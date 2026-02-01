Revoltă prin ninsoare: primul mesaj afișat împotriva lui Gigi Becali + „Yeti” la „oficială”

12:50

Danemarca și Germania se vor înfrunta astăzi, de la ora 19:00, în finala Campionatului European de handbal masculin. Meciul nu va fi la TV, dar va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo.În finala mică, de la ora 16:30, se vor întâlni Croația și IslandaRomânia a încheiat turneul pe locul 22 din 24 de țări participante, cu înfrângeri pe linie în grupa preliminară. Doar Muntenegru și Ucraina au avut un golaveraj mai slab. . ...