costat pe „câini” toate cele trei puncte.
23:20
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!” Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, a avut un schimb de replici cu suporterii „câinilor”. Tehnicianul, care a stat pe banca lui Dinamo în 2019, a fost ținta înjurăturilor fanilor dinamoviști.
23:10
„Așteaptă convocarea” Jucătorul care l-a impresionat pe Rusescu la meciul cu Fenerbahce: „Meci excelent!” Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a analizat prestația campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.
23:00
Germania, prima finalistă de la Euro Nemții au învins Croația și revin în ultimul act, după o pauză de 10 ani! Golazo.ro
Germania este prima finalistă a Campionatului European de handbal masculin.
23:00
Eroul Petrolului VIDEO. Ce a spus Grozav după golul cu Dinamo: „Știam că vom fi dominați, dar am venit montați” Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Gheorghe Grozav (35 de ani) a fost introdus în repriza secundă și a reușit să marcheze golul egalizator în ultimele minute ale partidei.
22:50
„O surpriză pentru toată lumea” Eugen Neagoe a anunțat o mutare misterioasă la Petrolul, după remiza cu Dinamo Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat o mutare surpriză după remiza din etapa #24 a Ligii 1.
Acum 24 ore
22:40
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor”, a gafat la golul egalizator marcat de oaspeți.
22:20
Daună totală Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic » La cât s-ar ridica pierderea Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că Dennis Politic (25 de ani) poate pleca de la campioană pentru o sumă infimă.
22:00
„Coach, sunt obosit” Elias Charalambous, ședință cu Ngezana: „Nu avem altă soluție” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit discuția pe care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, a avut-o cu Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei.
21:40
Chivu, premiat din nou Al doilea trofeu consecutiv de antrenorul lunii în Serie A! Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii ianuarie în Serie A.
21:30
„Mai aducem jucători” Iuliu Mureșan anunță noi transferuri la CFR Cluj + Cum l-a șocat Zouma Golazo.ro
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a anunțat noi întăriri în lotul lui Daniel Pancu.
21:10
Suspendat pentru pariuri! Agentul vedetelor de la FCSB și Dinamo n-a fost iertat după ce ar fi mizat sume uriașe pe  mii de bilete pe meciuri din România!   Golazo.ro
Federația Română de Fotbal l-a suspendat pe impresarul Cătălin Sărmărșan pentru pariuri!
20:40
„E un defect” Daniel Pancu a vorbit despre gesturile sale: „Asta se întâmplă când mă vedeți că fac ca maimuța pe bancă” Golazo.ro
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat partida spectaculoasă din Gruia.
20:30
Improvizații pe „Arc” FOTO. Revenire cu emoții pentru Dinamo » Cum arată gazonul Golazo.ro
Meciul Dinamo - Petrolul e primul din 2026 disputat pe stadionul Arcul de Triumf, micuța arenă din nordul Capitalei.
20:20
Cristian Geambașu Nole vampirul și Jannik schiorul Golazo.ro
Cristian Geambașu, după semifinalele de la Australian Open: Nole vampirul și Jannik schiorul
20:10
„Ireal, n-am cuvinte”  Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a dezvăluit ce i-a spus lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la fileu, după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open.
19:50
Probleme pentru Șumudică Al-Okhdood a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie » Rămâne pe loc de retrogradare Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Al-Tawoon.
19:40
Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus Golazo.ro
CFR CLUJ - METALOGLOBUS 4-2. Andrei Cordea (26 de ani), fotbalistul gazdelor, a marcat unul dintre cele mai norocoase goluri ale carierei.
19:20
Mihai Popa, gafă incredibilă FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă! Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), portarul revenit recent la CFR Cluj după perioada petrecută la Torino, a făcut o gafă imensă.
19:10
„Misiunea trebuie să continue” Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii: „Totul s-a întors pe dos” Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a transmis primul său mesaj video public după accidentul rutier petrecut la finalul anului trecut în Nigeria.
18:30
Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului” Golazo.ro
Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro, a oferit o primă reacție după calificarea lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), în finala Australian Open.
18:10
„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre relația cu legenda clubului, Ciprian Deac (39 de ani).
18:00
Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori” Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL. Reprezentanții stadionului „Arcul de Triumf” au emis un comunicat pe rețelele de socializare înaintea partidei din etapa #24 a Ligii 1.
17:10
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a calificat în finala Australian Open, după un meci incendiar contra liderului mondial, Jannik Sinner.
17:10
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului Golazo.ro
CS Dinamo a venit cu noi detalii în privința demolării vechii arene din Ștefan cel Mare.
17:00
Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la  Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori Golazo.ro
După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.
17:00
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!” Golazo.ro
Bănel Nicoliță consideră că principala problemă a FCSB-ului este lipsa de atitudine, în ciuda faptului că echipa are cel mai valoros lot și cele mai mari salarii din România.
16:30
Gâlcă, despre FCSB Mai poate prinde campioana play-off-ul? + Cum va aborda partida contra lui U Cluj:  „Trebuie să profităm de asta” Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, programată în etapa #24 din Liga 1.
16:20
Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, la finalul sezonului.
16:10
Îi face loc lui Alibec Farul Constanța s-a despărțit de un jucător venit acum 5 luni, înainte de sosirea atacantului de la FCSB  Golazo.ro
Farul Constanța a anunțat că a ajuns la un acord cu mijlocașul Boban Nikolov privind încetarea contractului.
15:50
„Câinii” și cățeii  Ședință foto specială la Dinamo,  pentru a încuraja adopțiile: „Weekendul acesta să fie ultimul în adăpost” Golazo.ro
Clubul Dinamo s-a alăturat campaniei inițiate de Protecția Animalelor Ilfov și a adoptat în baza de la Săftica doi câini fără stăpân
15:40
CFR Cluj a ajuns cu nocturna la tribunal Clubul contestă calitatea instalației care a costat peste 1 milion de € și solicită reducerea prețului Golazo.ro
Din motive tehnice, CFR Cluj nu se poate bucura pe deplin de moderna instalație de nocturnă montată în 2021 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
15:20
Sha'Carri Richardson, arestată!  Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus Golazo.ro
Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.
15:20
„E sfâșietor”  FOTO: Robin van Persie și-a consolat fiul după accidentarea suferită în Europa League: „Primele semne nu sunt bune” Golazo.ro
Real Betis - Feyenoord 2-1. Shaqueel van Persie (19 ani), jucătorul oaspeților, s-a accidentat în partida din etapa #8 din Europa League.
15:20
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei Golazo.ro
Sports Base a întocmit raportul ultimului meci disputat de FCSB în actualul sezon european, 1-1 cu Fenerbahce. Detalii, în rândurile de mai jos
15:10
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici! Golazo.ro
Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020, club finanțat de Primăria Iași, este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.
15:00
Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lotului de la FCSB, în privința accidentărilor.
