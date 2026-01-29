VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre vârsta minimă a răspunderii penale: Am constituit un grup de lucru / Avem nevoie de o strategie naţională pentru combaterea infracţiunilor în rândul tinerilor
Primanews.ro, 29 ianuarie 2026 19:20
VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre vârsta minimă a răspunderii penale: Am constituit un grup de lucru / Avem nevoie de o strategie naţională pentru combaterea infracţiunilor în rândul tinerilor
Acum 30 minute
19:20
Acum 2 ore
17:50
Xi Jinping şi Keir Starmer spun că au deschis ”un nou capitol” în relaţia dintre cele două ţări
17:50
Liderul PPE propune funcţia de preşedinte al UE prin fuzionarea celor deţinute de von der Leyen şi Costa
17:40
POLITICO: Tensiunile dintre SUA şi UE au speriat potenţialii cumpărători de GNL american care urma să ajungă şi în România
Acum 4 ore
17:30
Secţia pentru procurori a CSM acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul procurorilor la dosarele instanţelor
17:30
Rogobete, după întâlnirea cu sindicaliştii din sănătate: Nu susţin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susţin plata pe performanţă
17:30
O nouă planetă potenţial locuibilă a fost descoperită la 146 de ani-lumină distanţă
17:20
O poveste care a emoţionat milioane de telespectatori debutează pe micul ecran: Terra Nostra intră în grila Prima TV
16:40
Ana Bărbosu rămâne fără medalia de la JO. Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS
Acum 6 ore
14:00
SURSE. Trump ia în considerare un nou atac major asupra Iranului
13:50
Investiţiile BERD în România au atins un nivel record de 955 milioane de euro în 2025 # Primanews.ro
Investiţiile BERD în România au atins un nivel record de 955 milioane de euro în 2025
13:50
S-a semnat contractul pentru lotul 3 al Drumului Expres Arad-Oradea
Acum 8 ore
13:30
ANALIZĂ. Strategia care l-a ajutat pe Trump să câştige Casa Albă l-ar putea costa pierderea alegerilor de la mijlocul mandatului
12:00
ANALIZĂ. Economia Republicii Moldova - cât a judeţului Timiş, de 20 de ori mai mică decât a României. Dar se mişcă în tandem
12:00
Bolojan vrea un pact politic în România pentru aderarea la euro
11:50
Un primar liberal aruncă nucleara: Premierul Bolojan ne-a spus că nu va fi niciun premier PSD la rotativă
Acum 12 ore
09:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vine la România Politică. Joi, de la ora 19, pe Prima News
08:10
Ger siberian peste România: temperaturile scad sub -10 grade la început de februarie
Acum 24 ore
00:00
VIDEO. Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: Ce rol are România şi ce decizie trebuie să ia UE
28 ianuarie 2026
23:50
VIDEO. Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării, analizează conflictul din Orientul Mijlociu. Cum ar trebui să se raporteze România şi UE la acest conflict?
23:40
VIDEO. Vasile Dîncu, fost Ministru al Apărării, analizează conflictul din Orientul Mijlociu. Cum ar trebui să se raporteze România şi UE la situaţia din Orientul Mijlociu?
23:30
VIDEO. Vasile Dîncu, fost ministrul al apărării, analiza conflictului din Orientul Mijlociu. Cum ar trebui să se raporteze România şi UE la situaţia din Orientul Mijlociu?
23:20
VIDEO. Daniel Breaz (PNL), despre cazul lui Mario, copilul ucis de alţi copii în Timiş: Nu putem spune că un minor la 13 ani nu are discernământ / Internetul este cea mai puternică armă
20:50
VIDEO. Bolojan, la Berlin: Aderarea la zona euro ar putea deveni temă majoră la alegerile din 2028
20:50
Traian Băsescu câştigă în instanţă: Administraţia Prezidenţială obligată să-i plătească aproape 150.000 de euro
19:50
Tanczos Barna: Guvernul caută soluţii de finanţare pentru dezvoltarea Bucureştiului
Ieri
19:10
Trump avertizează Iranul să încheie un acord nuclear, altfel următorul atac va fi „mult mai grav”
19:00
Bolojan, la Berlin: Aderarea la zona euro ar putea deveni temă majoră la alegerile din 2028
17:20
Austria, gata să interzică reţelele de socializare pentru minorii sub 14 ani
17:20
Kremlinul se arată dispus să organizeze o întâlnire între Putin şi Zelenski la Moscova
17:10
VIDEO. Bolojan, la Berlin: Apărarea aeriană este una dintre priorităţile noastre
17:10
Ionuţ Stroe, reales vicepreşedinte în Partidul Popular European
14:10
Explozie diplomatică la Bruxelles: Fico ar fi spus despre Trump că ”şi-a ieşit din minţi” / Reacţia premierului slovac
13:50
Caragiale, sărbătorit la Cinemaraton cu o premieră specială
13:00
Revoltă în Bulgaria. Preţurile la alimente sunt ca pentru şeici, peste Bucureşti şi Varşovia
13:00
Premierul Bolojan a ajuns la Berlin unde se întâlneşte cu cancelarul federal Friedrich Merz
13:00
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan minte cu cifrele oficiale şi vinde românilor o falsă stabilitate economică
12:50
Germania anunţă că vrea o Uniune Europeană cu "două viteze"
12:50
Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarniţa, ce datează de pe vremea lui Ceauşescu
12:40
PSD anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale
12:40
Rata şomajului în România a crescut la 3,29%, în decembrie
12:40
FMI laudă performanţele economice ale statelor membre UE
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Tensiuni majore în coaliţie: PSD îl ameninţă pe Bolojan cu demiterea prin moţiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă”
17:30
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut preşedintele american
15:40
FT: SUA leagă garanţiile de securitate acordate Ucrainei de cedarea Donbas
15:30
Poziţia României legată de Consiliul pentru Pace propus de Trump: E destul de clar ce ne dorim
15:30
Germania se uită spre Asia şi Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja economia: ”Alianţele în care am avut încredere încep să se clatine”
15:20
Şeful NATO, în Parlamentul European: Dacă cineva încă mai crede că Europa se poate apăra fără SUA, visează!
15:20
Starmer, vizită în China pentru a reduce dependenţa de SUA
15:20
Claudiu Manda: Pachetul de relansare economică nu este negociabil
