Săptămâna începe cu prăbușiri pe burse. Aurul și argintul își continuă căderea
Cotidianul de Hunedoara, 2 februarie 2026 12:20
Săptămâna începe cu scăderi puternice pe burse. Aurul și argintul continuă declinul după creșterile record din 2025, pe fondul volatilității globale. The post Săptămâna începe cu prăbușiri pe burse. Aurul și argintul își continuă căderea appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
12:30
Noua viață a ursuleților de pluș. Cum devin jucăriile uzate panouri de design pentru apartamente # Cotidianul de Hunedoara
Un producător francez oferă o a doua viață jucăriilor din pluș vechi, transformându-le în panouri pentru izolarea fonică. Aceste materiale colorate înlocuiesc soluțiile clasice cu un design sustenabil, similar mozaicului italian. The post Noua viață a ursuleților de pluș. Cum devin jucăriile uzate panouri de design pentru apartamente appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Reconectarea sistemului printr-o simplă apăsare de buton nu este posibilă. Pana de curent a durat aproximativ cinci ore, timp în care s-au developat prietenii adevărați și dușmanii Republicii Moldova. The post Republica Moldova: Blackout, falși patrioți și războiul pentru ortodoxie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:20
Săptămâna începe cu prăbușiri pe burse. Aurul și argintul își continuă căderea # Cotidianul de Hunedoara
Săptămâna începe cu scăderi puternice pe burse. Aurul și argintul continuă declinul după creșterile record din 2025, pe fondul volatilității globale. The post Săptămâna începe cu prăbușiri pe burse. Aurul și argintul își continuă căderea appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:00
STUDIU Românii se simt mai arși la buzunar decât alți europeni. Realitatea e pe dos # Cotidianul de Hunedoara
Peste 62% dintre români cred că au taxe pe proprietate mai mari decât în restul UE. Deși impozitele sunt printre cele mai mici, sărăcia și neîncrederea în primării fac ca orice plată să fie resimțită ca o povară. Cetățenii nu cred că serviciile publice se vor îmbunătăți. The post STUDIU Românii se simt mai arși la buzunar decât alți europeni. Realitatea e pe dos appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ministrul pledează pentru atenţie asupra componentei de monitorizare psihologică în şcoli, dar şi un control mai amănunţit asupra conţinutului de pe reţelele de socializare. The post Rogobete: Zona de sănătate mintală a fost lăsată la şi altele în România appeared first on Cotidianul RO.
11:50
După ce a intrat în istorie drept cel mai tânăr tenismen care a reușit Grand Slam-ul, Carlos Alcaraz vrea să imortalizeze acest moment printr-un tatuaj special. The post Carlos Alcaraz îşi va tatua un cangur după victoria de la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, arestat. E anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani # Cotidianul de Hunedoara
Fost comandant al Jandarmeriei Cluj, în arest la domiciliu după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore de 17 ani. Ancheta procurorilor este în curs. The post Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, arestat. E anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:30
„Reiterez, alături de poporul român, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și adaug: toate notele, toate documentele serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor din 6 decembrie trebuie desecretizate, începând cu data de 24 noiembrie 2024, când sistemul a fost luat prin surprindere de trezirea în conștiință a poporului român”, a spus Georgescu. The post Călin Georgescu: Prefer o zi lup decât o viață jigodie appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, l-a folosit titular pe Radu Drăgușin, pentru prima oară în mandatul său. The post Radu Drăgușin, în sfârșit titular la Tottenham appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Deși favoritul neagă negocierile, premierul pare să fi găsit un rector care să-și asume noul val de tăieri din Educație. Daniel Breaz a mai condus Educația pe vremea în care guvernul era condus de Viorica Dăncilă. The post Bolojan ar fi găsit altul mai Breaz să taie mai departe la Educație appeared first on Cotidianul RO.
11:00
VIDEO Incendiu la o biserică din Tulcea. Au ars icoane, tablouri și acoperișul lăcașului # Cotidianul de Hunedoara
Incendiu la o biserică din Tulcea, unde o capelă a fost afectată de flăcări. Pompierii au intervenit rapid, nu au fost victime. The post VIDEO Incendiu la o biserică din Tulcea. Au ars icoane, tablouri și acoperișul lăcașului appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Noi documente publicate de Departamentul Justiției din SUA dezvăluie detalii despre relația dintre Bill Gates și Jeffrey Epstein. The post Gates și Epstein, proiect comun pentru „scenarii de epidemii” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Potrivit directorului ANM, este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie şi ultimul din această lună. The post Vreme geroasă până miercuri în Capitală, dar şi în restul ţării appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
Pasagerii de pe Aeroportul Henri Coandă pot consuma gratuit apă potabilă, disponibilă în terminale. Stații similare vor fi instalate și la Aeroportul Băneasa. The post Apă potabilă, gratuit, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Potrivit mass-media, motivul acestei absenţe probabile ţine de gestionarea clubului de către Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF) şi de anumiţi rivali. The post Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al Nassr în următorul meci appeared first on Cotidianul RO.
