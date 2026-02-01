Cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani în România. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri”
PSNews.ro, 1 februarie 2026 13:40
România se confruntă cu cel mai sever sezon de gripă din ultimul deceniu. Număr dublu de cazuri față de sezoanele recente și un bilanț al deceselor mai ridicat decât în perioade similare din anii anteriori, avertizează medicul Octavian Jurma. „Până în acest moment, sezonul de gripă 2025–2026 este cel mai sever sezon de gripă din […] Articolul Cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani în România. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 15 minute
13:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune ce a făcut în primele trei luni de mandat. „Nu promit miracole, ele nu există” # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni de mandat, arătând demersurile pentru restructurarea companiilor de stat, debirocratizare și digitalizare. „Se împlinesc 3 luni de când am devenit membră a Guvernului. Sunt conștientă de așteptările pe care le au oamenii și de povara resimțită după măsurile dificile, luate anul trecut”, a notat pe Facebook […] Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu spune ce a făcut în primele trei luni de mandat. „Nu promit miracole, ele nu există” apare prima dată în PS News.
13:40
Peste 10.000 de români au rămas fără loc de muncă anul trecut din cauza măsurilor de austeritate. Coșmarul continuă # PSNews.ro
Aproape 24.000 de români au fost vizați de măsurile de restructurare derulate de-a lungul anului 2025. Dintre aceștia, aproape 12.000 de angajați și-au pierdut efectiv locurile de muncă, din cauza concedierilor colective. Totul în contextul măsurilor de austeritate. În peste 30 de județe au avut loc astfel de restructurări colective, iar cele mai multe situații […] Articolul Peste 10.000 de români au rămas fără loc de muncă anul trecut din cauza măsurilor de austeritate. Coșmarul continuă apare prima dată în PS News.
13:40
Premierul britanic Keir Starmer afirmă că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în fața Congresului SUA cu privire la relația sa cu Jeffrey Epstein. Aceasta în contextul publicării unor noi documente din dosarul Epstein Epstein a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și a decedat în detenție, relatează The Guardian. Aflat în Japonia, unde […] Articolul Dosarul Epstein. Keir Starmer cere audierea fostului prinț Andrew în Congresul SUA apare prima dată în PS News.
13:40
Federația Patronatelor din Turismul Românesc vrea scuze publice din partea lui Irineu Darău # PSNews.ro
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Îl acuză de declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR anunță într-un comunicat că reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariați, respectiv 34% din forța de muncă a […] Articolul Federația Patronatelor din Turismul Românesc vrea scuze publice din partea lui Irineu Darău apare prima dată în PS News.
13:40
Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere # PSNews.ro
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a pierdut definitiv contestația formulată împotriva sechestrului instituit pe bunurile sale în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Judecătorii de la ÎCCJ au decis că sechestrul, dispus inițial de Curtea de Apel București, rămâne în vigoare. Decizia este definitivă. Măsura asiguratorie a fost luată pentru a acoperi […] Articolul Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere apare prima dată în PS News.
13:40
Vremea se răcește și vor fi ninsori în Capitală în următoarele zile, anunță meteorologii. Potrivit prognozei speciale pentru București, de duminică până luni dimineața, vremea va continua să se răcească. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se […] Articolul METEO Vreme rece și ninsori în Capitală. Minimele ajung la minus 10 grade apare prima dată în PS News.
13:40
Cum poate deveni România capitala „banilor verzi”. Finanțele sustenabile și cum tratează românii piețele viitorului # PSNews.ro
În cadrul unui proiect european, Institutul de Studii Financiare (ISF) a realizat, în premieră pentru România, mai multe studii privind tranziția către finanțele verzi. Sunt cercetări bazate pe sondaje care au luat în considerare peste 200 de investitori relevanți în piețele financiare și peste 1.200 de persoane obișnuite. Cum poate deveni România capitala „banilor verzi” […] Articolul Cum poate deveni România capitala „banilor verzi”. Finanțele sustenabile și cum tratează românii piețele viitorului apare prima dată în PS News.
