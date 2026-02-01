Denis Alibec, revenire magistrală la Farul! Atacantul a marcat superb din lovitură liberă contra Craiovei
Antena Sport, 1 februarie 2026 19:20
Farul Constanța a făcut spectacol pe teren propriu în disputa cu Universitatea Craiova, reușind să se impună cu scorul de 4-1 la finalul celor 90 de minute. Denis Alibec a început disputa de la Ovidiu pe bancă, dar a fost aruncat în luptă de Ianis Zicu pe parcursul jocului. Atacantul l-a răsplătit pentru încredere și […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
19:40
Radu Drăgușin, repriză de coșmar în meciul cu Manchester City! Românul a greșit la ambele goluri # Antena Sport
Titular într-un meci de Premier League după mai bine de un an, Radu Drăgușin a avut parte de o repriză de coșmar în disputa dintre Tottenham Hotspur și Manchester City. Fundașul român a greșit la ambele reușite ale „cetățenilor", care au speculat lipsa de minute a stoperului de 23 de ani pregătit de Thomas Frank. […]
Acum 30 minute
19:30
Tudor Băluță, după ce a intrat în poartă în Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Nu mai puteam. E dureros” # Antena Sport
Tudor Băluță a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 4-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Mijlocașul i-a luat locul portarului Isenko în minutul 86, după ce acesta a văzut direct cartonașul roșu, ca urmare a unui fault comis asupra lui Alexandru Ișfan, în afara careului. Filipe Coelho epuizase toate schimbările, astfel că […]
19:20
Denis Alibec, revenire magistrală la Farul! Atacantul a marcat superb din lovitură liberă contra Craiovei # Antena Sport
Farul Constanța a făcut spectacol pe teren propriu în disputa cu Universitatea Craiova, reușind să se impună cu scorul de 4-1 la finalul celor 90 de minute. Denis Alibec a început disputa de la Ovidiu pe bancă, dar a fost aruncat în luptă de Ianis Zicu pe parcursul jocului. Atacantul l-a răsplătit pentru încredere și […]
Acum o oră
19:00
Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile # Antena Sport
Valentin Mihăilă a avut o evoluție excelentă sâmbătă în disputa dintre Istanbul Bașakșehir și Caykur Rizespor, meci în care a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor, cu un gol superb la colțul scurt. Deși se află de doar șase luni în Turcia, fotbalistul român este foarte aproape să schimbe iarăși campionatul. O fostă adversară […]
19:00
„Nu sunt Gandalf”. Alvaro Arbeloa, savuros după ce Real Madrid a învins-o cu emoții pe Rayo Vallecano # Antena Sport
Alvaro Arbeloa a oferit prima reacție, după ce Real Madrid a învins-o cu mari emoții pe Rayo Vallecano, scor 2-1. În prelungiri, Kylian Mbappe a marcat din penalty golul victoriei împotriva echipei lui Andrei Rațiu. Alvaro Arbeloa a fost întrebat despre huiduielile fanilor de pe Bernabeu, oferind un răspuns ferm. Antrenorul lui Real Madrid a transmis că-i respectă pe suporteri și le va cere […]
Acum 2 ore
18:40
Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim # Antena Sport
Manchester United a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Fulham, în etapa a 24-a din Premier League. Gazdele au condus cu 2-0, fiind egalate pe final. Elevii lui Michael Carrick au primit un penalty în minutul 18, dar VAR-ul a anulat decizia arbitrului. Însă un minut mai târziu, Casemiro a înscris, din assistul lui Bruno Fernandes, iar în repriza secundă Matheus Cunha a majorat […]
18:20
Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că Dennis Politic (25 de ani) va pleca de la FCSB în această iarnă. Patronul campioanei a dezvăluit că îl va ceda pe mijlocaș în Grecia, la Panetolikos, până la finalul sezonului. Dennis Politic e gata să schimbe din nou echipa, la jumătate de sezon după transferul la FCSB. Mijlocașul a fost […]
18:20
Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român # Antena Sport
PSV Eindhoven a primit duminică vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, în Eredivisie, iar Dennis Man nu a fost inclus în lot pentru partida din etapa cu numărul 21. Deși era anunțat titular pentru disputa de pe "Philips Stadium", internaționalul român nu a prins nici măcar banca de rezerve. A avut însă un motiv întemeiat […]
18:00
„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City # Antena Sport
Fanii lui Tottenham au reacționat imediat după ce au văzut că Radu Drăgușin a fost titularizat în duelul cu Manchester City, din etapa a 24-a din Premier League. Fundașul român a fost din nou inclus în echipa de start a lui Spurs, după o pauză de nu mai puțin de un an. Radu Drăgușin a profitat de accidentarea titularului Micky van de Ven și […]
