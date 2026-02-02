Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. A cui a fost inițiativa

07:10

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost, ca de obicei, direct când s-a întâlnit cu membrii Parlamentului European săptămâna aceasta. De la tribuna sălii de ședințe din Bruxelles, el a fost clar: „Dacă cineva crede că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblu se pot apăra fără SUA, să continue să viseze. Nu se poate. Nu putem”. Și dacă Europa ar dori să înlocuiască forța de descurajare nucleară a SUA, angajamentele financiare existente ar trebui să se dubleze, a adăugat el – „așa că, mult succes!”, notează The Guardian.