13:40
Austeritatea Guvernului Bolojan crește riscul de abandon școlar. Lovește direct în elevii vulnerabili # PSNews.ro
Un studiu realizat de Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) arată că măsurile de austeritate adoptate în 2025 de Guvernul Bolojan au avut un impact major asupra sistemului de educație din România. Au amplificat inegalitățile și riscul de abandon școlar. Potrivit analizei, pachetul de austeritate introdus pentru reducerea deficitului bugetar a vizat direct educația. Este un domeniu deja subfinanțat, […] Articolul Austeritatea Guvernului Bolojan crește riscul de abandon școlar. Lovește direct în elevii vulnerabili apare prima dată în PS News.
13:40
Cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani în România. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri” # PSNews.ro
România se confruntă cu cel mai sever sezon de gripă din ultimul deceniu. Număr dublu de cazuri față de sezoanele recente și un bilanț al deceselor mai ridicat decât în perioade similare din anii anteriori, avertizează medicul Octavian Jurma. „Până în acest moment, sezonul de gripă 2025–2026 este cel mai sever sezon de gripă din […] Articolul Cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani în România. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:30
VIDEO Corlăţean: Etnicii români din Ucraina, moment critic. Nu văd cum Parlamentul va ratifica aderarea Ucrainei la UE # PSNews.ro
Moment critic în Ucraina. Senatorul PSD, Titus Corlățean, atrage atenţia asupra faptului că situaţia etnicilor români din Ucraina se înrăutăţeşte. El precizează că este timpul că autoritățile române să acționeze rapid și ferm: Președinția, Guvernul și Parlamentul. Dacă Ucraina nu va înțelege să respecte criteriile politice de aderare la UE, începând cu cele privind protecția […] Articolul VIDEO Corlăţean: Etnicii români din Ucraina, moment critic. Nu văd cum Parlamentul va ratifica aderarea Ucrainei la UE apare prima dată în PS News.
12:30
România, vizată de o procedură de infringement a Comisiei Europene privind creditele de consum. Pe listă, 23 de state # PSNews.ro
Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre. Printre acestea se numără şi România. Procedura, demarată pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum. Celelalte state sunt Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, […] Articolul România, vizată de o procedură de infringement a Comisiei Europene privind creditele de consum. Pe listă, 23 de state apare prima dată în PS News.
12:10
Conducerea PSD se reunește la Vila Lac. Agenda discuţiilor. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare # PSNews.ro
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală. Şedinţa conducerii PSD începe […] Articolul Conducerea PSD se reunește la Vila Lac. Agenda discuţiilor. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare apare prima dată în PS News.
12:10
Lift pentru Viață. Cazanciuc: Arhitecți, avocați, notari, ingineri, companii private susţin demararea proiectului-pilot # PSNews.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunţă că proiectul de lege privind Programul Național “Lift pentru Viață” a fost analizat sub toate aspectele juridice și tehnice într-o întâlnire a unui grup de lucru, pe care a găzduit-o în biroul său din Senatul României. Arhitecți, avocați, notari, ingineri, reprezentanți ai Primăriei Sectorului 2 și ai unor companii private […] Articolul Lift pentru Viață. Cazanciuc: Arhitecți, avocați, notari, ingineri, companii private susţin demararea proiectului-pilot apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:30
România în dosarele Epstein. „Caut job pentru o prietenă, model din România” / Apar nume de profesori și cercetători # PSNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein. Controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România. În primul rând este menţionată în legătură cu un fost model, absolventă a unei […] Articolul România în dosarele Epstein. „Caut job pentru o prietenă, model din România” / Apar nume de profesori și cercetători apare prima dată în PS News.
