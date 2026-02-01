VIDEO Slobozia: Părți dintr-un cadavru, descoperite în extravilan. Rămășițele vor fi expertizate medico-legal
G4Media, 1 februarie 2026 13:20
Polițiștii au descoperit duminică, 1 februarie, în extravilanul municipiului Slobozia, părți ale unui cadavru care par să fi fost dezmembrate de animale, potrivit informațiilor transmise de autorități. Rămășițele vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița pentru efectuarea expertizei, în vederea stabilirii cauzei și momentului decesului. Anchetatorii vor încerca, de asemenea, stabilirea […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
13:40
Parlamentul Iranului desemnează armatele europene, inclusiv armata României, drept „organizații teroriste”, într-o mișcare de retorsiune față de UE # G4Media
Parlamentarii iranieni au declarat duminică armatele țărilor europene drept „grupuri teroriste”, după ce Uniunea Europeană a decis să includă Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, informează site-ul oficial al Fars News Agency, agenție de presă din Iran. Adresându-se unei sesiuni parlamentare, președintele Legislativului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a afirmat că, în conformitate […] © G4Media.ro.
13:40
Directorul Australian Open, deschis la formatul „cel mai bun din cinci seturi” și în meciurile feminine, din 2027 # G4Media
Craig Tiley, șeful Australian Open, s-a declarat, într-un interviu publicat în presa australiană, deschis ideii ca meciurile de pe tabloul feminin să se dispute în formatul „cel mai bun din cinci seturi”, poate chiar din 2027. Declarația directorului din Antipozi a afirmat dorința de a schimba sistemul după finala feminină dintre Elena Rybakina și Aryna […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Premiile Grammy 2026 vor avea loc astăzi la Los Angeles/ Kendrick Lamar conduce clasamentul nominalizărilor # G4Media
Ceremonia din acest an va avea loc duminică la Los Angeles. O analiză BBC detaliază „tot ce trebuie să știi” despre eveniment și artiștii nominalizați. Kendrick Lamar conduce clasamentul nominalizărilor cu nouă nominalizări, majoritatea pentru al șaselea album al său, GNX. El a fost și marele câștigător al ceremoniei de anul trecut, câștigând atât premiul […] © G4Media.ro.
13:00
Veterinarul devine mai scump: Cum s-au schimbat prețurile pentru animalele de companie în 2025 # G4Media
În 2025, produsele și hrana pentru animale au avut prețuri relativ stabile, însă serviciile, în special cele veterinare, au continuat să crească la nivel global. Analiza indicelui prețurilor de consum (CPI) din Europa, Marea Britanie, SUA, Canada și Brazilia arată o presiune bugetară crescută asupra proprietarilor. Europa: produse stabile, servicii în creștere La Forumul GlobalPETS 2026 […] © G4Media.ro.
13:00
Trump, menționat de peste 1.000 de ori în dosarele Epstein: analiza CNN după ce 3 milioane de documente au fost făcute publice vineri de Departamentul de Justiție al SUA arată acuzații neverificate și noi detalii despre relația lor # G4Media
Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele 3 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein publicate vineri, după ce inițial s-a opus acestui demers, scrie CNN. Deși unele referințe sunt banale, altele includ acuzații noi la adresa lui Trump, neverificate, de agresiuni sexuale, precum și detalii suplimentare despre modul în […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:30
Record de evenimente de gaming în România, în 2026/ De la cele pentru jucători ocazionali, la competiții de anvergură # G4Media
De la evenimente adresate gamerilor casual, la competiții esports de anvergură și evenimente dedicate industriei de game development, 2026 aduce împreună toate segmentele relevante ale ecosistemului de gaming din România, marcând cea mai bogată și diversă perioadă de evenimente, scrie publicatia Zilesinopti.ro. Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment de gaming din țară, aniversează în […] © G4Media.ro.
12:10
Judd Trump a trecut categoric de Ali Carter (6-2) pentru a se califica sâmbătă seară în finala Machineseeker German Masters, acolo unde îl va întâlni pe Shaun Murphy. Judd Trump și Shaun Murphy se vor înfrunta astăzi, de la ora 15:00, într-un meci decis la cel mai bun din 19 frame-uri, cu trofeul Brandon Parker […] © G4Media.ro.
12:00
Facturile la gaze cresc cu până la 30% în ianuarie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut – AEI # G4Media
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:40
Daniel Constantin a fost numit oficial de premierul Ilie Bolojan la conducerea ARICE. Propunerea a fost făcută de BPN al PNL # G4Media
Daniel Constantin a fost numit oficial în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial din 30 ianuarie 2026. Decizia este semnată de prim-ministrul Ilie Bolojan și prevede că numirea intră în vigoare la data publicării actului normativ. […] © G4Media.ro.
