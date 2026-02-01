Robert Ilyeș, tranșant după eșecul cu FCSB. „„Sunt frustrat! Rar o mai prinzi în asemenea hal”

Fanatik, 2 februarie 2026 00:20

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Csíkszereda, pe Arena Națională, într-un meci disputat pe ninsoare. Robert Ilyeș acuză arbitrajul și spune că echipa sa a ratat o șansă importantă.

• • •

Acum 30 minute
00:20
Acum 2 ore
23:40
Darius Olaru, furios după arbitrajul din FCSB – Csikszereda 1-0: „Dacă așa se protejează, mi se pare incredibil”. Ce a zis Tănase de penalty-ul ratat Fanatik
FCSB a luat 3 puncte după un meci chinuit acasă cu Csikszereda. Jucătorii lui Elias Charalambous vor acum alte puncte din meciurile următoare cu Botoșani și Oțelul. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat.
23:30
Elias Charalambous, îngrijorat la FCSB – Csikszereda: „Periculos să joci în asemenea condiții”. Ce spune despre transferuri. Video Fanatik
FCSB a câștigat cu emoții meciul cu Csíkszereda, scor 1-0, în condiții dificile, și rămâne în lupta pentru play-off. Elias Charalambous a vorbit despre partida de pe Arena Națională.
23:20
Imagini copleșitoare de pe Toumba, la meciul lui Răzvan Lucescu. Omagiu pentru suporterii lui PAOK care și-au pierdut viața în România. Foto / Video Fanatik
Scene copleșitoare în timpul meciului PAOK - Panserraikos 4-1. Suporterii echipei lui Răzvan Lucescu au adus un omagiu celor 7 tineri decedați în accidentul din România.
23:20
Primul verdict al lui Gigi Becali după debutul lui Matei Popa la FCSB: „Mai avea un metru și o gafa”. Cine va apăra la următorul meci Fanatik
Gigi Becali a decis să folosească un portar U21 pentru a putea avea doar jucători de câmp experimentați. Care a fost părerea patronului FCSB despre debutul lui Matei Popa
23:20
Pontul zilei de luni, 2 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru FC Botoșani – Oțelul Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 2 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul FC Botoșani - Oțelul.
23:10
Gigi Becali s-a sfătuit cu Mirel Rădoi pentru ultimul transfer: „Mi-a spus că era pe lista lui!” Care sunt ultimele mutări pregătite: „L-am văzut de acum şase luni!” Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit după FCSB - Csikszereda 1-0 că s-a sfătuit şi cu Mirel Rădoi la transferul lui Joao Paulo. Patronul roş-albaştrilor a dat detalii despre ultimele două transferuri pregătite.
22:50
Gigi Becali, amenințare șocantă pentru Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0: „O să mai joace la anul! Să vezi ce o să mă distrez” Fanatik
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu Daniel Bîrligea și l-a amenințat pe atacant după FCSB - Csikszereda 1-0. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat latifundiarul din Pipera despre atacantul său.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 2 februarie 2026. Câștig de 621 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 2 februarie 2026, poate aduce un câștig de 621 lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din campionatele de top din Europa.
22:40
Gigi Becali l-a făcut praf și pulbere pe „centralul” Moldoveanu după FCSB – Csikszereda: „Un nenorocit! Facem cerere să-l scoatem din arbitraj” Fanatik
Gigi Becali a pus tunurile pe arbitraj după FCSB - Csikszereda. Patronul roș-albaștrilor a fost extrem de vehement la adresa manierei arbitrului Moldoveanu. Ce a declarat omul de afaceri
22:10
Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda. Scenă emoţionantă la finalul meciului Fanatik
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a titularizat pe Matei Popa, care a debutat în SuperLiga în meciul cu Csikszereda. Un prim meci reuşit pentru Donnarumma de FCSB, care a ţinut poarta intactă.
22:10
Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Farul – U Craiova și FCSB – Csikszereda Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după meciurile Farul - U Craiova și FCSB - Csikszereda
22:00
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!” Fanatik
Inter a luat toate cele 3 puncte din deplasarea cu Cremonese. Vezi pe Fanatik.ro cum a reacționat Cristi Chivu după victoria obținută de echipa sa în etapa 23 din Serie A.
