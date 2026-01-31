Un ministru român publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri”
BizBrasov.ro, 31 ianuarie 2026 09:50
Un ministru român publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri”. Costurile cu deplasările externe ale ministrului și angajaților din subordine au fost publicate de către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, anunță ministrul Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, afirmând că este o premieră la nivelul Guvernului. Informațiile [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
10:20
Raed Arafat propune ca România „să facă un pas curajos” făcut și de alte state, pentru protecția copiilor: „Nu este vorba despre cenzură” # BizBrasov.ro
Raed Arafat propune ca România „să facă un pas curajos” făcut și de alte state: „Nu este vorba despre cenzură”. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, apreciază că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și spune că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la [...]
Acum o oră
09:50
Un ministru român publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri” # BizBrasov.ro
Un ministru român publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri”. Costurile cu deplasările externe ale ministrului și angajaților din subordine au fost publicate de către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, anunță ministrul Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, afirmând că este o premieră la nivelul Guvernului. Informațiile [...]
09:30
Vreme deosebit de rece în acest weekend: temperaturi de -20 de grade / ANM anunță că revin și ninsorile # BizBrasov.ro
Vreme deosebit de rece în acest weekend: temperaturi de -20 de grade / ANM anunță că revin și ninsorile. Vremea se răcește semnificativ în toată țara sâmbătă și duminică, când așteptate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi geroase, mai ales dimineața, iar în unele zone se vor atinge minime chiar și de -20 de grade, [...]
Acum 2 ore
09:20
STUDIU Administrarea zilnică de aspirină nu reduce riscul de cancer. Dimpotrivă. Utilizarea aspirinei pentru prevenirea cancerului a fost intens discutată în ultimele decenii, pe baza unor date obţinute mai ales la adulţi de vârstă medie. Un studiu de amploare, cu urmărire pe termen lung, arată însă că aceste beneficii nu se regăsesc la persoanele în [...]
Acum 24 ore
16:40
Costul vieții de zi cu zi în România diferă de la regiune la regiune, de la oraș la oraș și chiar de la cartier la cartier. Un calcul aproape complet al cheltuielilor lunare minime pentru un trai decent în Brașov, unul din orașele cu un nivel de trai multe peste media din România, mai jos. [...]
16:10
Razie pe drumul spre Poiana Brașov. Amenzi de mii de lei, 11 certificate de înmatriculare reținute și două mașini imobilizate # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, ieri, o nouă acțiune tip „BLITZ” pentru verificarea legalității transportului rutier public de persoane în regim de închiriere. Acțiunea a avut un caracter preventiv și a fost organizată în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră. Astfel, în două intervale orare, polițiștii rutieri, cu sprijinul structurilor [...]
16:00
„Vânzător” de monumente funerare, reținut de polițiștii brașoveni după mai multe plângeri de la clienți # BizBrasov.ro
„Vânzător” de monumente funerare, reținut de polițiștii brașoveni după mai multe plângeri de la clienți. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu persoana bănuită în stare de reținere. Cercetările au fost demarate în urma unor sesizări, în baza cărora au fost desfășurate activități [...]
16:00
Tânăr de 17 ani, reținut de polițiștii brașoveni pentru înșelăciune și fals informatic, după ce a furat mai multe colete. Anchetatorii explică modul de operare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov – Biroul de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracțională a unui tânăr, de 17 ani, din municipiul Craiova, care este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune și fals informatic. „Din cercetările efectuate până în acest moment a rezultat că, începând cu luna februarie 2025 [...]
15:50
Hoț din Ghimbav, observat în miez de noapte de către polițiștii locali din Brașov, pe camerele stradale, în timp ce încerca să fure din mașini parcate # BizBrasov.ro
În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2:00, dispecerii Poliției Locale Brașov au observat, în timpul monitorizării sistemului de supraveghere video al municipiului, o persoană în timp ce încerca portierele mai multor autoturisme parcate în zona Aleea Sânzienelor, din municipiul Brașov. La scurt timp, persoana indicată a fost depistată de către polițiștii locali [...]
