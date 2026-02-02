Zelenski ar mai vrea un mandat. S-a scăpat la la Abu Dhabi
Lumea Politică, 2 februarie 2026 07:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre posibila sa candidatură la viitoarele alegeri prezidențiale, subliniind că decizia depinde de evoluția războiului cu Rusia. În același timp, sunt planificate noi discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie. Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Česky rozhlas că […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
07:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre posibila sa candidatură la viitoarele alegeri prezidențiale, subliniind că decizia depinde de evoluția războiului cu Rusia. În același timp, sunt planificate noi discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie. Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Česky rozhlas că […]
07:40
Washingtonul deschide piața petrolului din Venezuela. „China poate intra fără rezerve în această afacere” # Lumea Politică
Administrația Trump a anunțat deschiderea pieței petroliere venezuelene pentru marile puteri economice, în contextul schimbărilor politice de la Caracas. China și India sunt încurajate să investească, în timp ce companiile americane primesc undă verde pentru operațiuni petroliere. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 31 ianuarie că sprijină investițiile Chinei și Indiei în sectorul petrolier […]
Acum o oră
07:10
Numele Corinei Tarniță, o personalitate de marcă în mediul academic american, a apărut în documentele recent declasificate în cazul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al SUA. Acestea subliniază rețeaua internațională de contacte a lui Epstein. Menționarea sa nu este însoțită de acuzații penale, iar analizele media subliniază că simpla […]
Acum 2 ore
06:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lăudat stilul „impetuos” și „eficient” al președintelui american Donald Trump. Într-un interviu, Medvedev a subliniat că Trump urmărește pacea și poate sfida establishmentul de la Washington. Totodată, a comentat declarațiile lui Trump despre repoziționarea submarinelor nucleare. Dmitri Medvedev, conducător în securitatea rusă, a făcut declarații despre […]
06:10
NASA și Axiom Space colaborează pentru o nouă misiune. Când se vor emite „biletele” pentru zbor # Lumea Politică
NASA a încheiat un acord cu Axiom Space pentru a lansa a cincea misiune comercială către Stația Spațială Internațională. Zborul este planificat pentru ianuarie 2027, dar data exactă rămâne sub semnul întrebării din cauza factorilor logistici. Echipajul va petrece circa două săptămâni pe orbită. NASA a anunțat semnarea unui acord cu Axiom Space pentru desfășurarea […]
Ieri
14:00
Accor deschide un nou hotel Mercure în centrul Bucureștiului. Mercure Bucharest Cantemir, un proiect de anvergură pentru turismul urban # Lumea Politică
Accor, liderul hotelier pe piața locală, a inaugurat Mercure Bucharest Cantemir, un nou hotel situat aproape de Piața Unirii. Proiectul, coordonat de Sab Serv Expres S.R.L., îmbină specificul local cu facilități moderne, adresându-se atât turiștilor de afaceri, cât și celor de agrement. Accor a deschis Mercure Bucharest Cantemir, un hotel amplasat strategic lângă Piața Unirii, […]
12:40
Trump cere Iranului să renunțe la armele nucleare și să oprească violențele. Iranul avertizează că forțele sale sunt „cu degetul pe trăgaci”. # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a transmis Iranului două cerințe esențiale pentru a evita o confruntare militară: renunțarea la armele nucleare și oprirea violențelor împotriva protestatarilor. În timp ce tensiunile cresc, Iranul răspunde că este pregătit să reacționeze la orice agresiune. Președintele Donald Trump a declarat că a transmis Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita […]
12:10
