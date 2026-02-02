Bolojan nu taie. Bolojan se sacrifică
National.ro, 2 februarie 2026 12:20
1. "Guvernul Bolojan ar trebui să reziste, dacă vrem să iasă România din criză." Asta e o teză useristă de ultimă oră și ar fi amuzantă, dacă românii n-ar fi loviți de facturi și de impozite. USR este singurul partid interesat de o Românie fără români. Tot USR, prin glasul lui Dragoș Pâslaru (ministru al […]
Acum 5 minute
12:40
Un bărbat a ajuns de urgență în grija medicilor din Iași, fiind găsit cu hipotermie severă. La momentul la care au ajuns la el cadrele medicale, omul – domiciliat în localitatea Osoi, comuna Comarna – avea o temperatură corporală de doar 22,4 grade Celsius. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost adus […]
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
În timpul pandemiei de Covid-19, groparul era cea mai căutată meserie. La această oră, a devenit una pe cale de dispariție. Mai ales în localitățile depopulate, unde tinerii au luat calea străinătății sau a orașului. Cimitirele în satele și comunele cu populație îmbătrânită sau mai mică sunt afectate de criza groparilor. În lipsa lor, autoritățile […]
Acum 2 ore
11:30
Cele mai noi informații de la ANM! Cod galben de ger în peste jumătate de țară – HARTA. Vreme deosebit de rece și în Capitală – prognoză specială # National.ro
Începutul săptămânii stă sub semnul temperaturilor deosebit de scăzute, geroase, în peste o jumătate din țară. Și în Capitală luni și marți va fi foarte frig. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 2 februarie, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți dimineața în peste jumătate de […]
11:30
Temperaturile foarte scăzute afectează serios culturile din solarii. Pentru a-și salva munca, producătorii recurg la soluții costisitoare. Aceștia avertizează că prețurile trufandalelor vor fi mai mari în primăvară. În ianuarie, încălzirea solariilor a costat mai mult, din cauza gerului. Din acest motiv legumicultorii sunt nevoiți să majoreze prețurile verdețurilor. Primele verdețuri au ajuns deja în […]
11:10
Disperaţi, românii au găsit soluţia pentru creşterea veniturilor: îşi iau al doilea job. Cele mai populare activităţi suplimentare # National.ro
Datele oficiale arată că tot mai mulți români își caută un al doilea loc de muncă pentru a completa veniturile. Unii şi-au făcut şi firmă. Înmatriculările de persoane fizice autorizate au crescut, la fel și numărul prestatorilor de servicii casnice. Cei mai mulţi aplicanți pentru job-uri sunt deja salarați, dar vor un al doilea job. […]
Acum 4 ore
10:40
Ce ajutoare se pregătesc pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Cine se încadrează la 600 lei, 800 lei sau 1.000 de lei # National.ro
PSD a transmis, duminică, după ședința Consiliului Politic Național, că susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. Social-democraţii susţin că pachetul de solidaritate asigură protecție […]
10:40
Ce răspuns a dat ministrul Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate: „Ar fi culmea” – VIDEO # National.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate, că ar fi culmea să se ia astfel de decizii, pentru că „sistemul este subdimensionat". Ministrul Sănătăţii a declarat că o măsură care a fost discutată duminică în şedinţa PSD este aceea de a se elimina […]
10:10
VIDEO. Călin Georgescu, la Tribunalul București: „Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este…” # National.ro
Călin Georgescu a ajuns, luni dimineață, 2 februarie, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de către procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară. Cum se întâmplă de obicei când Călin Georgescu se prezintă la instanță sau la […]
10:00
Cine sunt marii câştigători de la Premiile Grammy 2026. Lista completă a artiştilor care au “livrat” cea mai bună muzică # National.ro
Bad Bunny și Kendrick Lamar au fost figurile centrale la Premiile Grammy 2026. Ceremonia a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat. Principalele premii Grammy ale […]
09:40
PSD vrea ca bucureştenii să nu mai plătească factura pentru apa “călâie” şi caloriferele amorţite. Ce lovituri ar primi Termoenergetica şi ELCEN # National.ro
Social-democraţii pregătesc un proiect de hotărâre care va fi promovat în CGMB: Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Daniel Băluţă a transmis că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica […]
