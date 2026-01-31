Soția actorului Bruce Willis spune că acesta nu știe nici în prezent că are demență
Jurnalul.ro, 31 ianuarie 2026 23:50
Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis, spune că acesta „nu și-a dat seama” că suferă de demență și că acesta nu a făcut niciodată legătura dintre simptomele sale și diagnosticul medicilor, cu toate că a fost diagnosticat în urmă cu trei ani.
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:30
Viața devine mult mai bună pentru trei semne zodiacale, până la sfârșitul lunii februarie 2026, datorită lui Neptun și Saturn. Când aceste două planete intră în Berbec, lucrurile se schimbă semnificativ în viețile și relațiile noastre.
Acum 2 ore
23:10
Elveția este cea mai scumpă țară pentru restaurante și hoteluri dintre 37 de țări europene, conform celor mai recente date Eurostat. Macedonia de Nord este cea mai ieftină destinație, cu prețuri cu 50% sub media UE.
22:50
Șase zodii din horoscopul chinezesc se bucură de noroc puternic și prosperitate pe 1 februarie 2026, o zi de duminică marcată de energia unei Zile de Inițiere a Calului de Foc.
22:30
WhatsApp a lansat în liniște un nou mod de „blocare” - Setări stricte ale contului. Funcția este concepută pentru a proteja utilizatorii împotriva atacurilor cibernetice avansate.
22:20
A murit mamaia Tița, bunica Mirabelei Grădinaru. Președintele Nicușor Dan nu a participat la înmormântare # Jurnalul.ro
Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, și-a condus sâmbătă bunica maternă pe ultimul drum, într-o ceremonie care a avut loc în localitatea Zăpodeni, județul Vaslui.
Acum 4 ore
22:10
Luna plină în Leu, februarie 2026: O perspectivă asupra sinelui și curajul de a-l scoate în evidență # Jurnalul.ro
A doua Lună plină din 2026 ajunge în Leu, aducându-ne față în față cu cea mai autentică expresie a noastră. Acționând ca o oglindă cosmică, Luna plină în Leu reflectă lumina pe care ne-a fost teamă să o revendicăm și puterea pe care am ezitat să o deținem.
21:50
Prețul locuințelor este așteptat să fie stabil în 2026, dar liberalizarea gazelor își arată impactul # Jurnalul.ro
Românii care vor să cumpere o locuință în 2026 n-ar trebui să vadă mari fluctuații de preț față de anul trecut, dacă luăm în calcul o medie a pieței, explică specialiștii Colliers România, dar ceea ce au observat recent este că prețul sau chiriile tind să fie influențate de liberalizarea gazelor.
21:30
Celebra cântăreață americană Madonna susține că restaurantul său favorit este un local italian din Anglia. De asemenea, ea laudă comunitatea din micul oraș de coastă în care se află restaurantul favorit.
21:10
Tragedie în Tulcea: o elevă de 18 ani a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat # Jurnalul.ro
O tragedie petrecută vineri, 30 ianuarie 2026, în municipiul Tulcea, a zguduit întreaga comunitate și readuce în atenția publică o realitate dureroasă: tot mai mulți adolescenți se confruntă cu probleme emoționale profunde, iar unii ajung să apeleze la gesturi extreme.
21:10
Perioada de tranziție în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria s-a încheiat la miezul nopții de sâmbătă, 31 ianuarie 2026.
20:50
Februarie aduce impulsul de care ai nevoie, dar și câteva surprize neașteptate. În timp ce ai marcat începutul unui nou an calendaristic în ianuarie, februarie aduce Anul Nou Chinezeesc marți, 17 februarie, împreună cu o Eclipsă de Lună Nouă în Vărsător.
20:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la bilanț: voi folosi mandatul meu pentru reforma statului, digitalizare și simplificare # Jurnalul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni de mandat, arătând demersurile pentru restructurarea companiilor de stat, debirocratizare și digitalizare.
20:30
Pentru prima dată, astronomii au reușit să capteze semnale radio provenite de la o stea rară aflată în explozie, scoțând la iveală ce s-a întâmplat în anii care au precedat moartea acesteia.
Acum 6 ore
20:10
Un fenomen astronmic rar este așteptat cu nerăbdare de milioane de oameni diin întreaga lume.
20:00
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni să manifeste înțelegere referitoare la avariile de rețea și să folosească energia electrică rațional, dar și să se abțină din a folosi electrocasnicele mari.
