Serialul fenomen care a revenit în topul Netflix. Disponibil în România pe încă două platforme

După aproape un deceniu de la difuzarea ultimului episod, unul dintre cele mai cunoscute seriale este în top 10 la nivel mondial pe platforma Netflix, unde 1,2 milioane de români au conturi. În trecut ProCinema și HBO chiar l-au și difuzat pe micile ecrane. FlixPatrol a relatat că „The Vampire Diaries” („Jurnalele Vampirilor” tradus în […]
Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere # Gândul
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a pierdut definitiv contestația formulată împotriva sechestrului instituit pe bunurile sale în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Judecătorii de la ÎCCJ au decis că sechestrul, dispus inițial de Curtea de Apel București, rămâne în vigoare. Decizia este definitivă. Măsura asiguratorie a fost luată pentru a […]
Exploziile au zguduit Iranul sâmbătă, 31 ianuarie 2026, chiar pe fondul tensiunilor cu Statele Unite care și-au sporit prezența militară în Goful Persic. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că a trimis o „armadă” către Iran și că a impus un ultimatum regimului de la Teheran să renunțe la programul de înarmare nucleară. Oficialii […]
George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a declarat că unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur de către România. „Unul dintre motivele pentru care a fost numit Nicușor Dan președinte a fost inclusiv semnarea acestui Mercosur și vă […]
Adolescent bătut crunt și lăsat inconștient în fața unui centru comercial din Cluj. Poliția a deschis o anchetă # Gândul
Polițiștii din Cluj au deschis o anchetă după apariția în spațiul public a unor imagini în care se vede un adolescent bătut crunt și întins la pământ, în fața unui centru comercial din Cluj-Napoca. În imaginile publicate de știridecluj.ro, tânărul apare culcat pe asfalt, lângă o pată mare de sânge, fără a se putea ridica. […]
Vulnerabilitățile tranzacțiilor contactless. Cum poți fi „buzunărit” când plătești cu telefonul # Gândul
Doar persoanele de peste 50 de ani mai au cash în portofel în România. Cu excepția măruțișului de bacșis, restul populației folosind cardul, cea ce îi face pe hoții de buzunare „să se digitalizeze” la rândul lor. Mai mult, datorită tehnologiei NFC, nu mai este nevoie să introduci cardul în POS pentru a plăti, ci […]
Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței care i-a fost mamă în filmul „Home Alone” # Gândul
Macaulay Culkin a transmis un mesaj plin de emoție pe contul său de Instagram pentru actrița Catherine O’Hara, alături de care a jucat în filmul „Sigur Acasă”, iar declarația sa i-a surprins pe toți. Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață la vârsta de 71 de ani, cel care a confirmat tristul anunț a fost […]
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu” # Gândul
Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a comentat intervenția ministrului Oana Țoiu la Davos, la CNN International, în emisiunea „Down the line”. Antonescu a sugerat că interesul televiziunii americane pentru opiniile ministrului român de Externe ar fi supraestimat. „Spre deosebire de alți cavaleri, președinți și […]
Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan # Gândul
Peste 2.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, la Miercurea Ciuc, pentru a protesta față de majorarea taxelor și impozitelor, măsuri adoptate de Guvernul Bolojan. Protestatarii s-au adunat în centrul orașului și și-au exprimat nemulțumirea atât față de deciziile Executivului, cât și față de lipsa de reacție din partea UDMR. Participanții la protest au […]
Vizita la dentist poate fi interpretată de multe persoane drept o corvoadă, și nu din cauza procedurilor, ci din cauza prețurilor. Unii oameni merg mai des pentru a preveni posibilele probleme, însă alții merg doar atunci când simt dureri insuportabile. Totuși, cât a ajuns să coste o extracție de măsea cariată în 2026. Vizitele la […]
Un șofer a depășit limita de viteză în Elveția cu doar cu 1 km/h. Pare un caz aparent banal de depășire a limitei de viteză, dar s-a transformat într-un coșmar pentru un șofer. Convins că sancțiunea este nedreaptă, bărbatul a decis să conteste amenda inițială, fără să anticipeze consecințele, publică ziarul românesc.de Incidentul a avut […]
Cel mai mare magazin Lidl din lume a stârnit un interes uriaș în Franța. Joi dimineață, 29 ianuarie 2026, încă de la ora 8:00, zeci de clienți s-au adunat în fața noii unități din orașul Muret, din apropierea Toulouse. Așa cum era de așteptat, inaugurarea a atras un val de curioși, dornici să descopere noul […]
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia” # Gândul
Departamentul de Justiție a publicat vineri cel mai mare lot de dosare Jeffrey Epstein de până acum, o tranșă care include încă trei milioane de pagini de documente și mii de videoclipuri și imagini. Noul lot de documente, ultimul planificat de Departamentul de Justiție, pune într-o nouă lumină relațiile lui Jeffrey Epstein cu mai multe […]