11:40
Un portret surprinzător al unei mumii de acum 2000 de ani, scos la vânzare la New York/ Chipul are trăsături moderne # G4Media
Un portret funerar din Egiptul roman va fi scos la vânzare săptămâna viitoare, prezentând un bărbat cu un aspect surprinzător de modern, cu ochi căprui pătrunzători și păr cărunt. Tabloul este unul dintre cele aproximativ 900 de portrete ale mumiilor din Fayum, create între secolele I și III d.Hr. și așezate pe corpurile mumificate ale […] © G4Media.ro.
11:30
Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: nu există indicii de intervenție externă # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda. „În această […] © G4Media.ro.
11:10
Vreme extrem de rece, cu ninsori, strat de zăpadă de până la patru centimetri, şi intensificări ale vântului, sunt caracteristici valabile pentru zona Municipiului Bucureşti, în următoarele zile, conform prognozei de specialitate, publicată duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Specialiştii estimează că, în intervalul 1 februarie, ora 10:00 – 2 februarie, ora 10:00, în […] © G4Media.ro.
11:00
Suveranitate digitală „à la française”: Franța vrea să se decupleze tehnologic de SUA și lansează „Zoom-ul național” / Parisul are un istoric bogat în inițiative tehnologice „suverane” # G4Media
Franța împinge administrația publică să renunțe la soluții precum Zoom, Microsoft și Google, într-o mișcare care marchează un nou episod din tradiția sa de „suveranitate digitală à la française”, pe fondul tensiunilor geopolitice și al temerilor privind dependența Europei de Silicon Valley, notează Financial Times, retransmite Agerpres. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a trimis joi o […] © G4Media.ro.
10:40
Ger în Moldova, duminică / Ninsori viscolite și vânt puternic în sud și sud-est – noi coduri Galbene de la ANM # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară. Conform prognozei de specialitate, pa parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 – 20:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute […] © G4Media.ro.
10:10
Etichete pe produsele din România cu două termene distincte pentru vânzare și consum, propuse pentru reducerea risipei alimentare. Context: legea anti-risipă, în vigoare din 2024 # G4Media
Introducerea unor termene distincte pentru comercializarea și consumul produselor alimentare ar putea reduce semnificativ risipa alimentară, susțin specialiștii din domeniu, în condițiile în care actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount și donarea alimentelor încă sigure pentru consum, transmite Agerpres. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii „România la […] © G4Media.ro.
10:10
Chrstian Horner, la primul contact cu presa de la ruptura de Red Bull: „Am treburi neterminate în Formula 1” # G4Media
Christian Horner a vorbit cu presa pentru prima dată de când a fost îndepărtat din funcția de team principal la Red Bull, declarând că are „treburi neterminate în Formula 1”, potrivit racingnews365.com. Horner a fost șeful Red Bull încă din primul sezon al echipei, în 2005, dar a fost demis după Marele Premiu al Marii […] © G4Media.ro.
09:50
Israelul redeschide de la 1 februarie punctul de trecere Rafah, între Egipt şi Fâşia Gaza, în condiții stricte, pe fondul unui armistițiu fragil # G4Media
Israelul va redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt şi Fâşia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane şi în condiţii drastice, informează duminică AFP, transmite Agerpres. Această redeschidere, prevăzută în cadrul planului de pace al preşedintelui american Donald Trump acceptat în octombrie, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:30
„Arc de Trump” – Președintele SUA vrea un arc de triumf grandios la Washington, inspirat de monumentul din Paris, dar mai mare # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că intenționează să construiască un arc de triumf în Washington, inspirat de celebrul monument parizian, relatează dpa. Liderul american a afirmat că structura ar urma să semene cu Arcul de Triumf din capitala Franței, dar să fie mai impunătoare decât orice […] © G4Media.ro.
09:10
FPTR reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism și îi solicită scuze publice pentru generalizare # G4Media
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR anunță într-un comunicat că reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariați, respectiv 34% din […] © G4Media.ro.
09:00
Începând de duminică, accesul la Fontana di Trevi costă 2 euro, o premieră pentru acest monument emblematic al Romei, care se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat, transmite Mediafax. Începând de duminică, 1 februarie 2026, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di […] © G4Media.ro.
08:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat sâmbătă un acord prin care India ar urma să îşi redirecţioneze importurile de petrol către Venezuela, în detrimentul Iranului, potrivit EFE, citată de Agerpres. Declaraţia vine în contextul reconfigurării fluxurilor energetice pe fondul sancţiunilor şi al presiunilor comerciale exercitate de Washington. „India intră pe piaţă şi va cumpăra […] © G4Media.ro.
