„Watergate” în Ucraina. Cum a căzut în capcană Iulia Timoșenko și ce rol esențial în „schemă” ar fi jucat apropiatul lui Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski
Gândul, 1 februarie 2026 09:10
„Vrem să spargem majoritatea”. Conform unor înregistrări ambientale publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina, aceasta ar fi fost directiva pe care Iulia Timoșenko – fost premier al țării și lider al partidului Batkivșcina – ar fi dat-o unui grup de deputați pe care se presupune că i-a plătit ca să saboteze partidul politic […]
Război în Ucraina, ziua 1.438. Zeelenski anunță noi întâlniri „săptămâna viitoare”. Rușii l-au trimis pe Kirill Dimitriev în SUA # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 1 februarie 2026, în a 1.438-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare” pentru a face să avanseze negocierile cu Moscova, dar în același timp a părut să respingă o posibilă reuniune […]
Valentin Stan: Până în 2025, când Trump a spus că vrea Groenlanda, femeile inuite din Groenlanda erau sterilizate cu forța # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a adus în discuție situația Groenlandei și modul în care populația inuită a fost tratată timp de decenii de autoritățile daneze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ce li se întâmpla inuiților până în […]
Dan Dungaciu: „Noi dacă închidem Președinția și Ministerul de Interne, nu se întâmplă absolut nimic. Nu le vom simți lipsa” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu este inclusă în discuțiile despre Transnistria. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Până la război Transnistria își declarase deja suveranitatea, tehnic vorbim. Republica Moldova nu a […]
Ce salarii au casierițele de la LIDL, Carrefour, Kaufland și Mega Image acum, în 2026. Cine câștigă mai mulți bani # Gândul
V-ați gândit vreodată ce salarii au casierițele de la LIDL, Carrefour, Kaufland și Mega Image? În ultimii ani, aceste meserii au devenit mai bine plătite decât își imaginea mulți, iar acest lucru este valabil și acum, în 2026. Iată cine câștigă mai mulți bani, între marile lanțuri din retail. Cine dă cele mai bune salarii […]
Universitatea Cluj s-a umpus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, contra Rapidului, în etapa a 24-a din Superligă. Meciul a fost decis de doi jucători introduși de CristianoBergodi în repriza secundă, Oucasse Mendy şi Dan Nistor. Cristiano Bergodi, victorie în Giulești char in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă” Rapid are două înfrângeri […]
Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre programul european SAFE și despre modul în care Comisia Europeană a ocolit din nou Parlamentul European. Ea explică riscurile juridice ale acestui mecanism de finanțare și spune că România ar putea ajunge să se bazeze pe un împrumut care poate fi blocat […]
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026 # Gândul
Aris Eram, fiul cunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca, este un tânăr care a ajuns constant în atenția publicului nu neapărat prin numele de familie, cât mai ales pentru alegerile personale făcute, unele care l-au scos din tiparele clasice. A studiat la unul dintre cele mai stricte licee din România, iar acum s-a înscris la […]
Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat conflictul dintre Rusia și Ucraina, explicând de ce, în actualul context, pacea rămâne un obiectiv imposibil de atins. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a afirmat că principala problemă în acest […]
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele # Gândul
Chiar dacă iarna nu se lasă dusă și un nou val de frig a pătruns în țara noastră, mulți români vor să știe, totuși, cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Ei bine, cei care își fac, deja, planuri pentru concediul pe anul acesta […]
1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech” # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 1 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brandon Lee a fost un actor american, fiul legendarului Bruce Lee, cunoscut pentru carisma sa și pentru potențialul uriaș pe care l-a arătat într-o carieră mult prea scurtă. Născut pe 1 februarie […]
Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, Ion Cristoiu analizează criza politică din România, axată pe coaliția PSD-PNL-USR. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu subliniază că PSD, ca partid câștigător, ar fi trebuit să dea prim-ministrul, iar PNL-ul (al treilea partid) preluând funcția reprezintă o „aberație”. „Noi nu avem un […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 848. Președintele Iranului declară că un război nu este „în interesul nici al nostru, nici al SUA” # Gândul
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că un război nu ar fi „în interesul nici al Iranului, nici al SUA”, afirmații făcute într-un moment în care Donald Trump întreține îndoiala cu privire la o operațiune militară împotriva Teheranului, informează France Presse. „Republica Islamică Iran nu a căutat niciodată și nu caută în niciun caz războiul, […]
Ion Cristoiu: „Bătălia din interiorul PNL este între Bolojan și Predoiu. Președinția și PSD îl sprijină pe Predoiu” # Gândul
Ion Cristoiu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre tensiunile politice interne din România, în special în jurul figurilor cheie precum Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă și publicistul Ion Cristoiu descriu o „bătălie interioară” între Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan, ambii […]
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale # Gândul
Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din spectaculoasa rasă ”Uriașul de Transilvania”, iar eforturile sale sunt recunoscute prin trofee la expoziții internaționale. Este prima rasă de iepure românesc standardizată și a devenit din ce în ce mai apreciată. Calitățile urechiatului cu o greutate medie de 8-9 kilograme au impresionant specialiștii internaționali, iar prețul […]
„OK” are doar două litere, dar este unul dintre cele mai folosite cuvinte de pe planetă. Îl înțeleg oameni din toate colțurile lumii și îl folosesc în aproape orice situație. Spunem „OK” când suntem bine, când aprobăm ceva sau când nu vrem să intrăm în detalii. Deși pare simplu, puțini știu de unde vine. Mult […]
Marina Rusiei, între ficțiune și realitate. Modernizarea dorită de Putin ar costa cel puțin 100 de miliarde dolari, dar statutul de „mare putere navală” este greu de atins # Gândul
În luna aprilie a anului 2025, în plin război cu Ucraina, Rusia a anunțat un plan de revitalizare a Marinei militare, printr-o investiție de 8 trilioane de ruble (100 de miliarde de dolari) în modernizarea flotei sale. Președintele rus Vladimir Putin ar avea un profund interes personal și o pasiune pentru flota rusă, pe care – la fel […]
Cât câștigă o asistentă medicală în România. Salariul variază în funcție de studii și experiență # Gândul
Deși un loc de muncă în medicină continuă să fie un pilon fundamental al societății noaste, salariile nu reflectă tot timpul acest lucru. Adesea, recompensele financiare sunt supuse unor variabile precum grila națională, capacitatea de negociere individuală, dar și riscurile specifice fiecărei secții medicale. Cât câștigă o asistentă medicală în România În 2026, un asistent […]
România în dosarele Epstein: E-mailurile si plățile bancare demonstrează cum rețeaua omului de afaceri controversat era extinsă și în țara noastră # Gândul
Luna ianuarie 2026 va rămâne cu siguranță în istorie. A debutat cu incendiul de la barul elvețian „Le Constellation” de la Crans-Montana, capturarea dictatorului Nicolas Maduro de forțele SUA, uciderea a 30.000 de manifestanți în revoltele din Iran, tensiunile SUA-UE pe seama Groenlandei, crearea Consiliului Păcii la Davos, furtunile de zăpadă din Rusia și SUA […]
România, reprezentată la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Mașinile au trecut de verificările tehnice # Gândul
Echipajele românești care s-au înscris în ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Istoric au parcurs etapa obligatorie de verificare a documentelor, dar și a materialului de concurs. Această procedură marchează oficial debutul competiției și confirmă faptul că mașinile și echipajele sunt conforme cu regulamentul uneia dintre cele mai prestigioase competiții de regularitate din motorsportul european, relatează […]
Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii, compară finanțările din mediul privat cu cele din sectorul public: „Investim sau tăiem din cheltuieli?” # Gândul
Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Mihnea Costoiu, a publicat un mesaj pe Facebook în care arată rata de succes în mediul privat și cum a reușit să tripleze investițiile în cercetare, ajungând la același nivel cu finanțarea publică. „În 2025 mediul privat triplează investițiile în cercetare și ajung la același nivel […]
Jurnalistul Patrick André de Hillerin arată șocul produs de taxa pe „coletele Temu”: „Traficul cargo a început să scadă dramatic” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin afirmă că introducerea taxei de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar a avut un efect imediat asupra traficului de marfă de pe aeroportul Otopeni. Potrivit acestuia, mărfurile nu mai ajung în România pe această rută, ci sunt redirecționate către alte state din Uniunea Europeană. „Știrea ultimelor zile vine de […]
SpaceX va lansa încă un milion de sateliți pe orbita Pământului pentru a alimenta Inteligența Artificială din spatele chatbotului GROK, a anunțat Elon Musk. Sateliții Starlink vor avea rol de „centre de date orbitale” care vor fi mai puțin costisitoare și mai eficiente energetic. În mod tradițional, centrele de date sunt clădiri mari cu computere […]
Primarul unei localități din Suceava, suspectat de agresiune asupra concubinei și amenințări cu arma. Ancheta vizează cabana sa de vânătoare # Gândul
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este căutat de poliție pentru că pe numele său a fost formulată o acuzație de agresiune domestică. Agresiunea a avut loc în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, el ar fi agresat-o pe concubina sa, o femeie din Simnicea cu care avea o relație de ceva vreme, dar și […]
Suma colosală cu care se vinde o monedă din perioada Republicii Socialiste România. Ajunge și la 3.000 de lei pe OLX # Gândul
În anul 1982, în Republica Socialistă România, moneda principală era leul (ROL), divizat în bani. Ele includeau valorile de 5, 10, 15 și 25 de bani, emise din aluminiu. În anul 2026, moneda de 25 de bani a ajuns să se vândă și cu 3.000 de lei pe OLX. În anul 1982, a fost emisă […]
România, fără ministru al Educației de peste o lună. Theodor Paleologu: „Să accepți funcția e un act de inconștiență” # Gândul
România nu are un ministru al Educației de mai bine de o lună, după demisia lui Daniel David, iar Ilie Bolojan a preluat interimatul. În acest context, profesorul Theodor Paleologu a declarat că acceptarea funcției de ministru al Educației reprezintă „un act de inconștiență”, din cauza modului în care educația și cultura sunt tratate la […]
Discuțiile pentru negocierile de încheierea păcii încă continuă între delegația SUA și cea a Rusiei. Trimisul special al Americii, Steve Witkoff, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, și consilierul senior al Casei Albe, Josh Cruenbaum, au participat azi la o discuție cu trimisul special al Rusiei, Kirill Dmitriev. „Astăzi, în Florida, […]
Trump spune că poartă discuții cu Iranul: „Ultima oară când am negociat, a trebuit să le lovim centralele nucleare” # Gândul
„Iranul discută cu noi și vom vedea dacă vom face ceva, în orice caz vom vedea ce se întâmplă….”, a declarat președintele american Donald Trump pentru Fox News. „Știți, ultima oară când am negociat, a trebuit să le lovim centralele nucleare, n-a funcționat, știți voi. Atunci, vom merge pe o cale diferită și vom vedea […]
Licola este un mic orășel ascuns în zonele sălbatice ale statului australian Victoria. Acesta are doar cinci locuitori și este format din câteva căsuțe de lemn, un magazin, un parc de rulote și o benzinărie adunate în jurul unei străzi principale modeste. Orașul poate fi cumpărat acum cu doar câteva milioane de dolari. Licola este […]
