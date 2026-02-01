Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei
Digi24.ro, 1 februarie 2026 08:50
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut controale de amploare în toată țara. Mai bine de 2.000 de firme au fost verificate, iar sancțiunile depășesc 7 milioane de lei.
Acum 10 minute
09:00
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # Digi24.ro
Iranul consideră armatele europene drept „grupări teroriste”, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.
Acum 30 minute
08:50
Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut controale de amploare în toată țara. Mai bine de 2.000 de firme au fost verificate, iar sancțiunile depășesc 7 milioane de lei.
08:50
Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă # Digi24.ro
Cei 166 de locuitori ai comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, nu au apă potabilă și nici canalizare. Totuși, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari, cumpărat din Austria împreună cu tatăl său, pe numele unei firme pe care o dețin.
Acum o oră
08:30
Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Doar două state se situează după țara noastră # Digi24.ro
România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, sub 1.000 euro. Doar angajații din alte două state UE câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2.700 euro, de trei ori mai mare decât în țara noastră.
Acum 2 ore
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 februarie
07:10
Vaccinuri gratuite și compensate pentru adulți în 2026: Lista completă în funcție de vârstă și risc medical # Digi24.ro
Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai eficiente strategii de prevenție medicală. În România, accesul la imunizare gratuită este garantat pentru anumite categorii de populație prin Programul Național de Vaccinare și prin schemele de compensare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
07:10
De ce răspunsul Iranului la un atac militar al SUA ar putea fi diferit de data aceasta (Analiză BBC) # Digi24.ro
Sosirea grupului de luptă al portavionului USS Abraham Lincoln în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, aproape de apele iraniene, în contextul celei mai ample și violente represiuni a protestelor din Iran, arată că Washingtonul și Teheranul sunt acum mai aproape de o confruntare directă, decât în orice alt moment din ultimii ani, relatează BBC.
07:10
„Catastrofa” de pe frontul din Zaporojie. Cum reușește armata rusă să găsească breșe în apărarea Ucrainei, în ciuda înaintării lente # Digi24.ro
Cucerirea postului de comandă din localitatea ucraineană Huliaipole de către forțele ruse, după un asalt rapid care i-a luat prin surprindere pe apărători, scoate în evidență principala problemă cu care armata ucraineană se confruntă după patru ani grei de război. Fiind nevoiți să apere o linie a frontului care se întinde pe o distanță de aproximativ 1.200 de kilometri, ucrainenii nu au destule trupe ca să apere fiecare sector la fel de bine, ceea ce creează breșe pe unde soldații ruși pot avansa mai ușor.
07:10
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui # Digi24.ro
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui
07:10
Conducerea PSD se reunește duminică la Vila Lac. Schimbări la șefii din București, pachetul de solidaritate PSD pe masa discuțiilor # Digi24.ro
Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac. Social-democraţii urmează să discute despre priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi modificări în conducerea filialelor de la București.
07:10
Începe vacanța de schi din februarie 2026: Primele județe unde nu se mai fac cursuri. Când au zile libere elevii din București și Ilfov # Digi24.ro
Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului școlar 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere.
07:10
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline, un imperiu al drogurilor în Manchester # Digi24.ro
Un bărbat din Marea Britanie, în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la loterie, și-a construit un imperiu al drogurilor în valoare de până la 288 de milioane de lire sterline, pornind din casa sa liniștită de la țară, scrie The Times.
07:10
Conflict de viziuni asupra Groenlandei. Inuiții răspund ambițiilor lui Trump: „Nimeni nu deține teritoriul arctic, îl împărțim” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, vorbește despre Groenlanda ca despre un activ strategic care ar putea fi cumpărat de Washington, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei. Pentru poporul inuit, care trăiește aici de secole, nimeni nu deține terenurile din Arctica. Conceptul de proprietate colectivă este esențial pentru identitatea inuită, spun ei. Acesta a supraviețuit unei perioade extinse de 300 de ani de colonizare și este consfințit de lege: oamenii pot deține case, dar nu și terenurile pe care acestea sunt construite, arată Reuters, într-un reportaj.
07:10
Un rit de trecere catastrofal pentru specia umană: Avertismentul marelui rival al OpenAI despre pericolul superinteligenței artificiale # Digi24.ro
Șeful companiei Anthropic, care a dezvoltat modelul de inteligență artificială Claude și este principalul rival al dezvoltatorului ChatGPT, OpenAI, a avertizat că omenirea trebuie să realizeze faptul că sistemele AI puternice prezintă riscuri potențial catastrofale și să intervină cât mai repede pentru a evita „pericolul real” ca o superinteligență să provoace pagube la nivelul întregii civilizații.