08:40
Începe numărătoarea inversă pentru repetiția generală Artemis II – misiunea NASA care va trimite astronauți în jurul Lunii după 50 de ani. Lansarea, amânată din cauza vremii # G4Media
Numărătoarea inversă pentru repetiția generală („wet dress rehearsal”) a misiunii Artemis II a început la NASA, la Kennedy Space Center din Florida. Ceasul de lansare a pornit la ora 20:13 EST (L-48 ore și 40 de minute înaintea deschiderii ferestrei simulate de lansare, programată pentru luni, 2 februarie, la ora 21:00). Testul este așteptat să […] © G4Media.ro.
08:10
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic joacă duminică finala masculină de la Australian Open. Despărțiți de 16 ani, Alcaraz și Djokovic se află la capete opuse ale carierei lor, urmărind obiective foarte diferite, transmite Mediafax. Acaraz, în vârstă de 22 de ani, își propune să devină cel mai tânăr jucător care a câștigat toate cele patru […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:40
16 persoane blocate în lifturi la Chișinău, în urma penei de curent. România a exportat 185 MW pentru stabilizarea sistemului # G4Media
Șaisprezece persoane au rămas blocate sâmbătă în lifturi din Chișinău, în urma penei masive de curent care a afectat Republica Moldova. Salvatorii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova (IGSU), împreună cu angajați ai Întreprinderii Municipale „Lift Service”, au intervenit pentru deblocarea acestora. Potrivit Ziarul de Gardă, au fost înregistrate 14 […] © G4Media.ro.
07:10
Institutul Cultural Român de la Londra a marcat Ziua Memorială Internațională a Holocaustului printr-o dezbatere dedicată Holocaustului romilor – istorie, memorie și traumă colectivă. Evenimentul a adunat 130 de persoane, „un record de participare pentru o astfel de manifestare organizată la sediul ICR Londra”, a apreciat Aura Woodward, directoarea ICR Londra, citată de RFI. Jurnalistul […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:40
Campanie internațională de strângere de fonduri pentru echipamente energetice destinate Ucrainei / Temperaturile sunt așteptate să scadă din nou / Pană masivă de curent sâmbătă # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și Ukrainian World Congress au lansat o campanie internațională de strângere de fonduri pentru achiziționarea de echipamente energetice destinate Ucrainei, în contextul continuării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice și al scăderii temperaturilor. Toată infrastructura Kievului, începând cu alimentarea cu apă și ajungând până la transportul public și accesul la internet, […] © G4Media.ro.
22:40
Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a anunţat, sâmbătă seară, că va convoca reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) şi ai structurilor de ordine publică, după mai multe incidente care au avut loc în ultima perioadă în unităţi de învăţământ, transmite Agerpres. În cadrul şedinţei, care va avea loc luni, vor fi stabilite „măsuri clare care să […] © G4Media.ro.
22:20
Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA în dosarul Jeffrey Epstein, relatează Politico, preluat de Mediafax. Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Fico a confirmat acceptarea demisiei, afirmând că Slovacia […] © G4Media.ro.
22:00
Volodimir Zelenski, rezervat privind finalul negocierilor de pace: „Nu știm dacă suntem aproape de un rezultat” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a precizat că nu știe dacă negocierile de pace se află într-un stadiu final, sau dacă munca alături de celelalte state este încă necesară pentru asigurarea garanțiilor de securitate. Într-un interviu acordat publicației cehe, iROZHLAS, citate de Ukrainska Pravda, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a mărturisit că este greu de stabilit încotro […] © G4Media.ro.
21:00
EXCLUSIV 50% din apa României se pierde în rețea: peste 565 de milioane m³ anual, potrivit datelor oficiale trimise la Bruxelles / Aproape 40.000 de litri de apă pierduți anual pentru fiecare locuitor # G4Media
România pierde anual peste 565 de milioane de metri cubi de apă potabilă din rețelele publice de distribuție, potrivit datelor oficiale transmise Comisiei Europene pentru anul 2024. Practic, aproape jumătate din apa introdusă în sistem – aproximativ 50% – nu ajunge să fie facturată consumatorilor. Informațiile apar într-un set de date tehnic standardizat, raportat de […] © G4Media.ro.
