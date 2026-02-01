Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri
Sport.ro, 1 februarie 2026 19:20
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
• • •
Acum 10 minute
19:40
Atalanta a rămas în inferioritate numerică încă din startul partidei cu Como, după ce Honest Ahanor a văzut cartonașul roșu pentru o reacție violentă asupra unui adversar.
19:40
Tudor Băluță, dărâmat după Farul - Craiova 4-1: "E dureros! Tremur și acum, în poartă nu mai puteam" # Sport.ro
Universitatea Craiova a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Farul Constanța, 1-4, în runda #24 din Superliga.
Acum 30 minute
19:30
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, într-un duel de top din Premier League
19:20
Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri # Sport.ro

19:20
Asta îi lipsea Universității Craiova la 3-0 cu Farul: ratarea INCREDIBILĂ cu toată poarta în față # Sport.ro
Universitatea Craiova a ratat incredibil în finalul primei reprize de la Ovidiu.
Acum o oră
19:00
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, într-un duel de top din Premier League
18:50
Aston Villa - Brentford, surpriză uriașă în Premier League! Ce s-a întâmplat pe ”Villa Park” # Sport.ro
Aston Villa - Brentford, surpriză uriașă în Premier League! Ce s-a întâmplat pe "Villa Park"
18:50
Motivul care l-a scos pe Dennis Man din lot pentru meciul cu Feyenoord. PSV s-a impus la scor fără el pe teren # Sport.ro
Dennis Man nu a făcut parte din lotul lui PSV pentru derby-ul cu Feyenoord, câștigat clar de campioana Olandei, scor 3-0.
Acum 2 ore
18:40
FCSB primește vizita lui FK Csikszereda, în această seară, de la ora 20:00, în runda a 24-a din Superliga.
18:30
Arda Turan a fost protagonistul unui ”interviul stânjenitor” în vară, atunci când echipa sa, Șahtior Donețk, a înfruntat Beșiktaș în preliminariile Europa League.
18:20
"Demonstrație uriașă de încredere!" Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este titular la Tottenham în partida cu Manchester City, care începe la 18:30 și va fi transmisă în direct de VOYO.
17:50
Succes pentru naționala noastră de junioare.
17:50
Alfred Gislason, "vizat" de plecarea în glorie de pe banca Germaniei, cu aurul european. Selecționerul s-a săturat de critici # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal
Acum 4 ore
17:40
Andrei Rațiu a ratat o ocazie uriașă duminică, în eșecul lui Rayo cu Real Madrid, scor 1-2. Fundașul român, scăpat singur cu portarul Courtois, nu a reușit să marcheze, iar presa spaniolă a taxat momentul.
17:30
Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Manchester City (VOYO). Duel uriaș contra lui Haaland # Sport.ro
Radu Drăgușin este titular la Tottenham în partida cu Manchester City, transmisă de VOYO, de la 18:30, în runda 24 din Premier League.
17:30
Șoc pentru Rațiu și Rayo Vallecano cu Real Madrid! Kylian Mbappe a decis meciul din penalty: două cartonașe roșii # Sport.ro
Real Madrid a câștigat în ultimele minute, grație golului marcat de Kylian Mbappe din penalty, în utlimele minute.
17:30
Legenda danezilor, în goana după încă un aur la EURO! Rasmus Lauge: "Nu mă voi sătura să joc finale și să câștig titluri" # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal
17:10
Scene ireale în Croația! Arbitrul s-a accidentat în zăpada, iar un fost jucător din Superliga și-a spart nasul # Sport.ro
Partida Slaven Belupo - Varazdin 0-2, din etapa a 20-a a campionatului Croației, a fost marcată de un incident rar: arbitrul asistent Dino Knez s-a accidentat din cauza zăpezii necurățate.
17:00
Șansa unui prim trofeu pe 2026 pentru gruparea din Ghencea.
17:00
Legendă! Moment istoric pentru Andreas Wolff, devenit germanul cu cele mai multe meciuri la EURO! În urmă cu 10 ani a cucerit aurul, acum dispută o nouă finală # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal
16:50
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre # Sport.ro
România a avut un sezon european onorabil, cu două echipe participante în fazele principale din UEFA Europa League și UEFA Conference League.
16:40
Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara # Sport.ro
Se anunță o luptă palpitantă pentru titlul de campioană în voleiul masculin.
16:40
Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a încercat ultimele săptămâni să obțină semnătura veteranului Ivan Perisic (36 de ani), de la PSV Eindhoven.
