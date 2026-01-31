Gigi Becali mai vrea trei transferuri la FCSB: „Avem o listă destul de lungă!” Care sunt posturile vizate. Exclusiv
Fanatik, 1 februarie 2026 01:20
Motivat de egalul nesperat cu Fenerbahce, Gigi Becali vrea să mai facă transferuri la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că patronul campioanei României are trei ține pentru finalul de mercato
• • •
Acum 30 minute
01:20
Acum o oră
01:00
Doliu în familia Stelei București! A încetat din viață în mod subit și a lăsat un gol imens în inimile „roș-albaștrilor”. Tristul anunț a fost făcut de club pe rețelele de socializare
00:50
Bogdan Baratky, concluzie fatalistă după Rapid – U Cluj 0-2: „Când e să se aleagă praful…” # Fanatik
Bogdan Baratky nu este surprins de înfrângerea suferită de Rapid pe propriul teren cu U Cluj, scor 0-2, un meci în care a simțit că totul merge prost pentru echipa din Giulești.
Acum 2 ore
00:20
Dialog încins între Dan Șucu și Gigi Corsicanu înainte de Rapid – U Cluj. Noi tensiuni în Giulești # Fanatik
Rapid a pierdut cu 0-2 în fața lui U Cluj, iar tensiunile au apărut chiar înainte de meci. Dan Șucu a fost surprins într-un dialog aprins cu fostul lider al galeriei giuleștene.
Acum 4 ore
23:40
Bătaie generală în Chelsea – West Ham după ce elevii lui Rosenior au revenit de la 0-2. Spectacol total în Premier League, pe Voyo. Video # Fanatik
Premier League s-a transformat în UFC pe Voyo! Bătaie generală în Chelsea - West Ham după ce elevii lui Rosenior au revenit de la 0-2. Cole Palmer a primit o palmă, iar Cucurella a fost izbit de pământ
23:20
Cine e iubita numărului 9 ATP, cu câștiguri mai mari decât tenismenul la Australian Open. E populară în lume # Fanatik
Ea este partenera jucătorului de pe locul 9 ATP, cu venituri mai mari decât sportivul la Australian Open. E considerată una dintre cele mai faimoase femei din tenisul masculin.
23:20
Pontul zilei de duminică, 1 februarie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru FCSB – Csikszereda # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 1 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul FCSB - Csikszereda.
23:20
Cristiano Bergodi, mesaj tăios după Rapid – U Cluj 0-2: „Eram pe locul doi și m-au dat afară!” # Fanatik
Cristiano Bergodi, prima reacție după ce Universitatea Cluj a câștigat în deplasare cu Rapid. Antrenorul italian, mândru de jocul prestat de echipa sa.
23:00
Dan Nistor, relație specială cu Giuleștiul după Rapid – U Cluj 0-2: „M-au înjurat, dar îmi place aici. Îmi strigau ‘pensionarule'” # Fanatik
U Cluj a plecat din nou cu 3 puncte din Giulești. Cum au reacționat ardelenii după victoria obținută și ce au spus despre play-off.
22:50
Costel Gâlcă, dezamăgit după Rapid – U Cluj 0-2: „Nu mă aşteptam să pierdem!” Când va debuta Talisson # Fanatik
Rapid a fost învinsă din nou de U Cluj în Giuleşti, scor 0-2. Costel Gâlcă a declarat la finalul meciului că echipa sa nu a reuşit să îşi creeze prea multe şanse, iar înfrângerea este una neaşteptată.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 1 februarie 2026, poate aduce un câștig de 810 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
22:40
Marian Aioani, reacție dură după penalty-ul dat de Florin Andrei în Rapid – U Cluj 0-2: „Ce să văd? Cum sare în piscină?” # Fanatik
Marian Aioani a contestat puternic penalty-ul primit de U Cluj în finalul meciului de pe Giulești. Ce a spus portarul Rapidului despre faza în care el a fost direct implicat
22:30
Decizia lui Gigi Becali de a-l titulariza pe tânărul portar Matei Popa la FCSB, contestată vehement: ”Riscă prea mult. Mi se pare o mare greșeală” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că tânărul portar Matei Popa va fi titular la FCSB în meciurile din campionat. Hotărârea patronului este însă pusă sub semnul întrebării.
22:00
Debut de vis în SuperLiga: jucătorul crescut de Marseille a dat gol și a scos penalty pe Giulești în Rapid – U Cluj # Fanatik
Crescut de Marseille, noul transfer al Universității Cluj a avut un debut de vis în SuperLiga și a marcat la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren.
21:50
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!” # Fanatik
Gigi Becali l-a ofertat în direct pe fostul mare fotbalist de la Dinamo! Răspunsul acestuia nu a întârziat: „Eu sunt FCSB-ist”
Acum 6 ore
21:40
Andrei Borza semnează în această iarnă! Anunţul lui Giovanni Becali: “Salariu mai mare! E urmărit de echipe din top 7” # Fanatik
Giovanni Becali a oferit ultimele detalii cu privire la viitorul lui Andrei Borza. Ce urmează pentru fundașul stânga de la Rapid.
