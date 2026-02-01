Peste 10.000 de români au rămas fără loc de muncă anul trecut din cauza măsurilor de austeritate. Coșmarul continuă

18:30

Astăzi aproape că nu mai este nevoie să ceri să plătești cu cardul. Plata cu cardul se apropie din ce în ce mai mult de a deveni metoda de plată cea mai comună în țara noastră. Este confortabilă și rapidă, pentru că banii sunt întotdeauna disponibili. Nu trebuie să aștepți restul sau altceva. În ultimii […] Articolul Prețul ascuns al plății cu telefonul. Banii tăi pot fi în pericol dacă folosești contactless apare prima dată în PS News.