Lovitură pentru Real! Judecătorul a decis în favoarea Barcelonei!
National.ro, 1 februarie 2026 17:50
Real Madrid a primit o lovitură în dosarul Negreira. Instanța a respins cererea clubului madrilen, constituit ca acuzator particular, de a avea acces la documente financiare interne ale rivalilor de la FC Barcelona. Reacția catalanilor nu a întârziat, iar președintele Joan Laporta a comentat decizia într-un ton triumfător. „Mă bucur că le-a închis ușa-n nas"
• • •
Acum 10 minute
18:10
Înțelegerea sistemului politic iranian este complexă, în special datorită structurii sale unice de guvernare și rolului Gărzii Revoluționare. Structura politică a Iranului este ghidată de principiul „vilayat-e faqih" : un cleric suprem guvernează până la întoarcerea celui de-al 12-lea Imam. Ayatollahul Ruhollah Khomeini a fost primul lider suprem după Revoluția Islamică din 1979, stabilind un model
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:30
Dincolo de participarea Rusiei la negocierile de la Abu Dhabi, primele discuții trilaterale de la începutul războiului, Donald Trump a anunțat că Moscova a acceptat un armistițiu parțial de o săptămână, abținându-se de la lovituri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Kievul ar fi acceptat să nu atace rafinăriile de petrol rusești. Cu toate acestea, nu
17:20
Horațiu Moldovan își va continua aventura în Spania cel puțin până la finalul sezonului. Portarul român de 28 de ani va rămâne la Real Oviedo, anunțul fiind făcut chiar de antrenorul echipei, Guillermo Almada, după victoria obținută sâmbătă pe teren propriu, 1-0 cu Girona. Deși a fost din nou rezervă, așa cum s-a întâmplat în
Acum 2 ore
17:00
Anunțul ministrului de Interne, Shabana Mahmood, privind introducerea recunoașterii faciale la nivel național nu este o simplă declarație de intenție. Marea Britanie devine un stat de supraveghere fără nicio dezbatere reală. Consultarea publică despre un nou cadru juridic pentru utilizarea tehnologiilor de supraveghere biometrică de către organele de aplicare a legii presupune că cetățenii unei
16:30
Județul lui Bolojan, favorizat de USR. Ministrul Mediului dă bani pentru o altă investiție în Bihor # National.ro
După barajul Leșu, din Bihor, singurul care a primit finanțare de pe lista barajelor ale căror proiecte erau avansate, ministrul userist al Mediului anunță o a doua investiție în Bihor, acumularea Poiana, care are rolul de protecție a inundațiilor în zonă. Prioritizarea acestei investiții, abandonată din 2011, contrastează flagrant cu proiectele urgente necesare pentru cele
Acum 4 ore
15:20
Comitetul Economic și Social European cere transparență pentru donațiile din campaniile electorale # National.ro
Normele referitoare la donațiile către partide și alte forme de sprijin pentru campaniile electorale nu sunt coerente de la un stat membru la altul, a atras atenția Comitetul Economic și Social European. Acesta a cerut reglementarea la nivel european a donațiilor pentru partide. Pe de altă parte, organismul a dat exemplul ingerințelor străine în alegerile
Acum 6 ore
13:50
1. Sunt grozave poveștile cu avocata penelistă care se credea de la Elena Lupescu și Elena Udrea în sus. Chestia asta se cheamă bovarism de Herăstrău. Se știe de pe vremea lui Băsescu, dar unii insistă: în cârciumile din nordul Capitalei te duci dacă vrei să strici o combinație sau să te dai în primire.
