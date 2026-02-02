VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii acționează pentru stingerea focului
BizBrasov.ro, 2 februarie 2026 09:20
VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii actionează pentru stingerea focului. După cum vă informa Biz Brașov, în această dimineață, la Spitalul Militar Regina Maria din Brașov a izbucnit un incendiu cu degajare mare de fum. Un contarner în care erau depozitate materiale medicale a luat foc, din [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
09:40
Noua bază sportivă din Zărnești se deschide astăzi. Care sunt tarifele pentru fitness, tenis sau fotbal # BizBrasov.ro
Primăria Zărnești anunță deschiderea, începând de astăzi, 2 februarie, a noii baze sportive din oraș. Investiția a fost realizată pe amplasamentul fostei platforme industriale Torpedo și are caracter multifuncțional, fiind destinată atât sportivilor de performanță, cât și publicului larg. Centrul sportiv dispune de un teren de fotbal, terenuri de tenis, pistă de atletism, sală de [...]
Acum 10 minute
09:30
Zăpadă artificială pe pârtiile din Postăvarul și pe timpul zilei. Schiați cu precauție! # BizBrasov.ro
Datorită temperaturilor negative, administratorul domeniului schiabil din Poiana Brașov a început producerea de zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul, inclusiv pe pârtiile deschise. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Lupului Superior, Doamnei, Subteleferic, Sulinar (Canalul), Drumul Roșu și Lupului Inferior. De asemenea, se produce zăpadă [...]
Acum 30 minute
09:20
Acum 2 ore
08:30
Arde un container plin cu materiale medicale în curtea Spitalului Militar Regina Maria din Brașov. Șapte mașini de intervenție au fost trimise la fața locului # BizBrasov.ro
Arde un container plin cu materiale medicale în curtea Spitalului Militar Regina Maria din Brașov. Șapte mașini de intervenție au fost trimise la fața locului În urmă cu puțin timp, pompierii brașoveni au fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la un container în care sunt depozitate materiale sanitare, amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul [...]
Acum 4 ore
05:50
Bani europeni pentru lărgirea străzii Institutului și interconectarea acesteia la Centura Brașovului. Investiția totalizează 39 de milioane de lei # BizBrasov.ro
La începutul lui iunie 2020, Primăria Brașov a semnat un contract cu firma Prinfo SRL, care a proiectat pasajul de pe strada Independenţei şi pe cel nou de la Fartec, în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru lărgirea străzii Institutului din Braşov, care a devenit o zonă de dezvoltare a orașului de la poalele Tâmpei. Acum, [...]
05:50
VIDEO Firma brașoveană de top ai cărei angajați sunt – în proporție de 85% – persoane cu dizabilități # BizBrasov.ro
Firma brașoveană de top ai cărei angajați sunt – în proporție de 85% – persoane cu dizabilități. Ophori Handmade Cosmetics este un mic atelier de produse cosmetice realizate în Braşov. A pornit ca ONG fondat la poalele Tâmpei, s-a dezvoltat în ultimii ani spre o afacere de sine stătătoare, care ajută la integrarea persoanelor cu [...]
Acum 6 ore
05:40
Casa Căsătoriilor din Brașov, instalații vechi și risc de avarii. Ce lucrări pregătește Primăria # BizBrasov.ro
După lucrările de reparații realizate în 2024 la fațadele și birourile sediului Primăriei Brașov, administrația locală pregătește următoarea etapă de intervenții, care vizează curtea interioară a clădirii, spațiu în care funcționează Casa Căsătoriilor. În acest sens, Primăria Brașov a semnat un contract în valoare de 164.700 de lei cu firma clujeană SC 2 GMG Construct [...]
05:30
Avertismentul experților: băuturile energizante pot favoriza leucemia, din cauza unui ingredient din compoziție # BizBrasov.ro
Avertismentul experților: băuturile energizante pot favoriza leucemia, din cauza unui ingredient din compoziție. Un ingredient din compoziția băuturilor energizante și a suplimentelor alimentare ar putea avea efecte îngrijorătoare asupra sănătății, arată cercetări recente realizate în Statele Unite, scrie Futurity. Taurina este un aminoacid produs în mod natural de corpul uman și se găsește în alimente [...]
