Un român fără bilet a amenințat controlorul cu un cuțit într-un tren din Austria, iar prietenul său a devenit agresiv
StirileProtv.ro, 1 februarie 2026 17:50
În loc să prezinte un bilet valabil, un bărbat român în vârstă de 55 de ani i-a arătat controlorului de tren un cuțit de buzunar nefolosit, într-un tren din Austria.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Șaisprezece persoane și-au pierdut viața, iar 30 au fost rănite în două accidente rutiere în Turcia # StirileProtv.ro
Șaisprezece persoane și-au pierdut viața, iar 30 au fost rănite în două accidente rutiere produse duminică în Turcia, transmit AFP, dpa și Xinhua, citând autoritățile și media locale.
17:30
Statele Unite au aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.
17:20
Ce a decis o federație din Italia după ce un copil a fost dat jos din autobuz. „Cel mai frumos cadou pe care i-l puteau face” # StirileProtv.ro
După ce a emoționat Italia și lumea întreagă prin nefericita sa poveste, micuțul Riccardo va trăi în sfârșit un vis: va participa vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
Acum 2 ore
17:10
Papa Leon îndeamnă liderii lumii să lanseze iniţiative de pace în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina # StirileProtv.ro
Papa Leon a îndemnat duminică liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina pentru promovarea păcii.
17:00
Ghidul suprem iranian, despre protestele din ianuarie: A fost o adevărată lovitură de stat. Această tentativă a eşuat # StirileProtv.ro
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a asemuit duminică manifestaţiile antiguvernamentale din ianuarie, soldate cu mai multe mii de morţi, cu o ”adevărată lovitură de stat”, transmite AFP.
16:50
”Trebuie să eradicăm acești șobolani mari”. Mesaj ireal al Armatei chineze după înlăturarea celui mai înalt general al țării # StirileProtv.ro
Armata chineză a transmis că ”șobolanii mari” care erodează bugetul militar al țării trebuie eradicați, după punerea sub acuzare pentru corupție a generalului Zhang Youxia, cel mai înalt ofițer al țării, al doilea cel mai mare comandant după Xi Jinping.
16:50
Medvedev: Trump este un lider eficient care caută pacea, dar Rusia ”nu a găsit” submarinele nucleare despre care a vorbit # StirileProtv.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este „un lider eficient” și că urmărește cu adevărat pacea.
16:40
Elevul din Argeş care a lovit doi muncitori, plasat sub control judiciar pentru lovire sau alte violenţe # StirileProtv.ro
Elevul de la un liceu din Pitești care, săptămâna aceasta, a agresat doi muncitori în incinta unității de învățământ a fost plasat sub control judiciar.
16:30
IPJ Ialomiţa: Părţile de cadavru descoperite în Slobozia aparţin unei femei de 75 de ani # StirileProtv.ro
Părțile de cadavru descoperite de polițiști în extravilanul municipiului Slobozia aparțin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate.
16:20
Bilanțul incendiului izbucnit de Anul Nou în Elveția ajunge la 41 de morți. 116 persoane sunt rănite # StirileProtv.ro
Un tânăr elvețian de 18 ani a murit sâmbătă, devenind a 41-a victimă a incendiului izbucnit de Anul Nou într-un bar din Crans-Montana, anunță autoritățile.
Acum 4 ore
16:10
Un pensionar din Austria, ținta unei fraude cu inteligență artificială. Un individ s-a dat drept fiul său și i-a cerut bani # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Villach a fost victima unei fraude presupus susținute de inteligența artificială, sâmbătă.
15:50
Carlos Alcaraz, după finala de la Australian Open: „Vreau să vorbesc despre Novak – cu siguranţă merită ovaţii” # StirileProtv.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz i-a adus un omagiu lui Novak Djokovici, despre care a spus că este o sursă de inspiraţie, după finala de la Australian Open, competiţie pe care a câştigat-o pentru prima oară.
15:50
”Corupție și cleptocrație” în Kazahstan. Compania-mamă a Rompetrol, implicată într-un scandal de 4 miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Kazmunaygas, compania-mamă a Rompetrol din România, este implicată într-un uriaș scandal de corupție în Kazahstan, unde guvernul o acuză că a beneficiat de plăți ilegale de 4 miliarde de dolari, alături de Shell, Eni, Chevron și Lukoil.
15:50
Chinezii iau cu asalt automatele care le schimbă bijuteriile în bani, pe fondul cotaţiilor record la aur # StirileProtv.ro
Într-un mall din Shanghai, oamenii se îngrămădesc la un automat care cumpără aur. Cu prețul metalului în creștere rapidă, chinezii vând bijuterii de familie pentru profit.
15:30
Acesta este cel mai bun moment pentru a începe să monitorizezi și să rezervi călătoriile pentru vacanța de primăvară și escapadele din 2026.
15:30
Cum elimini mirosul de umezeală din baie în mod natural, fără soluții chimice. Soluțiile naturale care chiar funcționează # StirileProtv.ro
Mirosul de umezeală din baie este una dintre cele mai neplăcute probleme din locuință. Apare discret, dar persistă și dă senzația de spațiu murdar, chiar dacă baia este curată.