10:30
„Banii pe care îi arunc pe tancuri și avioane nu poți să îi tai de la mame, bolnavi și de la studenți. Acest guvern USR-ist nu guvernează pentru români, vor să fie lăudați la Bruxelles, la Berlin”, a spus fostul premier despre actuala guvernare. The post Ponta: România lui Bolojan, ca-n povestea cu cei trei purceluși appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Am mai avut încă o confirmare a sentimentului că Viorica Dăncilă a fost victima orchestrată a mai multor forțe The post Viorica Dăncilă redivivus appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Autoritățile au oprit un atac cu un cuțit în Zalău. Un tânăr își amenința colegii de internat chiar în fața clădirii. The post VIDEO Tânăr care își amenința colegii cu un cuțit, încătușat de jandarmi appeared first on Cotidianul RO.
10:00
„Este important pentru încrederea românilor în instituții ca strategia boicotului politic si a tergiversării judecății să nu își mai găsească sălaș în Curtea Constituțională a României!” The post Liberalii vor să-i poată da afară pe chiulangii CCR appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu. Magistrații tranșează soarta fostului politician # Cotidianul de Hunedoara
Georgescu se află la această oră sub control judiciar, însă, în cazul în care va fi găsit vinovat, fostul politician riscă până la 25 de ani de închisoare. The post Decizie definitivă pentru Călin Georgescu. Magistrații tranșează soarta fostului politician appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Crin Antonescu și-a descoperit un cuțit în spate înfipt de „soroșistul” Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„PNL s-a transformat într-o anexă jalnică a USR, asta pentru că liderul său, din postura de prim-ministru, este și o expresie a progresismului, soroșismului”, a spus Crin Antonescu. The post Crin Antonescu și-a descoperit un cuțit în spate înfipt de „soroșistul” Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Circulație în condiții de iarnă. Utilajele CNAIR sunt mobilizate pe toate drumurile naționale # Cotidianul de Hunedoara
Peste 1.000 de utilaje au împrăștiat 5.300 de tone de material antiderapant în ultimele 12 ore. The post Circulație în condiții de iarnă. Utilajele CNAIR sunt mobilizate pe toate drumurile naționale appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Alertă la Spitalul Militar din Brașov. Incendiu în curtea unității medicale # Cotidianul de Hunedoara
Pompierii din Brașov intervin de urgență la Spitalul Militar pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un container cu materiale sanitare. The post Alertă la Spitalul Militar din Brașov. Incendiu în curtea unității medicale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:40
Kendrick Lamar a stabilit un nou record istoric la Premiile Grammy, devenind cel mai premiat rapper din toate timpurile cu 5 trofee. Seara a celebrat și succesul lui Bad Bunny (Albumul anului), Billie Eilish și Lady Gaga. The post Seara recordurilor la Grammy. Kendrick Lamar scrie istorie appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Tabăra condusă de Hubert Thuma va încerca să-și impună propriii oameni ca lideri de grup în locul celor susținuți de Bolojan. The post Ziua în care aflăm câtă putere are Bolojan în PNL, în fața taberei Thuma appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Billie Eilish a lansat mesaje dure împotriva legilor imigrației chiar în timp ce își accepta premiul cel mare. Totodată, gazda evenimentului a ironizat prieteniile controversate ale liderului de la Casa Albă în fața milioanelor de telespectatori. The post VIDEO Trump, „marele câștigător” al ironiilor la Grammy appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Deși a retras SUA din zeci de organizații internaționale, Donald Trump își asumă acum rolul de protector al ONU. Președintele promite să redreseze financiar instituția folosind modelul NATO, deși evită să confirme achitarea datoriilor americane de miliarde de dolari. The post Trump se proclamă „salvatorul” ONU appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Guvernul lansează platformă cu AI unde cetățenii se pot plânge de birocrație. La fel și funcționarii publici # Cotidianul de Hunedoara
Oana Gheorghiu pregătește o platformă AI care va colecta și centraliza problemele de birocrație semnalate de cetățeni. Dar surpriza cea mai mare o reprezintă faptul că nu doar cetățenii vor putea trimite sesizări! Vezi aici cine se va mai putea plânge! The post Guvernul lansează platformă cu AI unde cetățenii se pot plânge de birocrație. La fel și funcționarii publici appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
Cine e favorit pentru șefia DNA. Fost vice al CSM, privilegii, conexiuni politice și controverse # Cotidianul de Hunedoara
Caracterizat de către magistrații care-l cunosc drept un „Savonea al procurorilor”, Andrei Nicolae Solomon este vehiculat pentru șefia DNA. Potrivit unor surse, în sistem, Solomon este recunoscut pentru uriașa „capacitate de compromis de care poate da dovadă”. The post Cine e favorit pentru șefia DNA. Fost vice al CSM, privilegii, conexiuni politice și controverse appeared first on Cotidianul RO.