21:40
Gol de PlayStation în Tottenham – Manchester City. Radu Drăgușin, martor la execuția care candidează la Premiul Puskas. Video Fanatik
Fază de senzație în Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin a marcat golul începutului de an. L-a învins pe Donnarumma cu un scorpion kick. Antrenorului nu i-a venit să creadă.
21:40
Joao Paulo, surprins în tribune la FCSB – Csikszereda! Lângă cine a stat noul jucător al campioanei României. Foto Fanatik
Joao Paulo, jucătorul transferat de FCSB în această iarnă, a fost surprins în tribune la meciul cu Csíkszereda, alături de oficialii clubului. Urmează anunțul oficial.
21:10
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile Fanatik
Românii care muncesc în mai multe domenii într-o țară importantă din Europa au pus bazele unei echipe de fotbal. Formația lor nu face doar simplu act de prezență, ci obține și rezultate remarcabile.
21:10
Juri Cisotti, două goluri în patru zile pentru FCSB! Italianul este pe val după ce a înscris cu Fenerbahce și Csikszereda Fanatik
Cisotti este de neoprit la FCSB! Italianul a marcat și cu Csikszereda Miercurea Ciuc după ce a făcut-o și în urmă cu patru zile contra lui Fenerbahce. Cum a înscris mijlocașul campioanei
21:10
Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de la FCSB un nou penalty după aproape 5 ani de la precedentul. Video Fanatik
Florin Tănase a ratat un nou penalty după ce s-a aflat față în față cu Eduard Pap. Vezi pe Fanatik.ro detalii despre faza petrecută în etapa 24 din SuperLiga și când s-a mai întâmplat acest scenariu.
20:50
Gigi Becali a ochit un jucător la U Cluj după 2-0 la Rapid. „E greu să-l iei acum”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a urmărit meciul Rapid - U Cluj 0-2 și a ochit un nou jucător. Pe cine a lăudat patronul FCSB-ului după victoria ardelenilor în Giulești.
Acum 6 ore
20:40
Andrei Vochin, contrariat de forma echipelor de titlu din SuperLiga după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Unde-i adevărul?” Fanatik
Andrei Vochin caută răspunsuri despre adevărata față a Universității Craiova. Oltenii au început 2026 cu prestații excelente, dar au capotat inexplicabil la Ovidiu, împotriva Farului. Dinamo și Rapid nu au convins nici ele.
20:40
Radu Drăgușin, „demolat” de fostul jucător al lui Manchester City după primul meci ca titular la Spurs în acest sezon. „Face doar pași în spate” Fanatik
Radu Drăgușin a fost aspru criticat în Anglia după primul meci ca titular la Tottenham în acest sezon. Fundașul român a greșit la ambele goluri marcate de Manchester City din prima repriză.
19:50
Cum au reacționat fanii lui Tottenham după prestația lui Radu Drăgușin din meciul cu City! Românul, val de critici: „Jucător groaznic!” / „Un clovn” Fanatik
Deși este primul meci al lui Radu Drăgușin ca titular în acest sezon, fanii lui Spurs și-au pierdut deja răbdarea. Ce au scris suporterii londonezi pe rețelele de socializare despre internaționalul român
19:50
Tudor Băluță a intrat în poartă la Farul – Universitatea Craiova 4-1. S-a pregătit minute în șir, dar a luat gol imediat de la Alibec! Reacția sinceră a olteanului Fanatik
Tudor Băluță a ajuns portar de nevoie în Farul – Universitatea Craiova 4-1. A „înghețat” în poartă și a primit gol de la Alibec. Ce a spus la final de meci, la flash-interviu.
19:50
Filipe Coelho anunţă o accidentre serioasă la Universitatea Craiova: „O să vedem cu departamentul medical cât lipseşte!” De ce au pierdut oltenii cu Farul Fanatik
Filipe Coelho a recunoscut superioritatea Farului în victoria obţinută de "marinari" cu 4-1. Antrenorul Universităţii Craiova a anunţat o accidentare serioasă în echipa olteană.