15:40
Pași pentru salubrizarea în regie proprie, cu costuri mai mici, la Sânpetru. Vor fi cumpărate cinci autospeciale pentru deșeuri și măturat stradal # BizBrasov.ro
Serviciul Public de Salubrizare Sânpetru începe să prindă contur, după ce consilierii locali au aprobat, în ședința de ieri, inițierea procedurii de achiziție a cinci autospeciale second-hand, necesare funcționării noului serviciu aflat în curs de înființare. Potrivit primarului comunei Sânpetru, Marian Arhire, patru dintre utilaje vor fi destinate colectării deșeurilor, iar una va fi utilizată [...]
15:10
Fără reclame la „păcănele” în autobuzele din Brașov. Primarul Scripcaru: Vom interzice jocurile de noroc în municipiu, dacă legea ne va permite # BizBrasov.ro
Primarul Brașovului George Scripcaru a anunțat în cadrul ședinței Consiliului Local de astăzi, că administrația locală este pregătită să adopte măsuri restrictive dure în ceea ce privește activitatea jocurilor de noroc, în cazul în care legislația națională va permite autorităților locale să reglementeze acest domeniu. Edilul a precizat că, imediat după crearea cadrului legal necesar, [...]
15:00
Criminalul în vârstă de 13 ani din Cenei-Timiș a fost luat de la familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi, pentru că nu au respectat regulile impuse de stat # BizBrasov.ro
Criminalul în vârstă de 13 ani din Cenei-Timiș a fost luat de la familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi, pentru că nu au respectat regulile impuse de stat. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a anunțat că băiatul de 13 ani din localitatea Cenei, acuzat că și-a ucis prietenul, a fost preluat [...]
14:50
PartnerVet se extinde în Brașov și va cumpăra o clinică veterinară, fondată de un doctor care a înființat primul cabinet privat din România # BizBrasov.ro
Rețeaua românească de medicină veterinară PartnerVet, care îi are ca investitori pe patronul Superbet, Sacha Draghici, și pe milionarul băimărean Ferenc Korponay, anunță că își extinde prezența în Brașov cu o clinică fondată de un doctor care a înființat primul cabinet veterinar privat din România. Clinica Veterinară Lempeş-Braşov a fost fondată în anul 2012 de către Dr. Victor Makk, [...]
14:30
Cum au încercat trei copii din Târgu Mureș să ucidă un taximetrist pentru a-i fura mașina și banii # BizBrasov.ro
Cum au încercat trei copii din Târgu Mureș să ucidă un taximetrist pentru a-i fura mașina și banii. Trei băieţi, de 13, 15 şi 16 ani, sunt acuzați că au pus la cale un plan pentru a ucide un șofer de taxi pentru a-i fura mașina, în Târgu Mureș. Potrivit procurorilor, chiar copilul de 13 ani [...]
13:20
Proiecție specială a comediei „În pielea mea” la Brașov, în prezența echipei filmului # BizBrasov.ro
Actorii George Tănase, Sergiu Costache, Azaleea Necula, Gabriel Vatavu și Alexandra Răduță, alături de regizorul Paul Decu, invită publicul din Brașov în 5 februarie la proiecțiile speciale ale comediei „În pielea mea” de la Cinema City AFI și CinemaOne Coresi Shopping Resort. Cinema City AFI Brașov găzduiește pe 5 februarie întâlnirea cu actorii filmului „În [...]
13:10
VIDEO Bucurie mare pentru o codleancă, în această dimineață. A aterizat pentru prima dată acasă # BizBrasov.ro
Bucurie mare pentru o codleancă, în această dimineață. A aterizat pentru prima dată acasă. Odată cu debutul (miercuri, 28 ianuarie) zborurilor de la Brașov la Roma și de la Roma la Brașov, pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav au început să apară și brașoveni fericiți. Mulți locuitori din județul Brașov trăiesc de ani de zile în [...]
12:40
VIDEO Proiectul concesiunii unui „loc cu verdeață” pentru o catedrală în Centrul Civic al Brașovului a aprins spiritele. Un bărbat care „s-a exprimat” împotriva proiectului la o boxă portabilă, evacuat din sala Consiliului Local # BizBrasov.ro
Proiectul de hotărâre de Consiliu Local ce viza prelungirea contractului de concesiune încheiat în 1993 cu Biserica Ortodoxă pentru construcția unei catedrale în Centrul Civic a aprins spiritele în ședința de astăzi. Astfel, consilierii USR nu au fost de acord cu acest lucru, deși există și o hotărâre de instanță definitivă ce vizează rezervarea în [...]
