Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor

Primanews.ro, 1 februarie 2026 16:20

Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor

Acum 30 minute
16:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
16:20
Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor
Acum o oră
16:10
Teheranul avertizează că un atac american în Iran ar declanşa un conflict regional
Acum 8 ore
09:10
Raed Arafat avertizează: Limitarea accesului copiilor la social media nu mai poate fi amânată
Acum 12 ore
08:10
Zelenski: Ucraina aşteaptă detalii de la SUA despre negocierile de pace. Noi întâlniri, pregătite pentru săptămâna viitoare
Acum 24 ore
00:20
VIDEO. Dragoş Pîslaru, despre PSD: E cu partea dorsală în două luntrii. Dar jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole
00:10
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze. A făcut sacrificiul politic suprem
31 ianuarie 2026
23:30
Marş al tăcerii la Copenhaga, după declaraţiile lui Trump despre Afganistan. Mii de danezi au protestat în faţa Ambasadei SUA
Ieri
16:10
VIDEO. Dragoş Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene, prezintă tabloul complet al PNRR: „Termenele sunt la limită. Acesta este marele meci al României”
12:20
VIDEO. Dragoş Pâslaru: România vrea să atragă investiţii private prin fonduri europene şi să devină hub pentru reconstrucţia Ucrainei
30 ianuarie 2026
23:10
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura
23:10
VIDEO. Cum va supravieţui coliţia de guvernare în această perioadă de tensiune? Sebastian Zachmann analizează la Prima News: "Ilie Bolojan va fi decapitat"
23:10
A murit Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”. Avea 71 de ani
23:00
VIDEO. Cum va supravieţui coliţia de guvernare în această perioadă de tensiune? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News: "Ilie Bolojan va fi decapitat"
22:40
Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Zelenski: Proiecte energetice comune care pot creşte securitatea Ucrainei şi a României
22:40
Ilie Bolojan anunţă reforma pensiilor militare şi din ordine publică: „Nu mai este suportabil să te pensionezi la 47 de ani”
20:20
Ce s-a ales de miliardele din PNRR? Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, răspunde sâmbătă la Insider Politic, de la ora 12, pe Prima TV
19:40
Consiliul de Pace al lui Trump divide Europa. Ungaria şi Bulgaria spun „da”, România amână decizia
18:50
Februarie începe cu ger, polei şi vânt puternic. Temperaturile vor creşte uşor în a doua parte a lunii
18:20
România şi alte 11 state avertizează: atacurile asupra infrastructurii energetice cresc riscul unui accident nuclear în Ucraina
18:10
S-au stabilit duelurile din play-off-ul Ligii Campionilor. Cu cine va juca Interul lui Chivu
18:10
Cum s-a transformat Polonia, de la o economie planificată acum 35 de ani, la locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii
18:00
VIDEO. Lolita Cercel, primul star românesc creat de AI, a împărţit industria muzicală în două
17:50
Încă 33 de medicamente noi introduse pe lista celor compensate şi gratuite
17:10
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026
17:10
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
17:00
Zelenski către Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti”
16:50
CAB a amânat decizia în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Denis Alibec a plecat de la FCSB. Unde îşi va continua cariera atacantul
16:40
Începe cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250. Emma Răducanu, favorita 1 a turneului
16:20
Mutare-cheie la Cotroceni: generalul Şomordolea pleacă, CSAT are un nou secretar
13:40
Trump depune plângere împotriva fiscului şi cere daune de 10 miliarde de dolari
13:20
Puterea siriană şi kurzii anunţă un acord 'global'
13:20
Zelenski nu e sigur când şi unde vor avea loc următoarele tratative de pace cu Rusia
12:20
Trump avertizează Marea Britanie în privinţa relaţiilor cu China
12:00
Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost 6%. Nivel ridicat în rândul tinerilor
29 ianuarie 2026
22:00
FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la ora 22! Campioana caută ultima şansă de calificare în Europa League
21:50
Nicuşor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz şi Grindeanu. Coaliţia funcţionează, nu există lucruri care să ne îngrijoreze”
21:10
Ilie Bolojan, despre viitorul politic şi economic al României: „Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD”
20:50
VIDEO. Radu Marinescu, despre desemnarea noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT. Va colabora cu Nicuşor Dan sau va face singur propunerile?
20:50
Trump anunţă o „încetare temporară” a atacurilor Rusiei asupra Ucrainei: „Putin a fost de acord să nu mai lovească Kievul şi alte oraşe timp de o săptămână”
20:30
VIDEO. Radu Marinescu, la Prima News: Are CSM dreptul să redacteze legi? "Suntem deja în proces de implementare a soluţiilor de reconfigurare a hărţii Parchetelor"
20:30
VIDEO. Cum răspunde Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, întrebat dacă are astăzi încredere în sistemul de justiţie din România
20:10
VIDEO. Ministrul Justiţiei, la Prima News: ce este şi ce face controversatul comitet de analiză a legilor Justiţiei
19:40
VIDEO. Cum răspunde Radu Marinescu acuzaţiilor că vărul său ar fi acordat permisie deţinutului turc care a fugit din ţară
19:20
VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre vârsta minimă a răspunderii penale: Am constituit un grup de lucru / Avem nevoie de o strategie naţională pentru combaterea infracţiunilor în rândul tinerilor
17:50
Xi Jinping şi Keir Starmer spun că au deschis ”un nou capitol” în relaţia dintre cele două ţări
17:50
Liderul PPE propune funcţia de preşedinte al UE prin fuzionarea celor deţinute de von der Leyen şi Costa
17:40
POLITICO: Tensiunile dintre SUA şi UE au speriat potenţialii cumpărători de GNL american care urma să ajungă şi în România
17:30
Secţia pentru procurori a CSM acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul procurorilor la dosarele instanţelor