11:30
METEO Alerte de vreme severă în România. Vor fi temperaturi până la -20 de grade. Cod galben în mai multe județe # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, mai ales pe timpul nopții, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben […] Articolul METEO Alerte de vreme severă în România. Vor fi temperaturi până la -20 de grade. Cod galben în mai multe județe apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
08:30
Tudor Ivănică, între circuitele de viteză și ringul de MMA – Povestea unui adolescent care a ales disciplina # PSNews.ro
Tudor Ivănică are doar 14 ani, dar viața lui se măsoară deja în ore de antrenament și recorduri pe circuit. Adolescentul reușește să jongleze cu patru campionate diferite de motorsport, trecând cu ușurință de la mașini electrice la probe off-road cu sărituri spectaculoase. Dincolo de volan, Tudor își caută echilibrul în sala de sport, unde […] Articolul Tudor Ivănică, între circuitele de viteză și ringul de MMA – Povestea unui adolescent care a ales disciplina apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Autostrăzile Moldovei, proiecte strategice NATO finanțate prin SAFE. 4,2 miliarde de euro pentru mobilitate militară # PSNews.ro
Autostrăzile A7 și A8 intră oficial în arhitectura de mobilitate militară a NATO. România va primi 4,2 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru proiecte cu rol dual, civil și militar, care includ extensii în Republica Moldova și Ucraina. Autostrada Moldova A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada Unirii A8 Moțca – Iași – […] Articolul Autostrăzile Moldovei, proiecte strategice NATO finanțate prin SAFE. 4,2 miliarde de euro pentru mobilitate militară apare prima dată în PS News.
21:30
România ajută R. Moldova, afectată de o pană masivă de curent. Cresc livrările de energie din partea Transelectrica # PSNews.ro
România livrează cantități suplimentare de energie electrică în Republica Moldova. Aceasta pentru a ameliora problemele cauzate de pana masivă de curent din țară. Acum se lucrează la realimentarea locurilor de consum din Moldova cu energie din România, informează site-ul Economica.net. România exportă energie electrică în Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune de […] Articolul România ajută R. Moldova, afectată de o pană masivă de curent. Cresc livrările de energie din partea Transelectrica apare prima dată în PS News.
19:30
Ionuţ Stroe propune introducerea unui modul în şcoli despre respect, relaţii sănătoase şi „igienă digitală” # PSNews.ro
Deputatul Ionuţ Stroe (PNL) propune un modul în şcoli (gimnaziu/liceu) despre respect, consimţământ, relaţii sănătoase şi „igienă digitală”, pe model britanic. El consideră că nu putem doar să „stingem incendii” prin pedepse, ci trebuie să prevenim prin educaţie. Ionuţ Stroe afirmă că, în Anglia, educaţia despre relaţii şi respect (RSE/RSHE) este obligatorie din 2020. ”Acum, […] Articolul Ionuţ Stroe propune introducerea unui modul în şcoli despre respect, relaţii sănătoase şi „igienă digitală” apare prima dată în PS News.
19:30
Perioada de tranziție în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria s-a încheiat la miezul nopții de sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Începând de duminică, 1 februarie, euro rămâne singura monedă cu putere legală în țară. Leva nu mai este acceptată pentru plata bunurilor, serviciilor sau obligațiilor financiare, a anunțat Ministerul Finanțelor. Autoritățile precizează […] Articolul Moment istoric. 31 ianuarie, ziua în care Leva dispare definitiv din Bulgaria apare prima dată în PS News.
18:30
Prețul ascuns al plății cu telefonul. Banii tăi pot fi în pericol dacă folosești contactless # PSNews.ro
Astăzi aproape că nu mai este nevoie să ceri să plătești cu cardul. Plata cu cardul se apropie din ce în ce mai mult de a deveni metoda de plată cea mai comună în țara noastră. Este confortabilă și rapidă, pentru că banii sunt întotdeauna disponibili. Nu trebuie să aștepți restul sau altceva. În ultimii […] Articolul Prețul ascuns al plății cu telefonul. Banii tăi pot fi în pericol dacă folosești contactless apare prima dată în PS News.