12:20
Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. A fost arestată 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă # BizBrasov.ro
Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. A fost arestată 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă. O nouă serie de stenograme după interceptările făcute de procurori arată cum se lăuda avocata [...]
12:20
La Brașov, poți savura o limonadă sau un ceai înconjurat de șerpi, scorpioni și tarantule. Gazdele aduc la masă atât comanda, cât și „partenerul” de socializare # BizBrasov.ro
Într-o cafenea recent deschisă încentrul Brașovului, clienții își pot savura limonada sau cafeaua cu un șarpe care le atârnă de gât sau cu o tarantulă în mână. Gazdele aduc la masă atât comanda, cât și partenerul de socializare: șerpi, tarantule, scorpioni, reptile sau rozătoare. „Avem foarte multe animăluţe din toate speciile posibile: reptile, rozătoare, amfibieni, [...]
11:40
VIDEO Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov sărbătorește astăzi 87 de ani de excelență în educarea copiilor din Brașov. De la informatică, la geografie, literatură, teatru sau matematică # BizBrasov.ro
Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov sărbătorește astăzi 87 de ani de excelență în educarea copiilor din Brașov. De la informatică, la geografie, literatură, teatru sau matematică. Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov sărbătorește astăzi 87 de ani de la înființare și 120 de ani de la nașterea academicianului Grigore Moisil, [...]
11:30
De la 1 aprilie, gratis vinerea cu autobuzul prin Brașov. Toți brașovenii de peste 70 de ani vor avea transport gratuit pe RATBV, inclusiv pe liniile metropolitane # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii care merg vinerea cu autobuzele RATBV nu vor mai plăti bilete. Măsura, inițiată de către primarul George Scripcaru, a fost adoptată în ședința de astăzi a Consiliului Local Brașov și se va aplica începând cu data de 1 aprilie 2026. Conform hotărârii, gratuitatea va fi valabilă pentru toți călătorii care folosesc transportul [...]
11:20
Un covăsnean a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce şi-a omorât tatăl în bătaie # BizBrasov.ro
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din comuna Turia, județul Covasna, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că şi-a omorât tatăl în bătaie, a anunţat Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Inculpatul a fost trimis în judecată anul trecut, după ce şi-ar fi agresat tatăl, aplicându-i multiple lovituri care [...]
10:50
1 milion de lei prejudiciu, fiindcă în ultimii mai bine de 5 ani nu s-au aplicat reguli pentru transportul special, de navetiști, în Brașov. Au fost adoptate noile reguli pentru aceste curse # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov a întocmit un nou Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov, care a fost dezbătut în ședința de astăzi a Consiliului Local. Acesta impune reguli mult mai sigur pentru acest transport. Decizia modificării regulamentului a venit în contextul în care este necesară o reglementare mai [...]
10:40
După concertul de mare succes de săptămâna trecută, dirijat de Cristian Mandeal, alături de Orchestra Filarmonicii Brașov și avându-l ca solist pe tubistul Laurențiu Sima, Filarmonica Brașov intră în luna februarie cu un eveniment cu totul special, dedicat unuia dintre cei mai profunzi și mai enigmatici compozitori ai repertoriului simfonic. Joi, 5 februarie 2026, de [...]
Ieri
10:00
Cum poate fi protejat șantierul de pe varianta la DN1 pe Valea Doftanei de traficul greu din zona forestieră # BizBrasov.ro
Oficialii Consiliului Județean Brașov au convocat ieri o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai ocoalelor silvice din zonă, ai Primăriilor Brașov și Săcele, ai firmei constructoare, precum și cu oficiali ai Companiei Naționale de Investiții (CNI) SA, în contextul lucrărilor de modernizare a drumului interjudețean DJ 102I pe Valea Doftanei, ce va deveni alternativă la [...]