12:40
De cele mai multe ori, corpul nu „se strică" brusc. Începe să protesteze discret. Un somn mai fragmentat, o tensiune constantă în ceafă, o oboseală care apare chiar și după zile aparent liniștite. Sunt semnale suficient de mici încât să fie ignorate, dar suficient de persistente încât să devină parte din rutina zilnică. Tocmai această
Acum 8 ore
12:00
Ce taxă vor plăti turiştii care vor să își pună o dorință la Fontana di Trevi din Roma # National.ro
Regulă şi taxă nouă la Fontana di Trevi din Roma. Începând de duminică, 1 februarie 2026, accesul la Fontana di Trevi costă 2 euro, o premieră pentru acest monument emblematic al Romei, care se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat. Această decizie, discutată în 2024 și anunțată oficial în decembrie anul trecut de
11:30
Un accident a avut loc pe pârtia Crucea de Brazi din Munții Semenic. Un cablu al instalației de teleschi a cedat în timpul funcționării. Doi minori au fost răniți, iar un al treilea a scăpat cu leziuni minore datorită echipamentului de protecție. Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 13:00, iar instalația s-a oprit brusc
11:00
Cine sunt românii care pot plăti numai jumătate din impozitul pe proprietate. Guvernul a stabilit că aceşti oameni “scapă” mai ieftin # National.ro
Guvernul a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru unii români, printr-o ordonanță de modificare a Codului de procedură fiscală, după ce acestea au crescut minimum 79% de la 1 ianuarie 2026. De această facilitate beneficiază locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni. Excepţia se
10:30
Topul celor mai romantice destinaţii de vacanţă din lume. Unde poţi merge cu jumătate ta de Ziua Îndrăgostiților # National.ro
Luna februarie înseamnă şi "luna iubirii". Ziua Îndrăgostiților (14 februarie) şi Dragobetele (24 februarie) îndeamnă la romantism şi vacanţe în doi. Unele destinații de vacanță par să fie create special pentru a inspira iubirea și aventura. Unele destinaţii te vor cuceri cu apusuri spectaculoase și peisaje grandioase, altele – cu trasee pitorești prin natură uluitoare.
Acum 12 ore
10:00
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a comentat, în cadrul unui interviu acord TVR, problema creșterii vârstei de pensionare în sistemul militar. Mesajul său este unul rar, dar tranșant în spațiul public: există inechități evidente, iar situația „nu este ok", spune generalul. Generalul Gheorghiță Vlad vrea drepturi egale pentru toți militarii Declarația sa
10:00
România este menţionată în documente din dosarul Epstein. E-mailurile si plățile bancare arată că reţeaua ar fi fost extinsă și în țara noastră # National.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 3,5 milioane de pagini care aduc detalii în dosarul Epstein. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump. cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Procurorul general adjunct Todd
09:00
Nicușor Dan încă ține la secret donațiile de 9 milioane de euro. Cine ar putea fi misteriosul donator # National.ro
Nicuşor Dan a candidat independent la alegerile prezidenţiale din mai 2025. Acesta a „cerut" bani pentru a-și susține campania electorală, bani pe care i-a recuperat și de la Autoritatea Electorală Permanentă. Președintele nu a dorit să facă publice numele persoanelor care au donat pentru campania sa. Nu fără acceptul acestora, s-a scuzat el în repetate
08:30
În această perioadă, astrele influențează atât viața emoțională, cât și sănătatea și resursele materiale. Fiecare zodie simte efectele în mod diferit, iar deciziile luate acum pot avea impact pe termen lung. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică! Horoscop Berbec Este o zi minunată pentru o reuniune de familie acasă. Invitați prietenii și
Ieri
15:20
Mulți oameni observă că, spre finalul lunii, reacționează diferit decât de obicei. Răspund mai scurt, se enervează mai repede, iar lucruri minore — o întârziere, o greșeală, o cerere suplimentară — devin disproporționat de greu de tolerat. De cele mai multe ori, iritabilitatea este pusă pe seama oboselii. În realitate, mecanismul este mai specific și
12:00
Oficial român, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: „Este momentul” # National.ro
Șeful DSU Raed Arafat a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Oficialul consideră că România ar trebui să se alăture statelor care tratează această temă ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului. Arafat arată, într-o postare pe rețelele de socializare, că
11:40
Plecări în val de la vârful filialelor PSD din București. Cine sunt liderii care și-au depus demisia # National.ro
Un val de demisii a lovit PSD București după înfrângerea lui Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, la alegerile pentru Primăria Capitalei, din decembrie 2025. Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei au anunțat că se retrag din funcții. Val de demisii la PSD București Prima care și-a anunțat demisia
