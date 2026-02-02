Oana Gheorghiu pune condiția reformei companiilor de stat: ‘Trebuie să existe o decizie politică şi o asumare politică pe următorii 10 ani’
Lumea Politică, 2 februarie 2026 12:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat importanţa unui acord politic pe termen lung pentru reformarea companiilor de stat. Într-un interviu pentru Euronews România, ea a avertizat că schimbările rapide sunt nerealiste şi a cerut continuitate strategică. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Euronews România că reformele în guvernanţa corporativă şi restructurarea companiilor de stat necesită un […]
Acum 5 minute
12:40
Victor Ponta critică dur taxa pe coletele din China: „oamenii bogați nu iau de pe Temu” # Lumea Politică
Fostul premier Victor Ponta a lansat critici dure la adresa Guvernului Bolojan pentru introducerea unei taxe pe coletele din China. Acesta consideră că măsura afectează în mod disproporționat persoanele cu venituri mici și a dus la pierderi economice pentru România. Victor Ponta a atacat Guvernul Bolojan pentru decizia de a taxa coletele Temu și Shein, […]
Acum 30 minute
12:20
12:20
Serghei Șoigu anunță că Moscova va continua să sprijine Beijingul în privința Taiwanului # Lumea Politică
Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a reafirmat sprijinul Moscovei pentru Beijing în privința Taiwanului. Oficialul rus a discutat cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, subliniind importanța unei comunicări strânse între cele două țări. Vizita lui Șoigu are loc în contextul unor discuții internaționale privind conflictul ruso-ucrainean. Serghei Șoigu a transmis ministrului […]
12:20
PSD București propune măsuri drastice pentru termoficare. Proiecte de hotărâre în Consiliul General # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București va iniția două proiecte de hotărâre. Vizate sunt neplata agentului termic necorespunzător și subvențiile acordate în funcție de venituri. Săptămâna viitoare, grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București va susține un proiect de hotărâre prin care se propune […]
Acum o oră
12:10
Primar PNL, declarații șocante despre munca socială: „Cine nu muncește nu merită să trăiască” # Lumea Politică
Primarul din Cleja, județul Bacău, a provocat controverse în Consiliul Local după ce a afirmat că persoanele care nu muncesc nu merită să trăiască. Declarațiile sale au stârnit reacții puternice și au fost intens dezbătute online. Primarul Petru Iștoc, membru al Partidului Național Liberal, a făcut declarații controversate în cadrul unei ședințe de Consiliu Local […]
12:10
Președintele Donald Trump a anunțat un program de subvenții de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american născut între 2025 și 2028. În același timp, Trump respinge acuzațiile legate de dosarul Epstein, promițând acțiuni legale împotriva adversarilor săi politici. Președintele american Donald Trump a dezvăluit un plan prin care fiecare familie americană va primi o […]
Acum 2 ore
11:40
George Pomuț, arhitectul din umbră al achiziției Alaskăi. Povestea unui diplomat româno-american # Lumea Politică
George Pomuț, născut în Transilvania, a jucat un rol crucial în achiziția Alaskăi de către Statele Unite, în 1867. Fost revoluționar și erou de război, Pomuț a fost un diplomat abil în Rusia, susținând indirect expansiunea americană. George Pomuț, originar din satul Gyula, Transilvania, este o figură marcantă a istoriei româno-americane. Aventurier, revoluționar și diplomat, […]
11:40
Dosarele Epstein care surescită interes major în Statele Unite cuprind și numele unui român care au fost foarte atașat de miliardarul controversat. El și-a desfășurat activitatea în jurul lui Jeffrey Epstein și afost prezent pe insula care atrăgea regii, președinții și miliardarii din toată lumea. Pictorul din Tulcea care i-a decorat lui Epstein palatul orgiilor […]
11:10
Creștere economică doar în declarațiile puterii. Ce s-a întâmplat în realitate, de fapt # Lumea Politică
Deși guvernul vorbește despre “creștere economică”, cifrele arată altceva. România se confruntă cu o încetinire economică, iar măsurile de austeritate par să afecteze ritmul de dezvoltare al țării. Termenul de “creștere economică” este frecvent folosit de guvern atunci când dorește să arate că economia “merge bine”. Acesta se referă la creșterea valorii bunurilor și serviciilor […]
Acum 4 ore
10:30
AUR propune un Minister al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior. Forum pentru antreprenorii români din diaspora organizat la Parlament. # Lumea Politică