Acum 4 ore
17:30
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român # Antena Sport
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius în duelul dintre Real Madrid și Rayo Vallecano, încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a 22-a din La Liga. „Galacticii" s-au impus dramatic, după un gol marcat în prelungiri de Kylian Mbappe, din penalty. Real Madrid a căutat golul de 2-1 după ce Rayo a egalat, în minutul 49. […]
17:30
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League # Antena Sport
Tottenham Hotspur – Manchester City este capul de afiș al zilei în Premier League, iar duelul din Londra este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Radu Drăgușin este marea surpriză din echipa de start a lui Thomas Frank, în condițiile în care fundașul român nu a prins multe minute […]
17:20
Umit Akdag pare tot mai greu de ținut de către cei de la Alanyaspor, care au primit o nouă ofertă la adresa stoperului român. Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor face tot posibilul pentru a-l transfera. După ce le-a fost refuzată oferta de cinci milioane de euro, aceștia au luat decizia de a veni cu o […]
17:10
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu” # Antena Sport
Real Madrid a jucat contra celor de la Rayo Vallecano, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 22 a campionatului Spaniei. Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a avut mari bătăi de cap în disputa cu formația lui Andrei Rațiu. Vicecampioana din La Liga a deschis scorul în fața propriilor suporteri, dar s-a văzut egalată. Internaționalul […]
17:00
Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet” # Antena Sport
Dănuț Lupu a analizat lupta la titlu din Liga 1 și a exclus două echipe, pe Rapid și Dinamo. Fostul internațional consideră că Universitatea Craiova e favorită certă, prin prisma valorii lotului condus de Filipe Coelho. Dănuț Lupu consideră că Rapid și Dinamo nu au forța necesară pentru a câștiga titlul în acest sezon. El consideră că […]
16:40
Seara în care „Franța B” învingea Franța la Cupa Mondială, cu doi eroi care nu mai sunt printre noi # Antena Sport
Pe 31 mai 2002, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Coreea de Sud și Japonia, a avut loc una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale. Campioană mondială la zi, Franța ceda în fața Senegalului, debutantă la cea mai importantă competiție a lumii. Un 1-0 spectaculos pentru africani, prin golul lui […]
16:40
Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei # Antena Sport
Real Madrid a primit duminică vizita celor de la Rayo Vallecano, în etapa cu numărul 22 din campionatul Spaniei. Gruparea pentru care evoluează și Andrei Rațiu a pus mari probleme pe „Bernabeu". Internaționalul român a jucat încă din primul minut contra vicecampioanei din La Liga și a irosit o șansă monumentală la scorul de 1-1, […]
16:30
Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2: „Uitându-mă la reluări…” # Antena Sport
Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2. Giuleștenii au fost învinși pe teren propriu, în etapa a 24-a din Liga 1, și au ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc. După ce Mendy a deschis scorul în minutul 67, U Cluj a punctat din nou în minutul 85. Dan […]
16:30
Cristi Munteanu a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB! Ce vor face gălățenii cu banii # Antena Sport
FCSB a făcut un nou transfer de la Oțelul, după ce în urmă cu un an îl lua pe Juri Cisotti de la gălățeni. De această dată, campioana României l-a luat pe Joao Paulo, care va reprezenta naționala Capului Verde la Campionatul Mondial din vară. Mutarea a fost confirmată atât de Gigi Becali, cât și […]
16:20
Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan # Antena Sport
Inter joacă în deplasare pe terenul celor de la Cremonese, într-un duel din cadrul etapei cu numărul 23 a Serie A. Jocul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea pregătită de Cristi Chivu are ocazia de a se distanța la opt puncte de rivala AC Milan, care joacă […]
16:10
Conducerea Oțelului, anunț neașteptat! Transferul jucătorului a picat: „Nu mai vindem pe nimeni” # Antena Sport
Oțelul Galați are șanse reale să se califice în play-off, iar conducerea a făcut un anunț neașteptat. Joao Lameira, fotbalist care ar fi trebuit să plece în Polonia, nu va mai pleca de la echipa lui Laszlo Balint. Anunțul a fost făcut de președintele Cristi Munteanu, care a precizat că niciun alt jucător nu va […]
16:00
