Numărul doi al celui mai mare cartel de droguri din Columbia a murit într-un mod bizar. ”Gonzalito” conducea mii de luptători
StirileProtv.ro, 2 februarie 2026 07:50
Numărul doi al cartelului Clan del Golfo, cel mai important din traficul de droguri din Columbia, s-a înecat după naufragiul ambarcaţiunii sale, a confirmat duminică pentru AFP guvernul de la Bogota.
• • •
Acum 10 minute
08:00
Vremea azi, 2 februarie 2026. O zi foarte rece în sudul și în estul României. Se vor înregistra și minus 15 grade # StirileProtv.ro
Luni o să fie foarte frig în sudul și în estul României, iar în nordul Moldovei gerul o să dureze toată ziua.
Acum 30 minute
07:50
07:50
Billie Eilish, mesaj dur împotriva ICE pe scena premiilor Grammy: „Nimeni nu este ilegal pe un pământ furat” # StirileProtv.ro
Billie Eilish s-a alăturat lui Bad Bunny şi a criticat ICE în discursul său de acceptare a premiului Grammy pentru Piesa anului cu „Wildflower”.
07:50
Tot mai mulți români își caută al doilea job: costul vieții împinge mii de oameni spre muncă suplimentară # StirileProtv.ro
Presați de costurile de trai crescute, tot mai mulți români își caută un al doilea loc de muncă pentru a completa veniturile.
07:40
Infotrafic. Cum se circulă pe autostrăzile și drumurile din țară, după venirea noului val de ninsori # StirileProtv.ro
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire.
07:40
Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii # StirileProtv.ro
Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seară la Los Angeles, a fost marcată de recorduri istorice și mesaje puternice, Bad Bunny și Kendrick Lamar fiind marii câștigători ai galei.
Acum o oră
07:30
Trump spune că poate salva ONU „cu un telefon”: „Sun aceste țări și trimit cecurile în câteva minute” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pericol de colaps financiar, el lăudându-se cu abilitatea sa de a convinge membrii să achite cotizaţiile restante, relatează Politico.
07:20
Senatul și Camera Deputaților încep prima sesiune parlamentară a anului. Care sunt cele mai importante legi în așteptare # StirileProtv.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului.
Acum 12 ore
21:30
Horoscop 2 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să ne dăm peste cap să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus pentru ziua de azi – sunt lucruri la care lucrăm de multă vreme.
21:30
Chivu, de neoprit în Italia. A zecea victorie în ultimele 11 meciuri, după succesul cu Cremonese, 2-0 # StirileProtv.ro
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, cu scorul de 2-0, formația Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A.
21:20
Șefii de Stat Major din SUA și Israel, întâlnire în spatele ușilor închise despre Iran. Pentagonul nu oferă detalii # StirileProtv.ro
Generalii american şi israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, într-un context de puternice tensiuni cu Iranul, au afirmat duminică pentru Reuters doi oficiali americani, sub acoperirea anonimatului.
21:00
Somnul deficitar crește riscul de boli de inimă. Ce arată un nou studiu și ce pot face cei care se culcă târziu # StirileProtv.ro
Persoanele care preferă să stea treze până târziu ar trebui să acorde o atenție specială sănătății inimii.
20:40
Un boxer și-a pierdut peruca în timpul meciului câștigat la Madison Square Garden. A dat vina pe mama sa | VIDEO # StirileProtv.ro
Jarrell Miller, greul american, și-a câștigat meciul de la Madison Square Garden, dar a trebuit să suporte rușinea de a-și pierde peruca în toiul luptei.
20:10
Orașul italian unde iarna se trăiește altfel. De ce februarie este luna ideală pentru un city break # StirileProtv.ro
Orașul elegant de la poalele Alpilor italieni prinde viață în plină iarnă, printr-o succesiune de festivaluri, ritualuri gastronomice și tradiții vechi de secole, care oferă vizitatorilor o experiență autentică.
20:00
Cu terapeutul la școală. Parlamentarii vor examene anuale și un master obligatoriu pentru psihologi și psihoterapeuți # StirileProtv.ro
Parlamentarii vor să modifice legea care stabilește cine și în ce condiții poate deveni psiholog sau psihoterapeut.
20:00
Justiția SUA refuză noi anchete în cazul Epstein, deși milioane de documente compromițătoare au fost făcute publice # StirileProtv.ro
Departamentul american al Justiţiei a anunţat că nu va deschide noi proceduri în cazul Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare care afectează imaginea unor personalităţi din SUA şi din alte ţări.
19:50
Noi detalii în cazul rămășițelor umane descoperite lângă o locuință din Slobozia. Ce au dezvăluit polițiștii # StirileProtv.ro
Este în plină desfășurare ancheta din Ialomița, după descoperirea mai multor rămășițe umane pe un câmp de la marginea orașului Slobozia.
