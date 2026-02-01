Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
HotNews.ro, 1 februarie 2026 22:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical, el precizând că se lucrează deja la normele de aplicare şi urmează să fie puse în transparenţă…
Acum 10 minute
23:00
Robert Ilyeș, supărat după înfrângerea la limită cu FCSB: „Rar îi mai prinzi îi așa hal” # HotNews.ro
Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, s-a declarat nemulțumit de arbitraj, după meciul pierdut în fața celor de la FCSB, scor 0-1, din etapa a 24-a a SuperLigii. Unicul gol al partidei a fost marcat…
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:20
George Simion spune că „în viitoarea guvernare AUR” de Ministerul de Externe nu se vor ocupa doar diplomaţii. „Trebuie să avem Comerţ Exterior” # HotNews.ro
Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat duminică, la Forumul antreprenorilor români din diaspora organizat la Palatul Parlamentului, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să aibă şi o componentă dedicată comerţului exterior, relatează…
22:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre experienţa lucrului în administraţia publică: „Ăsta a fost primul meu şoc” # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru apolitic, a vorbit despre experienţa lucrului în administraţia publică, ea spunând că cel mai dificil aspect i s-a părut lipsa digitalizării. „Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când…
Acum 2 ore
21:30
Manifestantul Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, care risca să fie spânzurat, a fost eliberat pe cauţiune # HotNews.ro
Este unul dintre chipurile represiunii din Iran din ultimele săptămâni. Manifestantul iranian Erfan Soltani, arestat în cadrul mişcării de protest din ianuarie din Iran şi pentru care Washingtonul se temea că va fi executat, a…
Acum 4 ore
21:00
India a anunţat duminică o liberalizare a pieţelor sale de capital, permiţând, pentru prima dată, ca persoanele care locuiesc în afara ţării să investească direct în acţiuni indiene printr-un mecanism simplificat, ceea ce elimină necesitatea…
20:40
Dosarele Epstein: Guvernul american nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie / Trump se consideră „absolvit” # HotNews.ro
Departamentul american de Justiţie a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare…
20:20
Secretarul de stat american Marco Rubio a numit rezolvarea problemei teritoriale reprezentate de regiunea ucraineană Donețk „singura chestiune-cheie rămasă” în discuție în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Dar Rusia a…
19:30
Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni. „Civili care nu erau implicați în lupte” # HotNews.ro
Atacul rusesc asupra unui autobuz în apropierea orașului Pavlohrad din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk a ucis cel puțin 15 mineri și a rănit alți șapte, a anunțat cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK,…
19:10
„O coaliție fragilă, cu partide slabe și servicii puternice, nu poate elimina privilegii” / Prognoze pentru 2026 # HotNews.ro
„România va rămâne o țară cu o opinie publică puternic influențată de servicii secrete, influencerii lor, televiziuni «securiste» și idioți utili”, scrie Alina Mungiu Pipiddi, într-un articol de opinie în care face șapte predicții pentru…
Acum 6 ore
19:00
Manifestație uriașă la Praga în sprijinul președintelui. Petr Pavel, în conflict deschis cu guvernul lui Andrej Babis # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, relatează DPA, preluată de Agerpres. Manifestanţii s-au strâns în două mari pieţe din centrul Pragăi,…
18:40
FOTO Celebra navigație Nokia Maps trăiește: a fost cumpărată și echipează cele mai sofisticate mașini din lume # HotNews.ro
Cine a folosit telefoane Nokia în anii 2000 își amintește cu siguranță de apariția sistemului de navigație Nokia Maps și, mai târziu, Ovi Maps. Chiar dacă s-a retras de pe piață, Nokia a continuat să…
18:30
Trump vrea să contruiască un arc de triumf grandios la Washington. „Să fie cel mai mare din lume” – FOTO # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump, a vorbit sâmbătă cu jurnaliştii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi un arc de triumf în capitala Washington, descriind o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument…
18:20
FOTO/ VIDEO Protest violent al activiștilor de stânga la Torino. Zeci de polițiști au fost răniți # HotNews.ro
Cel puţin 31 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul protestelor împotriva închiderii unui centru cultural de stânga din oraşul Torino, în nordul Italiei, au declarat autorităţile duminică, transmite DPA, preluată de Agerpres.…
18:20
Povestea lui Michelle, o româncă de culoare, care la 9 ani era întrebată la Buzău de alți copii: „De ce ești așa?”, iar acum promovează cu succes România # HotNews.ro
