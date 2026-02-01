Boris Becker, cuvinte de laudă la adresa lui Alcaraz: „Are lumea tenisului la picioare”

23:10

Rapid - U Cluj 0-2. Alexandru Dobre (27 de ani), extrema giuleștenilor, a catalogat drept „dezamăgitoare” prestația echipei lui din această seară. Rapid a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc, acolo unde Craiova se poate distanța dacă o va învinge pe Farul.Fotbalistul a explicat că eșecul este unul amar, însă focusul e pe următorul meci, cel din deplasare cu Hermannstadt, pe 3 februarie. ...