05:20
Intabularea unui apartament este pasul esențial care transformă un drept teoretic de proprietate într-unul complet și protejat de lege. Fără această procedură, proprietarul nu beneficiază de siguranță juridică deplină și poate întâmpina dificultăți majore la vânzare, creditare sau la succesiune. Ce înseamnă intabularea unui apartament Intabularea reprezintă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra unui apartament [...]
05:20
Lui Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, îi plăcea să se plimbe pe După Ziduri și prin Piața Sfatului. Mama celebrului scriitor era brașoveancă # BizBrasov.ro
Ştiaţi că lui Ion Luca Caragiale îi plăcea să se plimbe pe După Ziduri, un loc pe care-l cunoştea foarte bine din copilărie? Apoi, după promenada pe malul Graftului, distracţia lui favorită era să meargă în Piaţa Sfatului. Aici intra în vorbă cu precupeţele maghiare, cărora le imita accentul, şi nu se lăsa până nu [...]
Acum 24 ore
20:00
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă # BizBrasov.ro
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă. Partidul Social Democrat anunţă că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor [...]
16:20
Noul ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, brașoveanul Irineu Darău, „contrat” dur de operatorii din turism: „Declarația publică (…) este absolut halucinantă” # BizBrasov.ro
Noul ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, brașoveanul Irineu Darău, „contrat” dur de operatorii din turism: „Declarația publică (…) este absolut halucinantă”. Operatorii din turism se declară revoltați de unele afirmații făcute de noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, brașoveanul Irineu Darău, președinte al USR Brașov, în legătură cu situația turismului românesc. [...]
15:10
Acțiune a polițiștilor brașoveni direcționată pe cerșetori, hoți și șoferi care parchează locurile persoanelor cu dizabilități # BizBrasov.ro
Acțiune a polițiștilor brașoveni direcționată pe cerșetori, hoți și șoferi care parchează locurile persoanelor cu dizabilități. Polițiștii din cadrul secțiilor de poliție Brașov, împreună cu polițiștii Biroului Rutier Brașov, au desfășurat, ieri, în intervalul orar 12:00–14:00, o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului, care a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei [...]
14:40
Scandal monstru într-o familie, oprit de polițiștii anunțați de un cetățean cu spirit civic. Abia l-au scos pe bărbat din mâinile soției # BizBrasov.ro
Scandal monstru într-o familie, oprit de polițiștii anunțați de un cetățean cu spirit civic. Abia l-au scos pe bărbat din mâinile soției Aseară în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au intervenit la o sesizare formulată de un vecin de imobil, care semnala faptul că este îngrijorat de scandalul provocat în apartamentul [...]
14:10
În plin ger, 119 familii din cartierul Tractorul au rămas în această dimineață fără gaz metan. Furnizarea a fost oprită de Distrigaz pentru prevenirea unui dezastru # BizBrasov.ro
În plin ger, 119 familii din cartierul Tractorul au rămas în această dimineață fără gaz metan. Furnizarea a fost oprită de Distrigaz, pentru prevenirea unui dezastru. „Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare ce alimentează imobilul situat pe strada General Mociulschi [...]
13:40
Ce mai găsesc polițiștii brașoveni în traficul rutier din oraș și județ: un olandez și un israelian la volan fără a avea permis, dar și mulți bețivi # BizBrasov.ro
Ce mai găsesc polițiștii brașoveni în traficul rutier din oraș și județ: un olandez și un israelian la volan fără a avea permis, dar și mulți bețivi. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au identificat în acest sfârșit de săptămână, în urma controalelor și intervențiilor desfășurate în trafic, mai multe persoane care au [...]