09:50
CFR SA, radiografia marilor șantiere feroviare. Progres de aproape 60% pe linia Brașov – Sighișoara # BizBrasov.ro
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a prezentat, proiect cu proiect, cum se prezintă proiectele pentru modernizarea infrastructurii feroviare la finele primei luni din an. Începutul anului 2026 găsește Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. într-o etapă istorică de transformare. Printr-un management riguros al investițiilor și o mobilizare fără precedent pe teren, România [...]
08:40
Roma, noua destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: avioane pline, dus-întors # BizBrasov.ro
Roma, noua destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: avioane pline dus-întors. Noua destinație introdusă miercuri de compania low-cost maghiară Wizz Air – Roma – „încarcă” avioanele companiei. Dacă la zborul inaugural (miercuri) au în jur de 300 de pasageri (cumulat Roma-Brașov-Roma), astăzi, peste 350 de pasageri vor ajunge la Brașov și în capitala Italiei, [...]
05:50
Moemax a obținut o nouă autorizație de construire pentru extinderea magazinului de mobilă pe care îl amenajează în zona Coresi din Brașov # BizBrasov.ro
Austriecii de la Moemax au obținut o nouă autorizație de construire de la Primăria Brașov pentru magazinul pe care îl dezvoltă în zona Coresi, după modificarea proiectului inițial. Documentul are o valabilitate de 12 luni și prevede realizarea unui imobil cu regim de înălțime parter și două etaje, cu o suprafață utilă totală de 2.4837,16 [...]
05:40
Cristian Deacu, arhitectul evoluției în parapantism: „E cam greu să găsești un tonomat de cafea la o altitudine de 2000 de metri!” # BizBrasov.ro
Dacă ridici privirea spre cerul Brașovului și vezi ceva ce seamănă cu o pasăre gigantică, dar are mai multe culori și un zâmbet larg sub cască, sunt șanse mari să fie Cristian Deacu. Omul acesta nu doar că zboară, dar a proiectat practic noua față a parapantismului din România, motiv pentru care putem să îi [...]
05:40
1,9 milioane de lei pentru proiectarea închiderii depozitului de nămol din Brașov. Ce s-ar putea face cu mizeria strânsă din apa de la canalizările Brașovului # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov are în administrare un depozit de nămoluri care este amplasat la o distanţă de 6 kilometri de Staţia de epurare, la limita administrativă a localităţilor Braşov, Ghimbav şi Hălchiu. Acesta funcționează din 1980 și este format din trei compartimente, iar compartimentul numărul 1, aflat în exploatare şi urmează să fie închis. Acesta [...]
05:40
Schimbări importante: cartea de identitate electronică preia rolul cardului de sănătate # BizBrasov.ro
Schimbări importante: cartea de identitate electronică preia rolul cardului de sănătate. Românii vor putea folosi cartea de identitate electronică nu doar pentru identificare, ci și pe post de card de sănătate și portofoliu digital de diplome. Guvernul estimează că până la finalul anului 2026, documentul va fi complet funcțional în relația cu instituțiile publice. Vicepremierul [...]
05:40
Termen de 3 ani pentru amenajarea unei baze de rugby la Brașov, omologate la standardele impuse de federația de profil. Terenul actual a fost amenajat în urmă cu mai bine de 125 de ani # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat, în cursul verii, procedurile necesare pentru preluarea de la CFR a unui teren situat în cartierul brașovean Triaj, cunoscut timp de mai mulți ani drept terenul de rugby al orașului. Primul pas administrativ a constat în aprobarea unei hotărâri prin care autoritățile locale solicită transferul terenului din domeniul public al Ministerului [...]
05:10
Șoferii care cumpără o mașină nouă sau aduc un autoturism din străinătate trebuie să obțină înmatricularea provizorie pentru a circula legal. În România, obținerea numerelor roșii reprezintă o etapă obligatorie pentru șoferii care cumpără o mașină nouă sau aduc un autovehicul din străinătate și doresc să circule legal până la finalizarea înmatriculării definitive. Numerele roșii [...]