Începând cu 31 ianuarie 2026, generalul Sorin Cîrstea va ocupa funcția de consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Numirea sa vine după retragerea lui Vasile Mihai Șomordolea, a cărui carieră în cadrul CSAT a durat peste un deceniu. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind trecerea în rezervă […]
11:10
Premierul Ilie Bolojan ia în calcul un vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul tensiunilor politice legate de măsurile fiscale. Bolojan clarifică și o presupusă declarație despre rotativa premierului din 2027, negând că ar fi fost făcută. Ilie Bolojan, premier și președinte al PNL, a declarat că ar putea solicita un vot de încredere […]
11:10
Guvernul neagă legătura premierului Bolojan cu avocata șpăgară Adriana Georgescu. Detalii din dosarul DNA # Lumea Politică
Reacția Guvernului vine după ce numele premierului Ilie Bolojan a apărut în dosarul în care avocata Adriana Georgescu este acuzată de DNA de trafic de influență. Guvernul subliniază că Bolojan nu o cunoaște pe Georgescu și nu a avut întâlniri cu aceasta. Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, a clarificat că premierul Ilie Bolojan […]
10:40
Regele Charles, presat să ceară scuze oficiale pentru rolul monarhiei în sclavie. Cartea care a stârnit controverse. # Lumea Politică
Publicarea cărții „The Crown’s Silence” a generat reacții intense, parlamentari și activiști cerând regelui Charles scuze oficiale pentru implicarea Coroanei britanice în comerțul cu sclavi. Monarhia este acuzată că a beneficiat de pe urma acestei practici timp de secole. O nouă carte, „The Crown’s Silence”, documentează modul în care Coroana britanică și Marina Regală au […]
10:10
Guvernul impune măsuri stricte pentru fondurile PNRR. Cât e „amenda” maximă și unde se reclamă fraudele # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță care modifică procedurile de management și control ale fondurilor europene din PNRR. Noile măsuri introduc corecții financiare și reguli mai stricte pentru prevenirea neregulilor și fraudelor. În ședința de vineri, 30 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanță ce aduce schimbări importante în gestionarea fondurilor alocate României prin Planul Național de […]
09:40
STB în pragul colapsului. Șofer nemulțumit că nu mai are piese, mașini, anvelope: „Păi, când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Lumea Politică
Angajații Societății de Transport București sunt tot mai nemulțumiți din cauza riscului de insolvență și a disputelor politice din cadrul Consiliului General al Capitalei. Lipsa pieselor de schimb, condițiile precare de muncă și deciziile politice sunt principalele probleme semnalate. Angajații STB se confruntă cu o perioadă dificilă. Aceștia acuză lipsa pieselor de schimb, a anvelopelor […]
08:50
Cartel Alfa contestă ordonanța privind concediul medical. Prima zi fără plată e considerată neconstituțională # Lumea Politică
Cartel Alfa a solicitat Avocatului Poporului să sesizeze CCR, invocând neconstituționalitatea unei prevederi din OUG 91/2025. Aceasta prevede neplata primei zile din concediul medical. CNAS propune un nou mod de calcul care ar putea afecta angajații și angajatorii. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” a adresat o cerere oficială Avocatului Poporului pe 27 ianuarie 2026. Sindicatul […]
08:40
Timișoara va deschide un centru pentru minori cu probleme penale. Ce sunt Structurile Comunitare Consultative # Lumea Politică
În Timiș, autoritățile județene lansează un centru pentru minori care comit infracțiuni, dar nu pot fi pedepsiți penal din cauza vârstei. Structurile Comunitare Consultative (SCC) vor fi activate pentru prevenirea crimelor și delictelor, după o recentă tragedie în Cenei. Autoritățile din Timiș au anunțat înființarea primului centru din România destinat minorilor implicați în fapte penale, […]
08:10
Guvernul a aprobat modificări legislative propuse de Ministerul Finanțelor, vizând facilități fiscale și alinierea cu standardele OCDE. Un termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoane fizice a fost stabilit. Alte măsuri includ simplificarea birocrației pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare. Guvernul a decis extinderea termenului pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie” # Lumea Politică