19:40
Carnavalul de la Veneția a început cu parada bărcilor pe Canal Grande și costume spectaculoase. FOTO # StirileProtv.ro
Tradiționala paradă a bărcilor a marcat oficial începutul Carnavalului de la Veneția. Deși mulți localnici și turiști costumați special pentru această sărbătoare au furat startul încă de sâmbătă în Piața San Marco.
19:40
Un grup de 21 de prieteni a câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la EuroMillions. Fiecare a plătit 5 euro # StirileProtv.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien.
19:40
Violențe extreme la Torino. Un polițist a fost încercuit și bătut cu ciocanul de protestari # StirileProtv.ro
Sâmbătă noapte au izbucnit ciocniri violente la Torino, în Italia, după o demonstrație împotriva închiderii unui centru cultural folosit ca scenă pentru stânga politică de 30 de ani.
19:30
Maiestuoșii dăunători. Oamenii din Argeș se plâng că zimbrii le mănâncă fânul din curte # StirileProtv.ro
Aduși în munții noștri după 200 de ani de absență, zimbrii s-au acomodat, dar în unele zone câțiva chiar au început să facă necazuri. Oamenii dintr-un sat din Argeș se plâng că le mănânca nutrețul și le distrug livezile.
19:30
Părinții care au copii mici caută uneori alternative la localurile clasice, unde cei mici riscă să deranjeze ceilalți clienți. Așa au apărut localurile denumite "play cafe" sau cafenele cu spațiu de joacă.
19:30
Top 10 orașe europene pentru vacanțe relaxante. Destinații perfecte pentru plimbări și experiențe autentice # StirileProtv.ro
Când ești în vacanță, unul dintre cele mai plăcute lucruri este să te plimbi pur și simplu și să explorezi orașul.
19:20
Universitățile de stat majorează taxele pentru studenți. Unele au ales creșteri care depășesc 2.500 de lei anual # StirileProtv.ro
Unele universități de stat din țară le vor cere mai mulți bani studenților admiși pe locurile cu taxă. Dacă unele cresc tariful cu 500 de lei pe an, la altele majorarea depășește 2.500 de lei.
19:20
Banii nu aduc fericirea, dar grija lor îmbolnăvește. Medicii avertizează: Stresul financiar ucide # StirileProtv.ro
Stresul financiar poate contribui la anumite boli cardiovasculare, arată studii recente. Mai precis, îngrijorările legate de bani și hrană pot îmbătrâni inima chiar mai repede decât factorii clasici de risc.
19:20
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea # StirileProtv.ro
Un val de ger a cuprins nord-estul țării și se va extinde, până marți, la aproape trei sferturi din teritoriu.
19:20
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție # StirileProtv.ro
De duminică, a intrat în vigoare decizia Guvernului ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.
19:20
Cel puţin 12 morţi într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # StirileProtv.ro
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puţin 12 răniţi şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale.
19:10
Seismologii au revizuit atât intensitatea cutremurului produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, cât şi adâncimea la care acesta s-a produs.
Acum 24 ore
18:40
Eduard, geniul matematic din Caracal: 2 medalii de aur, 2 ani la rând în concurs global, locul 1 la Olimpiada Internațională # StirileProtv.ro
Eduard Florin Ștefan, un elev de clasa a V-a din Caracal, a câștigat pentru al doilea an consecutiv câte 2 medalii de aur la un concurs internațional de matematică din Thailanda. Anul trecut, Eduard a câștigat primul loc și la Olimpiada Internațională.
17:50
Un român fără bilet a amenințat controlorul cu un cuțit într-un tren din Austria, iar prietenul său a devenit agresiv # StirileProtv.ro
În loc să prezinte un bilet valabil, un bărbat român în vârstă de 55 de ani i-a arătat controlorului de tren un cuțit de buzunar nefolosit, într-un tren din Austria.
17:40
Șaisprezece persoane și-au pierdut viața, iar 30 au fost rănite în două accidente rutiere în Turcia # StirileProtv.ro
Șaisprezece persoane și-au pierdut viața, iar 30 au fost rănite în două accidente rutiere produse duminică în Turcia, transmit AFP, dpa și Xinhua, citând autoritățile și media locale.
17:30
Statele Unite au aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.
17:20
Ce a decis o federație din Italia după ce un copil a fost dat jos din autobuz. „Cel mai frumos cadou pe care i-l puteau face” # StirileProtv.ro
După ce a emoționat Italia și lumea întreagă prin nefericita sa poveste, micuțul Riccardo va trăi în sfârșit un vis: va participa vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
17:10
Papa Leon îndeamnă liderii lumii să lanseze iniţiative de pace în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina # StirileProtv.ro
Papa Leon a îndemnat duminică liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina pentru promovarea păcii.
