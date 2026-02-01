Povestea cuvântului „OK”. Care este originea celor două litere care au cucerit lumea

15:20

Phishing-ul are loc atunci când cineva încearcă să obțină acces la contul tău de Instagram trimițându-ți un mesaj sau un link suspect care îți solicită informații personale. Aceste mesaje pot, de asemenea, susține că va fi interzis sau șters contul tău dacă nu respecți instrucțiunile lor. Dacă intră în contul tău, îl pot folosi pentru […]