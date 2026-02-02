Opinii: Întuneric în Era Electricității?
Profit.ro, 2 februarie 2026 07:50
Securitatea energetică definește tot mai pregnant suveranitatea statelor, iar prețurile la energie influențează inflația și competitivitatea economiei europene.
Acum 10 minute
08:00
GRAFICE Interconectarea energetică România-Moldova-Ucraina a fost restabilită complet, după avaria gravă de sâmbătă. Exportăm iar peste Prut la peste 1.000 MW # Profit.ro
Interconectarea energetică dintre România, Republica Moldova și Ucraina a fost restabilită complet în cursul zilei de duminică, după avaria gravă de sâmbătă, iar de aseară, România exportă din nou masiv peste Prut, la puterea de peste 1.000 MW, o bună parte din această electricitate ajungând în Ucraina, al cărei sistem energetic este în continuare afectat dramatic de valurile de atacuri cu rachete și drone ale Rusiei, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute.
Acum 30 minute
07:50
07:40
DOCUMENT Poliția Română cumpără medii de stocare. O companie din Cluj, furnizor principal # Profit.ro
PCZONE Online Distribuție, Union Co și Dendrio Innovations vor furniza Poliției Române echipamente IT&C (hard disk-uri externe și interne) pentru funcționarea neîntreruptă și în condiții optime a sistemului SIC WAN al instituției, în scopul asigurării suportului logistic necesar desfășurării activităților lucrătorilor.
Acum o oră
07:30
VIDEO Aplicație AI pentru gestionarea veniturilor. Andrei Căpriță, fondator Voice Budgeting: Lansarea publică va avea loc într-o lună, vrem să integrăm soluția cu băncile - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Voice Budgeting este un start-up românesc aflat în fază incipientă, care dezvoltă o aplicație de gestionare a veniturilor bazată pe inteligență artificială și interacțiune vocală. Produsul permite utilizatorilor să își analizeze cheltuielile trecute și să își construiască bugete viitoare printr-o interfață de tip chat. Startup-ul pregătește lansarea publică și integrarea cu băncile, iar finanțarea de până acum a fost realizată exclusiv din resurse proprii.
07:30
Compania proprietară a platformei Polymarket a contestat în instanță decizia din toamna trecută a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) de a include platforma pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, relevă date analizate de Profit.ro.
07:20
Business ploieștean înființat de Rockefeller în 1904 are plan de reorganizare confirmat. Vânzări de active neeesențiale, dar și ″vânătoare″ de investitori # Profit.ro
Planul de reorganizare a producătorului de echipamente și utilaje petroliere Uztel Ploiești, aflat în insolvență de aproape 3 ani, a fost confirmat de instanța de judecată.
07:10
FOTO Moment istoric: VW vrea să-i bată pe chinezi cu propriile arme. A început producția de serie a primei platforme China Electronic Architecture # Profit.ro
Prima structură electronică dezvoltată de Volkswagen Group în China a intrat în producție pe primul model electric care va utiliza această arhitectură. Este un moment istoric pentru compania germană, care încearcă să întoarcă tendințele de scădere ale vânzărilor tuturor mărcilor grupului pe piața din China.
Acum 2 ore
07:00
Rețeaua de cafenele 5 to go continuă extinderea internațională.
06:10
Operațiune la AROBS. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:30
Din fiecare 100 de lei cheltuiți de Guvern, 18 lei au fost luați pe datorie anul trecut. Situația s-a îmbunătățit ușor, dar 2025 este unul dintre cei mai dezechilibrați ani din ultimele două decenii # Profit.ro
Finanțele statului au înregistrat o ușoară revenire anul trecut, după creșterile de taxe și unele reduceri de cheltuieli, dar, din cauza deficitului bugetar încă foarte ridicat, din fiecare 100 de lei cheltuiți, Guvernul a fost nevoit să ia 18 lei cu împrumut, doar 82 de lei fiind asigurați din taxe, impozite și alte surse de venit, relevă analiza Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Investiție în România - Familia Gallés, printre cele mai bogate din Spania, planifică extinderea fabricii de panificație # Profit.ro
Familia catalană Gallés, aflată în topul bogaților Spaniei, planifică extinderea capacității de producție a fabricii sale de panificație din nordul Bucureștiului, în urma unei investiții estimate la 1,1 milioane euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Compania unui ex-președinte VfB Stuttgart intră în România: Pilon strategic, nu expansiune pe termen scurt CONFIRMARE # Profit.ro
Compania germană Intesia, specializată în servicii de facility management, înființată și condusă de un fost președinte al clubului de fotbal VfB Stuttgart, confirmă și detaliază, pentru Profit.ro, planurile pentru România.