18:30
Un proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, circulă pe internet. Avertismentul Jandarmeriei # PSNews.ro
Jandarmeria Română atrage atenția că un document fals, care pretinde a fi un proces-verbal emis la protestele din 24 ianuarie, a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuit pe internet. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice sursele înainte de a distribui astfel de materiale. „În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în […] Articolul Un proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, circulă pe internet. Avertismentul Jandarmeriei apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO Mii de oameni au protestat la Miercurea-Ciuc față de creşterea taxelor şi impozitelor # PSNews.ro
Peste două mii de persoane au participat, sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest față de creşterea taxelor şi impozitelor locale, eliminarea facilităţilor fiscale şi deciziile politice considerate injuste. În ciuda temperaturii scăzute, oamenii s-au adunat pe platoul din centrului municipiului şi au scandat lozinci împotriva UDMR, a primarului Korodi Attila şi i-au acuzat pe politicieni că nu le […] Articolul VIDEO Mii de oameni au protestat la Miercurea-Ciuc față de creşterea taxelor şi impozitelor apare prima dată în PS News.
18:30
PSD Bucureşti propune asigurarea finanţării, prin bugetul pe 2026, a Proiectului Pilot Lift pentru Viaţă # PSNews.ro
PSD Bucureşti propune asigurarea finanţării, prin bugetul pe 2026, a Proiectului Pilot LiftpentruViaţă. Acesta prevedere construcţia a câte 2 lifturi la blocurile de 3-4 etaje, în fiecare judeţ al ţării. PSD Bucureşti propune utilizarea acestui proiect pilot pentru obţinerea unei linii dedicate de finanţare, prin fonduri europene, în următorul exerciţiu financiar. Deputatul PSD Diana Tuşa […] Articolul PSD Bucureşti propune asigurarea finanţării, prin bugetul pe 2026, a Proiectului Pilot Lift pentru Viaţă apare prima dată în PS News.
18:30
Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă asupra faptului că, deși unele căutări par aparent banale, pe Google acestea pot deveni o poartă deschisă pentru hackeri. Infractorii online folosesc tot mai des o metodă numită „SEO poisoning” (otrăvirea rezultatelor de căutare), prin care manipulează pozițiile din Google pentru a direcționa utilizatorii către site-uri […] Articolul Căutările pe Google care te pot lăsa fără bani și date personale apare prima dată în PS News.
18:30
PSD Bucureşti: Hopincă, Kansou şi Vigheciu, propuşi să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6 # PSNews.ro
Rareş Hopincă, Alexandru Hazem Kansou şi Adrian Vigheciu au fost propuşi de către PSD Bucureşti să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6, după demisia preşedinţilor Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, afirmă că organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare. Propunerile vor fi prezentate […] Articolul PSD Bucureşti: Hopincă, Kansou şi Vigheciu, propuşi să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6 apare prima dată în PS News.
18:30
Românii preferă mașinile la mâna a doua. 7 din 10 autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand # PSNews.ro
Românii preferă mașinile la mâna a doua, arată datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Bugetul mic îi determină pe mulți să cumpere astfel de mașini. Aceștia țin cont de disponibilitatea achiziționării pieselor, de costurile reduse de întreținere, dar și de rezistență. Șapte din zece autoturisme (71,47%) înmatriculate în România în […] Articolul Românii preferă mașinile la mâna a doua. 7 din 10 autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand apare prima dată în PS News.
18:30
Conducerea PSD se reuneşte, duminică, de la ora 17.00, în şedinţă la Vila Lac, social-democraţii urmând să discute despre coaliţia de guvernare, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi organizarea filialelor. În plus, ministrul Muncii, Florin Manole, va prezenta conducerii pachetul de solidaritate, cu măsurile pe care PSD vrea să le […] Articolul Conducerea PSD se reuneşte duminică în şedinţă. Subiectele care vor fi discutate apare prima dată în PS News.
