Boris Becker, cuvinte de laudă la adresa lui Alcaraz: „Are lumea tenisului la picioare”
Gazeta Sporturilor, 1 februarie 2026 14:50
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) în finala de la Australian Open, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Grand Slam.Boris Becker (58 de ani), de două ori campion la Melbourne (1991, 1996), a avut numai cuvinte de laudă la adresa spaniolului. ...
Tottenham primește vizita lui Manchester City în unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei 24 din Premier League. Meciul începe la ora 18:30 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo, contra cost.„Cetățenii” au neapărată nevoie de victorie pentru a reveni la 4 puncte în spatele liderului Arsenal. „Tunarii” s-au impus ieri în deplasare cu Leeds United, scor 4-0. ...
Carlos Alcaraz a ajuns la microfon și i-a transmis un mesaj lui Djokovic » Apoi s-a întors către Nadal: „Mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) i-a transmis un mesaj lui Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), după ce l-a învins în finala Australian Open, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Apoi, spaniolul a vorbit despre Rafael Nadal, aflat în tribună.Alcaraz a câștigat primul Australian Open din carieră în fața idolului său, Rafa Nadal. La finalul partidei, i-a mulțumit „matadorului” și s-a declarat onorat că acesta a urmărit de la fața locului finala. ...
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal: „Ciudat să te văd acolo!” # Gazeta Sporturilor
La aproape 39 de ani, Novak Djokovic, care va urca pe locul 3 ATP în urma turneului de la Melbourne, a fost vizibil emoționat după ce a pierdut în premieră o finală la Australian Open, 6-2, 2-6, 3-6, 5-7 cu Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), după 10 triumfuri consecutive în ultimul act al primului Grand Slam al anului. ...
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open după 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 în finala cu Novak Djokovic. Spaniolul a ajuns la 7 trofee de Grand Slam în carieră.La doar 22 de ani, liderul mondial a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care își trece în palmares toate trofeele de Mare Șlem. În era Open, precedentul record îi aparținea lui Rafael Nadal, care a reușit această performanță la 24 de ani. ...
FCSB continuă campania de transferuri, iar în ultima săptămână de mercato vrea să mai aducă doi jucători, pe lângă Joao Paulo, anunțat deja de Gigi Becali.Perioada de transferuri din Superligă se încheie pe 9 februarie, apoi cluburile pot aduce doar jucători rămași liberi de contract, iar până atunci FCSB mai plănuiește să facă două achiziții. ...
Daniel Paraschiv, pus la zid după duelul cu Universitatea Cluj » Fostul fundaș de la Rapid nu s-a convis nici de Olimpiu Moruțan: „Nu au fost concentrați” # Gazeta Sporturilor
Dorel Mutică (52 de ani), fostul fundaș de la Rapid, a comentat pentru Gazeta Sporturilor înfrângerea giuleștenilor cu Universitatea Cluj, duel terminat cu scorul de 0-2. Rapid București a ratat șansa de a trece pe primul loc cel puțin provizoriu, după ce ardelenii au plecat cu toate punctele din Giulești.Vișinii rămân pe locul doi în clasament, iar Dorel Mutică a oferit un verdict dur a doua zi după meci. ...
Există în fotbalul de azi un element nou. Nu știu exact când a apărut, cine a avut ideea să ni-l arunce în față și la ce ne folosește, dar ne lovim de el frecvent. E vorba de „expected goals”. Nu-s eu un mare adept al limbajului corporatist, al „meeting”-urilor, „task”-urilor, „dead line”-urilor ori „call”-urilor, dar chestia asta sună mai bine în engleză decât în română, goluri așteptate. ...
Câți bani a investit Dan Șucu în transferuri la Rapid sezonul acesta: „Nu e fericit” # Gazeta Sporturilor
A doua zi după primul eșec al anului, 0-2 cu U Cluj, Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a spus ce sumă a investit Dan Șucu în transferuri pentru acest sezon.Potrivit lui Angelescu, Șucu a plătit 2,5 milioane de euro. Acționarul majoritar al echipei din Giulești nu e însă mulțumit, reproșând în primul rând arbitrajele de la meciurile echipelor lui, Genoa și Rapid. ...