Acum 12 ore
20:40
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiție de matematică în Thailanda # Profit.ro
Elevul care a obținut anul trecut două medalii de aur la competiții internaționale de matematică, Eduard Florin Ștefan, de la Școala Gimnazială 'Nicolae Titulescu' din Caracal, a avut o nouă reușită în Thailanda, unde duminică a urcat pe podiumul International Math Challenge 2026 în calitate de câștigător al unei medalii de aur la runda globală a concursului.
20:10
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depășește 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.
19:30
Președintele american, Donald Trump, spune că SUA ar putea „ajunge la un acord” în privința Cubei.
19:10
Bolnavii se cancer cer intervenția Avocatului Poporului în legătură cu neplata primei zile de concediu medical decisă de guvernanți # Profit.ro
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalității și dreptul la ocrotirea sănătății și penalizează financiar pacienții care merg recurent la spital pentru terapii.
Acum 24 ore
18:50
Grupul austriac de retail Spar confirmă că a decis să renunțe total la divizia de retail sportiv Hervis, după mai bine de 50 de ani.
18:40
Revoltă printre angajații celui mai mare lanț de supermarketuri din Polonia: Vor urgent salarii mărite plus alte beneficii # Profit.ro
Angajații celui mai mare lanț de supermarketuri din Polonia, brandul Biedronka, operat de grupul portughez Jerónimo Martins, retailer cu afaceri anuale de peste 30 de miliarde de euro, solicită o creștere lunară brută de 1.000 PLN (circa 230 euro) a salariului de bază, începând cu luna februarie.
18:30
Zelenski: Noi discuții trilaterale pentru pace, cu Rusia și SUA, vor avea loc pe 4–5 februarie, la Abu Dhabi # Profit.ro
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina și Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
18:30
Facilitate pentru venituri din drepturi de autor, meditații, activități independente: Amânare la utilizarea e-Factură # Profit.ro
Persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura.
18:10
Reacția ministrului de interne la propunerea lui Raed Arafat de restricționare a accesului minorilor la conținut online. „Nu sunt pentru interdicții“ # Profit.ro
Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu îl contrazice pe secretarul de stat în MAI Raed Arafat, care a susținut că este momentul pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale, după modelul altor state, ministrul susținând că problema nu este existența platformelor online, ci modul în care sunt folosite.
17:30
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21%, în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 599,7 milioane de lei, de la 859,3 milioane de lei, în noiembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF).
17:10
Reacția patronatului la declarația ministrului economiei privind evaziunea fiscală din turism # Profit.ro
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazioniști fiscali și solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău. FPTR precizează că nu reprezintă infractori și nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracțional. Potrivit federației, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.
16:40
Un centru comercial din Shanghai (China) a deschis un automat care cumpără aur.
16:30
An decisiv pentru finalizarea proiectelor PNRR. România se concentrează pe lucrările ce pot fi gata până în august # Profit.ro
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar Romania se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
15:50
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, anunță oferta de preț valabilă din această lună.
15:50
VIDEO Planșeul Unirii - Erbașu ar putea accelera ritmul de reabilitare, însă depinde de alocările de la buget # Profit.ro
Asocierea de firme care realizează lucrările de reabilitare la planșeul Unirii, din Capitală și care are ca termen de finalizare sfârșitul anului viitor, anunță că ar putea accelera ritmul de lucru.
15:40
Șeful Nvidia, Jensen Huang, a confirmat, sâmbătă, că urmează o investiție „colosală” în OpenAI și a respins informațiile potrivit cărora ar exista îndoieli la nivel intern cu privire la apropierea de acest lider al AI generative.
15:40
FOTO&VIDEO O comună nu vrea metrou. Extinderea liniei corporatiștilor întâmpină rezistență. "Uneori este mai greu pentru unii oameni să înțeleagă, dar cu diplomație vom rezolva.” # Profit.ro
Lucrările de extindere la Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera, pe tronsonul Pipera-Petricani, așteaptă avizul comunei Berceni, unde există o rezistență, spune primarul Sectorului 4 al capitalei, Daniel Băluță.
15:00
FOTO Celebra navigație Nokia Maps trăiește: a fost cumpărată și echipează cele mai sofisticate mașini din lume # Profit.ro
Cine a folosit telefoane Nokia în anii 2000 își amintește cu siguranță de apariția sistemului de navigație Nokia Maps și, mai târziu, Ovi Maps. Chiar dacă s-a retras de pe piață, Nokia a continuat să investească în acest software, care până la urmă a fost vândut și azi este unul dintre cele mai avansate din lume.