07:10
De la primul om în spațiu la regres tehnologic. Cum a condus „tehnofobul” Putin Rusia la capitulare, în cursa înarmării cu AI # Digi24.ro
Președintele Putin e obișnuit cu pixul și hârtia. Nu deține un smartphone. Folosește rar internetul. În timp ce miniștrii britanici, spre exemplu, își coordonează politica prin WhatsApp, șeful Kremlinului guvernează Rusia printr-o rețea de linii fixe criptate din biroul său, scrie The Times.
Acum 12 ore
00:30
Keir Starmer spune că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în cazul Epstein. În ultimele documente apar noi poze cu el # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat, sâmbătă, că fostul prinț Andrew Mounbatten-Windsor ar trebui să depună mărturie în faţa unei comisii a Congresului SUA cu privire la legăturile sale cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein, în urma unor noi dezvăluiri, relatează The Guardian și Reuters.
00:30
Lady Gaga, în lacrimi, denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Sunt distruse vieţi sub ochii noştri” # Digi24.ro
Pe scena din Tokyo, cu ocazia turneului mondial „The Mayhem Ball”, Lady Gaga a luat, la rândul său, ca și alte vedete americane, poziţie împotriva ICE, poliţia americană pentru imigranţi a lui Donald Trump, şi a metodelor sale, după moartea a doi manifestanţi în Minneapolis.
31 ianuarie 2026
23:50
Oamenii care se luptă cu elefanții: Cum a ajuns un proiect de salvare a animalelor sălbatice să provoace un conflict devastator # Digi24.ro
La granița dintre Zambia și Malawi, elefanții îi calcă în picioare pe fermieri, iar aceștia îi împușcă pe elefanți, după ce un proiect de conservare prost implementat a declanșat unul dintre cele mai devastatoare conflicte între oameni și animale sălbatice din ultimele decenii. Zeci de persoane au murit, recoltele necesare pentru a combate foametea în regiune au fost distruse, iar braconajul este din nou în floare – consecințele nefericite ale unei campanii bine intenționate.
23:50
„Urmăriți penal clienții lui Epstein!”. Ce spune Musk despre noile documente publicate de Departamentul de Justiție în care apare și el # Digi24.ro
Elon Musk a avut comunicări mai ample şi mai cordiale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. Miliardarul este însă unul dintre cei mai vocali susținători ai desecretizării dosarelor Epstein și ai pedepsirii celor vinovați de infracțiuni. Ca o reacție la publicarea noilor documente, Musk a postat mai multe mesaje referitoare la scandalul Epstein.
23:40
Caz șocant în județul Argeș. Un profesor a fost reţinut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii # Digi24.ro
Un profesor în vârstă de 64 de ani a fost reţinut pentru agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
22:50
Un consilier de-ai premierului slovac demisionează după ce documentele desecretizate dezvăluie că a discutat despre „fete” cu Epstein # Digi24.ro
Un important consilier de-ai premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce schimburile sale de mesaje cu infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost publicate în ultima serie de documente făcute publice de Departamentul american de Justiție, relatează TVPWorld.
22:40
Poate AI să depisteze mai devreme demența? Rezultatele surprinzătoare ale unui nou studiu # Digi24.ro
Inteligența artificială ar putea ajuta doctorii să depisteze mai devreme declinul cognitiv și posibila demență, potrivit unui nou studiu care arată că un sistem AI poate identifica semne subtile în notele medicale ale pacienților, uneori cu o acuratețe comparabilă sau chiar mai mare decât evaluările făcute de medici, scrie Live Science.
22:20
Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, dar instanţa a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.
22:10
Zelenski anunță că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Kievul aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare.
21:40
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea iarnă de război. Și îl avertizează pe Zelenski # Digi24.ro
Duma de Stat a Rusiei a cerut Moscovei să folosească „arme mai puternice” împotriva Ucrainei, a declarat președintele Dumei, Viacheslav Volodin, în contextul temperaturilor tot mai scăzute din cea mai grea iarnă de război, relatează Kyiv Independent.
21:40
O maşină le-a atras atenţia poliţiştilor din Teleorman. După ce au controlat-o, l-au reținut pe șofer # Digi24.ro
Un bărbat a fost reţinut, sâmbătă, după ce poliţişti rutieri din Teleorman au descoperit în maşina condusă de acesta, care nu era înmatriculată, peste o tonă de peşte şi zeci de plase de pescuit.