15:30
Cum scapi de mirosul de ceapă și usturoi de pe mâini în doar 30 de secunde. Trucul rapid care elimină mirosul neplăcut # StirileProtv.ro
Mirosul de ceapă și usturoi rămâne pe mâini chiar și după spălări repetate cu săpun. Este persistent, deranjant și apare din cauza compușilor care se fixează în piele.
15:30
Garderoba capsulă – ce este și de ce este utilă. Cum să ai un stil minimalist, eficient și mereu la modă # StirileProtv.ro
Dulapurile noastre par mereu pline de haine pe care nu le purtăm. Conceptul de garderobă capsulă vine ca o soluție practică și elegantă.
15:30
Doi antreprenori chinezi intră direct în topul celor mai mari proprietari din România. Proiect major lângă București # StirileProtv.ro
Doi antreprenori chinezi se află aproape de finalizarea unui parc logistic de 320.000 de metri pătrați în Afumați, moment în care vor intra direct în topul celor mai mari proprietari de spații de depozitare din România.
15:20
Studiu: Creierul și memoria, mai conectate decât credeam. Cercetătorii pun sub semnul întrebării teorii vechi # StirileProtv.ro
Mult timp s-a considerat că amintirile despre experienţele personale şi accesarea cunoştinţelor generale se bazează pe sisteme diferite din creier.
15:20
Țara în care apa devine noul simbol al luxului, pe fondul exploziei pieței de wellness # StirileProtv.ro
Într-un magazin gourmet din India, Avanti Mehta organizează o degustare „în orb”. Nu este vorba despre vin, ci despre apă.
15:10
Dacia scrie istorie. La fiecare 28 de mașini noi vândute în Europa una este un Sandero # StirileProtv.ro
Dacia Sandero a devenit cea mai bine vândută mașină nouă din Europa în 2025, menținând o prezență puternică în topul vânzărilor cu amănuntul din 2017. Practic, pe segmentul de retail (persoane fizice), una din fiecare 28 de mașini vândute a fost Sandero.
15:10
„E inuman să trăieşti aşa”. O familie de imigranţi stă închisă în casă de două luni în Minneapolis, de teama deportării # StirileProtv.ro
De două luni, de când mii de poliţişti federali patrulează în Minneapolis, Ana, Carlos şi fiul lor Luis se închid în casă şi blochează uşa.
15:00
O furtună de zăpadă a perturbat transporturile în sudul Statelor Unite. Mii de zboruri au fost anulate # StirileProtv.ro
Perturbările reţelelor de transport continuă duminică în Statele Unite, după ce o puternică furtună de zăpadă a lovit sudul ţării şi a adus temperaturi negative în regiuni neobişnuite cu condiţii de iarnă extreme, informează AFP.
15:00
Mama băiatului de 13 ani de Timiş, acuzat de crimă: Mă tem de revolta oamenilor. Nu este vina mea că nu există lege # StirileProtv.ro
Mama băiatului de 13 ani din Cenei, acuzat de uciderea unui adolescent de 15 ani, spune că se teme de revolta comunităţii, după ce fiul ei a fost lăsat liber, neputând fi tras la răspundere penală.
14:20
VIDEO șocant. Doi hoți au jefuit un magazin de bijuterii din Londra în timpul zilei, fără teamă că sunt văzuți # StirileProtv.ro
Un hoț înarmat cu un baros a spart vitrina unei bijuterii din vestul Londrei, în timp ce altul a luat ”prada”, după care au fugit cu numeroase obiecte, în timpul zilei, fără să le pese că sunt văzuți.
14:20
Carlos Alcaraz a cucerit primul titlu la Australian Open, după finala cu Djokovic. La 22 de ani, are 7 titluri de Grand Slam # StirileProtv.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, în finala căruia l-a învins patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, pe sârbul Novak Djokovic, duminică, la Melbourne Park.
14:20
ANAT critică dur declarațiile ministrului Turismului: Evaziunea fiscală ține de Finanțe, nu de politicile de turism # StirileProtv.ro
Asociația Națională a Agențiilor de Turism critică dur primele declarații ale noului ministru al Turismului, subliniind că evaziunea fiscală este o problemă ce ține de Ministerul Finanțelor.
Acum 6 ore
14:00
Daniel Băluţă, întrebat de ce PSD s-a opus majorării tarifului STB: ”Îmi cer scuze, aşa ceva nu se poate” # StirileProtv.ro
Daniel Băluţă, vicepreşedinte al PSD pe domeniul administraţie publică și președinte al PSD București, a fost întrebat, duminică, de ce consilierii generali ai PSD nu au fost de acord cu majorarea tarifelor pentru transportul public.
13:40
Cătălin Predoiu: Nu sunt pentru interdicţii în online. Educaţia este soluţia reală pentru protejarea minorilor # StirileProtv.ro
Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Predoiu, afirmă că, în principiu, nu este pentru interdicţii, referindu-se în context la accesul minorilor la conţinut online.
13:40
Noi detalii în cazul rămășițelor umane descoperite pe un teren din Slobozia. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrul # StirileProtv.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în continuarea cercetărilor demarate după ce, sâmbătă, au fost semnalate rămăşiţe posibil umane în cartierul Tineretului.
