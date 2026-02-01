Lovitură pentru Real! Judecătorul a decis în favoarea Barcelonei!

18:20

Nu de puține ori ne loveam de problema „nu mai avem fonduri” atunci când treceam pragul unei clinici private, pentru a efectua un set de analize medicale pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Pe viitor nu vom mai […] The post Gata cu „fonduri insuficiente”! CNAS elimină plafonul pentru decontarea analizelor first appeared on Ziarul National.