(P) Salubrizare 5: Beneficiile colectării selective a deșeurilor asupra mediului înconjurător # Gândul
Colectarea selectivă a deșeurilor este una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea poluării. Potrivit reprezentanților Salubrizare 5, această măsură aduce multiple beneficii atât pentru comunitate, cât și pentru natură. Printre avantajele colectării selective se numără: Economisim materie prima si energie; Reducem poluarea aerului si a apei; Imbunatatim conditiile de igiena urbana; Reducem costul de […]
Salubrizare 5 continuă campania de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la modul corect de colectare separată a deșeurilor reciclabile, concentrându-se de această dată pe deșeurile de tip carton, metal și hârtie. Potrivit Salubrizare 5, materialele reciclabile care trebuie colectate separat sunt pungi din hârtie, ambalaje din carton de la alimente, farfurii și pahare […]
Raed Arafat vine cu avertismente asupra impactului rețelelor sociale la tineri: „Dacă nu se iau măsuri…” # Gândul
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a lansat un avertisment cu privire la rețelele sociale și impactul pe care îl au asupra copiilor, iar lipsa de acțiune în acest domeniu poate avea consecințe grave. Privind mesajul publicat pe Facebook prin care cere reglementarea accesului copiilor la rețele de socializare, Raed Arafat a spus: […]
Prețul cu care se vinde un telefon retro cu rotiță. Cât poți lua pe el dacă îl ai prin casă # Gândul
Telefonul cu rotiță era cândva cel mai modern obiect deținut de români în case. În zilele noastre mulți vor fi tentați să îl arunce la gunoi, dacă îi încurcă prin casă atunci când fac curat. Un astfel de obiect poate fi la mare căutare printre colecționari, ei sunt dispuși să ofere un preț bun. Colecționarii […]
Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat noi lucrări menite să îmbunătățească siguranța rutieră și condițiile de circulație în Sectorul 5. „Pe strada Topologului au fost executate lucrări de reparații locale, în proximitate aflându-se Gradinița nr. 54, iar fluxul rutier asociat acesteia trebuie menținut în condiții optime de siguranță. Pe strada Năsăud s-a intervenit pentru […]
Taxele și cheltuielile pentru scoaterea unui teren din circuitul agricol și includerea în intravilan, în 2026 # Gândul
A fost actualizat ordinul din Monitorul Oficial privind tarifele pe care proprietarii de terenuri din România trebuie să le achite pentru scoaterea unui terne din circuitul agricol sau pentru introducerea unui teren agricol în intravilan. Actualizarea vine în contextul creșterii costurilor și a inflației, iar noile sume deja se aplică și sunt valabile până la […]
(P) Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus” # Gândul
Consiliul General al Municipiului București a aprobat realizarea protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 5 și alte instituții centrale pentru pregătirea și realizarea proiectului strategic de interes municipal „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”. Protocolul va fi semnat de Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, în calitate de reprezentant al autorității publice […]
Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională” # Gândul
Parchetul General reacționează, după declarațiile făcute de Laura Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat astăzi, într-un comunicat de presă, cu privire la declarațiile făcute de procurorul Laura Deriuș. Astfel că, Parchetul General acuză că Deriuș a făcut o […]
O persoană a fost ucisă, iar alta rănită în urma unor atacuri cu drone în regiunea Tigray din nordul Etiopiei, a declarat un oficial de rang înalt din Tigray și un lucrător umanitar, acesta fiind un nou semn al reaprinderii conflictului dintre forțele regionale și cele federale, relatează Al Jazeera. Un oficial din Tigray a […]
Pregătirea bulbilor pentru plantarea de primăvară este esențială, de obicei cei pentru flori de primăvară se plantează toamna, iar cei cu flori de vară și toamnă se plantează primăvara. Acestea din urmă includ crini, gladiole, amaryllis, crinum, frezie, galtonia, crin cobra, crin amazonian, eucomis, watsonia, floarea tigrului, ranunculus, triteleia, leucocorină, sauromatum, crin-păianjen, nerină, acidanthera, orhidee […]
Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro # Gândul
Dezvoltatorul imobiliar belgian WDP, al cărui principal acționar este familia Jos de Pauw, a cumpărat recent peste 40 de hectare de teren lângă parcul său logistic din Ștefăneștii de Jos, la un preț de 15 milioane de euro. Aceasta este cea mai mare achiziție a companiei din România de până acum, iar terenul va extinde […]
Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări # Gândul
În ultimii ani, melodiile patriotice românești nu sunt ascultate doar la parade sau evenimente oficiale, ci mai ales în spațiul virtual, acolo unde unele cântece au strâns milioane de vizualizări. Şi asta pentru că, pe lângă imnul naţional – „Deşteaptă-te române!”- România are mai multe piese de suflet. În acest context, Gândul a făcut o […]
Ambiția lui Putin consumă bugetul. Moscova trece de la „stabilitate petrolieră” la „taxe de război”. Rușii plătesc prețul invaziei din buzunarele lor # Gândul
Structura economică a Rusiei la începutul anului 2026 arată o scădere majoră a veniturilor din petrol și gaze, pilonul central al finanțării invaziei din Ucraina, ceea ce pune Kremlinul într-o poziție defensivă din punct de vedere fiscal, arată New York Times. Prețul petrolului rusesc, principalul produs de export al țării, a scăzut sub influența creșterii […]
Un vortex polar va lovi România la începutul lunii februarie. Temperaturile vor scădea din ce în ce mai mult, revin şi ninsorile, iar, în alte zone din ţară, precipitaţiile vor fi cele care vor da mari probleme. S-a înregistrat o răcire bruscă a vremii în toată România, iar zilele următoare vom acea ploi, ninsori în […]
Ce mai face Klaus Iohannis? De la plecarea din funcție, fostul președinte a intrat pe „silent” # Gândul
După zece ani la Cotroceni, Klaus Iohannis a ieșit din scenă cum a și intrat în multe momente ale carierei sale: cu puține vorbe. România a rămas cu o întrebare simplă, pe care o auzim tot mai des în ultimele luni. „Ce mai face Iohannis?”. Răspunsul nu-l știe nimeni. De la plecarea din funcție și […]
Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere # Gândul
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a pierdut definitiv contestația formulată împotriva sechestrului instituit pe bunurile sale în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Judecătorii de la ÎCCJ au decis că sechestrul, dispus inițial de Curtea de Apel București, rămâne în vigoare. Decizia este definitivă. Măsura asiguratorie a fost luată pentru a […]
Serialul fenomen care a revenit în topul Netflix. Disponibil în România pe încă două platforme # Gândul
După aproape un deceniu de la difuzarea ultimului episod, unul dintre cele mai cunoscute seriale este în top 10 la nivel mondial pe platforma Netflix, unde 1,2 milioane de români au conturi. În trecut ProCinema și HBO chiar l-au și difuzat pe micile ecrane. FlixPatrol a relatat că „The Vampire Diaries” („Jurnalele Vampirilor” tradus în […]
Exploziile au zguduit Iranul sâmbătă, 31 ianuarie 2026, chiar pe fondul tensiunilor cu Statele Unite care și-au sporit prezența militară în Goful Persic. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că a trimis o „armadă” către Iran și că a impus un ultimatum regimului de la Teheran să renunțe la programul de înarmare nucleară. Oficialii […]
George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a declarat că unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur de către România. „Unul dintre motivele pentru care a fost numit Nicușor Dan președinte a fost inclusiv semnarea acestui Mercosur și vă […]
Adolescent bătut crunt și lăsat inconștient în fața unui centru comercial din Cluj. Poliția a deschis o anchetă # Gândul
Polițiștii din Cluj au deschis o anchetă după apariția în spațiul public a unor imagini în care se vede un adolescent bătut crunt și întins la pământ, în fața unui centru comercial din Cluj-Napoca. În imaginile publicate de știridecluj.ro, tânărul apare culcat pe asfalt, lângă o pată mare de sânge, fără a se putea ridica. […]