Până acum, FCSB i-a adus pe Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo. Ultimul menționat nu a semnat încă şi urmează ca mâine să fie perfectate actele. FCSB are ca principal obiectiv accederea în play-off. Pentru a redresa sezonul modest de până acum, Gigi Becali vrea să facă mai multe mutări în următoarele zile. În […]
16:00
Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă # Antena Sport
Columbus Blue Jackets a învins în deplasare, cu scorul de 5-3, formaţia San Jose Sharks, într-un meci disputat sâmbătă seara în NHL. Cele două echipe s-au aflat la egalitate, 3-3, până în finalul reprizei secunde, când Damon Severson a readus-o pe Blue Jackets în avantaj, înainte ca Mason Marchment să stabilească rezultatul final, în ultima […]
Acum 6 ore
15:30
FCSB caută să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri, iar una dintre echipele cu care joacă un meci decisiv este FC Botoşani. Valeriu Iftime nu se teme de FCSB, dar menţionează că nici FC Botoşani nu traversează o perioadă bună. „Problema Botoșaniului este o scădere de formă foarte, foarte curioasă, cu niște meciuri jucate […]
15:00
Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: “Lumea nu știe. Un carusel emoțional” # Antena Sport
Carlos Alcaraz a oferit de pe terenul arenei Rod Laver prima sa reacție după ce a devenit campion la Australian Open și a devenit cel mai tânăr jucător care să cucerească toate cele patru titluri de mare șlem. Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, […]
14:50
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! # Antena Sport
FCSB a reuşit să facă astăzi transferul lui Joao Paulo, de la Oţelul Galaţi, dar campania de achiziţii continuă. Pe lista lui Gigi Becali este şi un atacant de 26 de ani, brazilian. Despre cine este vorba? FCSB l-a urmărit de ceva vreme pe Anderson Ceara, atacantul celor de la Csikszereda, fotbalist cu care bucureştenii […]
14:40
Djokovic s-a “înclinat” în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: “Ce faci e istoric”. Mesaj pentru Nadal # Antena Sport
Novak Djokovic a oferit prima sa reacție după ce a fost învins în finala de la Australian Open în patru seturi de Carlos Alcaraz, care a devenit cel mai tânăr jucător din istoria sportului care reușește Career Grand Slam-ul, respectiv care câștigă toate cele patru titluri de mare șlem. La festivitatea de premiere, Nole nu […]
14:10
Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. Atacantul a ales să revină la Farul, Gigi Becali cedându-l gratis la echipa lui Gică Hagi. Fotbalistul a fost deja prezentat oficial de club şi rămâne de văzut dacă va intra şi în meciul cu Universitatea, de […]
14:00
Carlos Alcaraz e campion la Australian Open! Ibericul l-a învins pe Djokovic și a intrat în istoria tenisului # Antena Sport
Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand
Acum 8 ore
13:50
Jucătorul cerut insistent de Chivu la Inter semnează cu un colos din La Liga! Transfer de 40 de milioane de euro # Antena Sport
Ademola Lookman doreşte să o părăsească pe Atalanta încă din vara trecută, după mai multe sezoane de foarte înalt nivel în tricoul echipei din Bergamo. Atacantul nigerian a fost deja foarte aproape de un transfer în această iarnă, în special la Fenerbahce, dar operaţiunea nu s-a concretizat în cele din urmă din cauza lipsei unui […] The post Jucătorul cerut insistent de Chivu la Inter semnează cu un colos din La Liga! Transfer de 40 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
13:40
Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu “opțiunea de un transfer definitiv” # Antena Sport
Antoine Baroan pleacă de la Rapid sub formă de împrumut, iar echipa care îl va lua pe jucătorul de 25 de ani va avea și posibilitatea să îl cumpere definitiv. Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, oficialul alb-vișiniilor. Echipa la care va ajunge Baroan este AVS SAD, cea care ocupă ultimul loc din Portugalia […] The post Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu “opțiunea de un transfer definitiv” appeared first on Antena Sport.
13:30
FCSB – Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Roș-albaștrii au nevoie disperată de victorie în lupta la play-off # Antena Sport
FCSB și Csikszereda se întâlnesc în această seară într-un meci din etapa cu numărul 24 a Ligii 1 care se anunță extrem de important pentru roș-albaștri. Campioana en-titre are nevoie de puncte “ca de aer” după ce a început anul cu două eșecuri în campionat, iar ținta este una clară, apropierea de locurile de play-off. […] The post FCSB – Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Roș-albaștrii au nevoie disperată de victorie în lupta la play-off appeared first on Antena Sport.