Michelle este o tânără româncă de culoare, născută în Haiti, care a devenit cunoscută, la începutul acestui an, după ce a postat un video pe TikTok în care a promovat România ca destinație turistică. Tânără,…
17:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs duminică după-amiază, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Inițial, a…
17:40
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump pentru amenințarea cu submarinele nucleare, dar îi laudă stilul de conducere # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei l-a lăudat pe Donald Trump ca fiind un lider eficient care caută pacea, dar a adăugat că Mpscova încă nu a găsit…
17:20
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului. Primul contract prevede o potenţială vânzare de vehicule…
Acum 8 ore
17:00
Bilanţul morților în incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana a urcat la 41. Un tânăr de 18 ani a murit # HotNews.ro
Un tânăr elveţian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs în noaptea de Anul Nou într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana, au…
16:50
Asociațiile bolnavilor de cancer cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR privind neplata primei zi de concediu medical # HotNews.ro
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea…
16:30
Părţile de cadavru descoperite de poliţişti în extravilanul municipiului Slobozia aparţin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate, transmite News.ro. Potrivit IPJ Ialomiţa, cercetările sunt…
16:30
Chinezii stau la cozi să-și vândă bijuteriile de familie. Au la dispoziție automate care dau bani pentru aur # HotNews.ro
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de…
16:00
[P] Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” # HotNews.ro
Președintele PSD București și, totodată, primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Băluță, propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe…
16:00
Şeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, în dosarele Epstein. Ce spune despre relația avută cu Ghislaine Maxwell # HotNews.ro
Casey Wasserman, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, a declarat sâmbătă că „regretă profund” e-mailurile din 2003 dintre el şi Ghislaine Maxwell, care au apărut în ultima serie…
15:50
Iranul trebuie să facă „concesii majore” în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează…
15:40
DOCUMENT Avocata Adriana Georgescu, prinsă când lua mită promițând intervenții la lideri liberali, a ocupat o funcție în PNL Sector 1 în 2019 / Ce spune Sebastian Burduja, care a semnat atunci numirea ei # HotNews.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea mită 60.000 de euro de la un afacerist, între timp suspendată din PNL, a fost numită în 2019 secretar general adjunct al PNL Sector 1, conform unui…
15:20
Elon Musk ia primele măsuri să blocheze accesul Rusiei la Starlink. Mulțumiri din partea Kievului # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al Apărării i-a mulțumit lui Elon Musk și companiei sale Space X pentru că a luat măsuri să împiedice Rusia să utilizeze sistemele de comunicații prin satelit Starlink pentru dronele pe care le…
15:20
[P] Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă. # HotNews.ro
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor…
Acum 12 ore
15:00
Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times. „Fără un contact direct la nivel de…
14:40
Prima casă cu lift din București. Superba vilă Sacha Roman, azi Casa Madrigal, și istoria ei # HotNews.ro
Construită în 1924, ă într-un amestec de stiluri- bizantin, neo-românesc și gotic, Casa Sacha Roman este dintre cele mai frumoase case istorice din București Acum sediu al corului Madrigal, clădirea din Dealul Mitropoliei s-a redeschis…
14:40
„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină”. Proiect anunțat de PSD București # HotNews.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi…
14:30
Cum l-a lansat TikTok-ul pe Adrian „Elicopter de Luptă” din online pe marile ecrane. Sute de mii de bilete vândute la o poveste de dragoste din ruralul românesc # HotNews.ro
Adrian „Elicopter de Luptă” (23 de ani), născut Adrian Dumitru, într-o comună din Argeș, devine cel mai nou exemplu al unei generații pentru care TikTok-ul funcționează ca rampă de lansare. S-a apucat de TikTok în…
14:10
Carlos Alcaraz, campion în premieră la Australian Open! Performanța rară bifată de spaniol după victoria cu Djokovic # HotNews.ro
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Alcaraz…
14:10
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a vorbit public pentru prima dată: „Nu este vina mea că nu există lege” # HotNews.ro
Mama copilului de 13 ani din Cenei, acuzat că l-a ucis pe Mario, susține că a observat nimic îngrijorător în comportamentul băiatului ei. „Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”, a declarat femeia, pentru…
14:00