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării # Gândul
Constanța nu este un oraș cu o calitate a vieții deosebită. Dar cererea de locuințe este în creștere datorită dezvoltării economice din ultimele decenii. În funcție de zonă sau poziționare, de exemplu cu vedere la mare, în proximitatea plajei, sau nu, prețurile apartamentelor pot oscila între rezonabil și prohibitiv. Pentru a identifica cea mai accesibilă […]
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială # Gândul
Autoritățile din Ungaria au raportat un nou val de amenințări cu bombă transmise prin e-mail, de data aceasta redactate în limba ucraineană. Amenințările au fost trimise către șapte școli și nouă instituții publice din regiunile estice ale Ungariei, anunță presa maghiară. Mesajele transmise prin e-mail au fost transmise în limba ucraineană, iar poliția maghiară a […]
Phishing-ul are loc atunci când cineva încearcă să obțină acces la contul tău de Instagram trimițându-ți un mesaj sau un link suspect care îți solicită informații personale. Aceste mesaje pot, de asemenea, susține că va fi interzis sau șters contul tău dacă nu respecți instrucțiunile lor. Dacă intră în contul tău, îl pot folosi pentru […]
Așa arată metroul din Kiev în prezent, după avaria majoră din sistemul energetic. Operatorul metroului din Kiev a anunțat sâmbătă că metroul a fost închis temporar din cauza penuriei de electricitate. Imaginile postate de presa din Ucraina arată un metrou practic paralizat: aparatele de vânzare a biletelor nu fucționează, stațiile sunt iluminate cu lumini de […]
S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne # Gândul
Elena Rîbakina, numărul 5 mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, în finala disputată sâmbătă la Melbourne Park. Rîbakina, în vârstă de 26 de ani, a obținut victoria după două ore și 18 minute de joc, […]
Competiția internațională de patinaj artistic „Bucharest Open” a început la Berceni Arena. Daniel Băluță a transmis programul oficial al evenimentului # Gândul
Competiția internațională de patinaj artistic „Bucharest Open” a debutat la patinoarul Berceni Arena, din Sectorul 4 al Capitalei. Evenimentul reunește sportivi din 11 state, inclusiv România, care concurează pe mai multe categorii de vârstă. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a transmis că publicul este invitat să vină la patinoar […]
Comunitatea fitnessului și a culturismului este în doliu pentru moartea fostului campion mondial Jason Lowe, care a decedat fulgerător la vârsta de 38 de ani, scrie mirror.co.uk. Campionul mondial și vedeta culturismului Jason Lowe a murit la vârsta de 38 de ani. Vestea tragică a morții lui Lowe a fost confirmată de soția sa, Ashley, […]
„Țara monștrilor de zăpadă” nu este nici Rusia, SUA, Canada sau Finlanda. Japonia este cea mai înzăpezită țară de pe glob, iar în unele orașe zăpada ajunge frecvent la înălțimea caselor, influențând profund viața cotidiană, potrivit Origo și datelor AccuWeather. Recordul absolut din istoria consemnată a fost stabilit cu 100 de ani în urmă, nămeți de 12 […]
George Simion a început protestele la Curtea de Argeș. Liderul AUR strigă alături de localnicii care nu apă potabilă de patru luni: „Demisia” # Gândul
Liderul suveraniştilor, George Simion, a ajuns la Curtea de Argeş şi protestează alături de localnicii care nu au apă potabilă de aproape patru luni. Oamenii s-au adunat în stradă și scandează “Uniți cu toții, să scăpăm de hoți” și “Demisia!”. Simion a declarat că situația din Curtea de Argeș reprezintă o problemă gravă și că […]
Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China # Gândul
Este liniștea dinaintea furtunii în Orientul Mijlociu, iar ochii sunt ațintiți asupra Teheranului și asupra „armadei” pe care Donald Trump a trimis-o în zonă. Protestele din Iran, începute în decembrie 2025 și continuate în ianuarie 2026, au fost cele mai recente dintr-o serie de revolte populare care dezvăluie o realitate fundamentală în interiorul țării. Republica […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a nominalizat pe Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Rezervei Federale (Fed) și, dacă acesta va fi confirmat de Senat, îl va înlocui în funcție pe Jerome Powell, al cărui mandat expiră anul acesta în luna mai. Warsh este un nume de referință în arhitectura financiară americană, iar nominalizarea […]
Mai mulți nepalezi s-au bătut într-un bar în București. A fost chemată poliția și salvarea, scrie Mediafax. În urma altercației, patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după scandalul produs în sediul unei societăți comerciale din Sectorul 4 al Capitalei. În bătaia produsă într-un bar au fost implicați cetățeni nepalezi. […]
Patru zodii pentru care Universul s-a aliniat la perfecție: noroc garantat în următoarele 3 luni # Gândul
