Cine e favorit pentru șefia DNA. Fost vice al CSM, privilegii, conexiuni politice și controverse
Cotidianul de Hunedoara, 2 februarie 2026 06:10
Caracterizat de către magistrații care-l cunosc drept un „Savonea al procurorilor”, Andrei Nicolae Solomon este vehiculat pentru șefia DNA. Potrivit unor surse, în sistem, Solomon este recunoscut pentru uriașa „capacitate de compromis de care poate da dovadă”. The post Cine e favorit pentru șefia DNA. Fost vice al CSM, privilegii, conexiuni politice și controverse appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
06:10
Acum 2 ore
05:10
În primele secole, Întâmpinarea Domnului era cinstită pe 14 februarie, când Nașterea Domnului se serba împreună cu Botezul Domnului. The post Întâmpinarea Domnului, o sărbătoare ca de Înviere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
20:50
STENOGRAME. Grindeanu vorbește în ședința PSD despre schimbarea lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Setea de sânge bolnavă a unor parteneri de coaliție este posibil să ne ducă și spre alte propuneri anul acesta”, le-a transmis Sorin Grindeanu liderilor PSD prezenți la ședința de la Vila Lac, spun surse din interiorul partidului pentru Cotidianul. The post STENOGRAME. Grindeanu vorbește în ședința PSD despre schimbarea lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Ruptură în MAI pe interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Predoiu îl contrazice public pe Arafat # Cotidianul de Hunedoara
Două viziuni diferite se ciocnesc în interiorul MAI, iar soluția propusă pentru copii și mediul online ridică mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. The post Ruptură în MAI pe interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Predoiu îl contrazice public pe Arafat appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Românii se împrietenesc cu firmele de asigurare. Cu doar 130 de lei îți pui casa la adăpost # Cotidianul de Hunedoara
Un nou bilanț arată o schimbare importantă în asigurarea locuințelor din România. Câte polițe sunt active și unde se concentrează cele mai multe? The post Românii se împrietenesc cu firmele de asigurare. Cu doar 130 de lei îți pui casa la adăpost appeared first on Cotidianul RO.
18:40
VIDEO. Nicușor Dan, intervenție atipică într-o emisiune tv: „Dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci” # Cotidianul de Hunedoara
În mesajul adresat realizatorilor, Nicușor Dan a subliniat că succesul într-o meserie care presupune contact direct cu publicul depinde de relația cu oamenii. „Dacă oamenii te plac, rămâi. Dacă oamenii nu te plac, pleci”, a afirmat președintele, adresându-le urări de „La mulți ani” lui Răzvan, Dani și întregii echipe din spatele emisiunii. „O regulă valabilă […] The post VIDEO. Nicușor Dan, intervenție atipică într-o emisiune tv: „Dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci” appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Autismul nu dispare la 18 ani. E nevoie de servicii reale pentru adolescenți și adulți cu autism # Cotidianul de Hunedoara
Realitatea este dureroasă și clară: doar o parte dintre copiii care beneficiază de terapie ajung la o recuperare funcțională solidă. Ceilalți cresc și devin adolescenți și adulți cu dificultăți reale – de comunicare, de relaționare, de adaptare. The post Autismul nu dispare la 18 ani. E nevoie de servicii reale pentru adolescenți și adulți cu autism appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
OFICIAL. Anunțul Hidroelectrica pentru un milion de clienți: ce tarif se aplică de astăzi # Cotidianul de Hunedoara
Hidroelectrica vine cu un anunț important privind tarifele percepute clienților în perioada următoare. S-a luat o decizie! The post OFICIAL. Anunțul Hidroelectrica pentru un milion de clienți: ce tarif se aplică de astăzi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Goana după aur în Shanghai: chinezii stau la cozi să-și vândă bijuteriile la automate pe bani grei # Cotidianul de Hunedoara
Prețurile istorice ale aurului au declanșat o adevărată goană la vânzare în Shanghai, unde chinezii își transformă bijuteriile de familie în bani cu ajutorul unor automate specializate. The post Goana după aur în Shanghai: chinezii stau la cozi să-și vândă bijuteriile la automate pe bani grei appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Paranghelie pentru pensionari de peste 8.000 de euro într-o comună condusă de AUR # Cotidianul de Hunedoara
Voturile se răsplătesc cu petreceri din bani publici, acompaniate de muzică populară, în comuna Stoina din județul Gorj care are puțin peste 2.000 de locuitori. The post Paranghelie pentru pensionari de peste 8.000 de euro într-o comună condusă de AUR appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Scântei la vârful Coaliției: Un nume greu din PNL acuză PSD de mesaje contradictorii și penibile # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Muraru afirmă că guvernarea este o responsabilitate comună a Coaliției, critică mesajele contradictorii din PSD și susține rolul premierului Ilie Bolojan în asigurarea stabilității politice. The post Scântei la vârful Coaliției: Un nume greu din PNL acuză PSD de mesaje contradictorii și penibile appeared first on Cotidianul RO.