13:20
Patronatele din turism vor ca Irineu Darău să-și ceară scuze: ”Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale” # StirileProtv.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.
12:40
Dosarul Epstein: Prințesa Mette-Marit, menționată de sute de ori în documente. Glume obscene și discuții despre pornografie # StirileProtv.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein.
12:40
Facturile la gaze s-au scumpit în ianuarie 2026. Pentru o casă creşterea ar putea fi cuprinsă între 200 şi 400 de lei # StirileProtv.ro
Facturile la gaze vor crește cu până la 30% în ianuarie 2026, pe fondul unui consum mai mare cu 18%, arată analiza AEI.
12:30
Google introduce introduce una dintre cele mai așteptate funcții în browser-ul Chrome. Va produce schimbări mari # StirileProtv.ro
Google a anunțat că va integra Gemini 3 direct în Chrome, adăugând funcții de navigare ”inteligentă”, care permit AI-ului să gestioneze sarcini în mai mulți pași în numele utilizatorului: să rezerve zboruri, să compare produse sau să completeze date.
12:20
O nouă eră a explorării. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, 4 astronauți vor călători timp de 10 zile în jurul Lunii # StirileProtv.ro
Peste doar câteva zile, patru astronauți ar putea pleca spre Lună, pentru prima dată în mai bine de 50 de ani.
12:20
Anomalia congenitală rară de care suferea actrița Catherine O'Hara. A aflat întâmplător de ea: „Sunt un monstru, nu-i aşa?” # StirileProtv.ro
Actriţa Catherine O'Hara, care a jucat în „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, a decedat vineri, la vârsta de 71 de ani. Deşi cauzele exacte ale decesului său nu au fost dezvăluite, ea suferea de o anomalie congenitală rară.
Acum 8 ore
12:00
Musk pompează milioane de dolari pentru a ajuta republicanii să păstreze controlul asupra Congresului # StirileProtv.ro
Magnatul tehnologiei Elon Musk a direcționat încă 10 milioane de dolari către două super PAC-uri majore ale Partidului Republican la finalul anului trecut, potrivit documentelor privind finanțarea campaniilor depuse sâmbătă, scrie Politico.
11:50
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 1 februarie. Premiu de peste 9 milioane de euro la Joker # StirileProtv.ro
Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câştiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.
11:40
Migranți din Iran, Turcia și Maroc, prinși la Calafat într-o mașină condusă de un român. Voiau să ajungă în Vestul Europei # StirileProtv.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost prinşi la Calafat.
11:30
Trei români întorși din Emiratele Arabe, reținuți pe aeroportul Otopeni. Ce au descoperit polițiștii în bagajele lor. FOTO # StirileProtv.ro
Autorităţile de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă au descoperit în bagajele de cală a trei cetăţeni români peste 175.000 de ţigarete, pe care aceştia au încercat să le introducă ilegal în România.
11:20
ONU riscă să cadă într-un ”un colaps financiar iminent”, avertizează secretarul general Antonio Guterres # StirileProtv.ro
Antonio Guterres, șeful Organizației Națiunilor Unite, a îndemnat statele membre să își achite cotizațiile, avertizând că organizația riscă să intre în faliment și că ar putea rămâne fără fonduri până în iulie.
10:40
Înregistrare audio inedită cu Michael Jackson: Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea – îmi crează probleme # StirileProtv.ro
Copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui Michael Jackson şi voiau să-l atingă şi să-l îmbrăţişeze – iar „uneori asta crea probleme”, spune regretatul superstar pop american într-o înregistrare audio inedită.
10:30
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces # StirileProtv.ro
Un programator chinez în vârstă de 32 de ani, care a murit brusc după ani de muncă intensă, a primit un mesaj cu o nouă sarcină de lucru la opt ore după moartea sa.
10:30
Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
Acum 12 ore
10:10
De ce tinerii de azi par mai maturi decât părinții lor: machiajul, moda și pubertatea precoce schimbă percepțiile # StirileProtv.ro
Tinerii de astăzi arată mai matur decât adulții de altădată la aceeași vârstă, fenomen confirmat și de studii.
10:00
Adio, leva! Bulgaria a scos-o definitiv din circulație, începând cu 1 februarie 2026. De azi, singura monedă este EURO # StirileProtv.ro
Leva Bulgariei a fost scoasă definitiv din circulație în primul minut al zilei de duminică, 1 februarie 2026, cu doar câteva luni înainte de a împlini 146 de ani.
09:50
„Continuați să visați”: poate Europa să se apere cu adevărat fără SUA. Ce spun specialiștii din industrie # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost, ca de obicei, direct atunci când s-a întâlnit în această săptămână cu membri ai Parlamentului European.
09:30
Un cuplu va da în judecată o clinică de fertilizare in vitro după ce au născut copilul altcuiva: „Au ajuns să-l iubească” # StirileProtv.ro
Un cuplu din Florida va da în judecată o clinică de fertilizare după ce a dat naștere copilului altcuiva, pe care, între timp, „au ajuns să-l iubească”.
