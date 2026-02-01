Se pregătesc două lupte colosale: legendarii Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic se bat în ring cu frații Tate
Adevarul.ro, 1 februarie 2026 07:15
Gală inedită de box în Qatar, programată la vară.
• • •
Acum 10 minute
07:45
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!” # Adevarul.ro
Dominika Cibulkova și-a făcut publică relația, stârnind un scandal în presa slovacă și tensionând vechile relații de familie.
Acum o oră
07:15
Cultura trăiește „la limită” în România. „Nivelul mare de manipulare sunt posibile în lipsa contactului cu arta și cultura” # Adevarul.ro
Între pasiune și supraviețuire financiară, munca în cultură se desfășoară adesea fără plase de siguranță. Un studiu recent arată că, deși tot mai mulți lucrători culturali au contracte și venituri ceva mai mari decât în trecut, câștigurile rămân sub media națională, iar stabilitatea este fragilă.
07:15
„Starul român” face furori în Turcia. Valentin Mihăilă, gol excepțional la prima titularizare sub comanda noului antrenor # Adevarul.ro
Valentin Mihăilă continuă să fie o piesă importantă pentru Rizespor în acest sezon.
07:15
Acum 2 ore
06:15
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv # Adevarul.ro
Radonul este un gaz radioactiv natural, invizibil și fără miros, care poate pătrunde în locuințe fără a fi detectat. În anumite zone din România, condițiile geologice pot favoriza acumularea sa în concentrații mai ridicate. Există metode sigure de remediere a riscurilor asociate acestui gaz.
Acum 4 ore
05:15
În timp ce procedurile cosmetice domină discursurile despre îngrijirea pielii, „yoga pentru față” câștigă teren ca alternativă non-invazivă, la costuri reduse. Rămâne însă întrebarea esențială: vorbim despre beneficii reale, susținute de dovezi, sau despre un nou trend în wellness ambalat frumos?
04:15
„Să nu ne mire ce va urma”. Un analist explică criza profundă de încredere în instituțiile politice. Parlamentul, la cote minime # Adevarul.ro
Datele alarmante ale celui mai recent sondaj INSCOP, care relevă o încredere de doar 11,9% în Parlament și 18,4% în Guvern, nu reprezintă o simplă eroziune de moment, ci simptomul unei crize sistemice profunde.
Acum 6 ore
03:15
De multe ori funcționăm pe pilot automat: aceleași trasee, aceleași reacții, aceleași gânduri care se rostogolesc dintr-o zi în alta. Iar când trăiești așa, și dorințele tale devin automate - vagi, repetitive, fără direcție clară. Rezultatul? Multă frustrare și puține schimbări reale.
03:00
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce sfaturi a primit # Adevarul.ro
O familie tânără de români, cu un copil, recent întoarsă din Germania în România, își exprima dezamăgirea și căuta alternative: „Nu e ceea ce ne-am așteptat aici și ne gândim să ne mutăm în Grecia”. Ce răspunsuri au primit tinerii.
02:15
De ce apar ciupercile în tot mai multe produse de skincare și ce pot face, de fapt, pentru piele # Adevarul.ro
Unele ingrediente din produsele cosmetice vin și pleacă odată cu trendurile. Altele rezistă timpului. Cele din urmă - folosite de mii de ani și susținute astăzi de cercetare științifică - merită privite mai atent.
Acum 8 ore
01:15
Unde mergem în vacanța de schi. 10 destinații de vis din România la nivelul Alpilor austrieci # Adevarul.ro
Între 9 februarie și 1 martie 2026, elevii din România vor avea o săptămână de vacanță de schi, datele fiind diferite în funcție de județ. „Adevărul” prezintă 10 destinații foarte populare, dar și mai puțin cunoscute, unde puteți petrece o vacanță în condiții similare celor din Alpi.
00:15
În 1 februarie, Ilie Năstase a fost desemnat cel mai bun tenismen al anului 1973. Tot în această zi, în 1852, s-a născut celebrul dramaturg Ion Luca Caragiale.
