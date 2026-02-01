Alfred Gislason, "vizat" de plecarea în glorie de pe banca Germaniei, cu aurul european. Selecționerul s-a săturat de critici

Sport.ro, 1 februarie 2026 17:50

Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal, e live pe VOYO, de la 19:00.

Acum 30 minute
17:50
România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba Sport.ro
Succes pentru naționala noastră de junioare.
17:50
Alfred Gislason, "vizat" de plecarea în glorie de pe banca Germaniei, cu aurul european. Selecționerul s-a săturat de critici Sport.ro
Acum o oră
17:40
Ce au scris spaniolii după ratarea uriașă a lui Andrei Rațiu cu Real Madrid Sport.ro
Andrei Rațiu a ratat o ocazie uriașă duminică, în eșecul lui Rayo cu Real Madrid, scor 1-2. Fundașul român, scăpat singur cu portarul Courtois, nu a reușit să marcheze, iar presa spaniolă a taxat momentul.
17:30
Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Manchester City (VOYO). Duel uriaș contra lui Haaland Sport.ro
Radu Drăgușin este titular la Tottenham în partida cu Manchester City, transmisă de VOYO, de la 18:30, în runda 24 din Premier League.
17:30
Șoc pentru Rațiu și Rayo Vallecano cu Real Madrid! Kylian Mbappe a decis meciul din penalty: două cartonașe roșii Sport.ro
Real Madrid a câștigat în ultimele minute, grație golului marcat de Kylian Mbappe din penalty, în utlimele minute.
17:30
Legenda danezilor, în goana după încă un aur la EURO! Rasmus Lauge: "Nu mă voi sătura să joc finale și să câștig titluri" Sport.ro
Acum 2 ore
17:10
Scene ireale în Croația! Arbitrul s-a accidentat în zăpada, iar un fost jucător din Superliga și-a spart nasul Sport.ro
Partida Slaven Belupo - Varazdin 0-2, din etapa a 20-a a campionatului Croației, a fost marcată de un incident rar: arbitrul asistent Dino Knez s-a accidentat din cauza zăpezii necurățate.
17:00
Steaua joacă finala! Surpriză imensă reușită de ”militari” Sport.ro
Șansa unui prim trofeu pe 2026 pentru gruparea din Ghencea.
17:00
Legendă! Moment istoric pentru Andreas Wolff, devenit germanul cu cele mai multe meciuri la EURO! În urmă cu 10 ani a cucerit aurul, acum dispută o nouă finală Sport.ro
16:50
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre Sport.ro
România a avut un sezon european onorabil, cu două echipe participante în fazele principale din UEFA Europa League și UEFA Conference League.
16:40
Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara Sport.ro
Se anunță o luptă palpitantă pentru titlul de campioană în voleiul masculin.
16:40
Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a încercat ultimele săptămâni să obțină semnătura veteranului Ivan Perisic (36 de ani), de la PSV Eindhoven.
16:40
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin Sport.ro
16:30
Costel Pantilimon 39 | VIDEO cu intervențiile senzaționale ale fostului portar în Premier League Sport.ro
Costel Pantilimon, expertul Premier League la VOYO, împlinește azi 39 de ani.
16:30
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul Sport.ro
Finanțatorul campioanei nu se oprește după aducerea lui Joao Paulo și a anunțat, duminică, faptul că mai pregătește două mutări.
Acum 4 ore
16:00
S-a aflat situația reală a lui Michael Schumacher: „Este în propria lui lume, nu știe că este de șapte ori campion mondial” Sport.ro
Riccardo Patrese a oferit ultimele informații despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. 
15:50
Balthazar Pierret a semnat! Pe unde mai joacă azi francezul care a impresionat la Dinamo Sport.ro
Balthazar Pierret, mijlocașul defensiv francez care a lăsat o impresie bună la Dinamo, și-a găsit o nouă echipă. 
15:40
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii Sport.ro
15:00
Novak Djokovic, one-man show după finala pierdută contra lui Alcaraz! Sârbul s-a întrecut în glume fabuloase și fairplay Sport.ro
Novak Djokovic, discurs legendar după eșecul administrat de Carlos Alcaraz în finala de la Australian Open.
14:50
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Cine sunt invitații lui Ștucan Sport.ro
„Play on Sport” revine duminică, 1 februarie, cu ediții speciale în direct pe VOYO, înainte și după cele mai tari meciuri din Premier League și Ligue 1. 
14:50
Poate și fără Ferrero: Carlos Alcaraz, descătușat după finala Australian Open 2026. Ce i-a spus lui Nadal Sport.ro
Carlos Alcaraz a ignorat gălăgia apărută după despărțirea de Juan Carlos Ferrero și a demonstrat lumii întregi că trăiește o călătorie unică în istoria tenisului.
14:40
Spaniolii au reacționat imediat după ce Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic la Melbourne: ”Nimeni nu reușise asta până acum” Sport.ro
Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic după patru seturi.
14:30
Cristiano Bergodi, săgeți către Ioan Ovidiu Sabău?! „Am găsit jucătorii cu moralul la pământ” Sport.ro
Ce a reclamat Cristiano Bergodi la finalul partidei Rapid - „U” Cluj 0-2.
14:20
„Dumnezeu știe”. Djokovic, nesigur dacă va mai continua în tenis, după ce Alcaraz i-a negat „25”-ul mult dorit. Sârbul a surprins la ceremonia de premiere Sport.ro