18:30
Eurostat a publicat, vineri, primele date privind nivelul de salarizare al țărilor UE, dar și puterea de cumpărare a țărilor. Potrivit statisticilor, opt țări europene au salarii minime sub pragul de 1.000 de euro pe lună. Țara cu cel mai mic salariu minim este Bulgaria, unde cetățenii primesc un minim de 620 de euro lunar. […] Articolul Salariile minime din Uniunea Europeană în 2026. Unde se situează România? apare prima dată în PS News.
18:30
Țara europeană care oferă 10.000 de euro persoanelor dispuse să se relocheze. Românii adoră să călătorească aici # PSNews.ro
Una dintre țările membre ale Uniunii Europene pregătește lansarea unui program național care urmărește rezolvarea crizei locuințelor din marile orașe, dar și stoparea declinului demografic din zonele periferice. Autoritățile au convenit că relocarea trebuie stimulată prin oferte atrăgătoare făcute persoanelor interesate să își schimbe viața. Grecia vine cu o propunere făcută celor dispuși să se […] Articolul Țara europeană care oferă 10.000 de euro persoanelor dispuse să se relocheze. Românii adoră să călătorească aici apare prima dată în PS News.
17:00
Scenarii de guvernare: Cât de aproape suntem de un Cabinet cu PSD în opoziție sau de un guvern PNL-PSD cu alt premier # PSNews.ro
Ilie Bolojan este atacat simultan pe fronturi politice și instituționale, chiar și din interiorul propriului partid, astfel că se vorbește tot mai mult despre scenariu considerat de avarie: posibilitatea instalării unui guvern minoritar. Deși premierul nu a exclus explicit această opțiune, el a punctat că ar reprezenta o soluție de ultimă instanță, nedorită, vulnerabilă și […] Articolul Scenarii de guvernare: Cât de aproape suntem de un Cabinet cu PSD în opoziție sau de un guvern PNL-PSD cu alt premier apare prima dată în PS News.
17:00
Primarul unei comune cu 200 locuitori din România vine la serviciu cu elicopterul. Cine este Iosif Gabriel Bordea # PSNews.ro
Primarul Iosif Gabriel Bordea se deplasează frecvent la serviciu cu elicopterul. Aterizează în curtea propriei case și pe piste improvizate, neomologate. Se întâmplă în comuna Brebu Nou, județul Caraș-Severin, cu mai puțin de 200 de locuitori. Populația localității se dublează în anii electorali. Locuitorii se plâng de problemele infrastructurii, precum sistemul de canalizare nefuncțional și […] Articolul Primarul unei comune cu 200 locuitori din România vine la serviciu cu elicopterul. Cine este Iosif Gabriel Bordea apare prima dată în PS News.
17:00
Popriri pentru credite fantomă. Românii plătesc împrumuturi pe care nu le-au făcut niciodată # PSNews.ro
Tot mai mulți români se trezesc cu popriri pe conturi, pe case sau pe mașini, pentru credite pe care nu le-au făcut niciodată. Escrocii le fură datele personale și deschid împrumuturi la instituții financiare nebancare. În unele cazuri, contractele pot fi încheiate doar pe baza informațiilor din buletin. Se înregistrează victime în lanț într-o nouă schemă […] Articolul Popriri pentru credite fantomă. Românii plătesc împrumuturi pe care nu le-au făcut niciodată apare prima dată în PS News.
17:00
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a criticat PSD pentru modul în care abordează guvernarea, remarcâns că PSD face parte din Guvernul condus de Ilie Bolojan, dar în acelaşi timp critică măsurile adoptate de Executiv. ”Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntrii, ca să fie foarte clar”, a spus ministrul Fondurilor Europene, la […] Articolul Dragoş Pîslaru critică şi laudă PSD: Jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole apare prima dată în PS News.