16:40
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin # Sport.ro
Finala Danemarca - Germania
16:30
Costel Pantilimon 39 | VIDEO cu intervențiile senzaționale ale fostului portar în Premier League # Sport.ro
Costel Pantilimon, expertul Premier League la VOYO, împlinește azi 39 de ani.
16:30
Finanțatorul campioanei nu se oprește după aducerea lui Joao Paulo și a anunțat, duminică, faptul că mai pregătește două mutări.
16:00
S-a aflat situația reală a lui Michael Schumacher: „Este în propria lui lume, nu știe că este de șapte ori campion mondial” # Sport.ro
Riccardo Patrese a oferit ultimele informații despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher.
15:50
Balthazar Pierret, mijlocașul defensiv francez care a lăsat o impresie bună la Dinamo, și-a găsit o nouă echipă.
Acum 6 ore
15:00
Novak Djokovic, one-man show după finala pierdută contra lui Alcaraz! Sârbul s-a întrecut în glume fabuloase și fairplay # Sport.ro
Novak Djokovic, discurs legendar după eșecul administrat de Carlos Alcaraz în finala de la Australian Open.
14:50
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Cine sunt invitații lui Ștucan # Sport.ro
„Play on Sport" revine duminică, 1 februarie, cu ediții speciale în direct pe VOYO, înainte și după cele mai tari meciuri din Premier League și Ligue 1.
14:50
Poate și fără Ferrero: Carlos Alcaraz, descătușat după finala Australian Open 2026. Ce i-a spus lui Nadal # Sport.ro
Carlos Alcaraz a ignorat gălăgia apărută după despărțirea de Juan Carlos Ferrero și a demonstrat lumii întregi că trăiește o călătorie unică în istoria tenisului.
14:40
Spaniolii au reacționat imediat după ce Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic la Melbourne: ”Nimeni nu reușise asta până acum” # Sport.ro
Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic după patru seturi.
14:30
Cristiano Bergodi, săgeți către Ioan Ovidiu Sabău?! „Am găsit jucătorii cu moralul la pământ” # Sport.ro
Ce a reclamat Cristiano Bergodi la finalul partidei Rapid - „U” Cluj 0-2.
14:20
„Dumnezeu știe”. Djokovic, nesigur dacă va mai continua în tenis, după ce Alcaraz i-a negat „25”-ul mult dorit. Sârbul a surprins la ceremonia de premiere # Sport.ro
Novak Djokovic, discurs excepțional în ceremonia de premiere de la Melbourne. Sârbul, mesaje directe spre ibericii Carlos Alcaraz și Rafael Nadal.
14:10
Transferul a fost confirmat oficial de clubul de pe City Ground.
14:00
FCSB suferă înaintea meciului cu Csikszereda. Când a câștigat ultima dată campioana României # Sport.ro
FCSB - Csikszereda este duminică seară de la ora 20:00, la București, pe Arena Națională.
Acum 8 ore
13:40
Suma fabuloasă pentru care a fost vândut tricoul lui Lionel Messi! L-a întrecut cu mult pe cel al lui Cristiano Ronaldo # Sport.ro
„Duel” între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la o licitație caritabilă organizată de John Terry.
13:40
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open va fi pe VOYO # Sport.ro
Transylvania Open începe la Cluj-Napoca
13:10
Atletico Madrid, la un pas de lovitură: peste 40 de milioane de euro pentru un star din Serie A! # Sport.ro
Ademola Lookman, tot mai aproape de transferul de la Atalanta la Atletico Madrid.
13:00
Inter Milano este aproape de a obține o întărire importantă în perioada de transferuri de iarnă.
12:40
Alcaraz, aplaudat de Nadal, după un punct uluitor câștigat în finala cu Djokovic: spectacol deplin în Arena Rod Laver # Sport.ro
Punct din altă lume câștigat de Carlos Alcaraz, în finala cu Novak Djokovic, la Australian Open 2026.
12:40
Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala CE la handbal masculin
12:30
Campioana pregătește al treilea transfer al iernii.
12:30
Nemții sunt gata să „arunce” bani frumoși pe fotbalistul din Superliga.
12:20
Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc # Sport.ro
Carlos Alcaraz a purtat o discuție în contradictoriu cu oficialii Openului Australian, după ce a egalat la seturi, 1-1, în finala cu Novak Djokovic.
12:10
Leonard Doroftei a rămas uimit de fizicul puștiului.
12:00
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei # Sport.ro
Toți vor să profite de forma slabă a lui FCSB.
12:00
Real Madrid continuă să caute soluții pentru a rezolva criza din apărare.
11:50
Etapa #25 din Euroliga a adus răsturnări de situație în clasament.
