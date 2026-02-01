Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea”

14:50

FCSB a reuşit să facă astăzi transferul lui Joao Paulo, de la Oţelul Galaţi, dar campania de achiziţii continuă. Pe lista lui Gigi Becali este şi un atacant de 26 de ani, brazilian. Despre cine este vorba? FCSB l-a urmărit de ceva vreme pe Anderson Ceara, atacantul celor de la Csikszereda, fotbalist cu care bucureştenii […]