05:10
În primele secole, Întâmpinarea Domnului era cinstită pe 14 februarie, când Nașterea Domnului se serba împreună cu Botezul Domnului. The post Întâmpinarea Domnului, o sărbătoare ca de Înviere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:50
STENOGRAME. Grindeanu vorbește în ședința PSD despre schimbarea lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Setea de sânge bolnavă a unor parteneri de coaliție este posibil să ne ducă și spre alte propuneri anul acesta”, le-a transmis Sorin Grindeanu liderilor PSD prezenți la ședința de la Vila Lac, spun surse din interiorul partidului pentru Cotidianul. The post STENOGRAME. Grindeanu vorbește în ședința PSD despre schimbarea lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Ruptură în MAI pe interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Predoiu îl contrazice public pe Arafat # Cotidianul de Hunedoara
Două viziuni diferite se ciocnesc în interiorul MAI, iar soluția propusă pentru copii și mediul online ridică mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. The post Ruptură în MAI pe interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Predoiu îl contrazice public pe Arafat appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Românii se împrietenesc cu firmele de asigurare. Cu doar 130 de lei îți pui casa la adăpost # Cotidianul de Hunedoara
Un nou bilanț arată o schimbare importantă în asigurarea locuințelor din România. Câte polițe sunt active și unde se concentrează cele mai multe? The post Românii se împrietenesc cu firmele de asigurare. Cu doar 130 de lei îți pui casa la adăpost appeared first on Cotidianul RO.
18:40
VIDEO. Nicușor Dan, intervenție atipică într-o emisiune tv: „Dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci” # Cotidianul de Hunedoara
În mesajul adresat realizatorilor, Nicușor Dan a subliniat că succesul într-o meserie care presupune contact direct cu publicul depinde de relația cu oamenii. „Dacă oamenii te plac, rămâi. Dacă oamenii nu te plac, pleci”, a afirmat președintele, adresându-le urări de „La mulți ani” lui Răzvan, Dani și întregii echipe din spatele emisiunii. „O regulă valabilă […] The post VIDEO. Nicușor Dan, intervenție atipică într-o emisiune tv: „Dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci” appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Autismul nu dispare la 18 ani. E nevoie de servicii reale pentru adolescenți și adulți cu autism # Cotidianul de Hunedoara
Realitatea este dureroasă și clară: doar o parte dintre copiii care beneficiază de terapie ajung la o recuperare funcțională solidă. Ceilalți cresc și devin adolescenți și adulți cu dificultăți reale – de comunicare, de relaționare, de adaptare. The post Autismul nu dispare la 18 ani. E nevoie de servicii reale pentru adolescenți și adulți cu autism appeared first on Cotidianul RO.
17:10
OFICIAL. Anunțul Hidroelectrica pentru un milion de clienți: ce tarif se aplică de astăzi # Cotidianul de Hunedoara
Hidroelectrica vine cu un anunț important privind tarifele percepute clienților în perioada următoare. S-a luat o decizie! The post OFICIAL. Anunțul Hidroelectrica pentru un milion de clienți: ce tarif se aplică de astăzi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Goana după aur în Shanghai: chinezii stau la cozi să-și vândă bijuteriile la automate pe bani grei # Cotidianul de Hunedoara
Prețurile istorice ale aurului au declanșat o adevărată goană la vânzare în Shanghai, unde chinezii își transformă bijuteriile de familie în bani cu ajutorul unor automate specializate. The post Goana după aur în Shanghai: chinezii stau la cozi să-și vândă bijuteriile la automate pe bani grei appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Paranghelie pentru pensionari de peste 8.000 de euro într-o comună condusă de AUR # Cotidianul de Hunedoara
Voturile se răsplătesc cu petreceri din bani publici, acompaniate de muzică populară, în comuna Stoina din județul Gorj care are puțin peste 2.000 de locuitori. The post Paranghelie pentru pensionari de peste 8.000 de euro într-o comună condusă de AUR appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Scântei la vârful Coaliției: Un nume greu din PNL acuză PSD de mesaje contradictorii și penibile # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Muraru afirmă că guvernarea este o responsabilitate comună a Coaliției, critică mesajele contradictorii din PSD și susține rolul premierului Ilie Bolojan în asigurarea stabilității politice. The post Scântei la vârful Coaliției: Un nume greu din PNL acuză PSD de mesaje contradictorii și penibile appeared first on Cotidianul RO.
