Calendar Evaluare Naţională 2026. Când sunt programate examenele
ObservatorNews, 2 februarie 2026 07:50
Unul dintre cele mai importante momente din viaţa unui adolescent este susţinerea examenului de Evaluare Naţională, acţiune care îi poate asigura accederea la un liceu de top şi un parcurs corespunzător în viaţă.
Acum 10 minute
08:00
Mii de polonezi divorţaţi descoperă că sunt în continuare căsătoriţi, în contextul haosului judiciar din ţară # ObservatorNews
Mii de polonezi care credeau că sunt divorţaţi de mult timp descoperă o posibilitate tulburătoare: s-ar putea să fie în continuare căsătoriţi din punct de vedere legal. Confuzia este un rezultat neaşteptat al luptei de ani de zile din Polonia împotriva politizării sistemului judiciar, care se extinde şi în viaţa de zi cu zi, în timp ce guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk încearcă să anuleze reformele sistemului juridic impuse de predecesorii săi naţionalişti.
Acum 30 minute
07:50
07:40
Primarul Sectorului 1 acuză operatorul de deszăpezire: "Nu îşi respectă obligaţiile contractuale" # ObservatorNews
George Tuță, primarul Sectorului 1, avertizează că multe străzi principale și secundare din București rămân acoperite de zăpadă, chiar după peste 9 ore de intervenție, din cauza lipsei utilajelor și a neîndeplinirii obligațiilor de către operatorul de deszăpezire.
Acum o oră
07:30
Daniel Băluţă susţine că a fost otrăvit cu arsenic: "M-am simțit foarte rău o perioadă lungă de timp" # ObservatorNews
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seară că se simte „mai bine”, după ce la începutul lunii ianuarie a spus că a fost otrăvit cu arsenic.
07:20
Donald Trump şi-a anunţat duminică intenţia de a închide Kennedy Center, emblematica sală de spectacole din Washington asupra căreia preşedintele american şi-a impus controlul de la revenirea la putere şi pe care acum intenţionează să o renoveze, relatează AFP.
Acum 2 ore
07:00
Steven Spielberg devine al 22-lea artist din istorie care intră în clubul select EGOT # ObservatorNews
Steven Spielberg a câştigat primul său premiu Grammy, devenind astfel al 22-lea artist din istorie care devine EGOT - artist care are în palmares un premiu Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.
07:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 2 februarie 2026.
06:50
Trump spune că ar putea rezolva problema financiară a ONU cu un telefon: "Ar trimite cecuri în câteva minute" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pericol de colaps financiar, el lăudându-se cu abilitatea sa de a convinge membrii să achite cotizaţiile restante.
06:50
Un oficial german propune o oră de muncă în plus pe săptămână: "Nu e o cerinţă exagerată" # ObservatorNews
Premierul Bavariei, Markus Soder, consideră că munca suplimentară ar fi o soluție la problemele economice ale Germaniei.
06:50
Care sunt preţurile la carburanţi pe 2 februarie. Preţul la motorină a crescut cu 6 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 2 februarie 2026, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.
Acum 12 ore
21:50
"Mulțumesc tuturor și scuzați-mă!" Şi-a organizat propria înmormântare, după care s-a sinucis # ObservatorNews
Caz tulburător în Italia. Un bărbat de 62 de ani s-a prefăcut că organizează înmormântarea unei mătuşi, însă în realitatea erau propriile sale funerarii, după care a decis să îşi pună capăt zilelor.
21:40
Cozi la automatele care cumpără aur. De ce se grăbesc chinezii să-și vândă bijuteriile de familie # ObservatorNews
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie.
20:40
România accelerează cu toată viteza! Convoiul ţării noastre a pornit astăzi în cursa spre Raliul Monte-Carlo, una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase competiţii din lume. Avem 5 echipaje în concurs. Piloţii şi-au turat motoarele cu puţin timp în urmă şi au pornit spre Valence.
20:30
Ce a decis PSD la Vila Lac. Grindeanu: România nu îşi mai permite tot felul de experimente financiare # ObservatorNews
PSD a decis duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile, în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții.
20:20
Pinsa, alternativa la pizza: care sunt diferențele și de ce prima devine tot mai populară # ObservatorNews
Pizza sau pinsa? Două preparate și un munte de dileme. Deși la prima vedere par aproape identice, diferențele sunt clare. În timp ce pizza rămâne clasicul de necontestat, pinsa câștigă tot mai mulți adepți curioși, dornici să descopere diferențele subtile dintre cele două.
