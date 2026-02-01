Proteste la Odorheiul Secuiesc și Miercurea Ciuc împotriva majorării taxelor şi impozitelor / „Ce se întâmplă în ţara asta e o hoţie legalizată” / Lozinci împotriva UDMR și a guvernului
Aproximativ o mie de persoane au participat, duminică, la un protest organizat în Piaţa Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, în cadrul căruia şi-au exprimat nemulţumirea faţă de creşterea taxelor şi impozitelor, dar şi a scăderii nivelului de trai, anunță Agerpres. Protestatarii au cerut reducerea taxelor, despre care spun că sunt prea mari comparativ cu veniturile […] © G4Media.ro.
16:00
Un tânăr elveţian de 18 ani, a 41-a persoană decedată în urma incendiului de la Crans-Montana / Zeci de răniți în stare gravă sunt în continuare internați în mai multe state europene # G4Media
Un tânăr elveţian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunţat duminică autorităţile judiciare locale, transmite Agerpres, care citează AFP. „Un cetăţean elveţian în vârstă de 18 ani a decedat […] © G4Media.ro.
16:00
Cale ferată vândută la fier vechi / Ministerul Transporturilor vinde 2 kilometri de cale ferată din Gara Basarab / „E uzată fizic și moral” # G4Media
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab urmează să fie scoși din funcțiune, valorificați sau casați, după ce Guvernul a decis că nu mai prezintă interes public, anunță Mediafax. Guvernul pregătește trecerea a doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat, potrivit […] © G4Media.ro.
15:50
Anul acesta, Carnavalul de la Veneția 2026 este inspirat de tema „Olimpul – Originile jocului”: „o invitație poetică de a redescoperi jocul ca limbaj universal al întâlnirii, împărtășirii și imaginației colective, capabil să unească epoci, culturi și sensibilități”, se arată într-o postare pe site-ul oficial al evenimentului- „Carnevale di Venezia”. Evenimentul a debutat oficial duminică, […] © G4Media.ro.
15:40
Novak Djokovic nu și-a pierdut simțul umorului după finala de AO pierdută: „Sper să ne mai vedem de multe ori pe teren în următorii 10 ani” / Reacția campionului Carlos Alcaraz # G4Media
Carlos Alcaraz este noul campion al Australian Open după finala câștigată în față lui Novak Djokovic. Imediat după meci ambii tenismeni au fost prezenți la pupitrul declarațiilor. Spaniolul în vârstă de 22 de ani a devenit cel mai tânăr jucător care realizează un Career Grand Slam (câștigarea tuturor titlurilor de Mare Șlem) la capătul a […] © G4Media.ro.
15:40
EXCLUSIV Avocata Adriana Georgescu a fost secretar general adjunct la PNL Sector 1 / Burduja: ”A fost votată în unanimitate, fiind recomandată de conducerea națională a PNL” / Avocata a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro # G4Media
Adriana Georgescu, avocata care se fotografia cu liderii PNL și care a fost reținută după ce a fost prinsă în flagrant primind mită 60 de mii de euro de la un om de afaceri a fost membru PNL și chiar a deținut funcția de secretar general adjunct la PNL Sector 1, a declarat pentru G4Media […] © G4Media.ro.
15:20
BILD: Jeffrey Epstein ar fi putut face parte dintr-o operațiune a FSB / Fotografii făcute de fete din Rusia cu politicieni occidentali ar fi ajuns la serviciile de informații rusești # G4Media
Potrivit Bild, regretatul finanțist Jeffrey Epstein ar fi adus femei din Rusia în SUA pentru a fi folosite ca „capcane” pentru politicieni. Noile „dosare Epstein” conțin mii de referințe legate de Rusia, inclusiv numele lui Putin, anunță BILD. Finanțatorul american Jeffrey Epstein, mort după ce s-ar fi sinucis în închisoare, ar fi putut face parte […] © G4Media.ro.
15:10
Băluță anunță proiect de hotărâre în CGMB: bucureștenii nu vor mai plăti termia dacă serviciul este livrat sub parametri # G4Media
Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, a anunțat că grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va iniția un proiect de hotărâre prin care bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu mai plătească facturile la termie dacă apa caldă și căldura sunt livrate sub parametrii […] © G4Media.ro.
15:10
Interviu exclusiv cu Tina Maze – Lecția unei duble campioane olimpice pentru G4Media: „Secretul performanței nu e doar pe pârtie” # G4Media
Tina Maze, dublă campioană olimpică, a dezvăluit pentru G4Media, într-un interviu exclusiv la Cortina, secretul sportului de performanță. Cum devii un sportiv de top mondial în schi și care este cheia reușitei. Tina este expert Eurosport și va putea fi văzută la tv analizând întrecerile de la Milano – Cortina pe durata Jocurilor Olimpice de […] © G4Media.ro.
14:40
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare, susţine Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă transmis, duminică, […] © G4Media.ro.