Traian Băsescu a contestat vehement ideea unei Europe cu două viteze, considerând-o dăunătoare pentru România. Fostul președinte a criticat și relația dintre SUA și Europa, subliniind că America este singura mare putere globală. El a adus și critici dure la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că propunerea unei […]
22:10
ANAF intră pe piața cripto. Adrian Nica declară război evazioniștilor: ‘Avem cinci ani să îi prindem’ # Lumea Politică
ANAF va înființa o divizie specială pentru criptomonede pentru a combate fraudele financiare și spălarea banilor. Președintele Adrian Nica a anunțat că reorganizarea agenției va permite o pregătire mai bună pentru a prinde infractorii în termenul de prescripție de cinci ani. ANAF va crea o divizie specială dedicată criptomonedelor în cadrul unei reorganizări majore. Anunțul […]
22:10
Se dau vouchere pentru mobilă veche, de la 1 februarie 2026. Ce valoare au și cum se acordă # Lumea Politică
Începând cu 1 februarie 2026, bucureștenii vor putea preda mobila veche pentru vouchere. Fiecare piesă aduce un beneficiu de 25 de lei, iar proiectul va fi testat inițial într-un magazin din nordul Capitalei. Un proiect pilot va fi lansat în București, oferind locuitorilor posibilitatea de a recicla mobilierul vechi. Începând cu 1 februarie 2026, aceștia […]
22:10
Donald Trump depune plângere împotriva Fiscului și cere daune de 10 miliarde de dolari. Care sunt motivele invocate de președintele SUA # Lumea Politică
Donald Trump a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva IRS, acuzând divulgarea ilegală a declarațiilor sale fiscale către presă. Scurgerea ar fi fost realizată de un angajat IRS, acum condamnat, iar dezvăluirile au ajuns la publicații precum The New York Times și ProPublica. Donald Trump a lansat o acțiune legală împotriva Serviciului […]
22:10
Locuitorii din București continuă să se confrunte cu lipsa căldurii, problema fiind pusă pe seama conductelor vechi. Un bărbat a relatat că a plătit 1.000 de lei la întreținere, deși nu a avut căldură sau apă caldă. Bucureștenii sunt nevoiți să găsească soluții alternative pentru încălzire din cauza avariilor frecvente la rețea. Pe 4 ianuarie, […]
22:00
„Sunt conectată la mafie şi la miniştri”. Stenograme din dosarul avocatei arestate cu șpagă, care-l invoca pe Nicuşor Dan # Lumea Politică
Avocata Adriana Georgescu a fost arestată pentru trafic de influență, afirmând că are legături cu „mafie” și politicieni de top. În discuții cu un investigator sub acoperire, ea a menționat numele unor oficiali precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Adriana Georgescu, avocată și membră a PNL, a fost arestată preventiv de Curtea de Apel București. […]
22:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, justifică măsura neplății primei zile de concediu medical, invocând practici similare în alte țări europene. El admite însă că aceasta aduce inechități și caută soluții împreună cu asociațiile de pacienți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că neplata primei zile de concediu medical este o măsură aplicată și în alte state […]
22:00
Lovitură pentru România: Comisia Europeană ne dă în judecată pentru gropile de gunoi ilegale. Derogarea a expirat în 2017 # Lumea Politică
Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neînchiderii și nereabilitării depozitelor de deșeuri neconforme. Deși termenul a expirat în 2017, 15 gropi de gunoi continuă să funcționeze fără planuri clare de ecologizare. Comisia Europeană a decis să acționeze împotriva României la Curtea de Justiție a […]
22:00
Vladimir Soloviov, un susținător fervent al Kremlinului, a făcut declarații șocante la televiziunea de stat rusă, cerând explicit distrugerea ucrainenilor. Afirmațiile au generat reacții puternice pe rețelele sociale, fiind calificate drept incitare la violență. Vladimir Soloviov, cunoscut pentru susținerea sa vocală a Kremlinului, a lansat un discurs inflamator în cadrul emisiunii „Evening with Vladimir Solovyov” […]