21:00
Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni. Reacția premierului italian # Digi24.ro
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie.
20:50
Emisarii rus și american Kirill Dmitriev și Steve Witkoff au avut sâmbătă discuții în Florida referitoare la Ucraina # Digi24.ro
Emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii "constructive" în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina, relatează AFP, preluată de Agerpres.
20:20
„Ne scufundăm”. În Cuba, oamenii au intrat în „modul de supraviețuire”. Presiunile SUA și scumpirile au dus la o criză adâncă # Digi24.ro
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adânceşte: pene de curent prelungite, preţuri în creştere la alimente, combustibil şi transport, precum şi teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii, după avertismentul Washingtonului că va sancţiona ţările care furnizează petrol Cubei, relatează Reuters.
20:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Companiile de stat pot fi restructurate, dar nu prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre restructurarea companiilor de stat, la trei luni de la preluarea mandatului. Ea spune este pentru prima oară, după mulţi ani, când există o acţiune coerentă, coordonată la nivelul guvernului, având ca unic scop analiza şi restructurarea companiilor de stat. Potrivit Oanei Gheorghiu, companiile de stat pot fi restructurate, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi.
Acum 24 ore
20:00
Autoritățile americane investighează suspiciuni că angajații Meta au acces nelimitat la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp # Digi24.ro
Autoritățile americane de aplicare a legii investighează acuzațiile aduse de foști contractori ai Meta Platforms Inc. conform cărora personalul Meta ar avea acces la mesajele WhatsApp, în ciuda declarațiilor companiei că serviciul de chat este privat și criptat, potrivit unor interviuri și unui raport al unui agent consultat de Bloomberg News.
19:50
Elon Musk vrea să pună un milion de sateliți în spațiu, pentru a alimenta inteligența artificială # Digi24.ro
Elon Musk vrea să pună un milion de sateliți în spațiu, pentru a alimenta inteligența artificială
19:20
Raed Arafat explică de ce ar trebui România să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale: „Am ajuns în ceasul al 12-lea” # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”.
18:50
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi # Digi24.ro
Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împotriva infrastructurii energetice, rezultă din raportul Ministerului rus al Apărării dat publicităţii sâmbătă.
18:40
Camera Reprezentanţilor nu a reuşit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârşitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei aşa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.
18:30
Ce spune Viktor Orban despre adoptarea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. Economiştii au lansat deja un avertisment # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.
18:20
PSD Bucureşti anunță propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, după ce foștii șefi au demisionat # Digi24.ro
Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor Partidului Social Democrat din sectoarele 2, 4 şi 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) şi Gabriel Mutu (Sector 6).
18:00
Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din dosarele Epstein. Referirile la România din documente # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a postat sâmbătă pentru prima dată pe rețelele de socializare, după publicarea ultimei tranșe din dosarele Jeffrey Epstein, dar nu a fost vorba despre acestea, ci despre acțiunile legate de frontiere și imigranți, scrie Sky News.
17:50
Explozii în două orașe din Iran: cel puțin cinci morți, printre care o fetiță de 4 ani, și 14 răniți. Israelul respinge orice implicare # Digi24.ro
Două explozii au fost raportate, sâmbătă, în Iran, pe fondul tensiunilor tot mai ridicate din regiune. Cel puţin cinci persoane, printre care o fetiță de 4 ani, au murit şi alte 14 au fost rănite, relatează Sky News.
17:40
„Copacii care explodează” au devenit virali pe rețelele sociale. Explicațiile fenomenului neobișnuit # Digi24.ro
În timpul recentului val de frig din nordul Statelor Unite, mai multe clipuri cu „copaci care explodează” s-au viralizat pe rețelele sociale. Meteorologii au emis avertismente cu privire la acest fenomen, dar mulți oameni s-au întrebat dacă este real. Chiar dacă multe dintre clipurile virale sunt făcute cu AI, fenomenul există și are o explicație: când temperaturile scad brusc, apa prinsă în copaci poate îngheța și se poate extinde, despicând trunchiurile cu un zgomot puternic, asemănător unei împușcături, relatează The Guardian.
17:30
Posibile rămăşiţe umane descoperite lângă o locuinţă din Slobozia. Poliţia a căutat probe pe 122 de hectare, a fost folosită şi o dronă # Digi24.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în Slobozia. 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali au participat la căutări, dar nu au descoperit „elemente care să conducă la clarificarea cazului”.