Scandalul Epstein ajunge în Slovacia. Un consilier al premierului Fico a fost nevoit să demisioneze # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a anunţat sâmbătă pe Facebook că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe, acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP,…
13:40
Părți dintr-un cadavru, descoperite lângă Slobozia. Mărturia femeii care a găsit rămășițele # HotNews.ro
Poliţiştii ialomiţeni fac cercetări după ce, în extravilanul municipiului Slobozia, s-au găsit, sâmbătă, părţi ale unui cadavru. Rămășițele au fost descoperite de o femeie care își plimba câinele. Potrivit IPJ Ialomița, verificările în teren au…
13:40
Ministrul de Interne, dezacord cu Raed Arafat pe accesul copiilor la rețelele sociale: „Interdicția nu rezolvă nimic” # HotNews.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu afirmă, într-o postare pe Facebook, că nu susține ideea interzicerii accesului la rețelele sociale a minorilor sub 15 ani, avansată de către subordonatul său, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații…
13:10
O nouă rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. „Echipa noastră de negociatori tocmai…
13:00
Organizația Medici fără Frontiere va fi expulzată din Gaza. Motivele invocate de Israel # HotNews.ro
Israelul a decis duminică să pună capăt activităţilor realizate de Medici fără Frontiere (MSF) în Fâşia Gaza până pe 28 februarie din cauza refuzului organizaţiei de a furniza lista angajaţilor săi palestinieni, transmite EFE, citată…
13:00
„Au fost localuri care au refuzat colaborarea din cauza subiectelor politice” / Interviu cu unul dintre cei mai apreciați artiști de stand-up, care abordează și o temă tabu: „Din păcate, așa ajung să se întâmple tot felul de nenorociri” # HotNews.ro
„Cred că unul dintre motivele pentru care comedianții se feresc de subiectul ăsta, de politică, este exact acesta: riști să intri într-o bulă în care oamenii vin la show doar pentru că sunt de aceeași…
12:50
VIDEO Cel puțin nouă oameni au murit și alți zeci au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în Antalya # HotNews.ro
Accidentul a avut loc duminică, în Dosemealti, din provincia Antalya, sudul Turciei. Autobuzul a ieșit de pe șosea, într-o curbă, iar cel puțin nouă persoane au murit, transmite CNN Turk. Autobuzul s-a răsturnat la marginea drumului,…
12:30
Facturile la gaze pe ianuarie 2026, creștere consistentă față de anul trecut. „O loterie termică” # HotNews.ro
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii…
12:10
VIDEO Momentul când doi hoți mascați sparg cu barosul un magazin de bijuterii, în plină zi, la Londra # HotNews.ro
Doi hoți înarmați cu ciocane au jefuit un magazin de bijuterii în Richmond, vestul Londrei, sâmbătă dimineață, în timp ce personalul a încercat să-i respingă. Întregul moment a fost suprins de martori într-o filmare care…
11:40
Liderul suprem al Iranului amenință direct SUA: „Dacă începeți un război, de data asta va fi unul regional” # HotNews.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că, dacă SUA vor ataca Iranul, acest lucru va duce la un conflict regional, a anunțat agenția de știri semi-oficiale Tasnim, citată de Associated Press. „Americanii…
11:10
Michael Jackson şi-a detaliat gândurile despre copii într-o înregistrare nemaiauzită până acum # HotNews.ro
Regretatul superstar american spunea că copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui şi voiau să-l atingă şi să-l îmbrăţişeze, iar „uneori asta mă băga în probleme”, relatează The Guardian. Studiourile Wonderhood din Marea Britanie au inclus înregistrările…
11:10
Zece zile spre Lună. Pariul uriaș al NASA, între „fantomele” trecutului și noua cursă spațială # HotNews.ro
În februarie, NASA urmează să lansezed misiunea Artemis II care va readuce oamenii în apropierea Lunii și care se vrea a fi un pas important pentru un viitor în care pământenii vor construi baze selenare…
10:40
Zăpadă și ger în București. Meteorologii anunță cum e vremea în Capitală următoarele trei zile # HotNews.ro
Bucureștiul se află sub alertă meteo de ger și ninsori, până marți dimineață, 3 februarie. Potrivit prognozei ANM, va începe să ningă din această seară și se va depune un strat de zăpadă ce va…
10:20
Alerte cod galben de ninsori și ger. ANM a actualizat prognoza meteo / HARTA zonelor vizate # HotNews.ro
Meteorologii au emis duminică patru alerte cod galben ce vizează ninsori viscolite și ger, valabile pentru zeci de județe din țară și muncipiul București, până pe 3 februarie. Prima alertă cod galben de ger a…
Acum 24 ore
10:00
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite și a sugerat un acord pentru a evita atacurile militare, relatează The Guardian. „(Iranul) discută cu noi și vom vedea dacă…
09:40
Nici dolarul și nici francul elvețian nu sunt cea mai puternică monedă din lume, ca valoare nominală. Un dinar kuweitian (KWD) valorează peste 3 dolari americani la începutul anului 2026 și este cea mai puternică…
