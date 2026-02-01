Incident cu repeţitie la cablul instalaţiei de teleschi din Semenic. "Nu înţelegem de ce doar pe pârtia aceea"
ObservatorNews, 1 februarie 2026 19:20
Incident grav pe o pârtie din Semenic! Cablul instalaţiei de teleschi de pe pârtia Crucea de Brazi s-a rupt şi a căzut peste doi copii. Noroc că aveau căştile de protecţie, că altfel se putea termina grav. Unul dintre ei, un băiat de 11 ani, a ajuns la spital cu o mână ruptă. O anchetă este acum în desfăşurare. Administratorul domeniului schiabil spune că instalaţia are toate avizele în regulă. Dar nu e primul incident de acolo.
• • •
Acum 10 minute
19:40
De azi încolo, nu mai suntem plătiţi pentru prima zi de concediu medical. Guvernul spune că măsura vine să descurajeze concediile fictive, dar e evident că este şi o metodă de a economisi până la un miliard de lei anual. O zi de plată pierd nu doar cei care se îmbolnăvesc din senin, măsura îi afectează şi pe bolnavii cronic, dar şi pe mamele care intră în concediu pre sau postnatal.
Acum 30 minute
19:30
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin # ObservatorNews
Mare atenţie la produsele pe care le mâncaţi, de unde le luaţi şi mai ales cum le pregătiţi. Un bărbat din Brăila a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie periculoasă care se găseşte în alimentele contaminate. Rudele spun că acesta ar fi mâncat brânză de la magazinul de zonă şi, la câteva zile după ce a ajuns la spital, a murit. Iniţial s-a crezut că era vorba despre gripă, însă în cele din urmă rezultatele analizelor au confirmat boala. O anchetă epidemiologică este acum în desfăşurare.
19:20
Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, arestat. E anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani # ObservatorNews
Un general de brigadă azi în rezervă, şef al Jandarmeriei Cluj până înainte să se pensioneze, a ajuns în arest la domiciliu, fix în casa în care a încercat să profite de o fată care i-ar fi putut fi nepoată. El are 68 de ani, ea 17.
19:20
Incident cu repeţitie la cablul instalaţiei de teleschi din Semenic. "Nu înţelegem de ce doar pe pârtia aceea" # ObservatorNews
Incident grav pe o pârtie din Semenic! Cablul instalaţiei de teleschi de pe pârtia Crucea de Brazi s-a rupt şi a căzut peste doi copii. Noroc că aveau căştile de protecţie, că altfel se putea termina grav. Unul dintre ei, un băiat de 11 ani, a ajuns la spital cu o mână ruptă. O anchetă este acum în desfăşurare. Administratorul domeniului schiabil spune că instalaţia are toate avizele în regulă. Dar nu e primul incident de acolo.
Acum o oră
19:10
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu # ObservatorNews
Mama ucigaşului de 13 ani din Timiş a vorbit pentru prima data public despre tragedia care a răscolit o ţară întreagă. Femeia ştia că fiul ei şi Mario erau buni prieteni şi nu poate realiza cum de s-a ajuns la crimă. Bombardată de mesaje de ameninţare, crede că ar fi fost mai bine ca băiatul ei să poată răspunde penal pentru faptele sale. A fost decăzută din drepturi şi nu mai ştie nimic de fiul asasin. Băiatul este acum în grija statului şi urmează să reînceapă şcoala, în format online, de mâine.
Acum 2 ore
18:00
Liderul chinez Xi Jinping a preluat controlul direct asupra armatei după o amplă epurare în urma căreia au fost înlăturaţi mai mulţi oficiali de rang înalt, inclusiv un vechi aliat şi prieten din copilărie.
17:50
A încălcat ordinul de protecţie şi a dat buzna în casa fostei sale iubite. Bărbatul din Braşov a fost reţinut # ObservatorNews
Un bărbat din Râșnov a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat un ordin de protecție intrând fără drept în locuința fostei partenere și agresând-o verbal.