13:30
Nervos pe fosta parteneră, un „cetățean” din Râșnov a dat buzna peste ea în casă, deși polițiștii i-au interzis să se apropie de ea. I-au trecut nervii în arest # BizBrasov.ro
Nervos pe fosta parteneră, un „cetățean” din Râșnov a dat buzna peste ea în casă, deși polițiștii i-au interzis să se apropie de ea. I-au trecut nervii în arest. Aseară în jurul orei 20:00, polițiștii râșnoveni au fost sesizați telefonic de către o femeie, care semnala faptul că fostul său partener ar fi pătruns, fără [...]
13:20
Astăzi în jurul orei 12:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat [...]
12:20
VIDEO Un nou vagon-restaurant intră în dotarea CFR Călători. Va fi atașat unor trenuri care trec prin Brașov # BizBrasov.ro
Un nou vagon-restaurant intră în dotarea CFR Călători. Va fi atașat unor trenuri care trec prin Brașov. CFR Călători a primit al doilea vagon-restaurant modernizat de la Remar „16 Februarie” Cluj-Napoca, parte dintr-un contract PNRR (finanțat de Uniunea Europeană) care prevede modernizarea a 10 vagoane bar-bistro. Vagoanele circulă deja în trenuri Intercity precum „Avram Iancu”, [...]
11:30
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ger pentru județul Brașov cu 24 de ore, până marți dimineața # BizBrasov.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ger pentru județul Brașov cu 24 de ore, până marți dimineața. Meteorologii au actualizat în această dimineață prognoza, astfel că, după ce de duminică seară până luni dimineaţă gerul cuprinde jumătatea estică a ţării, avertizarea cod galben se extinde cu 24 de ore, ajungând să se manifeste în [...]
10:10
Salvamontiștii din Sinaia, intervenție pe șosea, nu în munți. Ieri în timp ce autospeciala Salvamont Prahova cobora de la Baza Salvamont Cota 1400, salvamontiștii au fost martorii unei situații neobișnuite pe o stradă din Sinaia: un autocar oprit, care agățase un cablu electric. Șoferul autocarului le-a făcut semn salvatorilor, solicitând ajutor de urgență pentru un [...]
Ieri
09:40
Amenzi de aproape 8 milioane de lei date de ANPC în ultima săptămână, în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse # BizBrasov.ro
Amenzi de aproape 8 milioane de lei date de ANPC în ultima săptămână, în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane în ultima săptămână, sancţiunile fiind date în urma unor controale care au vizat [...]
08:40
Ministrul Sănătății: 33 de medicamente noi vor fi introduse curând pe lista celor compensate și gratuite # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății: 33 de medicamente noi vor fi introduse curând pe lista celor compensate și gratuite. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că anul acesta lista medicamentelor compensate și gratuite va crește cu 33 de medicamente şi, de asemenea, va fi extinsă lista de boli pentru substanțele existente pe listă. „Pentru pacienţi, accesul la medicamente nu [...]
31 ianuarie 2026
15:50
Ministrul Fondurilor Europene, despre cei care îl „care-l fac în toate chipurile” pe Ilie Bolojan: „Și-a asumat un rol de sacrificiu. Ar trebui să vă crape obrazul” # BizBrasov.ro
Ministrul Fondurilor Europene, despre cei care îl „care-l fac în toate chipurile” pe Ilie Bolojan: „Și-a asumat un rol de sacrificiu. Ar trebui să vă crape obrazul”. Ministrul Fondurilor Europene consideră că Ilie Bolojan a făcut „sacrificiul suprem” atunci când a acceptat funcția de premier, în condițiile în care „țara mergea în gard”. Dragoș Pîslaru [...]
14:50
VIDEO Născută în Italia, crescută la Brașov, șefă de cabină la Wizz Air pe primul zbor Roma-Brașov. Emoție, bucurie, un vis împlinit # BizBrasov.ro
VIDEO Născută în Italia, crescută la Brașov, șefă de cabină la Wizz Air pe primul zbor Roma-Brașov. Emoție, bucurie, un vis împlinit. La zborul inaugural Roma-Brașov, în Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, două brașovence așteptau entuziasmate și emoționate aterizarea avionului Wizz Air. Pentru că la bordul lui, șefa de cabină era fiica Cristinei și verișoara Adreei. Fiica [...]