19:40
Planul lui Gigi Becali împotriva Universității Craiova a reușit. Denis Alibec, gol în poarta oltenilor în primul meci de la revenirea la Farul. „De aia am grăbit actele!” Fanatik
Denis Alibec a marcat în primul său meci de la revenirea la Farul Constanța. Planul lui Gigi Becali a funcționat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
19:30
Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova! Cât lipseşte ucraineanul. Foto Fanatik
Pavlo Isenko a fost eliminat în minutul 84 al meciului dintre Farul şi Universitatea Craiova. Portarul oltenilor a fost înlocuit de Tudor Băluţă, care a luat gol de la Denis Alibec.
19:10
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!” Fanatik
Un fotbalist de 38 de ani care evoluează în România a dezvăluit care este alimentul extrem de popular și consumat zilnic de români pe care l-a eliminat din mesele sale.
19:00
Internaționalul U21 al României face spectacol în Italia! Hat-trick spectaculos împotriva Milanului. Video Fanatik
Ioan Vermeșan, atacantul internațional U21 care evoluează pentru Hellas Verona, a înscris o triplă de excepție împotriva Milanului. Cum a reușit să marcheze tânărul fotbalist român
19:00
Radu Drăgușin, eroare la golul înscris de Cherki în Tottenham  – Manchester City. Fundașul român l-a exasperat pe antrenorul lui Spurs Fanatik
Radu Drăgușin a avut o seară dificilă în meciul Tottenham – Manchester City. Fundașul român a fost în prim-plan la deschiderea scorului. S-a apărat mult prea larg.
18:50
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el” Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre relația tensionată cu fostul antrenor de la echipa sa, Victor Pițurcă. Ce i-a reproșat tehnicianul când era în detenție.
Acum 8 ore
18:30
Gigi Becali a făcut toate calculele FCSB după victoriile lui U Cluj și UTA. Mesaj tare pentru Iftime. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali e optimist după rezultatele înregistrate în etapa a 24-a din SuperLiga. Latifundiarul din Pipera e convins că FCSB va prinde play-off-ul și i-a transmis un mesaj tare lui Valeriu Iftime
18:20
Mihai Toma a spus cum face față presiunii de la FCSB: „Mereu am fost așa”. Cine îl ajută pe tânărul fotbalist, de fapt Fanatik
Mihai Toma este tânărul jucător cu minute tot mai multe la FCSB. Fotbalistul U21 a vorbit despre presiunea pe care o resimte și a dezvăluit cine îl ajută să facă față, de fapt.
18:00
Universitatea Craiova, executată de foștii ei jucători cu Farul. Ișfan și Vînă au marcat după gafele comise de Romanchuk și Cicâldău. Video Fanatik
Universitatea Craiova a avut un start de coșmar în duelul cu Farul Constanța, fiind condusă încă din primele minute după o eroare uriașă a lui Romanchuk.
17:40
Horia Ivanovici, show după Rapid – U Cluj 0-2 | Fanatik SuperLiga Fanatik
17:40
Andrei Rațiu l-a scos din sărite pe Vinicius! Ce s-a întâmplat prelungirile meciului Real Madrid – Rayo Vallecano. Fanii de pe „Bernabeu” au explodat! Fanatik
Moment tensionat pe „Bernabéu”: Andrei Rațiu a acuzat crampe în meciul Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Vinicius a reacționat nervos. Suporterii l-au taxat pe fotbalistul român.
17:10
Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui Meme”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a lămurit situaţia lui Dennis Politic la FCSB. Atacantul va fi cedat în această perioadă de mercato în Grecia, la Panaitolikos, până în vară.
16:50
Andrei Rațiu, ratare monumentală în Real Madrid – Rayo! Courtois i-a refuzat golul. Video Fanatik
Andrei Rațiu a fost pe punctul de a marca în poarta lui Real Madrid. Thibaut Courtois a avut un reflex uluitor și s-a opus șutului trimis de fundașul român.