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat un forum dedicat antreprenorilor români din diaspora, subliniind importanța acestora pentru economiile occidentale. În cadrul evenimentului, liderii AUR au propus crearea unui Minister al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior și au promis măsuri pentru sprijinirea repatrierii capitalului și forței de muncă. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Comisia […]
09:40
Primăria Chinteni, Cluj, a achiziționat o dronă de 36.000 de euro și 139 de camere de supraveghere prin PNRR, stârnind furia localnicilor. Prioritățile comunității, precum drumurile neasfaltate, sunt neglijate, iar localnicii și experții pun la îndoială eficiența acestora. Primăria comunei Chinteni a achiziționat recent o dronă profesională de cartografiere și un sistem de supraveghere video, […]
09:10
Un britanic de 80 de ani, liderul unei rețele uriașe de droguri cu bani câștigați la loto # Lumea Politică
Un britanic de 80 de ani a fost condamnat pentru că a finanțat o rețea de trafic de droguri în nordul Angliei, folosind câștigurile de la loterie. Rețeaua a inundat piața cu milioane de tablete ilegale, generând un imperiu de sute de milioane de euro. John Eric Spiby, un britanic din suburbiile Manchester, a folosit […]
09:00
Ministrul Sănătății, anunț despre concediile medicale. Excepții posibile pentru prima zi neplătită # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Antena 3 că măsura privind neplata primei zile de concediu medical este tranzitorie și va fi nuanțată. Se lucrează la reclasificarea codurilor de boală, iar excepțiile ar putea fi aplicate în cazuri specifice. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a adus clarificări importante în legătură cu măsura neplății pentru prima […]
08:50
Predoiu contra lui Arafat pe subiectul rețelelor sociale. „Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare” # Lumea Politică
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, se opune ideii secretarului de stat Raed Arafat de a limita accesul copiilor la rețelele sociale. Predoiu subliniază importanța educației în locul interdicțiilor, considerând că astfel de măsuri pot fi contraproductive. Ministrul Cătălin Predoiu a contestat recent ideea propusă de Raed Arafat, conform căreia România ar trebui să limiteze accesul […]
Acum 6 ore
08:20
De ce este atât de important pentru Putin să preia și restul regiunii Donețk / „Singura chestiune-cheie rămasă” # Lumea Politică
Discuțiile de pace mediate de SUA între Rusia și Ucraina sunt blocate de problema regiunii Donețk. Secretarul de stat american Marco Rubio consideră că aceasta este „singura chestiune-cheie”, dar Rusia susține că mai sunt și alte subiecte importante. Negociatorii ruși și ucraineni se pregătesc să se întâlnească din nou la Abu Dhabi pentru a continua […]
08:20
Investiție istorică în București – Daniel Băluță: ‘Va fi gata în cinci ani’. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat duminică demararea lucrărilor la extinderea Magistralei 4 de metrou. Proiectul include 11 kilometri de linie și va fi realizat în două etape: proiectare și execuție. Lucrările sunt programate să dureze șapte ani, dintre care cinci ani pentru construcție. Primarul Daniel Băluță a declarat la Antena3 CNN că extinderea […]
08:20
SpaceX cere permisiunea de a lansa un milion de sateliți. Ce înseamnă rețelele AI orbitale. # Lumea Politică
SpaceX, sub conducerea lui Elon Musk, a solicitat Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți pentru o rețea orbitală de centre de date. Propunerea urmărește să sprijine aplicațiile de inteligență artificială, informează PCMag. SpaceX plănuiește să creeze o „constelație” de sateliți cu o capacitate de […]
08:10
Bucureștenii ar putea scăpa de plata facturilor pentru servicii termice deficitare. Proiectul lui Băluță # Lumea Politică
PSD București a anunțat un proiect de hotărâre prin care bucureștenii nu vor mai plăti facturile la căldură și apă caldă dacă serviciile sunt necorespunzătoare. Inițiativa vizează responsabilizarea furnizorilor de energie termică. Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, a declarat că săptămâna viitoare consilierii PSD vor depune un proiect de hotărâre […]
07:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre posibila sa candidatură la viitoarele alegeri prezidențiale, subliniind că decizia depinde de evoluția războiului cu Rusia. În același timp, sunt planificate noi discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie. Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Česky rozhlas că […]
07:40
Washingtonul deschide piața petrolului din Venezuela. „China poate intra fără rezerve în această afacere” # Lumea Politică
Administrația Trump a anunțat deschiderea pieței petroliere venezuelene pentru marile puteri economice, în contextul schimbărilor politice de la Caracas. China și India sunt încurajate să investească, în timp ce companiile americane primesc undă verde pentru operațiuni petroliere. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 31 ianuarie că sprijină investițiile Chinei și Indiei în sectorul petrolier […]