21:20
Incidente la pauza meciului Rapid – U Cluj din etapa 24 din SuperLiga. Jandarmeria a intervenit. Foto # Fanatik
Un nou moment tensionant petrecut pe Giulești. Fanii Rapidului și cei ai lui U Cluj s-au contrat la pauza meciului din etapa a 24-a. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
21:10
Cu cine formează un cuplu, de fapt, căpitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cîrjan. Jucătorul de fotbal a postat prima fotografie cu actuala parteneră de viață.
21:10
Final de telenovelă în cazul transferului lui Mario Tudose! Fundașul dorit de toate formațiile mari din România a decis unde va juca # Fanatik
Mario Tudose este unul dintre cei mai interesanți tineri din SuperLiga României și mai multe echipe și-au arătat interesul pentru el în ultimul an. Ce decizie a luat cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato
20:50
Americanii „sparg banca“ pentru un jucător dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova # Fanatik
Jalen Blesa, jucătorul îndepărtat de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, este aproape de un transfer important. Unde poate ajunge fostul atacant al oltenilor.
20:40
Moment de reculegere la Rapid – U Cluj pentru mama lui Cristi Manea și suporterii lui PAOK. Mesajele afișate de fani. Foto # Fanatik
Startul meciului Rapid - U Cluj a fost precedat de un moment de reculegere. Vezi pe Fanatik.ro ce au afișat suporterii din Giulești după tragediile recente.
20:30
„Bocciu”, absent de la Rapid – U Cluj din cauza problemelor de sănătate! Care este situația liderului galeriei giuleștene. Exclusiv # Fanatik
Crainicul Rapidului a anunțat cu câteva zeci de minute înaintea fluierului de start al partidei cu U Cluj absența lui Liviu Ungureanu, alias „Bocciu”. Care este starea sa de sănătate
20:10
Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu U Cluj. Cum a reacționat fostul jucător de la FCSB. Foto # Fanatik
Olimpiu Moruțan, la primul meci ca titular pentru Rapid, a fost chemat de suporteri să înjure Steaua chiar pe Giulești. Vezi pe Fanatik.ro cum s-a comportat mijlocașul român.
20:00
Fanatik SuperLiga, duminică 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – U Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, duminică, 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după Rapid - U Cluj
Acum 8 ore
19:40
Neluțu Varga a lămurit situația lui Islam Slimani, atacantul cu experiență în Premier League: „Urmează să semneze” # Fanatik
Neluțu Varga a făcut un anunț important cu privire la atacantul cu peste 100 de meciuri în top 5 ligi ale lumii! Patronul „feroviarilor” a dezvăluit că fotbalistul urmează să semneze
19:30
Marius Șumudică și Al-Okhdood fac tot posibilul pentru a se salva de la retrogradare în Arabia Saudită! Formația antrenată de tehnicianul român a transferat de la campioană
19:10
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună # Fanatik
Ce rentă viageră are, de fapt, Sandra Izbașa de la Power Couple. Suma cu care o răsplătește statul român, după o carieră frumoasă și lungă în gimnastică.
19:00
Daniel Pancu a adus schimbarea la faţă! CFR Cluj, serie incredibilă sub comanda noului antrenor # Fanatik
CFR Cluj merge ceas sub comanda lui Daniel Pancu. Ardelenii sunt lideri de când au fost preluaţi de noul antrenor, înregistrând o singură înfrângere: 0-3 cu FC Argeş.
18:50
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză # Fanatik
Duelurile dintre Rapid și U Cluj au adus mereu spectacol în întrecerea internă. Au fost însă și dispute dezechilibrate de-a lungul istoriei. Opt goluri s-au marcat în urmă cu peste 80 de ani.
18:40
Mărturii tulburătoare la o lună de la tragedia din Crans Montana. Scăpată din infern, Eleonora îşi spune povestea: „Un moment de teroare pură” # Fanatik
La o lună după incendiul devastator de la Crans Montana, Eleonora rememorează fuga disperată din infern. A suferit răni cumplite, iar acum se recuperează într-o clinică din Milano.
18:30
Cum ajunge, de fapt, FCSB în play-off. Mihai Stoica a făcut toate calculele. “Dacă reuşim asta” # Fanatik
La câteva ore după eliminarea din Europa, Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în finalul sezonului. Oficialul campioanei a făcut calculele pentru play-off.
18:20
Valentin Mihăilă traversează o formă excelentă în Turcia, cu goluri în meciuri consecutive pentru Rizespor. Cum a marcat în ultimul meci din campionat.
18:00
Prețuri astronomice la Super Bowl! Cât e cel mai ieftin bilet pe stadionul pe care ar putea juca România la Cupa Mondială. Comparația cu finala Champions League, halucinantă # Fanatik
Un bilet la Super Bowl 60 costă o mică avere! Marele meci se va juca pe unul dintre stadioanele pe care ar putea evolua și România la Cupa Mondială
Acum 12 ore
17:40
Darius Olaru și momentul adevărului: 10 întrebări-fulger pentru căpitanul FCSB-ului. „Ce te enervează cel mai mult?” # Fanatik
Darius Olaru are „tupeu” și în afara terenului de joc. Căpitanul FCSB-ului a răspuns la câteva întrebări-fulger. Ce răspuns a dat când a fost chestionat despre lucrul care îl enervează cel mai mult.