11:00
Raluca Turcan îl atacă pe Nicușor Dan pentru că întârzie să prezinte raportul privind anularea alegerilor: „Eforturile de credibilizare au un efect mai mic” # National.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan l-a criticat pe Nicuşor Dan pe motiv că preşedintele ţării întârzie prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Ea susține că lipsa unor explicații clare în legătură cu acest subiect sensibil alimentează suspiciunile și are un impact direct asupra credibilității coaliției de guvernare și a propriului partid. Turcan a subliniat
10:30
Cine sunt pensionarii care beneficiază de un ajutor de 1.300 de lei din partea statului. Facilitatea vine la pachet cu un sejur balnear # National.ro
Casa Națională de Pensii Publice a demarat un program prin care pensionarii vor avea posibilitatea de a accesa bilete de tratament balnear, o măsură menită să susțină sănătatea și recuperarea. Cererile pentru aceste bilete pot fi depuse la casele de pensii din întreaga țară, iar sejururile sunt subvenționate parțial, astfel încât pensionarii plătesc doar o
10:10
Ce mâncare primesc elevii, la şcoală, în cadrul programului „Masă sănătoasă”. „E un real ajutor pentru ei și familiile lor” # National.ro
Programul Național „Masă Caldă", finanțat de statul român, asigură pentru mii de elevi o masă caldă la școală. Acest program continuă și anul acesta în peste 1427 de școli. Din 8 ianuarie, 542.000 de elevi beneficiază de o masă caldă la școală sau de un pachet cu hrană rece. Majoritatea școlilor au optat însă pentru
09:40
Iarna se răzbună! După câteva zile cu temperaturi pozitive, se întorc ninsorile şi gerul. Prognoza AccuWeather şi pentru Bucureşti # National.ro
Meteorologii au anunţat că vremea se răceşte foarte mult în weekend-ul 31 ianuarie – 1 februarie. Temperaturile vor fi geroase şi se va atinge chiar şi -20 de grade. Sâmbătă, 31 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece, cu precădere noaptea, mai ales în regiunile estice, unde va fi ger local în Moldova și izolat
09:00
Actrița Catherine O'Hara cunoscută pentru rolurile sale din „Singur acasă" și serialul de succes „Schitt's Creek", a murit, vineri, la vârsta de 71 de ani. Vestea morții a fost confirmată de managerul său, pentru publicația Variety. Catherine O'Hara, răpusă de o boală Actrița a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles „în urma unei
08:30
Este o zi perfectă pentru a pune la punct planuri, a rezolva situații rămase în așteptare și a te conecta sincer cu cei din jur. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 31 ianuarie 2026! Horoscop Berbec Astăzi închei luna cu atenție la situațiile personale și financiare. Luna te provoacă să privești mai atent
30 ianuarie 2026
23:00
Trimisul special pentru integrarea energetică globală din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA, Joshua Volz, a transmis angajamentul administrației SUA față de succesul Coridorului Vertical de gaze. Vorbind în contextul Athens Energy Summit 2026, Volz a anunțat în același timp o reuniune ministerială a tuturor țărilor implicate la Washington, la sfârșitul lunii februarie. Proiectul Coridorului
19:20
Ucraina, Iran, Venezuela, Groenlanda, Davos, Iran din nou, China – iată reperele celui de-al Treilea Război Mondial, în curs de desfășurare, dar nedeclarat. Încă! Deus ex machina De la primul război din istoria umanității și până la cel din zilele noastre, omul, care a vrut să se substituie lui Dumnezeu, a cerut, culmea, în numele
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Ilie Bolojan, gata să-și pună pe masă mandatul de președinte PNL. Șeful liberalilor ia în calcul să ceară un vot de încredere în partid (VIDEO) # National.ro
După ce în ultima perioadă a fost atacat nu doar de către lideri ai PSD, ci a fost criticat fățiș și de voci din rândul membrilor PNL-ului, premierul Ilie Bolojan anunță că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în partidul la șefia căruia se află. Ilie Bolojan dă de înțeles că, pentru a
14:50
Crima din Cenei. Copilul de 13 ani, preluat de autorități. Drepturile părinților au fost suspendate # National.ro
Apar informații noi în cazul crimei șocante de la Cenei, județul Timiș, tragedie în urma căreia Mario, un adolescent de 15 ani, a pierit în condiții cumplite, în urmă cu aproape două săptămâni. Copilul de 13 ani, implicat în oribila faptă, a fost preluat de autorități, după ce mamei și tatălui minorului
14:40
Mulți oameni ajung să recunoască sfârșitul lunii nu după calendar, ci după felul în care se simt. Răbdarea scade, micile inconveniente devin greu de tolerat, iar oboseala pare să se adune dintr-odată, chiar și în perioade în care lucrurile „ar trebui” să fie sub control. De cele mai multe ori, explicația este una practică: bani, […] The post Sfârșitul lunii nu e doar financiar first appeared on Ziarul National.