19:50
Arafat: Dacă nu se iau măsuri riscăm ca generațiile viitoare să aibă probleme mari de integrare # Jurnalul.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, atrage atenția asupra impactului rețelelor de socializare asupra copiilor și avertizează asupra lipsei de acțiune în acest domeniu.
19:40
Bărbat plasat sub arest la domiciliu după un conflict la o sală de jocuri de noroc din Chiajna # Jurnalul.ro
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reținut de polițiști și plasat ulterior în arest la domiciliu, după ce ar fi agresat o altă persoană la o sală de jocuri de noroc din Chiajna.
19:30
PSD București a anunțat, sâmbătă, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor din sectoarele 2, 4 și 6, după demisiile înaintate de foștii președinți Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu.
19:10
Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a pierdut sâmbătă finala feminină de la Australian Open disputată în fața jucătoarei din Kazahstan, Elena Rybakina.
18:50
Metrorex anunță progrese importante pe șantierul Magistralei 6 în ianuarie 2026 cu majoritatea stațiilor având structura peste 70% finalizată # Jurnalul.ro
Lucrările la viitoarea Magistrală 6 de metrou, pe Secțiunea Sud (1 Mai – Tokyo), au înregistrat evoluții consistente în prima lună a anului 2026, în ciuda temperaturilor negative, potrivit Metrorex. Lucrările la tuneluri, precum și șantierele stațiilor au avut o evoluție puternică, consolidând ritmul general al proiectului, arată societatea care administrează metroul bucureștean.
18:30
Nominalizările GRAMMY 2026 au fost anunțate: Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga și Sabrina Carpenter conduc cursele principale.
Acum 8 ore
18:10
Zodiile care par „abonate” la bani. Cine sunt nativii pentru care bogăția vine natural # Jurnalul.ro
Astrologia dezvăluie zodiile care par să atragă banii fără efort. Taur, Leu, Scorpion și Capricorn au o relație specială cu succesul financiar și luxul.
17:50
Parchetul General respinge acuzațiile procuroarei Laura Deriuș: „Afirmații lipsite de orice bază” # Jurnalul.ro
Parchetul General a reacționat ferm după ce procuroarea Laura Deriuș a afirmat într-o emisiune TV că i-ar fi fost făcute propuneri de „upgradare” profesională cu condiția să renunțe la ieșirile publice privind situația din sistemul de justiție românesc.
17:30
Scandal între mai mulți nepalezi într-un bar din Capitală. 4 bărbați, plasați sub control judiciar # Jurnalul.ro
Patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma unui scandal produs în sediul unei societăți comerciale din Sectorul 4 al Capitalei. În bătaia produsă într-un bar au fost implicați cetățeni nepalezi.
17:10
Primăriile din țară, amendate cu peste 163 de milioane de lei de inspectorii Gărzii de Mediu # Jurnalul.ro
Potrivit raportului din 2025 al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), publicat marți, primăriile din țară au fost amendate cu peste 163 de milioane de lei, pentru mai multe nereguli, cea mai răspândită fiind lipsa gestionării deșeurilor.
17:00
Un tânăr a fost reținut după ce a condus un tractor fără permis și sub influența alcoolului # Jurnalul.ro
Un tânăr de 25 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând un tractor neînmatriculat, fără permis de conducere și sub influența alcoolului.
16:50
Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în anul 2025. O cravată, un set de porțelan de ceai, dar și multe tablouri și plachete a primit președintele de la preluarea mandatului.
16:30
În urma unui control realizat ca urmare a unui apel telefonic prin care s-au semnalat deversări de ape uzate dintr-o cisternă pe sol pe raza UAT Sfântu Gheorghe, o echipă de comisari ai Gărzii de Mediu împreună cu reprezentanții Poliției Locale Sfântu Gheorghe s-au deplasat la fața locului.
Acum 12 ore
16:10
De ce aceste luni de naștere iartă cel mai greu: rănile emoționale care nu se vindecă ușor # Jurnalul.ro
Descoperă cum luna nașterii influențează capacitatea de a ierta. Unele persoane trec greu peste trădări și schimbări majore. Află cine rămâne marcat de trecut și de ce.
15:50
Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua Ucrainei # Jurnalul.ro
O deconectare a sistemului energetic din Republica Moldova a fost înregistrată sâmbătă dimineața, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană.
15:50
Astăzi aproape că nu mai este nevoie să ceri să plătești cu cardul, deoarece plata cu cardul se apropie din ce în ce mai mult de a deveni metoda de plată cea mai comună în țara noastră, depășind numerarul.