17:20
Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri din România, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv # Fanatik
Ronnie O'Sullivan a rămas legat de România. Din informaţiile FANATIK, superstarul din snooker ar putea investi la noi în ţară şi a avut mai multe întâlniri cu Adrian Thiess, ultima chiar în Berlin în această săptămână.
17:00
România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! „Balaurul” care ne-a ieşit în cale după tragerea la sorţi # Fanatik
România va avea o misiune imposibilă pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027. Dacă vor trece de Turcia, "tricolorii" vor da peste Norvegia, una dintre forţele Europei.
16:40
Universitatea Craiova, fără Ștefan Baiaram la meciul cu Farul. Care este situația lui Lyes Houri și Adrian Rus # Fanatik
Ștefan Baiaram nu va juca în meciul Farul – Universitatea Craiova. Filipe Coelho a explicat situația lui Lyes Houri și Adrian Rus înaintea partidei de la Ovidiu.
16:30
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București” # Fanatik
Suma uriașă de bani pe care o câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Fotbalistul FCSB încasează mult mai mult decât în fotbal.
16:20
Elias Charalambous a anunțat un nou transfer înainte de FCSB – Csikszereda: „E aproape finalizat” # Fanatik
FCSB joacă contra celor de la Csikszereda în etapa 24 din SuperLiga. Elias Charalambous a anunțat un nou transfer la echipa bucureșteană, chiar înaintea meciului.
16:00
Vestea momentului pentru Cristi Chivu! Inter, aproape de transferul unui campion din Premier League. Anunțul lui Fabrizio Romano: „40 milioane de euro” # Fanatik
Cristi Chivu primește întăriri! Inter se află în negocieri avansate cu un campion din Premier League. Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.
15:40
Fără VAR la Unirea Slobozia – FC Hermannstadt! Motivul surprinzător pentru care nu a fost montat sistemul # Fanatik
Sistemul VAR nu a putut fi implementat pentru întâlnirea Unirea Slobozia - FC Hermannstadt. Care este adevăratul motiv pentru care arbitrajul video nu a putut fi pus în funcțiune.
15:30
Tudor Băluță revine la Constanța din postura de adversar. Olteanul i-a pus gând rău Farului: „Vrem să reușim ceva și mai măreț!“ # Fanatik
Tudor Băluță va juca pentru prima dată la Ovidiu împotriva fostei sale echipe, Farul Constanța. Ce a spus mijlocașul oltean despre dorințele pe care le vrea îndeplinite în tricoul alb-albastru.
15:10
Doliu în clubul Rapid! Mama lui Cristi Manea s-a stins din viață. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre tragedia din familia fundașului lateral al giuleștenilor.
14:50
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB îl vrea pe Joao Paulo de la Oţelul Galaţi. Gigi Becali a confirmat interesul pentru mijlocaşul african şi a dezvăluit suma pe care este dispus să o plătească.
14:40
Aryna Sabalenka, reacție uluitoare după înfrângerea din finala de la Australian Open 2026: ”Se amuză când pierd”. Ce i-a transmis campioana Elena Rybakina # Fanatik
Aryna Sabalenka a pierdut finala de la Australian Open 2026 în fața Elenei Rybakina. Ce a spus liderul clasamentului WTA la finalul întâlnirii de la Melbourne.
14:20
Cea mai tare lovitură pe care o pregătește Mitică Dragomir: „Bogdan vrea în Dubai și în Miami”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit la "Profeţiile lui Mitică" planul familiei sale de a-şi extinde afacerile în afara României. Ce i-a determinat să facă acest pas.
14:20
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere # Fanatik
Mai mulți jucători din țară au îmbrăcat în trecut tricoul galonatei echipe italiene AS Roma. Primul fotbalist român care a ajuns în ”Cetatea Eternă” a fost un rapidist.
14:10
A venit nota de plată după derby-ul Dinamo – Petrolul 1-1. Amenzi usturătoare pentru „câini” # Fanatik
Derby-ul Dinamo - Petrolul 1-1 s-a jucat pe „Arcul de Triumf”, însă rivalitatea dintre cele două s-a resimțit din plin. Ce amenzi au venit a doua zi după meciul din etapa 24 din SuperLiga.
13:50
Arne Slot, ultimatum pentru jucătorii săi înainte de Liverpool – Newcastle: „Nu ne putem permite nicio greșeală! Am făcut deja prea multe!” # Fanatik
Liverpool înfruntă Newcastle în etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat antrenorul „cormoranilor” înaintea meciului de maximă importanță pentru echipa lui.
13:30
Lovitură importantă pentru Dan Șucu după ultimul rezultat al echipei sale. Cine este jucătorul de națională care s-a despărțit de clubul patronat de afaceristul român.