11:20
Cum va fi vremea în România până în martie. Prognoza meteo pentru ultima lună de iarnă din calendar: temperaturi neobișnuite # National.ro
La final de lună ianuarie, aflăm de la meteorologi date de ultimă oră cu privire la prognoza meteo pentru februarie, ultima lună de iarnă calendaristică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice, vineri, estimări meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026. E vorba așadar despre prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Care […] The post Cum va fi vremea în România până în martie. Prognoza meteo pentru ultima lună de iarnă din calendar: temperaturi neobișnuite first appeared on Ziarul National.
11:00
Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cele mai mari căderi de zăpadă din ultimii 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii de la Moscova. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu străzi acoperite de munți de omăt, dar și cu eforturile depuse pentru a deszăpezi arterele. Moscova a fost acoperită în […] The post VIDEO. Moscova, sub zăpadă – Cele mai puternice ninsori din ultimele două secole first appeared on Ziarul National.
10:20
Nicușor Dan: „Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri care s-au acumulat”. Ce spune despre alte creșteri de taxe în viitorul apropiat # National.ro
Președintele Nicușor Dan susține că nu există riscul unor noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, în condițiile în care deficitul bugetar s-a redus în urma creșterii TVA și a impozitelor locale. Șeful statului recunoaște însă că a scăzut puterea de cumpărare și că „există o stare de tensiune în societate”. Nicuşor Dan a afirmat […] The post Nicușor Dan: „Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri care s-au acumulat”. Ce spune despre alte creșteri de taxe în viitorul apropiat first appeared on Ziarul National.
09:50
Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan: România nu prea are președinte, e luată la pachet, e în bagajele UE. Nu avem politică externă # National.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză că este absent atât pe plan extern, cât și pe plan intern. După nouă luni de mandat al actualului șef al statului, România a devenit irelevantă pe scena internațională – e de părere fostul candidat la alegerile […] The post Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan: România nu prea are președinte, e luată la pachet, e în bagajele UE. Nu avem politică externă first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
BERBEC A păstra legătura cu prietenii și a le spune ce se întâmplă cu tine este ceva care astăzi poate fi un balsam emoțional pentru tine. Când îți auzi propriile cuvinte cu voce tare, o poți lua ca pe o provocare pe care o vei putea depăși. TAUR Discutați cu partenerul dvs. pentru a face […] The post Horoscop 30 ianuarie 2026 – Discutați cu partenerul dvs. first appeared on Ziarul National.
29 ianuarie 2026
21:40
20:10
La Palatul Cotroceni se joacă o adevărată dramă, cu Nicușor Dan și camarila prezidențială pe scenă. Totul, în timp ce coaliția de guvernare se clatină sub greutatea propriilor conflicte, iar economia României intră într-o zonă periculos de instabilă. Nicușor, președintele „reformist”, a descoperit într-un mod cât se poate de brutal că fără PSD nu poate […] The post Alo, Sorin? Sunt eu, Nicușor, răspunde! first appeared on Ziarul National.