20:10
Fast la Carnavalul din Veneţia. Oraşul s-a transformat într-o scenă în care au defilat costume impresionante # ObservatorNews
A început carnavalul de la Veneţia, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din lume. Ediţia din acest an e dedicată temei - Olimp. Înapoi la originile jocurilor. Piaţa San Marco din oraşul lagună a fost animată de costume fabuloase, iar pe Canal Grande au făcut paradă ambarcaţiuni impresionante.
20:00
Românii beau mai puţine sucuri, speriaţi de creşterea taxelor pe zahăr. Vânzările au scăzut cu 10% # ObservatorNews
Taxele ne taie pofta de sucuri! Accizele şi TVA-ul mai mari din ultimii doi ani ne-au făcut să bem mai puţine băuturi răcoritoare. Vânzările au scăzut cu 10%, se plâng producătorii. Paradoxal, la fel de scumpe sunt şi sucurile zero zahăr, care nu sunt accizate.
19:50
Autorităţile vor reguli mai dure pentru copii pe social media. Majoratul digital, blocat în Camera Deputaţilor # ObservatorNews
Autoritățile vor reguli mai dure pe reţelele sociale pentru copii şi adolescenţi. După tot mai multe derapaje în mediul online, se discută chiar interzicerea conturilor pentru minorii sub 15 ani. În paralel, în Parlament există un proiect de "majorat digital", dar de luni bune pare uitat prin vreun sertar. Până vom avea reguli clare, copiii profită de site-urile care încă nu le verifică vârsta şi îşi fac conturi trecându-şi, cu un simplu click, ani în plus.
19:50
Scoateţi hainele groase din dulap, gerul ne mai încearcă o dată! Azi-noapte cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în Moldova, au fost şi minus 16 grade Celsius prin nord. Dar valul de aer extrem de rece venit din Câmpia Rusă se va simți și mai puternic de mâine încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. Vremea se mai încălzeşte abia spre mjlocul săptămânii viitoare. Specialiștii ne spun cum să ne protejăm organismul de şocul termic.
19:50
Cinematografele mici revin în forță: Oamenii au parte de experiențe diferite, iar un bilet costă 35 de lei # ObservatorNews
Cinematografele mici câştigă teren! Dacă vrei să vezi un film în linişte, să te bucuri de preţuri bune la bilete, de filme de succes de odinioară sau de noutăţi nişate, atunci avem pentru tine destinaţia perfectă într-o zi de weekend! Câteva săli vechi de spectacol din Capitală s-au reinventat, au apărut şi câteva concepte curajoase, noi şi provocatoare. Iar dacă te-ai săturat de ronţăit, avem veşti bune. În unele dintre ele nu se mănâncă popcorn!
19:40
De azi încolo, nu mai suntem plătiţi pentru prima zi de concediu medical. Guvernul spune că măsura vine să descurajeze concediile fictive, dar e evident că este şi o metodă de a economisi până la un miliard de lei anual. O zi de plată pierd nu doar cei care se îmbolnăvesc din senin, măsura îi afectează şi pe bolnavii cronic, dar şi pe mamele care intră în concediu pre sau postnatal.
19:30
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin # ObservatorNews
Mare atenţie la produsele pe care le mâncaţi, de unde le luaţi şi mai ales cum le pregătiţi. Un bărbat din Brăila a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie periculoasă care se găseşte în alimentele contaminate. Rudele spun că acesta ar fi mâncat brânză de la magazinul de zonă şi, la câteva zile după ce a ajuns la spital, a murit. Iniţial s-a crezut că era vorba despre gripă, însă în cele din urmă rezultatele analizelor au confirmat boala. O anchetă epidemiologică este acum în desfăşurare.
19:20
Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, arestat. E anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani # ObservatorNews
Un general de brigadă azi în rezervă, şef al Jandarmeriei Cluj până înainte să se pensioneze, a ajuns în arest la domiciliu, fix în casa în care a încercat să profite de o fată care i-ar fi putut fi nepoată. El are 68 de ani, ea 17.
19:20
Incident cu repeţitie la cablul instalaţiei de teleschi din Semenic. "Nu înţelegem de ce doar pe pârtia aceea" # ObservatorNews
Incident grav pe o pârtie din Semenic! Cablul instalaţiei de teleschi de pe pârtia Crucea de Brazi s-a rupt şi a căzut peste doi copii. Noroc că aveau căştile de protecţie, că altfel se putea termina grav. Unul dintre ei, un băiat de 11 ani, a ajuns la spital cu o mână ruptă. O anchetă este acum în desfăşurare. Administratorul domeniului schiabil spune că instalaţia are toate avizele în regulă. Dar nu e primul incident de acolo.
