Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, arestat. E anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani

Mama ucigaşului de 13 ani din Timiş a vorbit pentru prima data public despre tragedia care a răscolit o ţară întreagă. Femeia ştia că fiul ei şi Mario erau buni prieteni şi nu poate realiza cum de s-a ajuns la crimă. Bombardată de mesaje de ameninţare, crede că ar fi fost mai bine ca băiatul ei să poată răspunde penal pentru faptele sale. A fost decăzută din drepturi şi nu mai ştie nimic de fiul asasin. Băiatul este acum în grija statului şi urmează să reînceapă şcoala, în format online, de mâine.