17:00
Ghidul suprem iranian, despre protestele din ianuarie: A fost o adevărată lovitură de stat. Această tentativă a eşuat # StirileProtv.ro
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a asemuit duminică manifestaţiile antiguvernamentale din ianuarie, soldate cu mai multe mii de morţi, cu o ”adevărată lovitură de stat”, transmite AFP.
16:50
”Trebuie să eradicăm acești șobolani mari”. Mesaj ireal al Armatei chineze după înlăturarea celui mai înalt general al țării # StirileProtv.ro
Armata chineză a transmis că ”șobolanii mari” care erodează bugetul militar al țării trebuie eradicați, după punerea sub acuzare pentru corupție a generalului Zhang Youxia, cel mai înalt ofițer al țării, al doilea cel mai mare comandant după Xi Jinping.
16:50
Medvedev: Trump este un lider eficient care caută pacea, dar Rusia ”nu a găsit” submarinele nucleare despre care a vorbit # StirileProtv.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este „un lider eficient” și că urmărește cu adevărat pacea.
16:40
Elevul din Argeş care a lovit doi muncitori, plasat sub control judiciar pentru lovire sau alte violenţe # StirileProtv.ro
Elevul de la un liceu din Pitești care, săptămâna aceasta, a agresat doi muncitori în incinta unității de învățământ a fost plasat sub control judiciar.
16:30
IPJ Ialomiţa: Părţile de cadavru descoperite în Slobozia aparţin unei femei de 75 de ani # StirileProtv.ro
Părțile de cadavru descoperite de polițiști în extravilanul municipiului Slobozia aparțin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate.
16:20
Bilanțul incendiului izbucnit de Anul Nou în Elveția ajunge la 41 de morți. 116 persoane sunt rănite # StirileProtv.ro
Un tânăr elvețian de 18 ani a murit sâmbătă, devenind a 41-a victimă a incendiului izbucnit de Anul Nou într-un bar din Crans-Montana, anunță autoritățile.
16:10
Un pensionar din Austria, ținta unei fraude cu inteligență artificială. Un individ s-a dat drept fiul său și i-a cerut bani # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Villach a fost victima unei fraude presupus susținute de inteligența artificială, sâmbătă.
15:50
Carlos Alcaraz, după finala de la Australian Open: „Vreau să vorbesc despre Novak – cu siguranţă merită ovaţii” # StirileProtv.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz i-a adus un omagiu lui Novak Djokovici, despre care a spus că este o sursă de inspiraţie, după finala de la Australian Open, competiţie pe care a câştigat-o pentru prima oară.
15:50
”Corupție și cleptocrație” în Kazahstan. Compania-mamă a Rompetrol, implicată într-un scandal de 4 miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Kazmunaygas, compania-mamă a Rompetrol din România, este implicată într-un uriaș scandal de corupție în Kazahstan, unde guvernul o acuză că a beneficiat de plăți ilegale de 4 miliarde de dolari, alături de Shell, Eni, Chevron și Lukoil.
15:50
Chinezii iau cu asalt automatele care le schimbă bijuteriile în bani, pe fondul cotaţiilor record la aur # StirileProtv.ro
Într-un mall din Shanghai, oamenii se îngrămădesc la un automat care cumpără aur. Cu prețul metalului în creștere rapidă, chinezii vând bijuterii de familie pentru profit.
15:30
Acesta este cel mai bun moment pentru a începe să monitorizezi și să rezervi călătoriile pentru vacanța de primăvară și escapadele din 2026.
15:30
Cum elimini mirosul de umezeală din baie în mod natural, fără soluții chimice. Soluțiile naturale care chiar funcționează # StirileProtv.ro
Mirosul de umezeală din baie este una dintre cele mai neplăcute probleme din locuință. Apare discret, dar persistă și dă senzația de spațiu murdar, chiar dacă baia este curată.
15:30
Cum scapi de mirosul de ceapă și usturoi de pe mâini în doar 30 de secunde. Trucul rapid care elimină mirosul neplăcut # StirileProtv.ro
Mirosul de ceapă și usturoi rămâne pe mâini chiar și după spălări repetate cu săpun. Este persistent, deranjant și apare din cauza compușilor care se fixează în piele.
15:30
Garderoba capsulă – ce este și de ce este utilă. Cum să ai un stil minimalist, eficient și mereu la modă # StirileProtv.ro
Dulapurile noastre par mereu pline de haine pe care nu le purtăm. Conceptul de garderobă capsulă vine ca o soluție practică și elegantă.
15:30
Doi antreprenori chinezi intră direct în topul celor mai mari proprietari din România. Proiect major lângă București # StirileProtv.ro
Doi antreprenori chinezi se află aproape de finalizarea unui parc logistic de 320.000 de metri pătrați în Afumați, moment în care vor intra direct în topul celor mai mari proprietari de spații de depozitare din România.
