Pe Profit Insider: Operațiune la AROBS

15:00

Cine a folosit telefoane Nokia în anii 2000 își amintește cu siguranță de apariția sistemului de navigație Nokia Maps și, mai târziu, Ovi Maps. Chiar dacă s-a retras de pe piață, Nokia a continuat să investească în acest software, care până la urmă a fost vândut și azi este unul dintre cele mai avansate din lume.