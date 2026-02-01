Proteste la Odorheiul Secuiesc și Miercurea Ciuc împotriva majorării taxelor şi impozitelor / „Ce se întâmplă în ţara asta e o hoţie legalizată” / Lozinci împotriva UDMR și a guvernului

19:30

Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puţin 12 răniţi şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale, transmite Agerpres, care citează AFP. „O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii din […] © G4Media.ro.