„Tot respectul pentru Sabău, dar...” » Cristiano Bergodi dezvăluie cum a transformat-o pe U Cluj: „Erau cu moralul la pământ!” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, 61 de ani, a readus-o pe U Cluj în zona locurilor de play-off, după victoria reușită de „șepcile roșii” pe terenul Rapidului, scor 2-0. Italianul de pe banca „studenților” a explicat ce a încercat să implementeze la „U” din momentul în care a preluat echipa de la Ioan Ovidiu Sabău. ...
Danemarca - Germania, finala Campionatului European de handbal masculin » Ce record e pe cale să cadă # Gazeta Sporturilor
Danemarca și Germania se vor înfrunta astăzi, de la ora 19:00, în finala Campionatului European de handbal masculin. Meciul nu va fi la TV, dar va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo.În finala mică, de la ora 16:30, se vor întâlni Croația și IslandaRomânia a încheiat turneul pe locul 22 din 24 de țări participante, cu înfrângeri pe linie în grupa preliminară. Doar Muntenegru și Ucraina au avut un golaveraj mai slab. . ...
Cremonese - Inter, duel în runda 23 din Serie A » Echipa lui Chivu se poate distanța în fruntea clasamentului # Gazeta Sporturilor
Cremonese și Inter se întâlnesc în această seară, de la ora 19:00, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 23 din Serie A. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Echipa antrenată de Cristian Chivu caută să mărească avantajul pe care îl are în fruntea clasamentului. În acest moment, Inter este cu 5 puncte peste AC Milan. ...
Avertismentul fostului jucător de la Rapid: „Am văzut discuția dintre Dan Șucu și fostul lider al galeriei. Dacă apare o răceală, echipa suferă” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, a analizat situația fostei sale echipe după înfrângerea cu U Cluj, 0-2, din etapa 24 din Superligă.Cu 91 de meciuri în tricoul alb-vișiniu și două Cupe câștigate, Ionuț Rada spune că Rapid trebuie să învețe să gestioneze astfel de meciuri și „să joace la rezultat”. Și declară că speră ca discuția dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu (detalii AICI) să nu strice apele în Giulești, ci să îndrepte situație. ...
Damian Militaru, 56 de ani, este de părere că FCSB nu trebuie scoasă din duelul pentru play-off: „Două victorii consecutive și echipa își revine”.FCSB începe etapa #24 a Superligii pe locul 11 și la 5 puncte de poziția a 6-a, ocupată acum de Oțelul Galați. A adunat două eșecuri în 2026 în prima divizie, 0-1 cu FC Argeș (deplasare) și 1-4 cu CFR Cluj (acasă), dar tocmai a încheiat competiția europeană. ...
FCSB a bătut palma cu echipa din Superliga » Gigi Becali a dezvăluit suma de transfer pentru GSP: „Atât plătim” # Gazeta Sporturilor
FCSB și Oțelul s-au înțeles pentru transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani), mijlocaș internațional al Insulelor Capului Verde.Urmează negocierile dintre FCSB și jucător, însă oficialii gălățeni se așteaptă să nu fie probleme, iar mijlocașul să accepte termenii campioanei României. ...
Olimpiu Moruțan, noul magnet de la Rapid » Ce arată raportul după eșecul cu U Cluj # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan a jucat primul meci ca titular la Rapid. Sâmbătă, în Giulești, a fost integralist cu U Cluj, scor 0-2. Cifrele acestuia, mai jos.Mijlocașul ofensiv a început partida ca extremă dreapta, unde a rămas până în minutul 58. Apoi, a trecut în spatele „vârfului”, Dobre a fost mutat extremă dreapta, iar Petrila a intrat în teren și și-a ocupat postul obișnuit, extremă stânga. ...