Novak Djokovic, discurs excepțional în ceremonia de premiere de la Melbourne. Sârbul, mesaje directe spre ibericii Carlos Alcaraz și Rafael Nadal.
Acum 6 ore
14:10
OUT! A câștigat șapte trofee cu Man City și semnează cu o rivală din Premier League Sport.ro
Transferul a fost confirmat oficial de clubul de pe City Ground.
14:00
FCSB suferă înaintea meciului cu Csikszereda. Când a câștigat ultima dată campioana României Sport.ro
FCSB - Csikszereda este duminică seară de la ora 20:00, la București, pe Arena Națională.
13:40
Suma fabuloasă pentru care a fost vândut tricoul lui Lionel Messi! L-a întrecut cu mult pe cel al lui Cristiano Ronaldo Sport.ro
„Duel” între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la o licitație caritabilă organizată de John Terry. 
13:40
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open va fi pe VOYO Sport.ro
Transylvania Open începe la Cluj-Napoca și se vede exclusiv pe VOYO!
13:10
Atletico Madrid, la un pas de lovitură: peste 40 de milioane de euro pentru un star din Serie A! Sport.ro
Ademola Lookman, tot mai aproape de transferul de la Atalanta la Atletico Madrid. 
13:00
Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter Sport.ro
Inter Milano este aproape de a obține o întărire importantă în perioada de transferuri de iarnă. 
12:40
Alcaraz, aplaudat de Nadal, după un punct uluitor câștigat în finala cu Djokovic: spectacol deplin în Arena Rod Laver Sport.ro
Punct din altă lume câștigat de Carlos Alcaraz, în finala cu Novak Djokovic, la Australian Open 2026.
12:40
Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți tot ce trebuie să știți despre Danemarca - Germania, finala CE la handbal masculin.
12:30
Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de € Sport.ro
Campioana pregătește al treilea transfer al iernii.
12:30
Ofertă cu bani frumoși din Germania! Mijlocașul va putea juca în Bundesliga Sport.ro
Nemții sunt gata să „arunce” bani frumoși pe fotbalistul din Superliga.
12:20
Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc Sport.ro
Carlos Alcaraz a purtat o discuție în contradictoriu cu oficialii Openului Australian, după ce a egalat la seturi, 1-1, în finala cu Novak Djokovic.
Acum 8 ore
12:10
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică Sport.ro
Leonard Doroftei a rămas uimit de fizicul puștiului.
12:00
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei Sport.ro
Toți vor să profite de forma slabă a lui FCSB.
12:00
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham! Sport.ro
Real Madrid continuă să caute soluții pentru a rezolva criza din apărare. 
11:50
Schimbare de lider în Euroliga! Fenerbahce urcă pe primul loc după etapa #25 Sport.ro
Etapa #25 din Euroliga a adus răsturnări de situație în clasament.
11:20
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile Sport.ro
Spectacolul din Ligue 1 continuă în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.
11:20
Liverpool și-a găsit fundaș: ”Arne Slot îl cunoaște bine!” Anunțul lui Fabrizio Romano Sport.ro
”Cormoranii” au urcat o treaptă în clasament după victoria de sâmbătă cu Newcastle (4-1).
11:20
Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!” Sport.ro
Chelsea a întors rezultatul de la 0-2 și s-a impus dramatic în fața lui West Ham, 3-2, dar meciul s-a încheiat cu o încăierare generală. Derby-ul londonez a fost vizionat în exclusivitate pe VOYO, iar rezumatul poate fi urmărit pe Sport.ro.
10:50
Începe Transylvania Open 2026 (VOYO). Ce premii pot câștiga la Cluj Cristian, Cîrstea și Răducanu Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis de Pro Arena și VOYO în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
10:50
Cântă greierii pe Arena Națională? Câți suporteri sunt așteptați la FCSB - Csikszereda Sport.ro
FCSB joacă duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Națională, împotriva celor de la Csikszereda, într-un duel care poate cântări decisiv în lupta pentru primele șase locuri.
10:30
OUT! Românul din Serie A rămâne fără antrenor Sport.ro
Pisa a decis să-l demită pe Alberto Gilardino (43 de ani) din funcția de antrenor principal. 
10:30
Ștefan Târnovanu, OUT de la FCSB?! Răspunsul primit după ce a fost propus la o echipă cu pretenții Sport.ro
Ștefan Târnovanu poate pleca de la FCSB. Dezvăluirea făcută de agentul său.
10:20
Rapidă pe pistă, rapidă pe șosea. Sha’Carri Richardson a fost arestată pentru conducere periculoasă Sport.ro
Atleta americană a ajuns în arest pentru a doua oară în decurs de un an. 
10:20
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre transferul lui Moruțan la Rapid Sport.ro
Giuleștenii s-au consolidat în fereastra de transferuri din această iarnă, care se încheie pe 9 februarie.
Acum 12 ore
10:10
Djokovic „joacă pe banii casei” în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist Sport.ro
Novak Djokovic, analizat de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, înainte de un moment în care sârbul poate reuși o nouă performanță ce nu s-a mai văzut niciodată în sport.
10:10
„Mâna dreaptă” a lui Răzvan Lucescu plânge viețile pierdute în dezastrul de pe E70: „Durere sfâșietoare!” Sport.ro
Un accident rutier a avut loc pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. 
