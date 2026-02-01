„Ne distrăm cu FCSB”  Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei

12:10

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) va putea juca în etapa #24 din Superliga. Partida FCSB - Csikszereda se va juca mâine, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.