14:10
Trei mașini de poliție au fost implicate într-o tamponare în lanț, în drum spre un curs de…conducere preventivă # BizBrasov.ro
Trei mașini de poliție au fost implicate într-o tamponare în lanț, în drum spre un curs de…conducere preventivă. Un incident rutier demn de o comedie slabă a avut loc la Caransebeș, acolo unde trei autospeciale de poliție au reușit performanța rară de a se ciocni una de cealaltă, în plină deplasare. Toate mașinile circulau din [...]
13:40
Razie cu efective mărite de polițiști, aseară și azi-noapte, în mai multe zone din municipiul Brașov. 20 de persoane au fost duse pentru „întrebări”, la poliție # BizBrasov.ro
Razie cu efective mărite de polițiști, aseară și azi-noapte, în mai multe zone din municipiul Brașov. 20 de persoane au fost duse pentru „întrebări”, la poliție. Ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic Brașov, au organizat și desfășurat o acțiune la care au participat polițiști din cadrul tuturor structurilor municipale – [...]
13:20
Organizația de Management al Destinației Brașov a lansat selecția pentru găsirea unui Manager de Destinație Turistică. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați # BizBrasov.ro
Organizația de Management al Destinației Brașov a lansat selecția pentru găsirea unui Manager de Destinație Turistică. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați. Organizația de Management al Destinației (OMD) Brașov a anunțat demararea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Manager de Destinație Turistică, o funcție de conducere esențială în coordonarea strategiilor de [...]
11:50
„Cancerul nu așteaptă”. Salvamontiștii brașoveni sar în ajutorul proiectului de renovare a secției de Oncologie de la staționarul Mârzescu # BizBrasov.ro
„Cancerul nu așteaptă”. Salvamontiștii brașoveni sar în ajutorul proiectului de renovare a secției de Oncologie de la staționarul Mârzescu. După cum vă informa Biz Brașov, aici și aici, fundația Metropolis încearcă de ceva vreme să strângă bani pentru renovarea secțieid e Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Clădirea și facilitățile cu care sunt [...]
11:10
Meteorologii au emis un cod galben de ger pentru județul Brașov. Prognoză actualizată în această dimineață # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis un cod galben de ger pentru județul Brașov. Prognoză actualizată în această dimineață. Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ger, valabile în 22 de județe și municipiul București, până luni dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunță că vremea va fi deosebit de rece până pe 4 [...]
10:40
Șeful ANAF anunță noi controale pentru sancționarea românilor cu averi nejustificate. Printre alții, în vizor sunt cei cu mașini foarte scumpe și creatorii de „conținut” pe OnlyFans # BizBrasov.ro
Șeful ANAF anunță noi controale pentru sancționarea românilor cu averi nejustificate. Printre alții, în vizor sunt cei cu mașini foarte scumpe și creatorii de „conținut” pe OnlyFans. Președintele Fiscului a anunțat că inspectorii ANAF vor merge în curând în controale țintite, la nivel național, nu stabilite la nivelul fiecărui județ, scrie Mediafax. Adrian Nicușor Nica, președintele [...]
10:20
Raed Arafat propune ca România „să facă un pas curajos” făcut și de alte state, pentru protecția copiilor: „Nu este vorba despre cenzură” # BizBrasov.ro
Raed Arafat propune ca România „să facă un pas curajos” făcut și de alte state: „Nu este vorba despre cenzură”. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, apreciază că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și spune că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la [...]
09:50
Un ministru român publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri” # BizBrasov.ro
Un ministru român publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri”. Costurile cu deplasările externe ale ministrului și angajaților din subordine au fost publicate de către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, anunță ministrul Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, afirmând că este o premieră la nivelul Guvernului. Informațiile [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Vreme deosebit de rece în acest weekend: temperaturi de -20 de grade / ANM anunță că revin și ninsorile # BizBrasov.ro
Vreme deosebit de rece în acest weekend: temperaturi de -20 de grade / ANM anunță că revin și ninsorile. Vremea se răcește semnificativ în toată țara sâmbătă și duminică, când așteptate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi geroase, mai ales dimineața, iar în unele zone se vor atinge minime chiar și de -20 de grade, [...]