„A văzut toată lumea că Dobre nu s-a simțit bine acolo” » Fost campion cu Rapid, Sergiu Radu a spus ce așteaptă de la Gâlcă: „Când va reuși să facă asta...” # Gazeta Sporturilor
Sergiu Radu, 48 de ani, fost campion cu Rapid în 1999, comentează, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, eșecul giuleștenilor cu U Cluj, 0-2, și perspectivele fostei sale echipe în lupta pentru titlu. Ce spune fostul atacant despre Gâlcă și achizițiile Rapidului, în rândurile de mai jos. ...
Real Madrid - Rayo Vallecano, în runda 22 din La Liga » „Galacticii” sunt în urmărirea Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Rayo Vallecano se întâlnesc astăzi, de la ora 15:00, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 22 din La Liga. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Accidentat la mijlocul lunii ianuarie, Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul oaspeților, nu este sigur de prezența pe teren în duelul de pe Santiago Bernabeu. ...
Yassine Zakir (28 de ani), mijlocaș stânga la Metaloglobus, este aproape de un transfer la Darmstadt, locul 3 din Bundesliga 2, cu șanse mari la promovare. Din informațiile Gazetei Sporturilor, clubul german este pregătit să achite o sumă de aproximativ 300.000 de euro pentru fotbalistul batav. ...
Adrian Porumboiu remarcă o greșeală flagrantă de arbitraj în ziua de sâmbătă din Superligă: „De ce nu s-a dus să revadă faza?!” # Gazeta Sporturilor
Și sâmbătă, în cea de-a doua zi a rundei 24 din Superligă, la partidele FC Argeș - UTA (0-1) și Rapid - U Cluj (0-2), au existat faze litigioase, câte una în fiecare dintre aceste meciuri.Fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu (75 de ani) le-a văzut și le-a analizat în exclusivitate pentru GSP.ro. ...
Narcis Răducan a identificat problema de la FCSB: „Acesta este principalul inamic” # Gazeta Sporturilor
Narcis Răducan (51 de ani), fost director sportiv la FCSB, a vorbit despre problemele cu care se confruntă campioana României în acest sezon. Acesta s-a declarat impresionat de prestația pe care elevii lui Elias Charalambous au avut-o în meciul cu Fenerbahce (1-1), dar crede că este nevoie de o schimbare de atitudine pentru a obține rezultate bune și în campionat.În această seară, campioana speră să obțină prima victorie din acest an. ...
Al doilea golgeter din istoria Ligii 1 a observat un detaliu la Rapid: „A părut mulțumit?” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant de la Dinamo, consideră că antrenorul Constantin Gâlcă a greșit formula de start la partida cu U Cluj, pierdută de Rapid cu 0-2.Gâlcă l-a scos din primul „11” pe Claudiu Petrila, l-a trimis pe Alexandru Dobre extremă stânga și pe Olimpiu Moruțan extremă dreapta. Dănciulescu e de părere că Rapid ar trebui să-i aibă pe toți cei 3 în echipa de start, în linie în spatele unui „vârf”, fie Koljic, fie Daniel Paraschiv. ...
Emil Săndoi o avertizează pe Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Farul: „Poate pune probleme” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi (60 de ani), fost antrenor și jucător la Universitatea Craiova, a prefațat duelul cu Farul Constanța, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. Cele două formații se întâlnesc astăzi, de la ora 17:15, la Ovidiu, iar partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
FCSB - Csikszereda, duel încins în runda 24 » Roș-albaștri sunt obligați să câștige. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Csikszereda se înfruntă azi, de la 20:00, într-un meci din etapa 24-a a Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.FCSB încearcă să-și revină după un start dezastruos în 2026 în Superligă. Campioana din ultimele două sezoane are două înfrângeri în primele două meciuri din campionat. Și e pe locul 11, la 7 puncte de play-off. De partea cealaltă, Csikszereda e pe locul 14, cu 19 puncte. ...
FCSB - Csikszereda, în etapa 24 din Superliga, se va juca diseară, de la ora 20:00. Pe Arena Națională e așteptată o asistență extrem de redusă.FCSB vine după remiza cu Fenerbahce, scor 1-1, din Europa League, meci la care au asistat 27.752, aproximativ 24.000 fiind suporteri ai campioanei României. În antiteză cu ce se va întâmpla împotriva ciucanilorFCSB ar putea avea sub 2. ...