07:10
Numele Corinei Tarniță, o personalitate de marcă în mediul academic american, a apărut în documentele recent declasificate în cazul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al SUA. Acestea subliniază rețeaua internațională de contacte a lui Epstein. Menționarea sa nu este însoțită de acuzații penale, iar analizele media subliniază că simpla […]
Acum 8 ore
06:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lăudat stilul „impetuos” și „eficient” al președintelui american Donald Trump. Într-un interviu, Medvedev a subliniat că Trump urmărește pacea și poate sfida establishmentul de la Washington. Totodată, a comentat declarațiile lui Trump despre repoziționarea submarinelor nucleare. Dmitri Medvedev, conducător în securitatea rusă, a făcut declarații despre […]
06:10
NASA și Axiom Space colaborează pentru o nouă misiune. Când se vor emite „biletele” pentru zbor # Lumea Politică
NASA a încheiat un acord cu Axiom Space pentru a lansa a cincea misiune comercială către Stația Spațială Internațională. Zborul este planificat pentru ianuarie 2027, dar data exactă rămâne sub semnul întrebării din cauza factorilor logistici. Echipajul va petrece circa două săptămâni pe orbită. NASA a anunțat semnarea unui acord cu Axiom Space pentru desfășurarea […]
Ieri
14:00
Accor deschide un nou hotel Mercure în centrul Bucureștiului. Mercure Bucharest Cantemir, un proiect de anvergură pentru turismul urban # Lumea Politică
Accor, liderul hotelier pe piața locală, a inaugurat Mercure Bucharest Cantemir, un nou hotel situat aproape de Piața Unirii. Proiectul, coordonat de Sab Serv Expres S.R.L., îmbină specificul local cu facilități moderne, adresându-se atât turiștilor de afaceri, cât și celor de agrement. Accor a deschis Mercure Bucharest Cantemir, un hotel amplasat strategic lângă Piața Unirii, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Trump cere Iranului să renunțe la armele nucleare și să oprească violențele. Iranul avertizează că forțele sale sunt „cu degetul pe trăgaci”. # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a transmis Iranului două cerințe esențiale pentru a evita o confruntare militară: renunțarea la armele nucleare și oprirea violențelor împotriva protestatarilor. În timp ce tensiunile cresc, Iranul răspunde că este pregătit să reacționeze la orice agresiune. Președintele Donald Trump a declarat că a transmis Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita […]
12:10
Începând cu 31 ianuarie 2026, generalul Sorin Cîrstea va ocupa funcția de consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Numirea sa vine după retragerea lui Vasile Mihai Șomordolea, a cărui carieră în cadrul CSAT a durat peste un deceniu. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind trecerea în rezervă […]
11:10
Premierul Ilie Bolojan ia în calcul un vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul tensiunilor politice legate de măsurile fiscale. Bolojan clarifică și o presupusă declarație despre rotativa premierului din 2027, negând că ar fi fost făcută. Ilie Bolojan, premier și președinte al PNL, a declarat că ar putea solicita un vot de încredere […]
11:10
Guvernul neagă legătura premierului Bolojan cu avocata șpăgară Adriana Georgescu. Detalii din dosarul DNA # Lumea Politică
Reacția Guvernului vine după ce numele premierului Ilie Bolojan a apărut în dosarul în care avocata Adriana Georgescu este acuzată de DNA de trafic de influență. Guvernul subliniază că Bolojan nu o cunoaște pe Georgescu și nu a avut întâlniri cu aceasta. Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, a clarificat că premierul Ilie Bolojan […]
10:40
Regele Charles, presat să ceară scuze oficiale pentru rolul monarhiei în sclavie. Cartea care a stârnit controverse. # Lumea Politică
Publicarea cărții „The Crown’s Silence” a generat reacții intense, parlamentari și activiști cerând regelui Charles scuze oficiale pentru implicarea Coroanei britanice în comerțul cu sclavi. Monarhia este acuzată că a beneficiat de pe urma acestei practici timp de secole. O nouă carte, „The Crown’s Silence”, documentează modul în care Coroana britanică și Marina Regală au […]
10:10
Guvernul impune măsuri stricte pentru fondurile PNRR. Cât e „amenda” maximă și unde se reclamă fraudele # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță care modifică procedurile de management și control ale fondurilor europene din PNRR. Noile măsuri introduc corecții financiare și reguli mai stricte pentru prevenirea neregulilor și fraudelor. În ședința de vineri, 30 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanță ce aduce schimbări importante în gestionarea fondurilor alocate României prin Planul Național de […]
