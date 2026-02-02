VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii acționează pentru stingerea focului

14:30

Cum au încercat trei copii din Târgu Mureș să ucidă un taximetrist pentru a-i fura mașina și banii. Trei băieţi, de 13, 15 şi 16 ani, sunt acuzați că au pus la cale un plan pentru a ucide un șofer de taxi pentru a-i fura mașina, în Târgu Mureș. Potrivit procurorilor, chiar copilul de 13 ani [...]