19:40
Sindicatele din administrația publică dau de pământ cu reforma lui Bolojan. Încălcări flagrante ale Constituției # National.ro
Sindicatele din administrație atrag atenția Guvernului Bolojan că prevederile proiectului de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale încalcă flagrant Constituția. Acestea semnalează că transformarea unei funcții publice într-una cu jumătate de normă este o concediere parțială mascată și o încălcare a principiului securității juridice a raporturilor de serviciu. Totodată, […] The post Sindicatele din administrația publică dau de pământ cu reforma lui Bolojan. Încălcări flagrante ale Constituției first appeared on Ziarul National.
19:30
Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz. Șoferii pot avea probleme la ITP dacă au mașina murdară # National.ro
Șoferii care circulă pe străzile din România cu mașinile necurățate și murdăresc carosabilul se pot confrunta cu sancțiuni mari, dar și cu posibilitatea de a fi respinși la Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Autoritățile avertizează că noroiul și murdăria acumulate pe caroserie, roți sau parbriz pot pune în pericol siguranța rutieră și pot ascunde defecțiuni importante […] The post Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz. Șoferii pot avea probleme la ITP dacă au mașina murdară first appeared on Ziarul National.
19:10
Practicile prin care se scurg banii care ar fi trebuit să ajungă la buget nu s-au oprit și nici măcar nu s-au încurcat în niciun fel, atrag atenția sindicaliștii din ANAF. Aceștia semnalează faptul că actuala legislație nu face decât să încurajeze evaziunea fiscală, nicidecum să o combată și că reforma în acest sistem nu […] The post Inspectorii ANAF cer măsuri reale. Actuala legislație favorizează evaziunea fiscală first appeared on Ziarul National.
19:00
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de Federația Americană de Gimnastică a fost admis. În acest moment, cazul va fi judecat la TAS. Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la […] The post Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul se va rejudeca la TAS first appeared on Ziarul National.
18:20
Nu de puține ori ne loveam de problema „nu mai avem fonduri” atunci când treceam pragul unei clinici private, pentru a efectua un set de analize medicale pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Pe viitor nu vom mai […] The post Gata cu „fonduri insuficiente”! CNAS elimină plafonul pentru decontarea analizelor first appeared on Ziarul National.
18:10
Uniunea Europeană trebuie să-și regândească urgent apărarea cibernetică, întrucât se confruntă cu un volum și un ritm fără precedent al atacurilor. „Nu recuperăm terenul pierdut, pierdem acest joc și pierdem enorm”, a declarat Juhan Lepassaar, directorul executiv al Agenției UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA), pentru Politico. Europa a fost lovită de atacuri cibernetice devastatoare în […] The post ”Pierdem enorm”. UE trebuie să-și regândescă urgent apărarea cibernetică first appeared on Ziarul National.
17:30
Hoții caută metode inedite de furt, iar victime le cad persoanele vulnerabile, de obicei bătrânii. Metoda porumbelul este cea mai recentă și a făcut deja victime la Cluj. Un bătrân a rămas fără bani și bunuri de peste 10.000 de euro Patru bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Cluj-Napoca, fiind acuzaţi că au înşelat […] The post Ce este „metoda porumbelul”, noua modalitate de jaf, care a făcut victime la Cluj first appeared on Ziarul National.
17:20
Pep Guardiola a trăit una dintre cele mai tensionate seri europene din acest sezon nu pe bancă, ci în vestiar. Manchester City și-a făcut partea de treabă pe „Etihad”, 2-0 cu Galatasaray, scor rezolvat rapid, însă calificarea directă în optimile Ligii Campionilor depindea de ce se întâmpla pe alte stadioane. Salvarea a venit de la […] The post Mourinho îi deschide drumul în UCL rivalului Guardiola first appeared on Ziarul National.
17:10
Iranul nu mai are opțiuni bune. Forțele americane ar putea îndeplini orice misiune „cu rapiditate și violență” # National.ro
În ultima săptămână, portavionul USS Abraham Lincoln și nave militare echipate cu rachete de croazieră s-au îndreptat spre Orientul Mijlociu, într-o operațiune care poate fi descrisă ca încercarea lui Donald Trump de a forța Iranul să se supună. „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și determinare”, a […] The post Iranul nu mai are opțiuni bune. Forțele americane ar putea îndeplini orice misiune „cu rapiditate și violență” first appeared on Ziarul National.