Acum 4 ore
17:30
Un băiat de 18 ani, a 41-a victimă în urma incendiului din Crans-Montana. Tânărul a murit la spital # ObservatorNews
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunțat duminică autoritățile judiciare locale.
17:30
Trei cetățeni români au fost prinși fără bilete valabile într-un tren care circula în Austria. Unul dintre ei l-a amenințat pe controlor cu un cuțit. Poliția a intervenit, cei trei fiind reținuți după o altercație.
17:10
Cadavrul sfâșiat descoperit lângă Slobozia a fost identificat. Victima, o localnică de 75 de ani # ObservatorNews
Anchetatorii au stabilit, în urma verificărilor, că fragmentele de cadavru găsite în extravilanul Sloboziei aparțin unei femei de 75 de ani, din municipiu, conform News.ro.
16:40
Predoiu îl contrazice pe Arafat: Interzicerea rețelelor sociale nu îi protejează pe copii, îi vulnerabilizează # ObservatorNews
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, îl contrazice pe Raed Arafat în privința limitării accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că problema nu sunt platformele, ci modul în care sunt folosite. Predoiu spune că interdicțiile îi pot face pe copii mai vulnerabili, în timp ce educația și supravegherea îi ajută să navigheze în siguranță în mediul online, subliniind că MAI nu are atribuții în restrângerea libertății de exprimare și a accesului la informație, potrivit News.ro.
16:30
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei, e-mailuri controversate cu Jeffrey Epstein. Reacţia Casei Regale # ObservatorNews
Documente făcute publice recent de Departamentul Justiţiei din Statele Unite scot la iveală detalii sensibile despre relaţia Prinţesei Mette-Marit a Norvegiei cu Jeffrey Epstein. Potrivit corespondenţelor din perioada 2011-2012, numele prinţesei apare de sute de ori în e-mailurile acestuia, inclusiv în mesaje cu caracter controversat legate de expunerea fiului său adolescent la conţinut sexual explicit. Dezvăluirile readuc în atenţie o relaţie pe care Casa Regală Norvegiană a descris-o anterior drept „o eroare de judecată” şi „regretată”.
16:20
Tânăr bătut crunt de 8 fotbalişti la Timişoara. Îi ceruse unuia dintre ei să nu o mai deranjeze pe iubita lui # ObservatorNews
Bătaie violentă în Timişoara! Opt fotbalişti, care în trecut au făcut parte în lotul Poli, au atacat brutal un tânăr de 19 ani în complexul studenţesc. Victima, fiul unui consiler local, a ajuns la spital cu fisură de mandibulă. Agresorii sunt acum cercetaţi în cadrul unui dosar penal.
16:00
Momentul în care doi polițiști salvează un bărbat prăbuşit pe podea dintr-o locuință cuprinsă de fum, în Dolj # ObservatorNews
Imagini dramatice vin din Dolj, acolo unde un bărbat a fost salvat în ultimele clipe din casa inundată de fum.
16:00
"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută # ObservatorNews
O femeie de 53 de ani din Vrancea a fost găsită moartă în casă cu urme de violenţă pe faţă. În urmă cu o lună, femeie fusese filmată în timp ce era lovită cu bestialitate de un bărbat băut. Autopsia a arătat însă că aceasta nu a murit din cauza bătăii. Poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele bătăuşului.
16:00
Primele verdeţuri româneşti au apărut la tarabe. Cât ne costă coşul de cumpărături în piaţă # ObservatorNews
Primele verdeţuri româneşti au apărut în pieţe. Vorbim despre salată, ceapă şi ridichi. Preţurile însă sunt mai mari ca anul trecut. Asta din cauza frigului din ianuarie care a afect producţia şi a crescut costurile de întreţinere a solariilor.
15:50
Planul SUA de a trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice a declanșat proteste în Milano # ObservatorNews
Sute de oameni s-au strâns în Milano pentru a protesta împotriva implicării agenților ICE în Jocurile Olimpice de iarnă. Manifestanţii au ales o piaţă cu un nume simbolic, dat de data eliberării Italiei de sub fascism și nazism în 1945. De acolo au scandat şi au criticat administraţia Trump.