09:40
ULTIMA ORĂ. Incendiu la Spitalul Militar din Braşov – a luat foc un container: pompierii au intervenit de urgență – VIDEO # National.ro
Alertă în rândul pompierilor brașoveni, care au intervenit de urgență la o unitate medicală din municipiu. Un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, 2 februarie, în curtea Spitalului Militar din Braşov. Potrivit primelor date de la faţa locului, focul se manifesta la un container din curtea unităţii sanitare. Conform primelor informații, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru […]
09:00
Ce vor face parlamentarii, luni, în prima zi de muncă în 2026, după 41 de zile de vacanţă. Alegeri importante # National.ro
Parlamentarii își reiau activitatea de luni, 2 februarie, când senatorii și deputații se întorc la muncă. De la ultima ședință de plen care a avut loc în Parlament au trecut 41 de zile. Primul punct pe ordinea de zi este alegerea noilor lideri de grup, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. La începutul […]
Acum 6 ore
08:40
Iarna s-a dezlănţuit la început de februarie: ger, viscol, drumuri înzăpezite şi nervi în trafic! Cum va fi vremea în ţară şi prognoza pentru Bucureşti # National.ro
Bucureştenii, dar şi românii din mai multe judeţe ale ţării, s-au trezit luni dimineaţă într-un nou episod de iarnă autentică. S-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un TIR cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt. Temperaturile au […]
07:20
Acum 8 ore
05:10
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te izola. […]
Acum 24 ore
21:10
20:20
Rusia se străduiește să-și reducă dependența de tehnologiile străine critice, după ce sancțiunile occidentale au izolat-o de lanțurile de aprovizionare globale. Rusia rămâne extrem de dependentă de importuri în domenii esențiale pentru efortul de război, inclusiv utilaje și drone, potrivit unui raport întocmit de Ministerul Economiei în februarie anul trecut. Au fost blocate eforturile de […]
19:40
AUR a ajuns, încet și sigur, un partid luat pe persoană fizică. Nu vedem nicio doctrină, niciun proiect politic, nu tu construcție colectivă, totul este doar o anexă de imagine a liderului său, George Simion, care confundă tot mai des interesul formațiunii cu propriul ego. Iar episodul alegerilor pentru Primăria Capitalei spune totul despre direcția […]
19:10
Direcția Generală Antifraudă Fiscală s-a plâns Curții de Conturi că nu a reușit să combată eficient evaziunea fiscală din cauza blocării digitalizării în analizele de risc, făcută chiar din interiorul Ministerului Finanțelor. Astfel, solicitările repetate ale celor de la Antifraudă adresate Centrului Național de Informații Financiare din cadrul ministerului, care vizau îmbunătățirea și dezvoltarea aplicațiilor […]
18:40
China își continuă ascensiunea, Rusia duce un război sângeros la granițele Europei, iar Statele Unite afișează deschis disprețul față de Uniunea Europeană. China se concentrează pe economie și tehnologie pentru a menține câștigurile obținute din comerțul global. Din punct de vedere european, relația cu Beijingul este cu siguranță problematică, dar pare gestionabilă prin instrumentele UE. […]
18:10
Înțelegerea sistemului politic iranian este complexă, în special datorită structurii sale unice de guvernare și rolului Gărzii Revoluționare. Structura politică a Iranului este ghidată de principiul „vilayat-e faqih" : un cleric suprem guvernează până la întoarcerea celui de-al 12-lea Imam. Ayatollahul Ruhollah Khomeini a fost primul lider suprem după Revoluția Islamică din 1979, stabilind un model […]
17:50
Real Madrid a primit o lovitură în dosarul Negreira. Instanța a respins cererea clubului madrilen, constituit ca acuzator particular, de a avea acces la documente financiare interne ale rivalilor de la FC Barcelona. Reacția catalanilor nu a întârziat, iar președintele Joan Laporta a comentat decizia într-un ton triumfător. „Mă bucur că le-a închis ușa-n nas" […]
17:30
Dincolo de participarea Rusiei la negocierile de la Abu Dhabi, primele discuții trilaterale de la începutul războiului, Donald Trump a anunțat că Moscova a acceptat un armistițiu parțial de o săptămână, abținându-se de la lovituri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Kievul ar fi acceptat să nu atace rafinăriile de petrol rusești. Cu toate acestea, nu […]
17:20