Acum 12 ore
16:40
Locul de cinste unde Daniel Pancu îl „bate” pe Mircea Lucescu. Care este explicația Fanatik
Într-un mare oraș al lumii, găsim locul în care Daniel Pancu ocupă un loc de cinste. Tot aici, prezența lui Mircea Lucescu este puțin mai izolată. Explicația situației.
16:40
Care este clubul cu cele mai mari venituri din lume și campionatul care produce cei mai mulți bani. Bogdan Baratky, analiză privind rapoartele UEFA în comparație cu SuperLiga Fanatik
Bogdan Baratky a făcut o analiză amplă în FANATIK despre banii pe care îi încasează marile cluburi din Europa de la UEFA, dar și despre celelalte surse de venit care completează bugetul
16:30
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Cristi Chivu caută a patra victorie consecutivă în campionat Fanatik
Pentru Inter urmează meciul din deplasare cu Cremonese! Pe FANATIK găsiți toate informațiile despre jocul pe care echipa antrenată de Cristi Chivu îl are în Serie A.
16:10
„Penalty. N-am niciun dubiu!”. Viciere de rezultat în FC Argeș – UTA 0-1?! Exclusiv Fanatik
Cristi Balaj susţine că la meciul FC Argeş - UTA Arad a fost o viciere de rezultat. Andrei Chivulete nu a văzut un penalty clar pentru gazde.
15:40
„Mai iau doi jucători”. Patronul FCSB e pregătit să dea lovitura pe finalul perioadei de transferuri. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali, mai hotărât ca niciodată să întărească echipa. Patronul FCSB-ului a anunțat noi transferuri pe finalul perioadei de mercato din această iarnă. Pe cine aduce, de fapt.
15:20
Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre decizia controversată a arbitrului la Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv Fanatik
Victor Angelescu a comentat franc faza din minutul 84 de la Rapid - Universitatea Cluj 0-2. Acționarul minoritar al giuleștenilor nu e de acord cu faptul că Florin Andrei a dictat penalty pentru oaspeți
14:50
Dosarul de securitate al celebrului Ștefan Kovacs l-a surprins pe Mitică Dragomir. „A făcut rău cuiva?” Fanatik
Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Ștefan Kovacs, după ce a ieșit la suprafață faptul că fostul mare antrenor român are un dosar de rețea în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
14:30
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv Fanatik
După Joao Paulo, pe radarul FCSB a intrat un nou jucător din SuperLiga. Este vorba de mijlocaşul ofensiv de la Csikszereda, Anderson Ceara, care a marcat patru goluri şi a dat patru pase decisive.
14:10
Un membru AUR exclus acuză partidul condus de George Simion că l-a lăsat fără venituri. Ce daune morale a cerut pentru abuzurile suferite Fanatik
Viorel Cioclu a fost exclus din AUR după ce nu a fost validat de către conducerea centrală a partidului pentru mandatul de consilier local. El a dat în judecată partidul condus de George Simion.
13:50
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Csikszereda. „Eu nu mă răzgândesc. Vreau event!”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a anunţat echipa de start în meciul FCSB - Csikszereda. Patronul nu s-a răzgândit şi în poartă va începe cu Matei Popa, un tânăr de 18 ani.
13:30
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre transferul lui Joao Paulo la FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce salariu va avea mijlocașul la campioana României
13:10
Valeriu Iftime, mesaj războinic pentru Gigi Becali: „Mă distrez cu FCSB!” Fanatik
Valeriu Iftime a lansat un mesaj războinic către Gigi Becali. Ce a declarat patronul de la FC Botoșani despre partida cu FCSB din etapa 25 din SuperLiga României.
12:40
Victor Angelescu, prima reacție după Rapid – U Cluj 0-2: „A fost un meci ciudat”. Ce spune despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila. Exclusiv Fanatik
Victor Angelescu a reacţionat după înfrângerea Rapidului cu U Cluj. Preşedintele a dezvăluit că urmează să aibă o discuţie cu Gâlcă şi a vorbit despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila.