17:00
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani # Digi24.ro
Creează, performează și stârnește reacții puternice. Lolita Cercel, O artistă AI, este admirată pentru ce poate face tehnologia, dar criticată pentru ce ar putea distruge: originalitatea, munca artiștilor umani, chiar ideea de autor. Urmăriți un interviu cu Lolita, despre creativitate, etică și limitele inteligenței artificiale.
16:10
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice. Compania lui Jeff Bezos vrea să ducă oameni pe Lună # Digi24.ro
Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va suspenda zborurile de turism spaţial timp de cel puţin doi ani, pentru a se concentra pe „capacităţile umane ale companiei pentru programul selenar”.
15:40
Zeci de turişti stau la coadă să ajungă la pârtiile de schi din Bucegi. Avertismentul administratorilor # Digi24.ro
Zeci de turişti aşteaptă, sâmbătă după amiază, la rând la mijloacele de transport care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. La 2000 de metri altitudine, în Bucegi, sunt deschise mai mute pârtii, însă administratorii domeniului schiabil atrag atenţia că nu sunt condiţii ideale pentru începători, din cauza vizibilităţii reduse.
15:20
Tsunamiurile subacvatice din Antarctica i-au alarmat pe oamenii de știință. Cum ar putea fenomenul să schimbe viitorul planetei # Digi24.ro
Când institutul național de cercetare polară al Marii Britanii a fondat stația Rothera din Antarctica, golful din apropiere se afla sub un strat de gheață cu o grosime de aproape 250 de metri. De atunci, ghețarul Sheldon s-a retras mai bine de 1,5 kilometri. Cercetătorii care studiază felul în care topirea gheții de aici afectează întreaga planetă spun, însă, că soluția acestei enigme s-ar putea găsi într-un fenomen mai puțin cunoscut produs în apele din jurul Antarcticii: tsunamiurile subacvatice.
15:20
Franța abolește prin lege „dreptul conjugal”: Căsătoria nu creează o „obligație de a avea relații sexuale” # Digi24.ro
Franța va introduce în lege abolirea așa-numitelor „drepturi conjugale” – noțiunea conform căreia căsătoria înseamnă o obligație de a avea relații sexuale, relatează BBC.
15:20
Gimnastica în comunism. Campioana Corina Ungureanu: „Stăteai drept, erai soldățel, nu spuneai mare lucru acasă. Aveai un singur vis” # Digi24.ro
Corina Ungureanu, antrenoare de gimnastică și fostă campioană mondială, a afirmat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta”, că gimnastica „nu mai e la fel nici ca efort, nici ca rezultate, nici ca vârstă”. Fosta mare gimnastă consideră că România investește bani în sport, însă nu „unde trebuie, cel puțin la nivel local”.
15:20
Elena Rîbakina a câștigat Australian Open după ce a învins-o pe Arina Sabalenka. Revenire spectaculoasă a sportivei din Kazahstan # Digi24.ro
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie 5, a învins-o în trei seturi pe sportiva belarusă Arina Sabalenka, locul 1 mondial, şi a câştigat pentru prima oară turneul de la Australian Open.
14:50
„Stă deoparte și culege roadele diplomatice”. Aliații SUA se apropie de China, dar în condițiile impuse de Beijing # Digi24.ro
Când președintele american Donald Trump a dat peste cap comerțul mondial cu tarifele sale de „Ziua Eliberării” de anul trecut, China ar fi putut profita de moment pentru a câștiga aliații și partenerii dezorientați ai SUA cu o ofensivă de farmec. În schimb, a făcut exact opusul. Beijingul a amenințat țările care au îndrăznit să coopereze cu administrația Trump în restricționarea comerțului cu China. Iar când China a dezvăluit un plan de a sufoca exporturile de aprovizionare cu pământuri rare, a vizat întreaga lume, nu doar Statele Unite, relatează The New York Times.
14:20
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică # Digi24.ro
Pe o stradă mărginită de copaci din nordul Londrei, cunoscută sub numele de „Aleea miliardarilor”, o mulțime de conace în mare parte goale se află în spatele unor garduri vii înalte și a unor porți întunecate. În timp ce elevii trec pe lângă ele, paznici privați în SUV-uri închise la culoare patrulează afară. În spatele fațadelor acestor case de lux de pe The Bishops Avenue se află o rețea care se întinde de la Teheran la Dubai și Frankfurt. Proprietatea finală, prin straturi de companii-fantomă, își are originea într-unul dintre cei mai puternici oameni din Orientul Mijlociu: Mojtaba Khamenei, al doilea fiu cel mare al liderului suprem al Iranului, potrivit Bloomberg.