Proiectul fantezist al lui Donald Trump ar urma să găzduiască 100.000 de oameni # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a prezentat un plan ambițios din sfera sportului. Acesta a făcut noi afirmații despre gala UFC, programată să aibă loc în această vară în fața Casei Albe. Potrivit acestuia, pentru evenimentul ce va fi organizat în cadrul celebrării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii, va fi construit un stadion cu o capacitate de peste 100.000 de spectatori. ...
Conducerea clubului Pisa, unde evoluează internaționalul român Marius Marin (27 de ani), a decis să-l demită pe Alberto Gilardino (43 de ani) din funcția de antrenor principal al echipei.Fostul internațional italian prelua echipa în vara anului trecut, înlocuind un alt fost mare atacant, pe Filippo Inzaghi (52 de ani), artizanul promovării din Serie B în stagiunea precedentă. ...
Farul - Universitatea Craiova » Oltenii se pot desprinde în fruntea Superligii! Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Farul și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 17:15, în primul meci al zilei din runda a 24-a din Superligă. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Universitatea Craiova poate profita de pașii greșiți făcuți de principalele urmăritoare din vârful Superligii și se poate desprinde la 4 puncte. Dinamo a remizat 1-1 cu Petrolul, iar Rapid a cedat în Giulești, 0-2 contra lui U Cluj. ...
Dan Șucu, dialog aprins în Giulești cu fostul lider al galeriei Rapidului » Varianta lui Gheorghe Răducanu: „Să fie clar!” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a fost surprins într-un schimb de replici aprins pe Giulești cu fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Răducanu, cunoscut sub numele de „Gigi Corsicanu”. Discuția a avut loc cu puțin timp înaintea startului meciului pierdut de Rapid cu U Cluj, scor 0-2, iar omul de afaceri era vizibil iritat, gesticulând intens pe tot parcursul dialogului. ...
Cine este femeia care l-a cumințit pe fostul atacant dinamovist și i-a spus „DA” în Bahamas! Urmează să devină părinți # Gazeta Sporturilor
Alice Bodescu (30 de ani), fiica secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a fost cerută în căsătorie de Liviu Ganea (37 ani), la doar 4 luni de când cei doi au oficializat relația. În curând cei doi vor deveni părinți, Alice fiind însărcinată urmând să aducă pe lume un băiețel. ...
Fostul rapidist, lăudat pentru victoria obținută de U Cluj în Giulești: „A vrut să demonstreze că l-au pierdut ușor” # Gazeta Sporturilor
Marius Baciu (50 de ani), fost fundaș la Steaua, l-a lăudat pe Iulian Cristea (31 de ani), apărătorul Universității Cluj, pentru prestația din Giulești, unde echipa antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani) s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Rapid.Grație acestui succes, U Cluj a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, ajungând pe locul 5, cu 39 de puncte, la 6 în spatele Rapidului, care se află pe poziția a treia. ...
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani) se duelează cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) pentru trofeul de la Australian Open 2026. Marea finală începe la 10:30, ora României, și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport.Finala de la Melbourne va fi cea de-a zecea întâlnire directă oficială între cei doi tenismeni, scorul la general fiind de 5-4 în favoarea lui Novak Djokovic. ...
Plecarea lui Ștefan Târnovanu de la FCSB, discutată de impresar: „Problema e că nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali (73 de ani), agentul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), este convins că portarul o va părăsi pe FCSB în această vară, după ce finanțatorul echipei, Gigi Becali (67 de ani), a hotărât să-l scoată pe internaționalul român din „primul 11”.Decizia drastică a lui Gigi Becali a venit în urma eșecului usturător de pe teren propriu, 1-4 cu vicecampioana CFR Cluj, meci în care Târnovanu „a greșit la 3 din 4 goluri”, conform spuselor patronului. ...