17:00
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane în ultima săptămână, sancţiunile fiind date în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse, de la complexe comerciale mari până la magazine mici din mediul rural şi operatori economici ultraspecializaţi. Verificările, în timpul cărora […] Articolul ANPC a aplicat amenzi de aproape 8 milioane de lei în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
17:00
Anul are semne proaste. Sunt concedieri masive în România la compania germane Bosch. Gigantul german a conformat planurile să reducă 20.000 de locuri de muncă, la nivel global. Potrivit calculelor preliminare, Bosch a obținut un profit operational de numai 1,7 miliarde de euro, anul trecut, scrie Profit.ro. Astfel că, în cea mai importantă zonă a […] Articolul Concedieri în România la o mare companie germană apare prima dată în PS News.
17:00
PNL Iaşi îşi anunţă susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan. „România are nevoie de o guvernare care spune adevărul” # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că Ilie Bolojan are susţinerea PNL Iaşi. România are nevoie de o guvernare care spune adevărul, chiar şi atunci când acesta este incomod. Costel Alexe a scris sâmbătă pe Facebook că Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis să îl susţină pe premierul Ilie Bolojan. ”În […] Articolul PNL Iaşi îşi anunţă susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan. „România are nevoie de o guvernare care spune adevărul” apare prima dată în PS News.
17:00
AI trimite turiști în Neverland. A promovat o destinație inexistentă. Succesul, fenomenal # PSNews.ro
Un articol de blog generat cu ajutorul inteligenței artificiale a trimis aventurieri ignoranți în Neverland. Recomandă izvoare termale din nordul Tasmaniei care nu există. Capturi de ecran distribuite de CNN din articolul șters între timp de pe site-ul Tasmania Tours arătau recomandări pentru „Izvoarele termale Weldborough”. Erau prezentate drept „un refugiu liniștit” în pădurile din nord-estul Tasmaniei […] Articolul AI trimite turiști în Neverland. A promovat o destinație inexistentă. Succesul, fenomenal apare prima dată în PS News.
16:00
Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător și am avut doar funcții de conducere, și în socialism, și după! # PSNews.ro
Fostul premier Theodor Stolojan, fost lider al PNL, afirmă că are o pensie care reprezintă o treime din cea a unui magistrat. A contribuit în toată activitatea sa profesională, în care a avut, în mare parte, funcţii de conducere. Theodor Stolojan a vorbit, vineri seară, despre nemulţumirile unora dintre membrii PNL faţă de măsurile luate […] Articolul Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător și am avut doar funcții de conducere, și în socialism, și după! apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Simion protestează la Curtea de Argeș. Liderul AUR, alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni # PSNews.ro
George Simion a ajuns la Curtea de Argeş şi protestează alături de localnicii care nu au apă potabilă de aproape patru luni. Oamenii s-au adunat în stradă și scandează “Uniți cu toții, să scăpăm de hoți” și “Demisia!”. Simion a declarat că situația din Curtea de Argeș reprezintă o problemă gravă și că lipsa apei […] Articolul VIDEO Simion protestează la Curtea de Argeș. Liderul AUR, alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni apare prima dată în PS News.
16:00
Crima care a îngrozit România scoate la iveală detalii de o violență rară în rândul minorilor. Mario, adolescentul ucis cu sânge rece, ar fi fost victima unui asasinat planificat timp de luni de zile. Mezinul grupului, un copil de 13 ani, a ajuns în grija statului. Complicii săi de 15 ani au luat o decizie […] Articolul Cazul Mario, confesiune şocantă. „Hai să-l omorâm!” apare prima dată în PS News.