Patru zodi primesc vești bune: Universul pare că s-a aliniat la perfecție pentru acești nativi, care în următoarele 3 luni vor avea parte de noroc garantat. Vin zile bune, cu oportunități neașteptate, bani mai mulți și succes pe toate planurile. Cine era neîncrezător, de acum încolo își va regândi strategia, căci astrele sunt de partea […]
Studiu observațional! „Carnivorii” au mai multe șanse ca vegetarienii să trăiască până la 100 ani # Gândul
Oamenii care nu consumă carne ar putea avea o probabilitate mai mică decât persoanele care consumă carne să ajungă la vârsta de 100 de ani, conform unui studiu recent. Dar, aceste descoperiri sunt mai complexe decât se pare la prima vedere. Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani […]
Un polițist din Cluj a fost prins beat criță la volan de colegii de la Rutieră. Alcoolemie record # Gândul
Un polițist clujean angajat al penitenciarului a prins a fost prins de colegii de la Rutieră conducând beat criță prin municipiu. Agenții de la circulație l-au săltat pentru 24 de ore. În noaptea de 30 ianuarie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un bărbat de 31 de ani, […]
În dimineața zilei de 31 ianuarie, între sistemele energetice ale României, Republicii Moldova și Ucrainei a avut loc o avaerie tehnologică, cu oprirea simultană a rețelelor electrice. Aceasta a provocat o pană de curent în cascadă. „Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o întrerupere tehnologică, oprind simultan linia de 400 kV dintre rețelele electrice […]
SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari # Gândul
Statele Unite a aprobat vineri vânzări majore de armament către Israel și Arabia Saudită, cu o valoare totală de aproximativ 15,7 miliarde de dolari, o mișcare anunțată pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu cu Iran. Statele Unite au aprobat o nouă rundă semnificativă de vânzări de arme către Israel și Arabia Saudită, a anunțat […]
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES. Sâmbătă, în jurul orei 11:00 a fost înregistrată o pană de curent în municipiul Chişinău, dar și în mai […]
Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025. Cel mai ieftin este un tablou de 5 euro. Care a fost cel mai scump cadou # Gândul
Președintele Nicușor Dan a primit în decursul anului 2025 cadouri în valoare de 50.281 de lei, circa 10 mii de euro, potrivit unei comunicări transmise de Administrația Prezidențială. O fotografie de la Regele Charles este cel mai scump obiect primit de către președintele României, în 2025, care valorează: 17.334 de lei, aceasta fiind valoarea estimată […]
Ion Cristoiu: Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic # Gândul
Discuția referitoare la ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei continuă să stârnească aprinse discuții în spațiul public. Ion Cristoiu afirmă, în ultima sa „pastilă”, că „Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic”. În curs de actualizare
Eliminarea controalelor vamale odată cu aderarea României la spațiul Schengen ridică semne serioase de întrebare privind siguranța fluxurilor de deșeuri care intră în țară. Cel mai recent raport al Gărzii Naționale de Mediu indică neconcordanțe majore între cantitățile declarate de transportatori și cele raportate de stațiile de reciclare, situație care ar putea favoriza importurile ilegale […]
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?” # Gândul
Scene ireale la Vaslui. Șoferii au fost surprinși să vadă… doi struți pe o șosea. Unul alerga pe carosabil, printre mașini. Cei aflați la volan au încetinit pentru a nu speria bietele păsări dezorientate, precun și pentru a surprinde scena ireală cu telefonul. Cel ma probabil, struții fugiseră de la o fermă din apropiere. Au […]
Bujorii, cele mai spectaculoase flori de primăvară. Care sunt micile secrete ale plantării și îngrijirii lor # Gândul
Unele din cele mai spectaculoase flori de primăvară sunt bujorii. Înfloresc din mai până la începutul lunii iunie, cu un spectacol strălucitor și îndrăzneț. Bujorul are petale moi, asemănătoare țesuturilor, care sunt flori perfecte pentru vazele de interior. Plantarea și cultivarea bujorilor este la fel de distractivă ca și admirarea florilor. O grădină trebuie să […]
Locuitorii din Minneapolis urmăresc agenții ICE la fiecare pas și sabotează politica lui Trump. „Suntem aici să demoralizăm și să frustrăm” # Gândul
Locuitorii din Minneapolis au organizat o rezistență civilă activă împotriva agenților ICE, unde le monitorizează toate mișcările pentru a demoraliza forțele de ordine și a încetini operațiunile de deportare. Această mișcare utilizează rețele de cartier și filmări în timp real pentru a perturba descinderile, transformând orașul într-un test de reziliență în fața politicilor administrației Trump. […]