09:20
STUDIU Administrarea zilnică de aspirină nu reduce riscul de cancer. Dimpotrivă. Utilizarea aspirinei pentru prevenirea cancerului a fost intens discutată în ultimele decenii, pe baza unor date obţinute mai ales la adulţi de vârstă medie. Un studiu de amploare, cu urmărire pe termen lung, arată însă că aceste beneficii nu se regăsesc la persoanele în [...]
30 ianuarie 2026
16:40
Costul vieții de zi cu zi în România diferă de la regiune la regiune, de la oraș la oraș și chiar de la cartier la cartier. Un calcul aproape complet al cheltuielilor lunare minime pentru un trai decent în Brașov, unul din orașele cu un nivel de trai multe peste media din România, mai jos. [...]
16:10
Razie pe drumul spre Poiana Brașov. Amenzi de mii de lei, 11 certificate de înmatriculare reținute și două mașini imobilizate # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, ieri, o nouă acțiune tip „BLITZ” pentru verificarea legalității transportului rutier public de persoane în regim de închiriere. Acțiunea a avut un caracter preventiv și a fost organizată în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră. Astfel, în două intervale orare, polițiștii rutieri, cu sprijinul structurilor [...]
16:00
„Vânzător” de monumente funerare, reținut de polițiștii brașoveni după mai multe plângeri de la clienți # BizBrasov.ro
„Vânzător” de monumente funerare, reținut de polițiștii brașoveni după mai multe plângeri de la clienți. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu persoana bănuită în stare de reținere. Cercetările au fost demarate în urma unor sesizări, în baza cărora au fost desfășurate activități [...]
16:00
Tânăr de 17 ani, reținut de polițiștii brașoveni pentru înșelăciune și fals informatic, după ce a furat mai multe colete. Anchetatorii explică modul de operare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov – Biroul de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracțională a unui tânăr, de 17 ani, din municipiul Craiova, care este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune și fals informatic. „Din cercetările efectuate până în acest moment a rezultat că, începând cu luna februarie 2025 [...]
15:50
Hoț din Ghimbav, observat în miez de noapte de către polițiștii locali din Brașov, pe camerele stradale, în timp ce încerca să fure din mașini parcate # BizBrasov.ro
În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2:00, dispecerii Poliției Locale Brașov au observat, în timpul monitorizării sistemului de supraveghere video al municipiului, o persoană în timp ce încerca portierele mai multor autoturisme parcate în zona Aleea Sânzienelor, din municipiul Brașov. La scurt timp, persoana indicată a fost depistată de către polițiștii locali [...]
15:40
Pași pentru salubrizarea în regie proprie, cu costuri mai mici, la Sânpetru. Vor fi cumpărate cinci autospeciale pentru deșeuri și măturat stradal # BizBrasov.ro
Serviciul Public de Salubrizare Sânpetru începe să prindă contur, după ce consilierii locali au aprobat, în ședința de ieri, inițierea procedurii de achiziție a cinci autospeciale second-hand, necesare funcționării noului serviciu aflat în curs de înființare. Potrivit primarului comunei Sânpetru, Marian Arhire, patru dintre utilaje vor fi destinate colectării deșeurilor, iar una va fi utilizată [...]
15:10
Fără reclame la „păcănele” în autobuzele din Brașov. Primarul Scripcaru: Vom interzice jocurile de noroc în municipiu, dacă legea ne va permite # BizBrasov.ro
Primarul Brașovului George Scripcaru a anunțat în cadrul ședinței Consiliului Local de astăzi, că administrația locală este pregătită să adopte măsuri restrictive dure în ceea ce privește activitatea jocurilor de noroc, în cazul în care legislația națională va permite autorităților locale să reglementeze acest domeniu. Edilul a precizat că, imediat după crearea cadrului legal necesar, [...]