00:15
Delicatesele culinare șocante ale tracilor. De ce mâncau carne de câine și care era explicația specialiștilor # Adevarul.ro
Descoperirile arheologice efectuate în Bulgaria au scos la iveală faptul că tracii consumau carne de câine la ospețe. Numărul de canide consumate era destul de însemnat iar cercetătorii cred că animalele nu erau mâncate din cauza penuriei de alimente, ci aveau un rol ritualic.
00:00
Pelasgii rămân una dintre cele mai mari enigme ale antichității. Deși autorii greci îi menționează la tot pasul, aceștia par să fie, paradoxal, peste tot și nicăieri. În ciuda prezenței lor constante în texte, istoricii nu au ajuns la un consens: sunt ei un popor real, cu o origine clară?
Acum 12 ore
23:45
De ce se agravează eczema iarna și cum poate fi ținută sub control. Ce spun dermatologii # Adevarul.ro
În sezonul rece, pielea devine mai vulnerabilă. Mâini și buze crăpate, față uscată, coate iritate - aerul uscat și frigul slăbesc bariera naturală a pielii, iar rezultatul apare rapid: mâncărime, usturime și pete persistente.
23:00
Ce înseamnă să fii actor surd în România. „Lipsește încrederea că putem fi priviți ca profesioniști“ # Adevarul.ro
Diana Timari și Eduard Iacovache, doi actori surzi, vorbesc despre drumul lor în teatru, despre limitele impuse de lipsa de accesibilitate și despre nevoia ca artiștii cu astfel de deficiențe să fie văzuți și înțeleși dincolo de etichete.
22:45
Cum trăiesc locuitorii în Herson, orașul ucrainean unde civilii sunt terorizați de drone la fiecare pas # Adevarul.ro
Aspecte importante ale vieții de zi cu zi s-au mutat în ultimele luni în subteran pentru locuitorii din Herson, un oraș din sudul Ucrainei, în contextul în care rușii ce ocupă celălalt mal al Niprului lansează adevărate vânători de civili pe străzi și în curțile oamenilor, relatează NYT.
22:45
Giuleștenii se afundă tot mai mult. Rapid, executată acasă, ratează șansa de a urca pe primul loc # Adevarul.ro
Evoluție lamentabilă a vișiniilor, care cad pe poziția a 3-a în Superliga.
22:15
Misterul struților care umblă liberi pe o stradă din Vaslui. Cum a ajuns un antreprenor să dețină 50 de păsări exotice # Adevarul.ro
Un video în care mai mulți struți umblă singuri pe o stradă din municipiul Vaslui a făcut furori pe rețelele de socializare, însă nimeni nu știe povestea reală din spatele imaginilor și ce căutau ei acolo.
22:00
Consilierul de securitate al premierului slovac și-a dat demisia după apariția numelui său în documentele Epstein # Adevarul.ro
Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție din dosarul Epstein.
21:45
Horoscop duminică, 1 februarie. Nativii unei zodii primesc o oportunitate financiară neașteptată # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de marți, 1 februarie, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent în prima zi a lunii.
21:45
Un judecător federal a respins solicitarea autorităților din Minnesota de a restrânge operațiunile ICE # Adevarul.ro
Un judecător federal din statul american Minnesota a refuzat sâmbătă să dispună încetarea operațiunilor anti-imigrație ordonate de președintele Donald Trump în orașul Minneapolis, într-un proces intentat de oficiali ai statului care acuză agenții Serviciului de imigrări și vamă (ICE) de abuzuri.
21:30
Emisarii lui Trump și Putin au purtat negocieri pentru Ucraina la Miami. Witkoff: Schimb de opinii „productiv” # Adevarul.ro
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff a precizat, sâmbătă, că negocierile de la Miami dintre partea rusă și americană au fost „productive și constructive”.
21:15
Minorul de 13 ani din Timiș încearcă să-și justifice crima: „Mă înjura, mă bătea”. Ce le-a povestit bunicilor # Adevarul.ro
Minorul în vârstă de 13 ani din Timiș, acuzat de uciderea lui Mario Berinde, le-a povestit cum a pus la cale crima, înainte să fie luat de asistenții sociali.
21:00
Cubanezii își duc viața între pene de curent, scumpiri şi presiuni americane. „Ne scufundăm. Totul se reduce la supravieţuire” # Adevarul.ro
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adânceşte: pene de curent prelungite, preţuri în creştere la alimente, combustibil şi transport, precum şi teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii.