13:20
Farul Constanța – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (17:15). Oltenii se pot distanţa în fruntea clasamentului # Antena Sport
Farul Constanța – Universitatea Craiova, meci din etapa a 24-a din SuperLigă, se joacă duminică de la ora 17:15 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro, dar și în aplicația Antena Sport. Farul Constanța tocmai ce l-a adus înapoi pe Denis Alibec de la FCSB și rămâne de văzut dacă va fi […] The post Farul Constanța – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (17:15). Oltenii se pot distanţa în fruntea clasamentului appeared first on Antena Sport.
13:00
“Un milion de euro cu totul”. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării # Antena Sport
Gigi Becali a fost contactat pentru o reacție la scurt timp după ce s-a scris în presă că FCSB și Oțelul s-au înțeles pentru transferul lui Joao Paulo, iar patronul roș-albaștrilor a confirmat mutarea. Mijlocașul din Insulele Capului Verde va ajunge în această iarnă la campioana en-titre în schimbul sumei de 600.000 de euro, iar […] The post “Un milion de euro cu totul”. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării appeared first on Antena Sport.
13:00
Un fotbalist din Liga 1 e foarte aproape de un transfer important, în Germania. Mijlocaș stânga de la Metaloglobus, Yassine Zakir, este în negocieri avansate cu Darmstadt, ocupanta locului 3 în liga secundă a Germaniei. Nemţii sunt gata să ofere 300.000 de euro pentru fotbalist, potrist gsp.ro, iar românii sunt gata să accepte propunerea. Zakir […] The post Din România, în Germania. Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
12:30
“Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară # Antena Sport
Liga nord-americană de baschet a anunţat sâmbătă că l-a suspendat pentru 25 de meciuri pe Paul George, jucătorul vedetă celor de la Philadelphia 76ers, pentru încălcarea politicii NBA privind drogurile, informează AFP. Suspendarea “fără salariu” a baschetbalistului selecţionat de nouă ori pentru All-Star Game a intrat în vigoare chiar de la meciul disputat sâmbătă sâmbătă […] The post “Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară appeared first on Antena Sport.
12:20
“E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon # Antena Sport
Cele 11 echipe din Formula 1 au început la Barcelona pregătirile pentru noul sezon, iar o echipă care i-a impresionat pe specialiști a fost Aston Martin. Într-o nouă eră din “Marele Circ” care a adus numeroase schimbări de regulament, britanicii au fost nevoiți să facă inovări la monopostul lor, iar un angajat din cadrul echipei […] The post “E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon appeared first on Antena Sport.
12:10
Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre decizia patronului şi ce bani a băgat în transferuri # Antena Sport
Situaţia grea de la Genoa, dar şi imaginile în care Dan Şucu părea să se certe cu Gigi Corsicanu, la meciul Rapidului, a lăsat loc de interpretări. Multe voci au vehicular o posibilă retragere a lui Dan Şucu de la Rapid. Întrebat pe imaginile apărute în spaţiul public, Victor Angelescu a venit cu lămuriri şi […] The post Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre decizia patronului şi ce bani a băgat în transferuri appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:40
Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni! # Antena Sport
Gata, FCSB a ajuns la un acord cu Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo (27 de ani). Gigi Becali a bătut palma cu oficialii gălăţeni, iar jucătorul ar urma să semneze luni cu clubul bucureştean. Presat de situaţia din clasament, Gigi Becali forţează trei transferuri pentru ca FCSB să păstreze şanse de play-off. Astfel, Gigi […] The post Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni! appeared first on Antena Sport.
11:10
Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos # Antena Sport
Conducerea celor de la Pisa, echipa din Serie A unde evoluează și Marius Marin, a decis să îl demită din funcție pe antrenorul Alberto Gilardino după cel mai recent eșec al toscanilor. Fostul atacant, care a fost coleg cu Adrian Mutu la Fiorentina, a înregistrat doar două victorii în 25 de meciuri de când a […] The post Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos appeared first on Antena Sport.
11:10
Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească # Antena Sport
Ilie Bolojan a intervenit în favoarea lui Mihai Neşu, după ce fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, era obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro! Premierul Ilie Bolojan a aflat din […] The post Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească appeared first on Antena Sport.