Acum 6 ore
15:40
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor # ObservatorNews
Tot mai mulţi români se plâng de facturi tot mai mari la încălzire, iar specialiştii atrag atenţia că, în multe cazuri, problema nu este consumul în sine, ci setările greşite ale sistemului de încălzire, scrie presa germană.
15:40
Un înger pictat recent într-o biserică din Roma a generat reacții pentru că seamănă cu Giorgia Meloni # ObservatorNews
Credincioşii din Roma au avut parte de o surpriză neobişnuită. O frescă din biserica San Lorenzo in Lucina pare că o înfăţişează pe Giorgia Meloni.
15:30
Zelenski anunță noi negocieri directe cu Rusia și SUA: Vrem o încheiere demnă a războiului # ObservatorNews
Discuțiile directe dintre Kiev, Moscova și Washington, menite să identifice o posibilă soluție la războiul din Ucraina, vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, informează Agerpres.
15:20
Vremea de mâine 2 februarie. Dimineţi şi nopţi geroase în cea mai mare parte a ţării. Minime de -20 de grade # ObservatorNews
Vremea va fi extrem de rece în cea mai mare parte a ţării. Minimele se vor încadra între -20 şi -8 grade. Iată prognoza meteo de mâine 2 februarie.
15:20
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
14:20
Australian Open 2026. Alcaraz l-a învins pe Djokovic şi a câştigat pentru prima oară turneul # ObservatorNews
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovic, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
14:20
Prima zi de concediu medical nu se mai plăteşte. Ministrul Sănătăţii: "Este o practică la nivel european" # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât "s-a pierdut controlul" asupra concediilor medicale fictive.
14:10
Descoperire macabră în Ialomița. Un cadavru desfigurat, găsit în câmp. Poliţia: Ar fi fost mâncat de animale # ObservatorNews
Polițiștii din Ialomița au găsit, în zona extravilană a municipiului Slobozia, fragmente dintr-un cadavru ce par a fi fost mutilate de animale, conform Agerpres.
14:00
Prima zi de concediu medical nu se mai plăteşte. Care a fost motivaţia acestei decizii # ObservatorNews
E oficial. De azi, se aplică noi reguli pentru plata concediilor medicale. Mai exact, prima zi a concediului medical nu mai e plătită, nici de angajator, nici de stat.
14:00
România vrea să interzică accesul copiilor sub 16 ani pe reţelele de socializare. Ce legi există în Europa # ObservatorNews
Like, Share şi Follow, dar cu buletinul la vedere. România se gândeşte serios să pună o limită de vârstă atunci când vine vorba despre folosirea reţelelor sociale.Practic, am prelua un model deja adoptat de alte ţări europene şi nu numai, care au făcut deja pasul, după ce mediul online a devenit un teren fertil pentru bullying în rândul copiilor. La noi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a atras recent atenţia asupra urgenţei analizării unei astfel de măsuri.
13:50
Incendiu puternic în Reşiţa, după ce o maşină a luat foc în parcare. Flăcările s-au extins şi la altă maşină # ObservatorNews
Incendiu puternic azi noapte în Reşiţa. Două maşini parcate la scara unui bloc au ars până s-au făcut scrum. Focul a pornit la unul dintre autoturisme, iar flăcările puternice s-au extins rapid şi la cel de-al doilea. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea incendiului însă maşinile au fost grav avariate. Una a ars în totalite, iar celalată în proporţie de 50 la sută. Poliţiştii investighează acum cazul, însă cel mai probabil focul a fost pus intenţionat.
13:50
În ce stare sunt cei doi copii răniţi de cablul de teleschi rupt din Semenic: Sper că nu e nevoie de operaţie # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc pe pârtia Crucea de Brazi, în judeţul Caraş-Severin. Cablul instalaţiei de teleschi s-a rupt şi a căzut peste doi copii aflaţi acolo. Aceştia aveau căşti de protecţie, însă chiar şi aşa, cei doi copii, o fată şi un băiat, au fost răniţi.