22:00
Un alt liberal se dezlănțuie împotriva lui Ilie Bolojan: „Culmea cinismului: aceeași incompetență este premiată” # Lumea Politică
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, acuză guvernul că a mutat proiecte de spitale din PNRR în Programul Sănătate, fără șanse reale de finalizare. Acesta denunță „incompetența” și politizarea sănătății, subliniind pierderea fondurilor nerambursabile. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat acuzații grave la adresa guvernului, susținând că proiectele spitalicești cuprinse în PNRR, care […]
13:20
Social-democrații spulberă “visul” lui Bolojan: PSD nu va susţine un guvern minoritar! # Lumea Politică
Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, respinge categoric posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, considerând-o o soluție imposibilă și absurdă. În același timp, Oprescu subliniază disensiunile din Guvern privind finanțarea Programului “Anghel Saligny”, pentru care PSD cere menținerea bugetului de 12 miliarde de lei. Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat că social-democrații nu vor sprijini un […]
13:20
Adio, leva. Când este ultima zi de plăți duble în Bulgaria. Urmează trecerea completă la euro # Lumea Politică
Începând cu 1 februarie 2026, euro va fi singura monedă legală în Bulgaria, eliminând leva din circulație. Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) anunță măsuri stricte pentru a asigura o tranziție fără probleme și pentru a preveni eventualele abuzuri. De la 1 februarie 2026, leva bulgară nu va mai fi acceptată pentru plăți în Bulgaria, fiind […]
13:20
Nicuşor Dan evită să acuze PSD de blocarea reformelor: „Votanții partidelor îşi doresc lucruri diferite” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan nu a dorit să comenteze dacă PSD blochează reformele propuse de Guvern. Întrebat la Digi 24, Dan a subliniat diferențele de opinie dintre partidele coaliției, evitând să ofere sfaturi premierului Ilie Bolojan. Prezent la Digi 24, Nicușor Dan a fost întrebat dacă este de acord cu afirmațiile premierului privind piedicile puse de […]
13:20
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România # Lumea Politică
Creșterea cheltuielilor cu pensiile în România a atins cote record în ultimii ani, determinând guvernul să se împrumute. Potrivit Casei de Pensii, cheltuielile au crescut cu 9 milioane de euro în doi ani. Situația devine alarmantă, cu majorări semnificative și cheltuieli suplimentare. Guvernul român a înregistrat o creștere semnificativă a cheltuielilor cu pensiile, care au […]
13:20
Donald Trump avertizează Londra: este „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a calificat drept „foarte periculoasă” apropierea economică dintre Marea Britanie și China. Comentariile vin în timpul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing, menită să relanseze relațiile bilaterale. Vizita a adus acorduri economice importante, dar și critici interne. Donald Trump a declarat că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să facă […]
13:20
Președintele Nicușor Dan a făcut profilul noului șef SRI sau SIE: exclus să fie din partide # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat că viitorii șefi ai SRI și SIE nu vor proveni din rândul partidelor politice. Acesta a precizat că a avut discuții parțiale cu liderii politici și a subliniat criteriile de selecție pentru aceste funcții cheie. Președintele Nicușor Dan a conturat profilul viitorilor șefi ai serviciilor secrete SRI și SIE, subliniind […]
13:20
Băsescu avertizează: „Președintele n-ar trebui să facă concesii”. Nicușor Dan promite decizii rapide # Lumea Politică
Traian Băsescu îl sfătuiește pe președintele Nicușor Dan să nu cedeze presiunilor politice în numirea șefilor SRI și SIE. În paralel, Dan anunță finalizarea discuțiilor pentru aceste posturi. Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj ferm către actualul șef al statului, Nicușor Dan, subliniind că numirile la conducerea SRI și SIE nu ar trebui […]