Robert-Sorin Ion, preparator fizic cu un istoric important în sportul românesc, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani.De-a lungul anilor, Robert-Sorin Ion, absolvent al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, a activat la cluburi importante ale sportului românesc. S-a ocupat de forma fizică a handbaliștilor de la CSM București sau de pregătirea echipei de fotbal FC Snagov. ...
Votează AICI „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii”! » Iată nominalizații pentru ianuarie 2026! # Gazeta Sporturilor
Superliga continuă să surprindă și să încânte: favoritele se împiedică, outsiderii lovesc decisiv, iar fiecare etapă rescrie ierarhiile. A venit momentul să deschidem oficial procedura de vot pentru cititorii GSP.ro, care vor alege, și de această dată, „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” ianuarie 2026.Superliga a devenit, etapă de etapă, un spectacol garantat, greu de anticipat și imposibil de ignorat. ...
Șeful de la U Cluj a numit echipele cu care se luptă pentru play-off în finalul incendiar de sezon # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele de la Universitatea Cluj, a intervenit în direct după succesul obținut de „studenți” în deplasarea din Giulești, în runda cu numărul 24 din Superliga, scor 2-0. ...
Cristi Săpunaru s-a speriat de ce a văzut în Rapid - U Cluj: „Nu ne-au lăsat să respirăm. Nu mai e timp!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central de la Rapid, a făcut o scurtă analiză a meciului pierdut de giuleșteni cu U Cluj, scor 0-2, în runda 24 din Superliga. Săpunaru consideră că penalty-ul din care U Cluj a făcut 2-0, în minutul 85, prin Nistor, nu trebuia să fie acordat. Totuși, a spus că nu de asta a pierdut echipa lui Gâlcă, ci din cauza faptului că ardelenii au fost superiori. ...
În timp ce „U” Cluj câștiga în Giulești, peste 500 de fani ai alb-negrilor erau într-o altă capitală europeană # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 31 ianuarie, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Partizan Belgrad cu scorul de 90-79, într-un meci din prima fază a Ligii Adriatice. Campioana României a fost însoțită în capitala Serbiei de 521 de fani ai „studenților. ...
Explicația lui Dobre pentru eșecul Rapidului: „Asta s-a întâmplat în această seară” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Alexandru Dobre (27 de ani), extrema giuleștenilor, a catalogat drept „dezamăgitoare” prestația echipei lui din această seară. Rapid a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc, acolo unde Craiova se poate distanța dacă o va învinge pe Farul.Fotbalistul a explicat că eșecul este unul amar, însă focusul e pe următorul meci, cel din deplasare cu Hermannstadt, pe 3 februarie. ...
Gâlcă așteaptă transferul care va schimba fața Rapidului: „Îmi doresc să intre cât mai repede!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a reacționat după primul eșec în 2026. Acesta susține că se aștepta la un meci complicat, însă nu se gândea că echipa lui va pierde.Tehnicianul a cerut răbdare în privința lui Paraschiv și Moruțan, cele două achiziții utilizate încă din primul minut, și a vorbit despre obiectivul echipei în perioada următoare. ...
Cristiano Bergodi a răpus Rapidul în Giulești și exultă: „Nu am făcut rezultate întâmplătoare” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a venit extrem de mulțumit la finalul meciului din Giulești, după ce echipa a lui a reușit un succes foarte important, care o urcă pe locul 5 în Superliga. Tehnicianul italian care a trecut și pe la Rapid a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor lui și este optimist că în viitor pot face lucruri frumoase împreună. ...
Imediat după fluierul final din Rapid - U Cluj, scor 0-2, din runda cu numărul 24 din Superliga, elevii lui Costel Gâlcă s-au dus în fața galeriei și au fost încurajați de către ultrași.Deși rezultatul nu le-a fost pe plac ultrașilor, aceștia nu au reacționat ostil la adresa propriei echipe. Suporterii i-au încurajat pe jucători, chiar dacă mai silențios decât în alte rânduriGALERIE FOTO. ...