05:00
Iubirea merită o poveste legendară: De Valentine’s Day, îndrăgostiții sunt invitați la Castelul Bran, pentru a trăi o experiență romantică aparte/ Cuplurile vor primi certificat de căsătorie pentru o zi # BizBrasov.ro
Iubirea merită o poveste legendară. Îndrăgostiții sunt invitați la Castelul Bran, într-un cadru de „basm”, pentru a-și mărturisi sentimentele de dragoste. „De Valentine’s Day, Castelul Bran invită cuplurile la o experiență romantică aparte: vizită în Castel, momente-surpriză cu vin spumant, urmate de un meniu predefinit la Casa de Ceai a Reginei Maria. Doar pentru o [...]
05:00
Un patron român și-a vândut firma și le-a cumpărat foștilor angajați câte o mașină, după dorința fiecăruia: autoturisme BMW, Suzuki sau Mercedes, primite cadou # BizBrasov.ro
Un patron român și-a vândut firma și le-a cumpărat foștilor angajați câte o mașină, după dorința fiecăruia: autoturisme BMW, Suzuki sau Mercedes, primite cadou. Un proprietar de firmă din județul Botoșani a făcut un gest rar, care a emoționat comunitatea. Viorel Nichiteanu și-a vândut compania și a recompensat fiecare angajat cu un autoturism, modelele fiind [...]
29 ianuarie 2026
18:50
Liberalul Veștea insistă să îi „dea o pită” Antoanellei Drăgoi, fostă șefă a Fiscului din Predeal, condamnată la trei ani de pușcărie cu suspendare. Numirea în CA-ul Companiei Apa a picat după dezvăluirile BizBrașov # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a aprobat, astăzi, la propunerea președintelui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, desemnarea companiei Transilvania Audit and Fiscality SRL ca și auditor al Metrom Industrial Parc, companie deținută de CJ. Compania Transilvania Audit and Fiscality este deținută de Antoanella Mariyeane Drăgoi, fostă șefă a Fiscului din Predeal, condamnată la trei ani cu suspendare [...]
18:20
Greenpeace: Ministra Mediului, Diana Buzoianu, încalcă legea și blochează protecția naturii. „Acordul proprietarului este o invenție pentru a evita plata compensațiilor” # BizBrasov.ro
Organizațiile Greenpeace România, Agent Green, Declic și Platforma pentru Adaptare Climatică condamnă ferm intenția Ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de a condiționa desemnarea celor 10% zone de protecție strictă de acordul proprietarilor și al consiliilor locale. Ele susțin că această abordare reprezintă o încălcare a legislației naționale (articolul 44, alin. 7 din Constituție, Codul Civil [...]
17:50
Şapte din zece mașini înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand / Ce mărci preferă românii # BizBrasov.ro
Şapte din zece autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand, iar mărcile Volkswagen, Dacia şi BMW sunt cele mai căutate de către români, relevă o analiză realizată de platforma marketplace Plus-Auto, pe baza datelor oficiale ale Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, potrivit Agerpres. În total, anul trecut, au fost înmatriculate 548.612 de [...]
17:40
Consilierii locali din Cristian au decis, în ședința din ianuarie, continuarea demersului de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG). „Volumul și structura solicitărilor depuse de cetățeni în această perioadă indică o presiune ridicată pentru extinderea intravilanului și intensificarea dezvoltării urbane în anumite zone ale comunei, principalele direcții de interes fiind industria, serviciile, turismul și locuirea. [...]
16:40
VIDEO Patru bărbați au furat cabluri din cupru de pe șantiere din Brașov. Hoții s-au mascat și au dat o sparegere și la o firmă din Tărlungeni. Prejudiciul este de 800.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Secția 2 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au desfășurat activități de cercetare penală într-un dosar, ce vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat și fapte comise la sfârșitul anului 2025, în Brașov și Tărlungeni. „Cercetările au [...]
16:40
Angajații ANRE, unde salariul mediu e de 18.000 de lei, au pierdut în primă instanță procesul prin care cereau suspendarea măsurilor de reducere a salariilor # BizBrasov.ro
Peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au pierdut, joi, în justiție, în primă instanță, procesul în care au cerut suspendarea măsurilor de reformă prin care sunt reduse salariile și sunt dați oameni afară. Personalul din ANRE a contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Angajaţii de aici nu sunt [...]