20:45
Volodimir Zelenski nu știe dacă negocierile de pace vor avea succes. În cine își pune bazele președintele Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a precizat că nu știe dacă negocierile de pace se află într-un stadiu final, sau dacă munca alături de celelalte state este încă necesară pentru asigurarea garanțiilor de securitate.
20:45
Aproape 70% dintre români cer condiții mai avantajoase în UE, conform unui sondaj INSCOP Research. Rezultatele indică o trecere către un sprijin condiționat de beneficii economice, pe fondul ascensiunii populismului și al absenței unui proiect de țară clar din partea partidelor tradiționale.
20:45
Republica Moldova a trecut cu bine peste pana de curent, cu ajutorul Bucureștiului și Kievului. Mesaj de mulțumire venit de la Chișinău # Adevarul.ro
Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit Bucureștiului și Kievului pentru suportul oferit în soluționarea penei de curent electric la nivel național, înregistrată în prima parte a zilei de sâmbătă pe fondul problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina.
20:45
România, menționată în noile documente din dosarul Epstein. Trump păstrează tăcerea după ultimele dezvăluiri # Adevarul.ro
Donald Trump a postat sâmbătă pentru prima dată pe rețelele sociale, însă nu despre cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein, ci pe ceea ce el susține că ar fi „furt și fraudă” în statul Minnesota, într-un mesaj publicat pe Truth Social.
20:15
Un primar din Suceava, acuzat că și-a agresat concubina și ar fi amenințat-o cu un pistol. Percheziții la cabana de vânătoare a edilului # Adevarul.ro
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este căutat de polițiști după ce pe numele acestuia a fost formulată o acuzație de agresiune domestică.
20:00
Regula de aur a unui psihiatru celebru: în ce condiții își lasă copiii pe internet. Ce crede despre interdicția propusă de Raed Arafat # Adevarul.ro
Psihiatrul Gabriel Diaconu comentează propunerea înaintată de șeful DSU, Raed Arafat, privind limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Acesta recunoaște că le permite copiilor săi să intre pe internet în anumite condiții.
20:00
„De fapt, trebuia să mă întâlnesc cu altcineva”. Cum s-au cunoscut Donald și Melania Trump # Adevarul.ro
Donald și Melania Trump au avut un parcurs atipic până la Casa Albă, fiind o relație cu despărțiri, reîmpăcări și ambiții politice vechi. Povestea lor începe în New York-ul anilor ’90 și ajunge la Washington, două decenii mai târziu.
19:45
Peste o tonă de peşte prins ilegal, capturată în Teleorman. Șoferul care transporta prada avea numere false la mașină # Adevarul.ro
Poliţiştii din judeţul Teleorman au identificat un autoturism care transporta peste 1,2 tone de peşte prins ilegal, verificările făcute în bazele de date arătând că maşina folosită pentru transport avea numere false de înmatriculare.
19:45
Mateiu Caragiale, al patrulea crai de Curte Veche. Povestea copilului din flori care toată viața a căutat înaintași aristocrați, dar a primit un domeniu de la o soție bătrână # Adevarul.ro
Mateiu Caragiale și-a căutat toată viața înaintași aristocrați, celebri, dar nu a realizat că adevărata avere era lângă el: tatăl său. Și-a desenat blazoane și embleme aristocrate, dar nu a realizat că opera tatălui său este mai valoroasă decât orice stindard nobiliar.
19:30
„Oamenii nu mai au răbdare”. Vicepremierul Oana Gheorghiu spune ce a făcut în primele trei luni de mandat # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia, să pună bazele, să se asigure că ceea ce se construiește acum nu se va prăbuşi peste un an.
19:00
Viktor Orban neagă că va impune măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. „Este o minciună pură” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a negat sâmbătă că ar fi nevoit să impună măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar dacă va câștiga alegerile din aprilie și a declarat că partidul său de dreapta, Fidesz, va menține politicile sale de cheltuieli.
19:00
„S-a umplut paharul”. Mii de oameni au protestat la Miercurea Ciuc față de majorarea taxelor și impozitelor # Adevarul.ro
Peste 2.000 de persoane au participat sâmbătă la Miercurea Ciuc la un protest față de majorarea taxelor și impozitelor.
