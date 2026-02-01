Un profesor de 64 de ani din Argeș a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
StirileProtv.ro, 1 februarie 2026 07:20
Un profesor în vârstă de 64 de ani a fost reţinut pentru agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