16:00
TAROM, oferte promoționale pentru plecările din Chișinău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Compania TAROM lansează o ofertă promoţională dedicată pasagerilor care călătoresc din Chişinău către destinaţii importante din Europa şi Orientul Mijlociu, cu preţuri începând de la 119 euro pentru călătorii dus-întors, a anunţat vineri operatorul aerian naţional, transmite Agerpres. „Biletele promoţionale pot fi achiziţionate în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pentru călătorii efectuate între […] Articolul TAROM, oferte promoționale pentru plecările din Chișinău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
16:00
Aproape o mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură. Proprietarii nu mai vor să plătească facturile # PSNews.ro
În plin val de ger, aproape o mie de blocuri din Capitală nu au apă caldă și căldură ori sunt alimentate deficitar. Totul din cauza avariilor repetate din sistemul de termoficare. Problemele vin pe fondul dificultăților financiare ale Termoenergetica. Multe asociații de proprietari refuză să mai plătească facturi pentru servicii de care nu beneficiază. Bucureșteni din sute […] Articolul Aproape o mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură. Proprietarii nu mai vor să plătească facturile apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Doliu în familia prezidențială. Bunica Mirabelei Grădinaru a fost condusă pe ultimul drum # PSNews.ro
Momente triste pentru familia prezidențială. Bunica Mirabelei Grădinaru a fost condusă astăzi pe ultimul drum. Copiii si nepoții au venit să îi aducă bunicii Tița un ultim omagiu. Mirabela Grădinaru a ajuns, sâmbătă, la Zăpodeni pentru a-și lua rămas bun de la bunica Tița. Soția președintelui Nicușor Dan a venit singură la înmormântare, fără copii. Ce […] Articolul VIDEO Doliu în familia prezidențială. Bunica Mirabelei Grădinaru a fost condusă pe ultimul drum apare prima dată în PS News.
16:00
Cinci mașini au fost premiate de GreenNCAP – program creat de EuroNCAP – pentru performanțele lor în materie de consum și autonomie, eficiență în condiții de iarnă și pentru capacitatea de încărcare. Green NCAP, programul de testare a nivelului de consum și emisii al automobilelor din Europa, a anunțat lista celor mai ecologice mașini. Lista, […] Articolul Dacia Spring primește o veste bună. Este cea mai eficientă mașină electrică din Europa apare prima dată în PS News.
16:00
Premierul Keir Starmer vrea să apropie Regatul Unit și mai mult de piața unică a Uniunii Europene. Starmer a declarat că vrea „să meargă mai departe” cu alinierea la piața europeană. Acolo unde acest lucru este „în interesul național” al Marii Britanii, a precizat el. În luna mai a anului trecut, Starmer a fost de […] Articolul Starmer vrea să apropie Regatul Unit de piața unică a UE apare prima dată în PS News.
15:00
Ponta îl acuză pe Bolojan că o protejează pe ministra Mediului. „Obrazul gros și ticăloșia sunt singurele calități” # PSNews.ro
Victor Ponta îl acuză direct pe premier de „fugă de responsabilitate”. Susține că refuzul acestuia de a acționa în criza apei din Prahova și Dâmbovița reprezintă o încălcare a atribuțiilor constituționale. Fostul prim-ministru afirmă că lipsa de reacție a șefului Guvernului, în contextul unei moțiuni votate în Senat și al demiterii șefului Apelor Române, îl […] Articolul Ponta îl acuză pe Bolojan că o protejează pe ministra Mediului. „Obrazul gros și ticăloșia sunt singurele calități” apare prima dată în PS News.
15:00
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. Acestea sunt cauzate de problemele grave din Ucraina. A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES. Sâmbătă, în jurul orei 11:00 a fost înregistrată o pană de curent în municipiul Chișinău, dar și în mai multe […] Articolul R. Moldova, lovită de o pană de curent majoră. Chișinăul și multe regiuni sunt în beznă apare prima dată în PS News.
15:00
Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale: Nu ar fi acum momentul potrivit? # PSNews.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor […] Articolul Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale: Nu ar fi acum momentul potrivit? apare prima dată în PS News.
15:00
Cea mai recentă ședință a Consiliului General al Municipiului București a fost una dificilă pentru primarul Ciprian Ciucu. Consilierii PSD, PUSL și AUR – cu sprijin punctual din partea PMP – i-au blocat mai multe proiecte. Sunt proiecte de reducere a cheltuielilor și de creștere a încasărilor. „Evident, înţeleg că este momentul în care se […] Articolul Ciucu a împărţit puterea în Bucureşti. Cine controlează banii şi cimitirele apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.