10:30
Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România # Antena Sport
Unul dintre apropiaţii greilor din fotbalul românesc face dezvăluiri despre mesele la care participă şi banii pe care îi cheltuie aceştia cu ospătarii. Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali oferă un bacşiş fabulos chelenilor, spune Ionel Anton – unul dintre cei mai importanți jucători de poker români. Giovanni Becali are dare de mână la […] The post Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România appeared first on Antena Sport.
10:20
FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda # Antena Sport
FCSB se află într-o situație extrem de dificilă în lupta pentru play-off, iar roș-albaștrii au pierdut și aportul fanilor. La duelul din această etapă cu Csikszereda, campioana en-titre poate seta un record negativ all-time în ceea ce privește meciurile de acasă de pe Arena Națională. FCSB a început anul 2026 cu un bilanț de trei […] The post FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda appeared first on Antena Sport.
10:10
Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag” # Antena Sport
Marian Danciu a semnat în ianuarie cu Universitatea Craiova. Acesta s-a pregătit în ultima perioadă cu formaţia secundă a clubului, după ce fusese cedat gratis la UTA Arad. Cotat la 150.000 de euro pe transfermarkt, Marian Danciu nu a mai jucat într-un meci oficial din aprilie 2025. Patronul Mihai Rotaru a decis să-i mai dea […] The post Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag” appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce sacrificiu! Jucătorul lui Liverpool și-a pierdut tatăl, s-a întors mai devreme la echipă și a marcat # Antena Sport
Liverpool a învins-o sâmbătă seara pe Newcastle cu scorul de 4-1 pe Anfield, însă mai presus decât victoria “cormoranilor” a fost revenirea pe teren a lui Ibrahima Konate. Fundașul francez confirma pe 22 ianuarie că tatăl său a decedat și a ratat trei meciuri ale echipei sale pentru a fi în Franța alături de familie, […] The post Ce sacrificiu! Jucătorul lui Liverpool și-a pierdut tatăl, s-a întors mai devreme la echipă și a marcat appeared first on Antena Sport.
09:40
Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! # Antena Sport
Karim Benzema revine în Europa, după ce a decis să se despartă de Al-Ittihad. Cum s-a ajuns aici? Potrivit L’Equipe şi Foot Mercato, atacantul francez (38 de ani) a făcut un pas în spate din cauza unei propuneri de prelungire a contractului considerată jignitoare. Contractul câştigătorului Balonului de Aur 2022 în Arabia Saudită expiră pe […] The post Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
09:20
Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg # Antena Sport
La două zile după cea mai bună prestație din istoria NBA a unui jucător de 19 ani, 49 puncte in meciul cu Charlotte, Cooper Flag a fost aproape să “fure” o victorie pe terenul lui Houston, “vărsând” 34 puncte alături de o duzină de recuperări și un cvintet de pase decisive. Houston a câștigat în […] The post Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg appeared first on Antena Sport.
09:00
Cristi Săpunaru a analizat înfrângerea Rapidului de pe teren propriu contra celor de la Universitatea Cluj și și-a avertizat formația de suflet. Fostul fundaș din Giulești știe de ce elevii lui Gâlcă nu au reușit să se impună acasă și a vorbit și despre lupta pentru titlu pe care o pot duce alb-vișiniii. Rapid a […] The post Cristi Săpunaru dă alarma la Rapid după eșecul cu “U” Cluj: “Nu mai e timp” appeared first on Antena Sport.
09:00
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” # Antena Sport
Există un român care încasează lunar 36.800 de euro pe lună! Despre cine este vorba? Gino Iorgulescu are un salariu imens pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, unde în 2022 a început al treilea mandat. În declarația de avere a lui Gino Iorgulescu apar încasări anuale de la LPF de nu mai […] The post Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” appeared first on Antena Sport.
08:40
FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre # Antena Sport
FCSB “tremură” în acest sezon pentru un loc de play-off, iar roș-albaștrii sperau ca cele două meciuri disputate sâmbătă, și anume FC Argeș – UTA și Rapid – “U” Cluj, să aibă rezultate care să o avantajeze în obținerea unui loc în Top 6. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba din contră, a complicat și […] The post FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre appeared first on Antena Sport.
08:40
Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia” # Antena Sport
Un lucru este clar, din vară Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB. Anunţul a fost făcut de impresarul Giovanni Becali, care crede că mutarea se va face pe bani mai puţin dacă nu mai apară la FCSB. „Eu sper ca, în vară, să aducă niște bani clubului. Crezi că FCSB îl va abandona pe Târnovanu? […] The post Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia” appeared first on Antena Sport.