Acum 8 ore
13:30
Mama copilui acuzat de crima de Timiş, prima reacţie: "Nu pot să-mi imaginez cum s-a întâmplat aşa ceva" # ObservatorNews
Mama copilului de 13 ani acuzat de crima din Timiş a vorbit public pentru prima dată. Femeia spune că nimic din comportamentul fiului ei nu i-a dat de bănuit că ar putea comite o asemenea faptă şi consideră că nu are nicio vină în ceea ce s-a întâmplat.
13:30
Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a proiectării metroului M4 între Eroii Revoluției și Gara Progresul # ObservatorNews
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că proiectarea stațiilor de metrou de pe Magistrala 4, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, va fi realizată exclusiv de firme românești reunite într-o asociere, informează News.ro.
13:00
Protest de amploare la Torino: poliția atacată cu Molotovuri, mai mulți ofițeri bătuți în timpul revoltelor # ObservatorNews
Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți după protestele declanșate de închiderea unui centru cultural de stânga din Torino, în nordul Italiei, au anunțat autoritățile duminică, potrivit dpa, informează Agerpres.
12:10
Perturbările reţelelor de transport continuă duminică în Statele Unite, după ce o puternică furtună de zăpadă a lovit sudul ţării şi aducând temperaturi negative în regiuni neobişnuite cu condiţii de iarnă extreme.
12:10
Polițiștii de frontieră au prins trei cetățeni români care veneau din Emiratele Arabe Unite și aveau nedeclarate în bagaje aproape 9.000 de pachete de țigări.
12:10
Un autobuz a ieșit de pe șosea în provincia Antalya, din sudul Turciei, duminică. Opt persoane au murit, informează AP, citată de Mediafax.
12:00
Cum funcţionează tehnica "foii albe". Hoţii au dat peste 200.000 de spargeri folosind metoda # ObservatorNews
O nouă metodă de a sparge locuinţe e folosită intens de hoţi. În Franţa, fenomenul a căpătat o amploare uriaşă, iar poliţia abia îi face faţă.
Acum 12 ore
11:20
Liderul suprem al Iranului a comparat duminică protestele la nivel național care au contestat teocrația țării cu "o lovitură de stat". Comentariile liderului suprem, în vârstă de 86 de ani, ayatollahul Ali Khamenei, vin în contextul în care zeci de mii de persoane sunt, se pare, reținute în Iran după proteste.
11:00
Consilierul de securitate al premierului Slovaciei demisionează, pe fondul legăturilor cu Jeffrey Epstein # ObservatorNews
Consilierul pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei a demisionat după ce documente publicate de SUA au arătat că acesta a schimbat mesaje despre fete și diplomație cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein.
10:50
Cablul unui teleschi din Semenic s-a rupt, doi copii au fost răniţi. Al 3-lea a scăpat: A avut noroc cu casca # ObservatorNews
Incident deosebit de periculos petrecut în Muniţii Semenic, acolo unde cablul unui teleschi s-a rupt. Doi copii au fost răniţi, iar un al treilea a scăpat miraculos.
10:30
Vreme deosebit de rece, polei şi ninsori în întreaga ţară. Unde vor fi -20 de grade # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
09:50
Diseară, la Survivor, flacăra se va stinge pentru un nou concurent din tribul Faimoșilor # ObservatorNews
Seri tot mai lungi departe de casă. Dimineți în care mâncarea nu mai are gustul de altă dată. Zile în care resursele se termină, iar jocurile sunt tot mai dificile pentru a câștiga unele noi. Probe în care limitele sunt depășite, iar bucuria victoriilor schimbă toată atmosfera. Discuții mai aprinse cu fiecare minut. Singurul show care îi pune pe concurenți față în față cu unele condiții atât de dure. Survivor continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 20:00.