15:10
INTERVIU Elena Urucatu, partea a II-a: Moda: actoria tăcerii. „Ajungi să fii actor în fața camerei” # Cotidianul de Hunedoara
„Într-un fel ajungi să fii actor în fața camerei. Sunt momente foarte dificile prin care modelul trece, însă este foarte important să încerci să te detașezi.” The post INTERVIU Elena Urucatu, partea a II-a: Moda: actoria tăcerii. „Ajungi să fii actor în fața camerei” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” – Daniel Băluță, liderul PSD București # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță anunță că PSD va propune în Consiliul General al Municipiului București un proiect prin care bucureștenii racordați la sistemul centralizat nu vor mai plăti apa caldă și căldura dacă acestea nu sunt furnizate la parametrii contractuali. The post „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” – Daniel Băluță, liderul PSD București appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cazul Epstein lovește din nou: E-mailuri controversate ale prințesei Mette-Marit și aluzii sexuale # Cotidianul de Hunedoara
Documente oficiale din SUA arată că prințesa Mette-Marit a Norvegiei apare de sute de ori în corespondențele lui Jeffrey Epstein. The post Cazul Epstein lovește din nou: E-mailuri controversate ale prințesei Mette-Marit și aluzii sexuale appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Descoperă aici care sunt cele mai populare meserii care au dispărut în ultimele decenii, pe măsură ce tehnologia și societatea au evoluat. The post Ce meserii existau acum 50 de ani, dar astăzi au dispărut appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Carlos Alcaraz a intrat în istorie, devenind cel mai tânăr jucător care a câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam, ajungând la șapte titluri majore. The post Carlos Alcaraz intră în istorie cu titlul de la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
14:00
În apartamentele izolate, majorarea poate să însemne 100–200 lei în plus. În locuințele neizolate sau în case, poate însemna 200–400 lei în plus în luna ianuarie 2026. The post Facturile la gaze vor fi considerabil mai mari în ianuarie. Cu cât cresc appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Descoperire macabră la Slobozia. Resturi umane, împrăștiate pe un câmp VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii din Slobozia fac cercetări după ce au descoperit pe un câmp de la marginea orașului resturi dintr-un cadavru. The post Descoperire macabră la Slobozia. Resturi umane, împrăștiate pe un câmp VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:30
PSD, în ședință pentru a schimba șefii de filiale cu scor prost la alegerile pentru Capitală # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile vor viza organizarea partidului, măsurile economice propuse de PSD, dar și viitorul Coaliției. The post PSD, în ședință pentru a schimba șefii de filiale cu scor prost la alegerile pentru Capitală appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Suporterii preşedintelui (sau o parte a lor) urmau a se grăbi să adopte, pe nemestecate, noua „definiţie” a statului român, trecând astfel, inconştient, de partea neprietenilor care încearcă să conteste România ca stat The post Din culisele la vedere ale politichiei: eşuat, eşec… „eşece”? appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
12:30
Primarul care nu crede că toți au dreptul să trăiască: „Cei care nu muncesc, nu merită” # Cotidianul de Hunedoara
„Eu declar pe propria raspundere ca cei care nu muncesc, nu merită să trăiască” The post Primarul care nu crede că toți au dreptul să trăiască: „Cei care nu muncesc, nu merită” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
DOCUMENT Decizia prin care avocata PNL prinsă că lua șpagă devenea secretar general adjunct al filialei Sector 1, condusă de Burduja # Cotidianul de Hunedoara
Adriana Georgescu a fost suspendată de organizația liberalilor din Sectorul 1 în urma flagrantului în cadrul căruia ar fi primit o mită de 60.000 de euro. The post DOCUMENT Decizia prin care avocata PNL prinsă că lua șpagă devenea secretar general adjunct al filialei Sector 1, condusă de Burduja appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.