14:30
Pacienţii cronici contestă neplata primei zile de concediu medical ce intră în vigoare de la 1 februarie: sesizare transmisă Avocatului Poporului # G4Media
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a transmis o scrisoare deschisă către Avocatul Poporului, solicitând analizarea prevederilor din OUG nr. 91/2025 care stabilesc că prima zi de concediu medical nu mai este plătită, măsură intrată în vigoare la 1 februarie 2026. Documentul este adresat avocatului poporului Renate Weber şi vizează impactul noii reglementări asupra persoanelor […] © G4Media.ro.
14:00
Carlos Alcaraz scrie istorie la Australian Open: Campion de Grand Slam pentru a 7-a oară în carieră la doar 22 de ani # G4Media
Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istoria tenisului care a reușit „Career Grand Slam”, după ce l-a învins pe Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 Liderul mondial a trecut de Nole după patru seturi desfășurate pe parcursul a aproximativ trei ore: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. După ce a început impecabil finala, […] © G4Media.ro.
13:40
Parlamentul Iranului desemnează armatele europene, inclusiv armata României, drept „organizații teroriste”, într-o mișcare de retorsiune față de UE # G4Media
Parlamentarii iranieni au declarat duminică armatele țărilor europene drept „grupuri teroriste”, după ce Uniunea Europeană a decis să includă Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, informează site-ul oficial al Fars News Agency, agenție de presă din Iran. Adresându-se unei sesiuni parlamentare, președintele Legislativului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a afirmat că, în conformitate […] © G4Media.ro.
13:40
Directorul Australian Open, deschis la formatul „cel mai bun din cinci seturi” și în meciurile feminine, din 2027 # G4Media
Craig Tiley, șeful Australian Open, s-a declarat, într-un interviu publicat în presa australiană, deschis ideii ca meciurile de pe tabloul feminin să se dispute în formatul „cel mai bun din cinci seturi”, poate chiar din 2027. Declarația directorului din Antipozi a afirmat dorința de a schimba sistemul după finala feminină dintre Elena Rybakina și Aryna […] © G4Media.ro.
13:20
VIDEO Slobozia: Părți dintr-un cadavru, descoperite în extravilan. Rămășițele vor fi expertizate medico-legal # G4Media
Polițiștii au descoperit duminică, 1 februarie, în extravilanul municipiului Slobozia, părți ale unui cadavru care par să fi fost dezmembrate de animale, potrivit informațiilor transmise de autorități. Rămășițele vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița pentru efectuarea expertizei, în vederea stabilirii cauzei și momentului decesului. Anchetatorii vor încerca, de asemenea, stabilirea […] © G4Media.ro.
13:10
Premiile Grammy 2026 vor avea loc astăzi la Los Angeles/ Kendrick Lamar conduce clasamentul nominalizărilor # G4Media
Ceremonia din acest an va avea loc duminică la Los Angeles. O analiză BBC detaliază „tot ce trebuie să știi” despre eveniment și artiștii nominalizați. Kendrick Lamar conduce clasamentul nominalizărilor cu nouă nominalizări, majoritatea pentru al șaselea album al său, GNX. El a fost și marele câștigător al ceremoniei de anul trecut, câștigând atât premiul […] © G4Media.ro.
13:00
Veterinarul devine mai scump: Cum s-au schimbat prețurile pentru animalele de companie în 2025 # G4Media
În 2025, produsele și hrana pentru animale au avut prețuri relativ stabile, însă serviciile, în special cele veterinare, au continuat să crească la nivel global. Analiza indicelui prețurilor de consum (CPI) din Europa, Marea Britanie, SUA, Canada și Brazilia arată o presiune bugetară crescută asupra proprietarilor. Europa: produse stabile, servicii în creștere La Forumul GlobalPETS 2026 […] © G4Media.ro.
13:00
Trump, menționat de peste 1.000 de ori în dosarele Epstein: analiza CNN după ce 3 milioane de documente au fost făcute publice vineri de Departamentul de Justiție al SUA arată acuzații neverificate și noi detalii despre relația lor # G4Media
Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele 3 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein publicate vineri, după ce inițial s-a opus acestui demers, scrie CNN. Deși unele referințe sunt banale, altele includ acuzații noi la adresa lui Trump, neverificate, de agresiuni sexuale, precum și detalii suplimentare despre modul în […] © G4Media.ro.
12:30
Record de evenimente de gaming în România, în 2026/ De la cele pentru jucători ocazionali, la competiții de anvergură # G4Media
De la evenimente adresate gamerilor casual, la competiții esports de anvergură și evenimente dedicate industriei de game development, 2026 aduce împreună toate segmentele relevante ale ecosistemului de gaming din România, marcând cea mai bogată și diversă perioadă de evenimente, scrie publicatia Zilesinopti.ro. Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment de gaming din țară, aniversează în […] © G4Media.ro.