Horațiu Moldovan își va continua aventura în Spania cel puțin până la finalul sezonului. Portarul român de 28 de ani va rămâne la Real Oviedo, anunțul fiind făcut chiar de antrenorul echipei, Guillermo Almada, după victoria obținută sâmbătă pe teren propriu, 1-0 cu Girona. Deși a fost din nou rezervă, așa cum s-a întâmplat în […]
17:00
Anunțul ministrului de Interne, Shabana Mahmood, privind introducerea recunoașterii faciale la nivel național nu este o simplă declarație de intenție. Marea Britanie devine un stat de supraveghere fără nicio dezbatere reală. Consultarea publică despre un nou cadru juridic pentru utilizarea tehnologiilor de supraveghere biometrică de către organele de aplicare a legii presupune că cetățenii unei […]
16:30
Județul lui Bolojan, favorizat de USR. Ministrul Mediului dă bani pentru o altă investiție în Bihor # National.ro
După barajul Leșu, din Bihor, singurul care a primit finanțare de pe lista barajelor ale căror proiecte erau avansate, ministrul userist al Mediului anunță o a doua investiție în Bihor, acumularea Poiana, care are rolul de protecție a inundațiilor în zonă. Prioritizarea acestei investiții, abandonată din 2011, contrastează flagrant cu proiectele urgente necesare pentru cele […]
15:20
Comitetul Economic și Social European cere transparență pentru donațiile din campaniile electorale # National.ro
Normele referitoare la donațiile către partide și alte forme de sprijin pentru campaniile electorale nu sunt coerente de la un stat membru la altul, a atras atenția Comitetul Economic și Social European. Acesta a cerut reglementarea la nivel european a donațiilor pentru partide. Pe de altă parte, organismul a dat exemplul ingerințelor străine în alegerile […]
13:50
1. Sunt grozave poveștile cu avocata penelistă care se credea de la Elena Lupescu și Elena Udrea în sus. Chestia asta se cheamă bovarism de Herăstrău. Se știe de pe vremea lui Băsescu, dar unii insistă: în cârciumile din nordul Capitalei te duci dacă vrei să strici o combinație sau să te dai în primire. […]
Ieri
12:40
De cele mai multe ori, corpul nu „se strică" brusc. Începe să protesteze discret. Un somn mai fragmentat, o tensiune constantă în ceafă, o oboseală care apare chiar și după zile aparent liniștite. Sunt semnale suficient de mici încât să fie ignorate, dar suficient de persistente încât să devină parte din rutina zilnică. Tocmai această […]
12:00
Ce taxă vor plăti turiştii care vor să își pună o dorință la Fontana di Trevi din Roma # National.ro
Regulă şi taxă nouă la Fontana di Trevi din Roma. Începând de duminică, 1 februarie 2026, accesul la Fontana di Trevi costă 2 euro, o premieră pentru acest monument emblematic al Romei, care se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat. Această decizie, discutată în 2024 și anunțată oficial în decembrie anul trecut de […]
11:30
Un accident a avut loc pe pârtia Crucea de Brazi din Munții Semenic. Un cablu al instalației de teleschi a cedat în timpul funcționării. Doi minori au fost răniți, iar un al treilea a scăpat cu leziuni minore datorită echipamentului de protecție. Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 13:00, iar instalația s-a oprit brusc […] The post Un teleschi a cedat pe pârtie, în Semenic: doi copii au ajuns la spital first appeared on Ziarul National.
11:00
Cine sunt românii care pot plăti numai jumătate din impozitul pe proprietate. Guvernul a stabilit că aceşti oameni “scapă” mai ieftin # National.ro
Guvernul a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru unii români, printr-o ordonanță de modificare a Codului de procedură fiscală, după ce acestea au crescut minimum 79% de la 1 ianuarie 2026. De această facilitate beneficiază locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni. Excepţia se […] The post Cine sunt românii care pot plăti numai jumătate din impozitul pe proprietate. Guvernul a stabilit că aceşti oameni “scapă” mai ieftin first appeared on Ziarul National.
10:30
Topul celor mai romantice destinaţii de vacanţă din lume. Unde poţi merge cu jumătate ta de Ziua Îndrăgostiților # National.ro
Luna februarie înseamnă şi “luna iubirii”. Ziua Îndrăgostiților (14 februarie) şi Dragobetele (24 februarie) îndeamnă la romantism şi vacanţe în doi. Unele destinații de vacanță par să fie create special pentru a inspira iubirea și aventura. Unele destinaţii te vor cuceri cu apusuri spectaculoase și peisaje grandioase, altele – cu trasee pitorești prin natură uluitoare. […] The post Topul celor mai romantice destinaţii de vacanţă din lume. Unde poţi merge cu jumătate ta de Ziua Îndrăgostiților first appeared on Ziarul National.