Acum 24 ore
18:45
Parchetul General o contrazice pe Laura Deriuș. Procuroarea a dezvăluit că a fost momită cu funcții în schimbul tăcerii pe tema sistemului de justiție # Adevarul.ro
Parchetul General a reacționat ferm după ce procuroarea Laura Deriuș a afirmat într-o emisiune TV că i-ar fi fost făcute propuneri de „upgradare” profesională cu condiția să renunțe la ieșirile publice privind situația din sistemul de justiție românesc.
18:45
„Cimitirul proiectelor neterminate”. Un analist economic critică dur lipsa de responsabilitate din România # Adevarul.ro
Eșecurile administrative înghit anual procente semnificative din PIB și distrug nervii cetățenilor, dar nimeni nu plătește, nimeni nu este demis, iar caruselul scuzelor continuă la nesfârșit.
18:45
Elena Rybakina este noua campioană de la Australian Open! A învins-o fără drept de apel pe Sabalenka. „Cu acest trofeu, mă simt din nou mândră” # Adevarul.ro
Elena Rybakina a reușit o performanță istorică la Australian Open, câștigând turneul după victorii impresionante în fața celor mai bune jucătoare ale lumii.
18:15
Ofițer de poliție pensionar, în vârstă de 68 de ani, arestat la domiciliu după ce a agresat sexual o fată minoră # Adevarul.ro
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani.
18:00
PSD București propune interimari la șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după demisiile președinților de filiale # Adevarul.ro
PSD București a anunțat sâmbătă, 31 ianuarie, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizației 2, 4 și 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foștii lideri Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu.
17:45
Desfășurare mare de forțe la Slobozia, după ce au fost descoperite rămășițe umane lângă o locuință. Probe căutate pe 122 de hectare # Adevarul.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi, sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în municipiul Slobozia, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.
17:30
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada” # Adevarul.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat că femeile nu au nevoie să își ungă fața și corpul cu tot felul de „infecții” sau miere pentru a rămâne frumoase.
17:30
Conducerea PSD se reunește duminică seara în ședință. Ministrul Muncii prezintă pachetul de solidaritate # Adevarul.ro
Conducerea PSD se reuneşte, duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac, social-democraţii urmând să discute despre coaliţia de guvernare, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi organizarea filialelor.
17:15
Restaurare care stârnește controverse în Italia. Un înger cu trăsăturile Giorgiei Meloni apare într-o frescă a unei bazilici din Roma # Adevarul.ro
Chipul unui heruvim de pe o frescă recent restaurată a unei bazilici din Roma pare să aibă trăsăturile premierului italian Giorgia Meloni, fapt care a creat controverse, sâmbătă, în presa italiană.
17:00
Nepăsare fatală: patru tineri din Botoșani sunt căutați de poliție, după ce au fost martori la moartea unui bărbat # Adevarul.ro
Poliția din Botoșani caută mai mulți tineri care apar în imaginile surprinse de camerele de supraveghere în seara în care un bărbat de 38 de ani a murit după o cădere suspectă, în fața unui bloc din municipiu.
16:30
„Toți sunt în șoc”. Kievul, rămas fără curent, căldură și apă după ce o defecțiune a rețelei a provocat o pană masivă în Ucraina # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat în dimineața zilei de 31 ianuarie „o oprire în cascadă” a rețelei electrice din Ucraina, după perturbări ale liniilor de transport între România și Moldova, precum și între vestul și centrul Ucrainei.
16:30
Un controversat articol din Codul Penal a rămas valid, după ce mișcarea de extremă dreaptă ceruse abrogarea acestuia.
16:30
Unde s-ar ascunde, de fapt, Abdullah Ataș — milionarul care a omorât un polițist și a evadat # Adevarul.ro
Apar tot mai multe informații cu privire la evadarea cetățeanului turc Abdullah Ataș din penitenciarul Rahova. Acesta ar fi trecut deja granița și este posibil să fi rămas în Bulgaria sau să fi trecut în Grecia, state aflate în spațiul Schengen, unde ar aștepta ca situația să se calmeze.