12:10
Judd Trump a trecut categoric de Ali Carter (6-2) pentru a se califica sâmbătă seară în finala Machineseeker German Masters, acolo unde îl va întâlni pe Shaun Murphy. Judd Trump și Shaun Murphy se vor înfrunta astăzi, de la ora 15:00, într-un meci decis la cel mai bun din 19 frame-uri, cu trofeul Brandon Parker […] © G4Media.ro.
12:00
Facturile la gaze cresc cu până la 30% în ianuarie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut – AEI # G4Media
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, […] © G4Media.ro.
11:40
Daniel Constantin a fost numit oficial de premierul Ilie Bolojan la conducerea ARICE. Propunerea a fost făcută de BPN al PNL # G4Media
Daniel Constantin a fost numit oficial în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial din 30 ianuarie 2026. Decizia este semnată de prim-ministrul Ilie Bolojan și prevede că numirea intră în vigoare la data publicării actului normativ. […] © G4Media.ro.
11:40
Un portret surprinzător al unei mumii de acum 2000 de ani, scos la vânzare la New York/ Chipul are trăsături moderne # G4Media
Un portret funerar din Egiptul roman va fi scos la vânzare săptămâna viitoare, prezentând un bărbat cu un aspect surprinzător de modern, cu ochi căprui pătrunzători și păr cărunt. Tabloul este unul dintre cele aproximativ 900 de portrete ale mumiilor din Fayum, create între secolele I și III d.Hr. și așezate pe corpurile mumificate ale […] © G4Media.ro.
11:30
Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: nu există indicii de intervenție externă # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda. „În această […] © G4Media.ro.
11:10
Vreme extrem de rece, cu ninsori, strat de zăpadă de până la patru centimetri, şi intensificări ale vântului, sunt caracteristici valabile pentru zona Municipiului Bucureşti, în următoarele zile, conform prognozei de specialitate, publicată duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Specialiştii estimează că, în intervalul 1 februarie, ora 10:00 – 2 februarie, ora 10:00, în […] © G4Media.ro.
11:00
Suveranitate digitală „à la française”: Franța vrea să se decupleze tehnologic de SUA și lansează „Zoom-ul național” / Parisul are un istoric bogat în inițiative tehnologice „suverane” # G4Media
Franța împinge administrația publică să renunțe la soluții precum Zoom, Microsoft și Google, într-o mișcare care marchează un nou episod din tradiția sa de „suveranitate digitală à la française”, pe fondul tensiunilor geopolitice și al temerilor privind dependența Europei de Silicon Valley, notează Financial Times, retransmite Agerpres. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a trimis joi o […] © G4Media.ro.
10:40
Ger în Moldova, duminică / Ninsori viscolite și vânt puternic în sud și sud-est – noi coduri Galbene de la ANM # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară. Conform prognozei de specialitate, pa parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 – 20:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute […] © G4Media.ro.
10:10
Etichete pe produsele din România cu două termene distincte pentru vânzare și consum, propuse pentru reducerea risipei alimentare. Context: legea anti-risipă, în vigoare din 2024 # G4Media
Introducerea unor termene distincte pentru comercializarea și consumul produselor alimentare ar putea reduce semnificativ risipa alimentară, susțin specialiștii din domeniu, în condițiile în care actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount și donarea alimentelor încă sigure pentru consum, transmite Agerpres. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii „România la […] © G4Media.ro.
10:10
Chrstian Horner, la primul contact cu presa de la ruptura de Red Bull: „Am treburi neterminate în Formula 1” # G4Media
Christian Horner a vorbit cu presa pentru prima dată de când a fost îndepărtat din funcția de team principal la Red Bull, declarând că are „treburi neterminate în Formula 1”, potrivit racingnews365.com. Horner a fost șeful Red Bull încă din primul sezon al echipei, în 2005, dar a fost demis după Marele Premiu al Marii […] © G4Media.ro.
09:50
Israelul redeschide de la 1 februarie punctul de trecere Rafah, între Egipt şi Fâşia Gaza, în condiții stricte, pe fondul unui armistițiu fragil # G4Media
Israelul va redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt şi Fâşia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane şi în condiţii drastice, informează duminică AFP, transmite Agerpres. Această redeschidere, prevăzută în cadrul planului de pace al preşedintelui american Donald Trump acceptat în octombrie, […] © G4Media.ro.
09:30
„Arc de Trump” – Președintele SUA vrea un arc de triumf grandios la Washington, inspirat de monumentul din Paris, dar mai mare # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că intenționează să construiască un arc de triumf în Washington, inspirat de celebrul monument parizian, relatează dpa. Liderul american a afirmat că structura ar urma să semene cu Arcul de Triumf din capitala Franței, dar să fie mai impunătoare decât orice […] © G4Media.ro.
09:10
FPTR reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism și îi solicită scuze publice pentru generalizare # G4Media
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR anunță într-un comunicat că reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariați, respectiv 34% din […] © G4Media.ro.