20:50
Faimos om de radio din Oradea, trimis în judecată pentru hărțuire și 11 acte materiale de amenințare cu violența fizică și cu moartea a fostei iubite # G4Media
Pe data de 26 ianuarie 2026, la Judecătoria Oradea a fost înregistrat un dosar prin care a fost trimis în judecată Emil Trifa, un bărbat cunoscut în urbe pentru activitatea sa de jurnalist și, mai recent, de deținător al unei afaceri în domeniul marketing-ului. Inculpatul este acuzat de hărțuire și amenințare în formă continuată a […] © G4Media.ro.
20:00
Guvernul analizează 22 de companii de stat după modelul OCDE, anunță vicepremierul Oana Gheorghiu # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni de mandat, menționând demersurile privind restructurarea companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea administrației. „Azi se împlinesc 3 luni de când am devenit membră a Guvernului. Sunt conștientă de așteptările pe care le au oamenii și de povara resimțită după măsurile dificile, luate anul trecut”, a scris […] © G4Media.ro.
19:50
Dosarele Epstein: Documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein i-a cerut ducesei de York, Sarah Ferguson, să declare că „nu este pedofil” # G4Media
După ce a fost condamnat pentru relaţii sexuale cu minore, Jeffrey Epstein i-a solicitat ducesei de York, Sarah Ferguson, soţia prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, să publice o declaraţie în care să afirme că el „nu este un pedofil” şi a susţinut că ducesa a fost păcălită să creadă falsele […] © G4Media.ro.
19:30
Forțele de securitate din Iran au primit „cec în alb” pentru a ucide protestatari, potrivit Iran International care citeaza un oficial de rang înalt # G4Media
Forțele de securitate din Iran au primit autoritate deplină să folosească forța letală în timpul reprimării protestelor din 8–9 ianuarie pentru a răspândi frica și a împiedica noi manifestații, a declarat un oficial guvernamental de rang înalt într-o ședință cu ușile închise, potrivit relatării publicate de site-ul de știri Iran International. În timpul întâlnirii, oficialul […] © G4Media.ro.
19:10
PetRadar.org, platforma globală pentru găsirea animalelor pierdute, este acum disponibilă și în România: Cum schimbă tehnologia felul în care oamenii își caută animalele de companie # G4Media
Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori în mai mult de 90 de țări, PetRadar.org ajunge acum și în România, oferind părinților de animale o modalitate modernă și simplă de a primi ajutor atunci când companionul lor se rătăcește. PetRadar.org ajunge în România Serviciul, care a ajutat deja la reunirea a zeci de mii de […] © G4Media.ro.
18:50
Administrația Națională de Meteorologie: Repaus vegetativ în toată țara. Îngheț la sol și ninsori în perioada 31 ianuarie – 6 februarie # G4Media
Speciile de câmp și pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ pe întreg teritoriul agricol în perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, în condițiile unui regim termic mai scăzut decât în mod obișnuit, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, preluate de Agerpres. Specialiștii ANM anunță temperaturi medii diurne cuprinse […] © G4Media.ro.
18:30
FOTO Milano, în stradă înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă, proteste față de prezența agenților Serviciului american pentru Imigrație și Vamă (ICE) # G4Media
Sute de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Milano pentru a protesta față de prezența agenților Serviciului american pentru Imigrație și Vamă (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă. Manifestația a avut loc în Piața 25 aprilie, spațiu public care marchează data eliberării Italiei de sub regimul fascist în 1945. La protest au participat membri […] © G4Media.ro.
18:20
Mark Rutte, criticat de fostul șef al Consiliului European: Este dezamăgitor! Să înceteze să mai fie un ”agent american”! # G4Media
Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un ”agent american” și ar trebui să unească alianța militară, care este tensionată în fața ”retoricii ostile” și a ”intimidării” Statelor Unite, a declarat fostul șef al Consiliului European, Charles Michel, pentru Euronews. Charles Michel a afirmat că ”abordarea lingușitoare” a lui Rutte față […] © G4Media.ro.
18:00
Rafael Nadal și-a ales favoritul din finala Australian Open dintre Djokovic și Alcaraz: „Simt că trebuie să-l susțin” # G4Media
Rafael Nadal a dezvăluit că îl susține pe compatriotul său Carlos Alcaraz în mult așteptata finală masculină de la Australian Open de duminică, în ciuda istoriei „incredibile” pe care o are cu adversarul acestuia, Novak Djokovic, potrivit Daily Mail. Legenda tenisului, care a câștigat de două ori Grand Slam-ul de la Antipozi în cariera sa […] © G4Media.ro.