15:30
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați după ce un câine a fost ucis cu bestialitate de un bărbat din Ialomița. Acesta este cercetat penal acum.
15:10
”Începutul anului 2026 găsește Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. într-o etapă istorică de transformare. Printr-un management riguros al investițiilor și o mobilizare fără precedent pe teren, România asistă astăzi la cea mai amplă campanie de modernizare a infrastructurii feroviare din ultimele decenii. De la electrificarea segmentelor vitale care ne conectează cu Europa, până la digitalizarea completă a traficului, eforturile actuale redefinesc standardele de mobilitate, siguranță și viteză, poziționând calea ferată ca pilon central al transportului sustenabil în România”, se arată într-un comunicat al CFR SA.
14:50
12 state, printre care și România, au avertizat asupra riscului unui accident nuclear în războiul din Ucraina # Jurnalul.ro
Un număr de 12 state, printre care și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena, scrie agenția DPA.
14:30
TPBI va lansa un sistem de dispecerizare în timp real pentru mijloacele de transport care va include operatorii din zona București și Ilfov # Jurnalul.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a lansat o consultare de piață pentru stabilirea valorii estimate a unui viitor sistem de dispecerizare în timp real dedicat flotelor de vehicule pentru transportul public de persoane. Inițiativa marchează un nou pas în direcția modernizării infrastructurii digitale a rețelei de transport din regiune, cu accent pe monitorizare, eficiență operațională și servicii îmbunătățite pentru călători.
14:10
Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, principalele servicii ale Primăriei Sectorului 1 au fost reunite într-un singur loc – Biroul Cetățeanului, deschis în strada Mureș nr. 18–24, la parter. Aici sunt deschise ghișee pentru Taxe și Impozite, Urbanism, Poliția Locală, Evidența Persoanelor, Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, precum și pentru Asistență Socială, a anunțat pe Facebook Primăia Sectorului 1.
13:50
Spitale noi în România: Unde sunt cele 7 unități sanitare finanțate cu 589 milioane de euro # Jurnalul.ro
La sfârșitul acestei luni a fost lansat un nou apel de proiecte, în valoare de peste 589 milioane de euro, pentru finanțarea extiderii, reabilitării și construirii de noi unități sanitare prin Programul Sănătatea.
13:30
Trei persoane au furat valize care conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar, într-o stradă foarte circulată din centrul Tokyo-ului. Informația a fost confirmată vineri de poliție și de presa locală.
13:10
Februarie 2026 aduce un val de schimbări pozitive pentru trei semne zodiacale, după un început de an care nu a fost deloc simplu.
12:50
După o perioadă cu temperaturi pozitive, vremea se va răci accentuat în următoarele zile. Meteorologii anunță că, începând de astăzi și până pe 4 februarie, temperaturile vor fi extrem de scăzute, mai ales în regiunile extracarpatice.
12:30
Demența ucide oameni într-un ritm mai rapid decât se aștepta. Noile cifre oficiale arată 2.588 de decese în plus cauzate de această afecțiune în 2025.
12:10
CNAIR a semnat cu NUROL contractul pentru construirea lotului 3 din Drumul Expres Arad-Oradea # Jurnalul.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractului pentru execuția Lotului 3 al Drumului Expres (Dex)Arad – Oradea.
11:50
Vaccinuri obligatorii pentru copii. Care este schema de vaccinare obligatorie in Romania # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătăţii a publicat calendarul naţional de imunizare care include schemele gratuite administrate din primele zile de viață până la adolescență.
11:30
Pe 30 ianuarie s-au împlinit 174 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale, dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român.
11:30
Eurostat a publicat, vineri, primele date privind nivelul de salarizare al țărilor UE, dar și puterea de cumpărare.
Acum 24 ore
11:10
Horoscop zilnic, 1 februarie 2026: Gemenii trăiesc emoții intense, Leii sunt la un punct de cotitură, iar Scorpionii sunt recunoscuți profesional.
10:50
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade.
10:40
Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate! # Jurnalul.ro
Faimoșii continuă să domine probele pentru recompense
10:30
Teatrul Stela Popescu anunţă noi reprezentaţii în februarie – în patru teatre bucureştene # Jurnalul.ro
S-au pus în vânzare biletele pentru reprezentaţiile lunii februarie ale Teatrului Stela Popescu incluse în stagiunea „Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate” 2025 – 2026, spectacole ce se desfăşoară în nu mai puţin de 4 săli de teatru bucureştene diferite.