09:40
STB în pragul colapsului. Șofer nemulțumit că nu mai are piese, mașini, anvelope: „Păi, când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Lumea Politică
Angajații Societății de Transport București sunt tot mai nemulțumiți din cauza riscului de insolvență și a disputelor politice din cadrul Consiliului General al Capitalei. Lipsa pieselor de schimb, condițiile precare de muncă și deciziile politice sunt principalele probleme semnalate. Angajații STB se confruntă cu o perioadă dificilă. Aceștia acuză lipsa pieselor de schimb, a anvelopelor […]
08:50
Cartel Alfa contestă ordonanța privind concediul medical. Prima zi fără plată e considerată neconstituțională # Lumea Politică
Cartel Alfa a solicitat Avocatului Poporului să sesizeze CCR, invocând neconstituționalitatea unei prevederi din OUG 91/2025. Aceasta prevede neplata primei zile din concediul medical. CNAS propune un nou mod de calcul care ar putea afecta angajații și angajatorii. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” a adresat o cerere oficială Avocatului Poporului pe 27 ianuarie 2026. Sindicatul […]
08:40
Timișoara va deschide un centru pentru minori cu probleme penale. Ce sunt Structurile Comunitare Consultative # Lumea Politică
În Timiș, autoritățile județene lansează un centru pentru minori care comit infracțiuni, dar nu pot fi pedepsiți penal din cauza vârstei. Structurile Comunitare Consultative (SCC) vor fi activate pentru prevenirea crimelor și delictelor, după o recentă tragedie în Cenei. Autoritățile din Timiș au anunțat înființarea primului centru din România destinat minorilor implicați în fapte penale, […]
08:10
Guvernul a aprobat modificări legislative propuse de Ministerul Finanțelor, vizând facilități fiscale și alinierea cu standardele OCDE. Un termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoane fizice a fost stabilit. Alte măsuri includ simplificarea birocrației pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare. Guvernul a decis extinderea termenului pentru […]
30 ianuarie 2026
22:10
Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie” # Lumea Politică
Traian Băsescu a contestat vehement ideea unei Europe cu două viteze, considerând-o dăunătoare pentru România. Fostul președinte a criticat și relația dintre SUA și Europa, subliniind că America este singura mare putere globală. El a adus și critici dure la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că propunerea unei […]
22:10
ANAF intră pe piața cripto. Adrian Nica declară război evazioniștilor: ‘Avem cinci ani să îi prindem’ # Lumea Politică
ANAF va înființa o divizie specială pentru criptomonede pentru a combate fraudele financiare și spălarea banilor. Președintele Adrian Nica a anunțat că reorganizarea agenției va permite o pregătire mai bună pentru a prinde infractorii în termenul de prescripție de cinci ani. ANAF va crea o divizie specială dedicată criptomonedelor în cadrul unei reorganizări majore. Anunțul […]
22:10
Se dau vouchere pentru mobilă veche, de la 1 februarie 2026. Ce valoare au și cum se acordă # Lumea Politică
Începând cu 1 februarie 2026, bucureștenii vor putea preda mobila veche pentru vouchere. Fiecare piesă aduce un beneficiu de 25 de lei, iar proiectul va fi testat inițial într-un magazin din nordul Capitalei. Un proiect pilot va fi lansat în București, oferind locuitorilor posibilitatea de a recicla mobilierul vechi. Începând cu 1 februarie 2026, aceștia […]
22:10
Donald Trump depune plângere împotriva Fiscului și cere daune de 10 miliarde de dolari. Care sunt motivele invocate de președintele SUA # Lumea Politică
Donald Trump a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva IRS, acuzând divulgarea ilegală a declarațiilor sale fiscale către presă. Scurgerea ar fi fost realizată de un angajat IRS, acum condamnat, iar dezvăluirile au ajuns la publicații precum The New York Times și ProPublica. Donald Trump a lansat o acțiune legală împotriva Serviciului […]
22:10
Locuitorii din București continuă să se confrunte cu lipsa căldurii, problema fiind pusă pe seama conductelor vechi. Un bărbat a relatat că a plătit 1.000 de lei la întreținere, deși nu a avut căldură sau apă caldă. Bucureștenii sunt nevoiți să găsească soluții alternative pentru încălzire din cauza avariilor frecvente la rețea. Pe 4 ianuarie, […]
22:00
„Sunt conectată la mafie şi la miniştri”. Stenograme din dosarul avocatei arestate cu șpagă, care-l invoca pe Nicuşor Dan # Lumea Politică
Avocata Adriana Georgescu a fost arestată pentru trafic de influență, afirmând că are legături cu „mafie” și politicieni de top. În discuții cu un investigator sub acoperire, ea a menționat numele unor oficiali precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Adriana Georgescu, avocată și membră a PNL, a fost arestată preventiv de Curtea de Apel București. […]
22:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, justifică măsura neplății primei zile de concediu medical, invocând practici similare în alte țări europene. El admite însă că aceasta aduce inechități și caută soluții împreună cu asociațiile de pacienți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că neplata primei zile de concediu medical este o măsură aplicată și în alte state […]
22:00
Lovitură pentru România: Comisia Europeană ne dă în judecată pentru gropile de gunoi ilegale. Derogarea a expirat în 2017 # Lumea Politică
Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neînchiderii și nereabilitării depozitelor de deșeuri neconforme. Deși termenul a expirat în 2017, 15 gropi de gunoi continuă să funcționeze fără planuri clare de ecologizare. Comisia Europeană a decis să acționeze împotriva României la Curtea de Justiție a […]
22:00
Vladimir Soloviov, un susținător fervent al Kremlinului, a făcut declarații șocante la televiziunea de stat rusă, cerând explicit distrugerea ucrainenilor. Afirmațiile au generat reacții puternice pe rețelele sociale, fiind calificate drept incitare la violență. Vladimir Soloviov, cunoscut pentru susținerea sa vocală a Kremlinului, a lansat un discurs inflamator în cadrul emisiunii „Evening with Vladimir Solovyov” […]
22:00
Un alt liberal se dezlănțuie împotriva lui Ilie Bolojan: „Culmea cinismului: aceeași incompetență este premiată” # Lumea Politică
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, acuză guvernul că a mutat proiecte de spitale din PNRR în Programul Sănătate, fără șanse reale de finalizare. Acesta denunță „incompetența” și politizarea sănătății, subliniind pierderea fondurilor nerambursabile. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat acuzații grave la adresa guvernului, susținând că proiectele spitalicești cuprinse în PNRR, care […]
13:20
Social-democrații spulberă “visul” lui Bolojan: PSD nu va susţine un guvern minoritar! # Lumea Politică
Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, respinge categoric posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, considerând-o o soluție imposibilă și absurdă. În același timp, Oprescu subliniază disensiunile din Guvern privind finanțarea Programului “Anghel Saligny”, pentru care PSD cere menținerea bugetului de 12 miliarde de lei. Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat că social-democrații nu vor sprijini un […]
13:20
Adio, leva. Când este ultima zi de plăți duble în Bulgaria. Urmează trecerea completă la euro # Lumea Politică
Începând cu 1 februarie 2026, euro va fi singura monedă legală în Bulgaria, eliminând leva din circulație. Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) anunță măsuri stricte pentru a asigura o tranziție fără probleme și pentru a preveni eventualele abuzuri. De la 1 februarie 2026, leva bulgară nu va mai fi acceptată pentru plăți în Bulgaria, fiind […]
13:20
Nicuşor Dan evită să acuze PSD de blocarea reformelor: „Votanții partidelor îşi doresc lucruri diferite” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan nu a dorit să comenteze dacă PSD blochează reformele propuse de Guvern. Întrebat la Digi 24, Dan a subliniat diferențele de opinie dintre partidele coaliției, evitând să ofere sfaturi premierului Ilie Bolojan. Prezent la Digi 24, Nicușor Dan a fost întrebat dacă este de acord cu afirmațiile premierului privind piedicile puse de […]
13:20
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România # Lumea Politică
Creșterea cheltuielilor cu pensiile în România a atins cote record în ultimii ani, determinând guvernul să se împrumute. Potrivit Casei de Pensii, cheltuielile au crescut cu 9 milioane de euro în doi ani. Situația devine alarmantă, cu majorări semnificative și cheltuieli suplimentare. Guvernul român a înregistrat o creștere semnificativă a cheltuielilor cu pensiile, care au […]
13:20
Donald Trump avertizează Londra: este „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a calificat drept „foarte periculoasă” apropierea economică dintre Marea Britanie și China. Comentariile vin în timpul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing, menită să relanseze relațiile bilaterale. Vizita a adus acorduri economice importante, dar și critici interne. Donald Trump a declarat că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să facă […]
13:20
Președintele Nicușor Dan a făcut profilul noului șef SRI sau SIE: exclus să fie din partide # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat că viitorii șefi ai SRI și SIE nu vor proveni din rândul partidelor politice. Acesta a precizat că a avut discuții parțiale cu liderii politici și a subliniat criteriile de selecție pentru aceste funcții cheie. Președintele Nicușor Dan a conturat profilul viitorilor șefi ai serviciilor secrete SRI și SIE, subliniind […]