18:00
Băluță își pune oamenii la conducerea filialelor PSD București. Primarul Sectorului 2 și doi consilieri generali preiau interimatul după demisiile șefilor de organizații # G4Media
Organizația PSD București a anunțat, la 31 ianuarie, propuneri pentru conducerea organizațiilor de sector 2, 4 și 6, în urma demisiilor depuse de Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu. În ședința organizației, președintele PSD București, Daniel Băluță, a formulat următoarele propuneri, susținute în unanimitate: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, pentru funcția de președinte al […] © G4Media.ro.
17:50
Încărcarea wireless distruge bateria telefonului? Experții din domeniu explică avantajele și dezavantajele acestei tehnologii fără cabluri # G4Media
Încărcarea wireless a devenit de la o tehnologie nișată o comoditate modernă. Este ușoară, ordonată și ciudat de satisfăcătoare – doar pui telefonul pe un pad și începe să se încarce. Fără cabluri incomode, fără porturi uzate, fără noptieră aglomerată. Unele încărcătoare wireless pot alimenta chiar mai multe dispozitive în același timp, iar multe sunt […] © G4Media.ro.
17:40
Un nou studiu privind ereditatea arată că 50% din variația duratei de viață a omului ar putea fi atribuită geneticii. Unii oameni care trăiesc până la o vârstă înaintată atribuie acest lucru unui pahar de whisky seara, alții faptului că nu se implică în probleme. Acum, oamenii de știință cred că au descoperit secretul vieții […] © G4Media.ro.
17:30
După un accident, o intervenție chirurgicală sau un accident vascular cerebral (AVC), pacientul înțelege că nu este vorba doar despre alinarea durerilor, ci și despre a reveni la viața dinainte. Corpul are nevoie să „reînvețe” mișcările care altădată păreau firești. În cazul AVC, celulele nervoase anihilate în timpul afecțiunii, trebuie înlocuite. Alte celule trebuie să […] © G4Media.ro.
17:20
Iranul amenință că va include armatele UE pe lista teroristă, ca răspuns la decizia Uniunii Europeane de a desemna Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice organizație teroristă pentru reprimarea protestelor # G4Media
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale Uniunii Europene pe lista grupărilor teroriste, ca răspuns la includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista UE cu „organizaţii teroriste” de către blocul comunitar joi, potrivit EFE, transmite Agerpres. „Am putea include armatele europene pe lista […] © G4Media.ro.
17:10
Șeful Audi mărturisește că „nu a văzut niciodată o listă așa de lungă” de probleme ce necesită rezolvate, după testele din Barcelona # G4Media
Șeful Audi, Mattia Binotto, spune că „nu a mai văzut niciodată o listă atât de lungă” de probleme care trebuie rezolvate după testele de pre-sezon de la Barcelona. La primul său test de pre-sezon în Formula 1, Audi a parcurs 240 de tururi în cele trei zile permise de rulaj, însă Nico Hülkenberg și Gabriel […] © G4Media.ro.
16:40
Albatros din Galapagos, specie critic amenințată, apărut în California, la 4.800 km de habitat. Cercetătorii sunt nedumeriți: întâmplare rară sau semn al schimbărilor climatice? # G4Media
Oamenii de știință aflați la bordul unei nave de cercetare în largul coastei centrale a Californiei au observat un albatros ondulat, marcând doar a doua apariție documentată a acestei specii la nord de America Centrală. Pasărea cu cioc galben și ochi negri, care poate avea o anvergură a aripilor de până la 2,4 metri și […] © G4Media.ro.
16:30
Ce trebuie să știi despre procesele în instanță din SUA unde vor răspunde Meta, Snap, TikTok și YouTube # G4Media
Companiile de social media vor trebui să răspundă în instanță – pentru prima dată – pentru acuzațiile că produsele lor sunt intenționat dependente și dăunătoare pentru sănătatea mentală a tinerilor utilizatori. Sute de părinți, adolescenți și districte școlare au dat în judecată Meta, Snap, TikTok și YouTube, ceea ce a dus la o serie de procese […] © G4Media.ro.
16:10
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – INCAS, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul acestui an ca Organizaţie de Proiectare de Autoritatea Aeronautică Militară Naţională a Ministerului Apărării, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare transmis, sâmbătă, AGERPRES, această certificare confirmă dreptul INCAS de a […] © G4Media.ro.
16:10
Chitaristul Queen, Brian May spune că SUA este în prezent prea periculoasă pentru un eventual turneu # G4Media
Chitaristul Queen, Brian May, a exclus posibilitatea unui turneu în SUA în viitorul apropiat, din cauza pericolului potențial pe care l-ar reprezenta. Acesta spune că „toată lumea se gândește de două ori înainte să meargă acolo în acest moment” când este întrebat despre planurile de turneu, scrie The Guardian. În cadrul unui interviu acordat Daily […] © G4Media.ro.
