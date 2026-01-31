Cel mai vechi derby din Liga 1 Duelul dintre Rapid și Petrolul nu este cea mai veche întâlnire din Liga 1. Cum stă situația din punct de vedere istoric

10:40

Ofri Arad (27 de ani) a părăsit-o pe Kairat Almaty, formație care a evoluat în Liga Campionilor, pentru a semna cu FCSB. Deși ar fi avut oferte și din țara natală, Israel, fotbalistul ar fi ales să vină în România, deoarece aici regimul fiscal este mai avantajos.