Zelenski ar mai vrea un mandat. S-a scăpat la la Abu Dhabi

09:40

România nu îndeplinește criteriile UE pentru aderarea la zona euro, iar estimările CFA România amână acest proces până în 2039. Analiștii explică de ce guvernele nu își asumă această tranziție și care sunt consecințele. România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile cerute de UE pentru aderarea la zona euro, iar analiștii CFA România estimează că aderarea […]