09:40
Franţa obligă milioane de cetăţeni să folosească alternative locale în locul Zoom şi Microsoft Teams # ObservatorNews
Decizia Franței de a împinge milioane de angajați ai statului să folosească o alternativă locală la Zoom și Microsoft Teams marchează cel mai recent capitol dintr-un efort de zeci de ani al guvernelor europene de a se desprinde de marile companii americane de tehnologie.
09:30
Un pensionar din UK a ridicat un imperiu al drogurilor cu banii câştigaţi la Loto. Cum a fost prins # ObservatorNews
Un bătrân în vârstă de 80 de ani din Marea Britanie şi-a construit un veritabil imperiu al drogurilor. S-a folosit de banii câştigaţi la Loterie pentru a porni "afacerea".
09:20
Accesul la Fontana di Trevi, taxat cu 2 euro. Administraţia Romei plănuieşte să aplice măsura şi în alte zone # ObservatorNews
Începând de duminică, accesul la Fontana di Trevi costă 2 euro, o premieră pentru acest monument emblematic al Romei, care se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat.
09:10
Oameni din toată lumea au venit la Veneţia să vadă unul dintre cele mai vechi carnavaluri din lume # ObservatorNews
A început spectacolul la Veneția! Oameni din toate colțurile lumii au venit încă din prima zi pentru a se bucura de unul dintre cele mai vechi și mai renumite carnavaluri. Tema din acest an aduce un omagiu spiritului olimpic și jocurilor de iarnă. Timp de două săptămâni, orașul va găzdui parade, baluri mascate și spectacole tradiționale, iar Piazza San Marco este epicentrul distracției. Turiștii au intrat rapid în atmosferă și au purtat măști pentru a lua parte la magia carnavalului.
09:00
Explozii misterioase în Iran. Comandantul armatei: "Degetele noastre sunt pe trăgaci" # ObservatorNews
Două explozii misterioase - una dintre ele, într-un oraş portuar - încing tensiunile din Iran. Civilii au crezut că au fost atacaţi de americani, dar autorităţile iraniene au pus totul pe seama scurgerilor de gaze. Comandantul armatei iraniene rămâne, însă, sceptic şi avertizează că e pregătit pentru orice atac. Pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, Teheranul a anunţat exerciții navale în apropierea navelor de război americane.
09:00
Comuna din România care a dat 36.000 de euro pe o dronă. Primar: "N-am vrut s-o luăm, nouă ne trebuie drumuri" # ObservatorNews
Caz bizar în judeţul Cluj. Primăria Chinteni a cumpărat o dronă profesională în valoare de 36.000 de euro, deşi autorităţile locale spun că nu şi-au dorit acest lucru.
08:50
Expoziţie de reptile şi tarantule într-un centru comercial din Iaşi. Vedeta este un piton reticulat # ObservatorNews
Peste 70 de exemplare vii de reptile şi tarantule au fost aduse într-un centru comercial din Iaşi. Evident, cei mai bucuroşi au fost copiii, care au putut să le hrănească şi să descopere curiozităţi despre ele. Şi dacă pentru cei mici experienţa a fost prilej de învăţare, pentru părinţi a fost un moment numai bun să îşi învingă temerile.
08:40
Un bărbat a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie găsită în alimente # ObservatorNews
Mare atenţie la produsele pe care le mâncaţi, de unde le procuraţi şi mai ales cum le pregătiţi! Un bărbat din judeţul Brăila a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie periculoasă care se găseşte în alimentele contaminate.
08:40
Jocul Însuraţilor, o datină la care participă doar cei căsătoriţi care s-au cunoscut la şezători # ObservatorNews
Au fost tineri şi s-au îndrăgostit la șezători. Acum au familii, sunt împliniți și an de an se întâlnesc la "Balul Însuraților". Patima dansului reunește cuplurile de pe Valea Șieului la acest eveniment. Îmbrăcați în straie populare, cei căsătoriți se adună la Căminul Cultural, unde retrăiesc clipele tinereții. Anul acesta, în Sebiş, tradiţia a ajuns la a treia ediţie, iar cuplurile s-au distrat până târziu în noapte.