19:10
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu # ObservatorNews
Mama ucigaşului de 13 ani din Timiş a vorbit pentru prima data public despre tragedia care a răscolit o ţară întreagă. Femeia ştia că fiul ei şi Mario erau buni prieteni şi nu poate realiza cum de s-a ajuns la crimă. Bombardată de mesaje de ameninţare, crede că ar fi fost mai bine ca băiatul ei să poată răspunde penal pentru faptele sale. A fost decăzută din drepturi şi nu mai ştie nimic de fiul asasin. Băiatul este acum în grija statului şi urmează să reînceapă şcoala, în format online, de mâine.
Acum 24 ore
18:00
Liderul chinez Xi Jinping a preluat controlul direct asupra armatei după o amplă epurare în urma căreia au fost înlăturaţi mai mulţi oficiali de rang înalt, inclusiv un vechi aliat şi prieten din copilărie.
17:50
A încălcat ordinul de protecţie şi a dat buzna în casa fostei sale iubite. Bărbatul din Braşov a fost reţinut # ObservatorNews
Un bărbat din Râșnov a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat un ordin de protecție intrând fără drept în locuința fostei partenere și agresând-o verbal.
17:30
Un băiat de 18 ani, a 41-a victimă în urma incendiului din Crans-Montana. Tânărul a murit la spital # ObservatorNews
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunțat duminică autoritățile judiciare locale.
17:30
Trei cetățeni români au fost prinși fără bilete valabile într-un tren care circula în Austria. Unul dintre ei l-a amenințat pe controlor cu un cuțit. Poliția a intervenit, cei trei fiind reținuți după o altercație.
17:10
Cadavrul sfâșiat descoperit lângă Slobozia a fost identificat. Victima, o localnică de 75 de ani # ObservatorNews
Anchetatorii au stabilit, în urma verificărilor, că fragmentele de cadavru găsite în extravilanul Sloboziei aparțin unei femei de 75 de ani, din municipiu, conform News.ro.
16:40
Predoiu îl contrazice pe Arafat: Interzicerea rețelelor sociale nu îi protejează pe copii, îi vulnerabilizează # ObservatorNews
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, îl contrazice pe Raed Arafat în privința limitării accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că problema nu sunt platformele, ci modul în care sunt folosite. Predoiu spune că interdicțiile îi pot face pe copii mai vulnerabili, în timp ce educația și supravegherea îi ajută să navigheze în siguranță în mediul online, subliniind că MAI nu are atribuții în restrângerea libertății de exprimare și a accesului la informație, potrivit News.ro.
16:30
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei, e-mailuri controversate cu Jeffrey Epstein. Reacţia Casei Regale # ObservatorNews
Documente făcute publice recent de Departamentul Justiţiei din Statele Unite scot la iveală detalii sensibile despre relaţia Prinţesei Mette-Marit a Norvegiei cu Jeffrey Epstein. Potrivit corespondenţelor din perioada 2011-2012, numele prinţesei apare de sute de ori în e-mailurile acestuia, inclusiv în mesaje cu caracter controversat legate de expunerea fiului său adolescent la conţinut sexual explicit. Dezvăluirile readuc în atenţie o relaţie pe care Casa Regală Norvegiană a descris-o anterior drept „o eroare de judecată” şi „regretată”.
16:20
Tânăr bătut crunt de 8 fotbalişti la Timişoara. Îi ceruse unuia dintre ei să nu o mai deranjeze pe iubita lui # ObservatorNews
Bătaie violentă în Timişoara! Opt fotbalişti, care în trecut au făcut parte în lotul Poli, au atacat brutal un tânăr de 19 ani în complexul studenţesc. Victima, fiul unui consiler local, a ajuns la spital cu fisură de mandibulă. Agresorii sunt acum cercetaţi în cadrul unui dosar penal.
16:00
Momentul în care doi polițiști salvează un bărbat prăbuşit pe podea dintr-o locuință cuprinsă de fum, în Dolj # ObservatorNews
Imagini dramatice vin din Dolj, acolo unde un bărbat a fost salvat în ultimele clipe din casa inundată de fum.
16:00
"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută # ObservatorNews
O femeie de 53 de ani din Vrancea a fost găsită moartă în casă cu urme de violenţă pe faţă. În urmă cu o lună, femeie fusese filmată în timp ce era lovită cu bestialitate de un bărbat băut. Autopsia a arătat însă că aceasta nu a murit din cauza bătăii. Poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele bătăuşului.