Turneul de tenis Transylvania Open 2026 face parte din categoria WTA 250 și va începe sâmbătă, 31 ianuarie, la Cluj-Napoca. Primele meciuri programate pe BT Arena anunță dueluri tari. Britanica de origine română Emma Răducanu este principala favorită a turneului. În prima rundă, ea o va înfrunta pe belgianca Greet Minnen. Toți ochii pe Jaqueline […]
O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud # Gândul
Escrocheriile din România nu încetează niciodată să se reinventeze și să-i surpindă pe oameni. Criza chiriilor din marile orașe a devenit, în ultima perioadă, terenul ideal pentru apariția unui nou tip de înșelătorie care vizează în special femeile aflate în căutarea unei locuințe. Sub pretextul unui ajutor financiar, bărbații se prezintă drept proprietari, le trimit […]
Un economist celebru avertizează că România se confruntă cu o criză economică mascată. „Criza există. Ea este camuflată statistic de aceste intrări de bani europeni” # Gândul
Celebrul economist, Bogdan Glăvan, avertizează printr-o postare pe rețelele de socializare că România traversează o perioadă de criză economică camuflată de intrările masive de bani europeni. Anul acesta, țara noastră urmează să primească 20 mld. euro, 10 mld. din PNRR și 10 mld. subvenții agricole și fonduri de convergență, echivalentul a 5% din PIB. Deși […]
România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă petrolul în Europa. Acum aplaudă acordul comercial istoric, semnat de Ursula von der Leyen # Gândul
Ursula von der Leyen și premierul indian, Narendra Modi, au semnat, săptămâna aceasta, un acord comercial istoric, pe care președinta Comisiei Europene l-a numit „mama tuturor acordurilor“. În temeiul acestui acord, tarifele vamale pentru 96,6% din mărfurile UE exportate către India vor fi eliminate sau reduse. Se pare că acest lucru va însemna economii anuale […]
Portavionul american USS Abraham Lincoln vs. ayatollahul Khamenei. Pot SUA să răstoarne regimul de la Teheran doar printr-o campanie aeriană „chirurgicală”? # Gândul
Ecuația „Iran” se complică din ce în ce mai mult, iar „necunoscutele” sunt departe de a fi rezolvate. Autoritatea aviației civile din Israel a avertizat companiile aeriene străine că o perioadă „sensibilă” pentru traficul aerian ar putea începe chiar din 31 ianuarie sau 1 februarie 2026, ceea ce înseamnă că ayatollahul Khamenei se așteaptă la […]
Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PSD și PNL este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie” # Gândul
În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a susținut că tensiunile publice dintre PNL și PSD sunt strict de decor și nu vor produce nicio schimbare reală în arhitectura guvernării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că lupta politică invocată în spațiul public este o […]
Război în Ucraina, ziua 1.437. Rușii înaintează pe front: alte 7 localități din regiunea Harkov au fost evacuate # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în a 1.437-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Autoritățile din Ucraina au ordonat evacuarea familiilor cu copii din alte șapte localități din regiunea Harkov (nord-est), confirmând înaintarea forțelor ruse în acest sector de front, potrivit AFP. Rușii au capturat orașul Voceansk […]
Ce a făcut Florin Tănase pentru a putea evolua cât mai repede la FCSB. „A luat taxiul de la Belgrad”. Când revine pe teren # Gândul
Florin Tănase nu a jucat în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor fiind accidentat. Dar, „decarul” FCSB a fost la Marijana Kovacevic din Belgrad, și-a revenit și poate evolua duminică în partida cu Csikszereda, de la ora 20:00, din etapa 24 a Superligii. Tănase e om de bază la FCSB, având în acest sezon 35 de […]
Postul Paștelui durează 40 de zile, iar credincioșii îi mai spun și „Postul Mare”, fiind cel mai lung din an. În 2026, va începe la 23 februarie și va ține până în sâmbătă, 11 aprilie, urmând ca pe 12 să fie sărbătorit Paștele. Acesta este cel mai lung post din calendarul creștin ortodox, dar și […]
O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna # Gândul
O pensionară de 76 de ani, din județul Tulcea, a trecut prin momente de panică după ce a căzut victimă unei escrocherii bine cunoscute, denumită „metoda accidentul”. Totul a început cu un apel telefonic prin care i s-a indus ideea că nepotul său ar fi fost implicat într-un grav accident rutier și se află în […]
Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE” # Gândul
În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România gestionează finanțarea din programul european SAFE, susținând că statul român intră într-un cerc vicios al îndatorării fără a construi capacități reale de apărare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că […]
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în T4 2025, conform legislaţiei în vigoare. În “lista ruşinii” sunt incluse firmele care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către Fisc în T4 2025. ”Lista ruşinii” este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de […]