13:20
Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești # Lumea Politică
România continuă să fie lider în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie, cu 20% dintre cetățeni afectați. De asemenea, țara se află pe locul trei în UE în privința riscului de sărăcie, o persoană din trei fiind expusă acestui risc. Salariile variază semnificativ în funcție de oraș, influențând percepția asupra bogăției. România este pe primul […]
13:10
CTP a analizat activitatea lui Bolojan și jocurile PSD: ‘Suntem în continuare în rahat’ # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu a criticat PSD și președintele Dan pentru jocurile politice. El a declarat că premierul Bolojan trebuie să ia poziție fermă față de social-democrați, care se bucură de guvernare, dar se comportă ca fiind în opoziție. Cristian Tudor Popescu a afirmat la B1 TV că România se află „în continuare în rahat”, iar […]
13:10
Stenograme din dosarul DNA în care e vizată o avocată PNL: „Să-l am pe Ciucu la mână și pe Bolojan, să vă rezolv pe voi” # Lumea Politică
Avocata Adriana Georgescu, suspendată din PNL Sector 1, a fost arestată preventiv, fiind acuzată că a cerut mită de până la un milion de euro. Stenogramele dezvăluie discuții despre influențe politice și finanțarea campaniei PNL pentru București. Adriana Georgescu și un bărbat pretinzând că este general SIE sunt acuzați de DNA că au cerut mită […]
12:50
Germania limitează ajutoarele sociale pentru imigranți, inclusiv români. Măsuri stricte în mai multe orașe # Lumea Politică
Autoritățile din Germania reduc accesul imigranților din România și Bulgaria la ajutoare sociale, vizând în special presupuse fraude. Măsurile, aplicate diferențiat în diverse orașe, includ retragerea beneficiilor și ordine de părăsire a țării. Începând din 2025, mai multe orașe germane au inițiat o campanie de restricționare a accesului imigranților români și bulgari la ajutoare sociale, […]
12:30
Destinația europeană de top pentru pensionari. Ce oferă această țară celor care doresc să se retragă # Lumea Politică
O țară europeană a fost desemnată cea mai atractivă destinație pentru pensionari. Aceasta combină peisaje spectaculoase, un cost al vieții accesibil și un sistem de sănătate eficient. Află ce face această locație să fie alegerea ideală pentru cei care vor să se bucure de o pensie fără griji. Un raport recent a desemnat o țară […]
12:10
Magnatul care vrea să cumpere CNN, Paramount și Netflix, în război pentru Warner Bros. # Lumea Politică
Magnatul media Barry Diller a declarat că vrea să cumpere CNN, chiar dacă rețeaua susține că nu este de vânzare. Între timp, Netflix și Paramount se luptă pentru proprietarul postului, Warner Bros., cu acuzații și amenințări de procese în joc. Barry Diller, director al IAC și Expedia Group, a exprimat interesul de a achiziționa CNN […]
12:10
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână din nou. Explicația: „Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan și-a amânat vizita oficială în Statele Unite, care era planificată inițial pentru începutul acestui an. El a avansat luna iunie ca posibilă perioadă pentru deplasare, subliniind importanța unei pregătiri temeinice. Declarațiile vin după o invitație oficială de la Washington. Președintele Nicușor Dan a anunțat că vizita sa în Statele Unite, inițial programată […]
11:50
Jurnalista Natalia Morari, dezamăgită că România procedează la fel ca Rusia. „Presiuni de la Maia Sandu” # Lumea Politică
Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” motivele pentru care i-a fost interzis accesul în România. Ea susține că decizia a fost influențată de presiuni din partea autorităților din Chișinău și pregătește două contestații. Natalia Morari a explicat că va depune două contestații la începutul săptămânii viitoare împotriva interdicției […]
11:30