15:30
Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026 # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro Finance a intermediat în premieră, în 2025, împrumuturi cu o valoare totală de 529,5 milioane euro (2,67 miliarde lei), atingând astfel un nou punct de referință pe piața de creditare autohtonă. Valoarea totală a creditelor accesate de români prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance a crescut cu 51% față de 2024, această evoluție accelerată fiind [...]
15:20
Indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Corpului B de la Spitalul Mârzescu, aprobați astăzi. Costul investiției este de peste 60 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Corpului B de la Spitalul Mârzescu, aprobați astăzi. Costul investiției este de peste 60 de milioane de lei. Consiliul Judeţean a făcut primul pas în obiectivul de investiţii „Consolidare, modificare, reabilitare, reparare Corp B Mârzescu; Extindere ieşire de urgenţă”, odată cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în cadrul şedinţei de plen desfăşurate joi, [...]
14:10
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus în executare un mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Italia, pe numele unei femei de 33 de ani, din localitatea Rotbav, județul Brașov. „Persoana era urmărită internațional, fiind condamnată la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea [...]
14:00
Polițiștii din Făgăraș au oprit în trafic un bărbat de 27 de ani, care conducea o mașină pe un drum județean către localitatea Cincu. „Întrucât acesta prezenta și indicii ale consumului de alcool, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, [...]
13:50
Amenzi de peste 11.000 de lei date ieri de polițiști prin cartierele Răcădău, Astra și Noua # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție au desfășurat ieri o acțiune cu caracter preventiv și de control, în cartierele Răcădău, Astra și Noua din municipiului Brașov. „Obiectivele principale ale actiunii au fost orientate către prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cele contra patrimoniului, precum și combaterea cerșetoriei. De asemenea, activitătile politiștilor au vizat [...]
13:50
30 de polițiști au ieșit ieri timp de o oră în traficul din municipiul Brașov. Rezultatul: peste 60 de amenzi și 3 permise reținute # BizBrasov.ro
30 de polițiști au ieșit ieri timp de o oră în traficul din municipiul Brașov. Rezultatul: peste 60 de amenzi și 3 permise reținute. Ieri în intervalul orar 11:30 – 12:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au organizat și desfășurat o acțiune de tip „BLITZ”, cu efective mărite, în municipiul Brașov. Scopul principal al [...]
13:40
Iubirea, sărbătorită în Poiana Brașov: Hotelierii au pregătit oferte speciale pentru Valentine’s Day/ Cât costă un sejur cu cină romantică # BizBrasov.ro
Îndrăgostiții pot alege muntele, respectiv Poiana Brașov, pentru a petrece Valentine’s Day. Hotelierii au pregătit deja oferte speciale, pentru cei care vor să celebreze iubirea în stațiune. La un hotel de patru stele din Poiana Braşov, un sejur de două nopţi, cu mic dejun inclus, cină romantică şi acces exclusiv la VIP Jacuzzi preţul porneşte [...]
13:20
Valoarea totală a creditelor accesate de români pentru o locuință a crescut cu peste 50% anul trecut. Care sunt tendințele pieței de creditare # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro Finance a intermediat în premieră, în 2025, împrumuturi cu o valoare totală de 529,5 milioane euro (2,67 miliarde lei), atingând astfel un nou punct de referință pe piața de creditare autohtonă. Valoarea totală a creditelor accesate de români prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance a crescut cu 51% față de 2024, această evoluție accelerată fiind [...]
13:00
Armata României va fi dotată cu 12 elicoptere noi Airbus H225M, prin programul de apărare europeană SAFE. Mentenanța aparatelor ar putea să fie făcută la Ghimbav # BizBrasov.ro
Armata României va fi dotată cu 12 elicoptere noi Airbus H225M, prin programul de apărare europeană SAFE. Mentenanța aparatelor ar putea să fie făcută la Ghimbav. Armata Româna va cumpăra, prin intermediul programului SAFE, 12 elicoptere Airbus H225M. Suma totală a contractului – stabilită înainte ca lista proiectelor din SAFE să fie aprobată de Comisia [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.