10:00
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a comentat, în cadrul unui interviu acord TVR, problema creșterii vârstei de pensionare în sistemul militar. Mesajul său este unul rar, dar tranșant în spațiul public: există inechități evidente, iar situația „nu este ok”, spune generalul. Generalul Gheorghiță Vlad vrea drepturi egale pentru toți militarii Declarația sa […] The post Șeful Armatei Române atrage atenția cu privire la pensiile militare: „Nu este ok” first appeared on Ziarul National.
10:00
România este menţionată în documente din dosarul Epstein. E-mailurile si plățile bancare arată că reţeaua ar fi fost extinsă și în țara noastră # National.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 3,5 milioane de pagini care aduc detalii în dosarul Epstein. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump. cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Procurorul general adjunct Todd […] The post România este menţionată în documente din dosarul Epstein. E-mailurile si plățile bancare arată că reţeaua ar fi fost extinsă și în țara noastră first appeared on Ziarul National.
09:00
Nicușor Dan încă ține la secret donațiile de 9 milioane de euro. Cine ar putea fi misteriosul donator # National.ro
Nicuşor Dan a candidat independent la alegerile prezidenţiale din mai 2025. Acesta a „cerut” bani pentru a-și susține campania electorală, bani pe care i-a recuperat și de la Autoritatea Electorală Permanentă. Președintele nu a dorit să facă publice numele persoanelor care au donat pentru campania sa. Nu fără acceptul acestora, s-a scuzat el în repetate […] The post Nicușor Dan încă ține la secret donațiile de 9 milioane de euro. Cine ar putea fi misteriosul donator first appeared on Ziarul National.
08:30
În această perioadă, astrele influențează atât viața emoțională, cât și sănătatea și resursele materiale. Fiecare zodie simte efectele în mod diferit, iar deciziile luate acum pot avea impact pe termen lung. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică! Horoscop Berbec Este o zi minunată pentru o reuniune de familie acasă. Invitați prietenii și […] The post Horoscop 1 februarie – Venituri neașteptate pentru unii nativi first appeared on Ziarul National.
31 ianuarie 2026
15:20
Mulți oameni observă că, spre finalul lunii, reacționează diferit decât de obicei. Răspund mai scurt, se enervează mai repede, iar lucruri minore — o întârziere, o greșeală, o cerere suplimentară — devin disproporționat de greu de tolerat. De cele mai multe ori, iritabilitatea este pusă pe seama oboselii. În realitate, mecanismul este mai specific și […] The post De ce suntem mai iritabili la final de lună first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Oficial român, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: „Este momentul” # National.ro
Șeful DSU Raed Arafat a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Oficialul consideră că România ar trebui să se alăture statelor care tratează această temă ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului. Arafat arată, într-o postare pe rețelele de socializare, că […] The post Oficial român, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: „Este momentul” first appeared on Ziarul National.
11:40
Plecări în val de la vârful filialelor PSD din București. Cine sunt liderii care și-au depus demisia # National.ro
Un val de demisii a lovit PSD București după înfrângerea lui Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, la alegerile pentru Primăria Capitalei, din decembrie 2025. Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei au anunțat că se retrag din funcții. Val de demisii la PSD București Prima care și-a anunțat demisia […] The post Plecări în val de la vârful filialelor PSD din București. Cine sunt liderii care și-au depus demisia first appeared on Ziarul National.
11:00
Raluca Turcan îl atacă pe Nicușor Dan pentru că întârzie să prezinte raportul privind anularea alegerilor: „Eforturile de credibilizare au un efect mai mic” # National.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan l-a criticat pe Nicuşor Dan pe motiv că preşedintele ţării întârzie prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Ea susține că lipsa unor explicații clare în legătură cu acest subiect sensibil alimentează suspiciunile și are un impact direct asupra credibilității coaliției de guvernare și a propriului partid. Turcan a subliniat […] The post Raluca Turcan îl atacă pe Nicușor Dan pentru că întârzie să prezinte raportul privind anularea alegerilor: „Eforturile de credibilizare au un efect mai mic” first appeared on Ziarul National.