Ion Cristoiu, invitat la „Marius Tucă Show”, a afirmat că o comparație între Ilie Bolojan și Nicolae Ceaușescu este inadecvată. El a subliniat diferențele fundamentale dintre politica celor doi, menționând că măsurile de austeritate ale lui Bolojan nu au scop, spre deosebire de cele ale lui Ceaușescu. Ion Cristoiu a fost invitat la emisiunea “Marius […]
11:10
Statul european care își crește rezerva de aur la 500 de tone. Tensiunile globale împing aurul la prețuri record # Lumea Politică
Banca Națională a Poloniei a anunțat că și-a majorat rezerva de aur la 500 de tone, pe fondul creșterii prețului aurului la peste 5.000 de dolari pe uncie. Decizia vine în contextul tensiunilor geopolitice crescânde și a incertitudinilor economice globale. Banca Națională a Poloniei și-a mărit rezerva de aur la 500 de tone, conform Euronews. […]
10:50
PNL ar pregăti debarcarea lui Bolojan. Ion Cristoiu: „cam tot ce încasează el, încasează și partidul” # Lumea Politică
Ion Cristoiu a discutat în emisiunea „Marius Tucă Show” despre strategia PNL de a-l înlătura pe Ilie Bolojan din funcția de premier și din partid. Jurnalistul a detaliat problemele cu care se confruntă liberalii și riscurile politice pe care le implică actuala conducere. În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a dezvăluit cum PNL […]
10:40
Ședința Consiliului Local Municipal Brăila a fost marcată de un moment neașteptat când liberalul Petrică Costel Popa a depus jurământul într-un mod neconvențional. Colegii și publicul au fost surprinși de abordarea sa, care a sărit peste o parte esențială a formulei oficiale. În ședința din 29 ianuarie, Petrică Costel Popa, consilier local PNL, a generat […]
10:40
SUA avertizează Iranul să oprească imediat programul nuclear, cu „armada” în Golful Persic. „Armata va fi pregătită să execute tot ce așteaptă președintele” # Lumea Politică
Tensiunile dintre SUA și Iran cresc, după ce președintele Donald Trump a trimis o “armadă” în Golful Persic. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a subliniat că SUA sunt pregătite să intervină militar împotriva Iranului. În același timp, absența lui Hegseth de la o întâlnire NATO ridică semne de întrebare. Pete Hegseth a transmis un avertisment dur […]
10:20
Trump declară stare de urgență din cauza Cubei. Mai are petrol doar pentru 20 de zile # Lumea Politică
Donald Trump a emis un ordin executiv care declară stare de urgență națională din cauza Cubei, acuzând guvernul de la Havana de amenințări la adresa securității SUA. Ordinul introduce tarife suplimentare pentru țările care furnizează Cubei petrol, vizând în special Mexicul. Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care declară „stare de urgență națională” […]
10:10
Prețul aurului a atins un nou record în România, ajungând la 755,1450 lei pe gram, conform datelor BNR. Această creștere semnificativă este influențată de evenimente geopolitice și economice globale. Analiștii prevăd posibile noi creșteri, iar investitorii caută metode diverse de achiziție. Prețul aurului a crescut semnificativ pe piețele internaționale și în România, unde a atins […]
09:40
Aderarea României la zona euro, estimată pentru 2039. Motivele reale din spatele întârzierii # Lumea Politică
România nu îndeplinește criteriile UE pentru aderarea la zona euro, iar estimările CFA România amână acest proces până în 2039. Analiștii explică de ce guvernele nu își asumă această tranziție și care sunt consecințele. România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile cerute de UE pentru aderarea la zona euro, iar analiștii CFA România estimează că aderarea […]
09:10
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, alături de ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au participat la o ședință a unei comisii din Parlamentul European. Întâlnirea, nepublică, a stârnit controverse, iar ONG-urile cer reintroducerea Mecanismului de Cooperare și Verificare. La ședința de joi, 29 ianuarie, organizată de Grupul de Monitorizare pentru Democrație, Stat de Drept […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.