15:00
Criminalul în vârstă de 13 ani din Cenei-Timiș a fost luat de la familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi, pentru că nu au respectat regulile impuse de stat # BizBrasov.ro
Criminalul în vârstă de 13 ani din Cenei-Timiș a fost luat de la familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi, pentru că nu au respectat regulile impuse de stat. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a anunțat că băiatul de 13 ani din localitatea Cenei, acuzat că și-a ucis prietenul, a fost preluat [...]
14:50
PartnerVet se extinde în Brașov și va cumpăra o clinică veterinară, fondată de un doctor care a înființat primul cabinet privat din România # BizBrasov.ro
Rețeaua românească de medicină veterinară PartnerVet, care îi are ca investitori pe patronul Superbet, Sacha Draghici, și pe milionarul băimărean Ferenc Korponay, anunță că își extinde prezența în Brașov cu o clinică fondată de un doctor care a înființat primul cabinet veterinar privat din România. Clinica Veterinară Lempeş-Braşov a fost fondată în anul 2012 de către Dr. Victor Makk, [...]
14:30
Cum au încercat trei copii din Târgu Mureș să ucidă un taximetrist pentru a-i fura mașina și banii # BizBrasov.ro
Cum au încercat trei copii din Târgu Mureș să ucidă un taximetrist pentru a-i fura mașina și banii. Trei băieţi, de 13, 15 şi 16 ani, sunt acuzați că au pus la cale un plan pentru a ucide un șofer de taxi pentru a-i fura mașina, în Târgu Mureș. Potrivit procurorilor, chiar copilul de 13 ani [...]
13:20
Proiecție specială a comediei „În pielea mea” la Brașov, în prezența echipei filmului # BizBrasov.ro
Actorii George Tănase, Sergiu Costache, Azaleea Necula, Gabriel Vatavu și Alexandra Răduță, alături de regizorul Paul Decu, invită publicul din Brașov în 5 februarie la proiecțiile speciale ale comediei „În pielea mea” de la Cinema City AFI și CinemaOne Coresi Shopping Resort. Cinema City AFI Brașov găzduiește pe 5 februarie întâlnirea cu actorii filmului „În [...]
13:10
VIDEO Bucurie mare pentru o codleancă, în această dimineață. A aterizat pentru prima dată acasă # BizBrasov.ro
Bucurie mare pentru o codleancă, în această dimineață. A aterizat pentru prima dată acasă. Odată cu debutul (miercuri, 28 ianuarie) zborurilor de la Brașov la Roma și de la Roma la Brașov, pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav au început să apară și brașoveni fericiți. Mulți locuitori din județul Brașov trăiesc de ani de zile în [...]
12:40
VIDEO Proiectul concesiunii unui „loc cu verdeață” pentru o catedrală în Centrul Civic al Brașovului a aprins spiritele. Un bărbat care „s-a exprimat” împotriva proiectului la o boxă portabilă, evacuat din sala Consiliului Local # BizBrasov.ro
Proiectul de hotărâre de Consiliu Local ce viza prelungirea contractului de concesiune încheiat în 1993 cu Biserica Ortodoxă pentru construcția unei catedrale în Centrul Civic a aprins spiritele în ședința de astăzi. Astfel, consilierii USR nu au fost de acord cu acest lucru, deși există și o hotărâre de instanță definitivă ce vizează rezervarea în [...]
12:20
Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. A fost arestată 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă # BizBrasov.ro
Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. A fost arestată 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă. O nouă serie de stenograme după interceptările făcute de procurori arată cum se lăuda avocata [...]
12:20
La Brașov, poți savura o limonadă sau un ceai înconjurat de șerpi, scorpioni și tarantule. Gazdele aduc la masă atât comanda, cât și „partenerul” de socializare # BizBrasov.ro
Într-o cafenea recent deschisă încentrul Brașovului, clienții își pot savura limonada sau cafeaua cu un șarpe care le atârnă de gât sau cu o tarantulă în mână. Gazdele aduc la masă atât comanda, cât și partenerul de socializare: șerpi, tarantule, scorpioni, reptile sau rozătoare. „Avem foarte multe animăluţe din toate speciile posibile: reptile, rozătoare, amfibieni, [...]