16:00
Primele verdeţuri româneşti au apărut la tarabe. Cât ne costă coşul de cumpărături în piaţă # ObservatorNews
Primele verdeţuri româneşti au apărut în pieţe. Vorbim despre salată, ceapă şi ridichi. Preţurile însă sunt mai mari ca anul trecut. Asta din cauza frigului din ianuarie care a afect producţia şi a crescut costurile de întreţinere a solariilor.
15:50
Planul SUA de a trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice a declanșat proteste în Milano # ObservatorNews
Sute de oameni s-au strâns în Milano pentru a protesta împotriva implicării agenților ICE în Jocurile Olimpice de iarnă. Manifestanţii au ales o piaţă cu un nume simbolic, dat de data eliberării Italiei de sub fascism și nazism în 1945. De acolo au scandat şi au criticat administraţia Trump.
15:40
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor # ObservatorNews
Tot mai mulţi români se plâng de facturi tot mai mari la încălzire, iar specialiştii atrag atenţia că, în multe cazuri, problema nu este consumul în sine, ci setările greşite ale sistemului de încălzire, scrie presa germană.
15:40
Un înger pictat recent într-o biserică din Roma a generat reacții pentru că seamănă cu Giorgia Meloni # ObservatorNews
Credincioşii din Roma au avut parte de o surpriză neobişnuită. O frescă din biserica San Lorenzo in Lucina pare că o înfăţişează pe Giorgia Meloni.
15:30
Zelenski anunță noi negocieri directe cu Rusia și SUA: Vrem o încheiere demnă a războiului # ObservatorNews
Discuțiile directe dintre Kiev, Moscova și Washington, menite să identifice o posibilă soluție la războiul din Ucraina, vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, informează Agerpres.
15:20
Vremea de mâine 2 februarie. Dimineţi şi nopţi geroase în cea mai mare parte a ţării. Minime de -20 de grade # ObservatorNews
Vremea va fi extrem de rece în cea mai mare parte a ţării. Minimele se vor încadra între -20 şi -8 grade. Iată prognoza meteo de mâine 2 februarie.
15:20
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
14:20
Australian Open 2026. Alcaraz l-a învins pe Djokovic şi a câştigat pentru prima oară turneul # ObservatorNews
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovic, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
14:20
Prima zi de concediu medical nu se mai plăteşte. Ministrul Sănătăţii: "Este o practică la nivel european" # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât "s-a pierdut controlul" asupra concediilor medicale fictive.
14:10
Descoperire macabră în Ialomița. Un cadavru desfigurat, găsit în câmp. Poliţia: Ar fi fost mâncat de animale # ObservatorNews
Polițiștii din Ialomița au găsit, în zona extravilană a municipiului Slobozia, fragmente dintr-un cadavru ce par a fi fost mutilate de animale, conform Agerpres.
14:00
Prima zi de concediu medical nu se mai plăteşte. Care a fost motivaţia acestei decizii # ObservatorNews
E oficial. De azi, se aplică noi reguli pentru plata concediilor medicale. Mai exact, prima zi a concediului medical nu mai e plătită, nici de angajator, nici de stat.
14:00
România vrea să interzică accesul copiilor sub 16 ani pe reţelele de socializare. Ce legi există în Europa # ObservatorNews
Like, Share şi Follow, dar cu buletinul la vedere. România se gândeşte serios să pună o limită de vârstă atunci când vine vorba despre folosirea reţelelor sociale.Practic, am prelua un model deja adoptat de alte ţări europene şi nu numai, care au făcut deja pasul, după ce mediul online a devenit un teren fertil pentru bullying în rândul copiilor. La noi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a atras recent atenţia asupra urgenţei analizării unei astfel de măsuri.
13:50
Incendiu puternic în Reşiţa, după ce o maşină a luat foc în parcare. Flăcările s-au extins şi la altă maşină # ObservatorNews
Incendiu puternic azi noapte în Reşiţa. Două maşini parcate la scara unui bloc au ars până s-au făcut scrum. Focul a pornit la unul dintre autoturisme, iar flăcările puternice s-au extins rapid şi la cel de-al doilea. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea incendiului însă maşinile au fost grav avariate. Una a ars în totalite, iar celalată în proporţie de 50 la sută. Poliţiştii investighează acum cazul, însă cel mai probabil focul a fost pus intenţionat.
13:50
În ce stare sunt cei doi copii răniţi de cablul de teleschi rupt din Semenic: Sper că nu e nevoie de operaţie # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc pe pârtia Crucea de Brazi, în judeţul Caraş-Severin. Cablul instalaţiei de teleschi s-a rupt şi a căzut peste doi copii aflaţi acolo. Aceştia aveau căşti de protecţie, însă chiar şi aşa, cei doi copii, o fată şi un băiat, au fost răniţi.