10:30
Cine sunt pensionarii care beneficiază de un ajutor de 1.300 de lei din partea statului. Facilitatea vine la pachet cu un sejur balnear # National.ro
Casa Națională de Pensii Publice a demarat un program prin care pensionarii vor avea posibilitatea de a accesa bilete de tratament balnear, o măsură menită să susțină sănătatea și recuperarea. Cererile pentru aceste bilete pot fi depuse la casele de pensii din întreaga țară, iar sejururile sunt subvenționate parțial, astfel încât pensionarii plătesc doar o […] The post Cine sunt pensionarii care beneficiază de un ajutor de 1.300 de lei din partea statului. Facilitatea vine la pachet cu un sejur balnear first appeared on Ziarul National.
10:10
Ce mâncare primesc elevii, la şcoală, în cadrul programului „Masă sănătoasă”. „E un real ajutor pentru ei și familiile lor” # National.ro
Programul Național „Masă Caldă”, finanțat de statul român, asigură pentru mii de elevi o masă caldă la școală. Acest program continuă și anul acesta în peste 1427 de școli. Din 8 ianuarie, 542.000 de elevi beneficiază de o masă caldă la școală sau de un pachet cu hrană rece. Majoritatea școlilor au optat însă pentru […] The post Ce mâncare primesc elevii, la şcoală, în cadrul programului „Masă sănătoasă”. „E un real ajutor pentru ei și familiile lor” first appeared on Ziarul National.
09:40
Iarna se răzbună! După câteva zile cu temperaturi pozitive, se întorc ninsorile şi gerul. Prognoza AccuWeather şi pentru Bucureşti # National.ro
Meteorologii au anunţat că vremea se răceşte foarte mult în weekend-ul 31 ianuarie – 1 februarie. Temperaturile vor fi geroase şi se va atinge chiar şi -20 de grade. Sâmbătă, 31 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece, cu precădere noaptea, mai ales în regiunile estice, unde va fi ger local în Moldova și izolat […] The post Iarna se răzbună! După câteva zile cu temperaturi pozitive, se întorc ninsorile şi gerul. Prognoza AccuWeather şi pentru Bucureşti first appeared on Ziarul National.
09:00
Actrița Catherine O’Hara cunoscută pentru rolurile sale din „Singur acasă” și serialul de succes „Schitt’s Creek”, a murit, vineri, la vârsta de 71 de ani. Vestea morții a fost confirmată de managerul său, pentru publicația Variety. Catherine O’Hara, răpusă de o boală Actrița a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles „în urma unei […] The post A murit actrița Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă” first appeared on Ziarul National.
08:30
Este o zi perfectă pentru a pune la punct planuri, a rezolva situații rămase în așteptare și a te conecta sincer cu cei din jur. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 31 ianuarie 2026! Horoscop Berbec Astăzi închei luna cu atenție la situațiile personale și financiare. Luna te provoacă să privești mai atent […] The post Horoscop 31 ianuarie – Lucrurile încep să se așeze în loc first appeared on Ziarul National.
30 ianuarie 2026
23:00
Trimisul special pentru integrarea energetică globală din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA, Joshua Volz, a transmis angajamentul administrației SUA față de succesul Coridorului Vertical de gaze. Vorbind în contextul Athens Energy Summit 2026, Volz a anunțat în același timp o reuniune ministerială a tuturor țărilor implicate la Washington, la sfârșitul lunii februarie. Proiectul Coridorului […] The post Administrația Trump, sprijin total pentru Coridorul Vertical de gaze first appeared on Ziarul National.
19:20
Ucraina, Iran, Venezuela, Groenlanda, Davos, Iran din nou, China – iată reperele celui de-al Treilea Război Mondial, în curs de desfășurare, dar nedeclarat. Încă! Deus ex machina De la primul război din istoria umanității și până la cel din zilele noastre, omul, care a vrut să se substituie lui Dumnezeu, a cerut, culmea, în numele […] The post Mayday, Mayday Omenire! first appeared on Ziarul National.
16:20
Ilie Bolojan, gata să-și pună pe masă mandatul de președinte PNL. Șeful liberalilor ia în calcul să ceară un vot de încredere în partid (VIDEO) # National.ro
După ce în ultima perioadă a fost atacat nu doar de către lideri ai PSD, ci a fost criticat fățiș și de voci din rândul membrilor PNL-ului, premierul Ilie Bolojan anunță că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în partidul la șefia căruia se află. Ilie Bolojan dă de înțeles că, pentru a […] The post Ilie Bolojan, gata să-și pună pe masă mandatul de președinte PNL. Șeful liberalilor ia în calcul să ceară un vot de încredere în partid (VIDEO) first appeared on Ziarul National.
