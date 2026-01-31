Soția actorului Bruce Willis spune că acesta nu știe nici în prezent că are demență

15:10

”Începutul anului 2026 găsește Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. într-o etapă istorică de transformare. Printr-un management riguros al investițiilor și o mobilizare fără precedent pe teren, România asistă astăzi la cea mai amplă campanie de modernizare a infrastructurii feroviare din ultimele decenii. De la electrificarea segmentelor vitale care ne conectează cu Europa, până la digitalizarea completă a traficului, eforturile actuale redefinesc standardele de mobilitate, siguranță și viteză, poziționând calea ferată ca pilon central al transportului sustenabil în România”, se arată într-un comunicat al CFR SA.