14:30
Trump: Investițiile Chinei și Indiei în petrolul Venezuelei sunt binevenite; India va putea cumpăra petrol din Venezuela în loc de cel iranian # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la bordul aeronavei Air Force One, că Statele Unite sunt favorabile investițiilor Chinei și Indiei în industria petrolieră a Venezuelei, transmite Bloomberg.
14:10
Proiect de lege care interzice accesul copiilor la rețelele sociale în cea mai mare piață pentru Meta și YouTube # Profit.ro
Un aliat al prim-ministrului indian Narendra Modi a depus un proiect de lege pentru a interzice accesul copiilor la rețelele sociale, în condițiile în care cea mai mare piață din lume pentru platforme precum Meta și YouTube intră într-o dezbatere globală privind impactul rețelelor asupra sănătății și siguranței tinerilor, transmite Reuters.
13:40
2 euro pentru a-ți pune o dorință. Taxă pentru unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume # Profit.ro
La Roma, unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri suferă o schimbare radicală.
13:30
Aproape jumătate din potențiali pacienți sunt pierduți de clinicile medicale din România la primul apel telefonic. Prețul nu este principalul motiv pentru care pacienții renunță la o programare - Studiu # Profit.ro
4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de către clinicile medicale din România la primul apel telefonic, în schimb 83,77% din pacienții care resimt empatie la primul apel finalizează convorbirea cu o programare.
13:20
13:10
Președintele american, Donald Trump, vrea să ridice un Arc de Triumf în Washington.
13:00
VIDEO Start la o nouă linie de metrou, cu o premieră. Începe proiectarea pe tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, cu Erbașu. Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # Profit.ro
Începe proiectarea tuturor celor 14 noi stații de metrou care vor fi construite în cadrul proiectului de extindere a Magistralei M4, pe tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, anunță autoritățile.
12:50
Efectul planului britanic de acces extins la piața chineză: păpușile Labubu își deschid sediu european în Londra # Profit.ro
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuși Labubu, a ales Londra ca sediu regional în Europa.
12:50
Facturile la gaze pe luna abia încheiată, ianuarie 2026, vor fi cu până la 30% mai mari, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
12:40
Avaria energetică majoră triplă pe linia de interconexiune Ucraina-Moldova-România, primele explicații de la Kiev # Profit.ro
Funcționarea sistemelor energetice naționale ale Republicii Moldova și Ucrainei a fost restabilită complet în cursul zilei de ieri, după avaria majoră din dimineața de sâmbătă, survenită în jurul orei 10:42.
12:30
12:00
Compania spațială a lui Elon Musk a cerut Comisiei Federale pentru Comunicații din Statele Unite aprobarea trimiterii în spațiu a nu mai puțin de un milion de sateliți alimentați cu energie solară, care să joace rolul centrelor de date.
11:40
Criticată adesea că nu plătește suficient artiștii pentru muzica pe care o oferă în cadrul propriei platforme, compania suedeză Spotify anunță că, anul trecut, a plătit industriei muzicale peste 11 miliarde de dolari.
11:10
Răspunsul SUA va fi „considerabil” în cazul unui acord comercial între Canada și China, afirmă Trump # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un acord comercial între Canada și China va fi „considerabil”, informează Reuters.
10:30
Apartament vândut cu peste 6.000 de euro/mp lângă kilometrul 0. Familia Arora, acționară a grupului de francize de modă Peeraj, a dat lovitura cu primul său proiect imobiliar # Profit.ro
Brokerul imobiliar Sterling Advisors Romania a anunțat recent vânzarea unui apartamente cu 3 camere la un preț uriaș de 6.000 de euro/metru pătrat util în complexul rezidențial boutique Centralis Apartments, dezvoltat de familia Arora, acționară a Peeraj – unul dintre cele mai importante grupuri de francize de modă din România, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
10:20
10:10
Un cont TikTok poate fi accesat din mai multe locuri fără să primești imediat un semnal evident.
09:50
Netflix mizează pe iubire în luna februarie și pune în fruntea listei de noutăți cel de-al patrulea sezon al serialului Bridgerton.
09:10
Vinul zilei: un Shiraz formidabil, zvelt și grandios, cotat cu 96 puncte Robert Parker și 96 puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea de duminica, Torbreck The Gask 2021, este un vin roșu sec, complex și profund, care redefinește standardele pentru soiul Shiraz