15:10
INTERVIU Elena Urucatu, partea a II-a: Moda: actoria tăcerii. „Ajungi să fii actor în fața camerei” # Cotidianul de Hunedoara
„Într-un fel ajungi să fii actor în fața camerei. Sunt momente foarte dificile prin care modelul trece, însă este foarte important să încerci să te detașezi.” The post INTERVIU Elena Urucatu, partea a II-a: Moda: actoria tăcerii. „Ajungi să fii actor în fața camerei” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” – Daniel Băluță, liderul PSD București # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță anunță că PSD va propune în Consiliul General al Municipiului București un proiect prin care bucureștenii racordați la sistemul centralizat nu vor mai plăti apa caldă și căldura dacă acestea nu sunt furnizate la parametrii contractuali. The post „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” – Daniel Băluță, liderul PSD București appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cazul Epstein lovește din nou: E-mailuri controversate ale prințesei Mette-Marit și aluzii sexuale # Cotidianul de Hunedoara
Documente oficiale din SUA arată că prințesa Mette-Marit a Norvegiei apare de sute de ori în corespondențele lui Jeffrey Epstein. The post Cazul Epstein lovește din nou: E-mailuri controversate ale prințesei Mette-Marit și aluzii sexuale appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Descoperă aici care sunt cele mai populare meserii care au dispărut în ultimele decenii, pe măsură ce tehnologia și societatea au evoluat. The post Ce meserii existau acum 50 de ani, dar astăzi au dispărut appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Carlos Alcaraz a intrat în istorie, devenind cel mai tânăr jucător care a câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam, ajungând la șapte titluri majore. The post Carlos Alcaraz intră în istorie cu titlul de la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
14:00
În apartamentele izolate, majorarea poate să însemne 100–200 lei în plus. În locuințele neizolate sau în case, poate însemna 200–400 lei în plus în luna ianuarie 2026. The post Facturile la gaze vor fi considerabil mai mari în ianuarie. Cu cât cresc appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Descoperire macabră la Slobozia. Resturi umane, împrăștiate pe un câmp VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii din Slobozia fac cercetări după ce au descoperit pe un câmp de la marginea orașului resturi dintr-un cadavru. The post Descoperire macabră la Slobozia. Resturi umane, împrăștiate pe un câmp VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:30
PSD, în ședință pentru a schimba șefii de filiale cu scor prost la alegerile pentru Capitală # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile vor viza organizarea partidului, măsurile economice propuse de PSD, dar și viitorul Coaliției. The post PSD, în ședință pentru a schimba șefii de filiale cu scor prost la alegerile pentru Capitală appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Suporterii preşedintelui (sau o parte a lor) urmau a se grăbi să adopte, pe nemestecate, noua „definiţie” a statului român, trecând astfel, inconştient, de partea neprietenilor care încearcă să conteste România ca stat The post Din culisele la vedere ale politichiei: eşuat, eşec… „eşece”? appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Primarul care nu crede că toți au dreptul să trăiască: „Cei care nu muncesc, nu merită” # Cotidianul de Hunedoara
„Eu declar pe propria raspundere ca cei care nu muncesc, nu merită să trăiască” The post Primarul care nu crede că toți au dreptul să trăiască: „Cei care nu muncesc, nu merită” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
DOCUMENT Decizia prin care avocata PNL prinsă că lua șpagă devenea secretar general adjunct al filialei Sector 1, condusă de Burduja # Cotidianul de Hunedoara
Adriana Georgescu a fost suspendată de organizația liberalilor din Sectorul 1 în urma flagrantului în cadrul căruia ar fi primit o mită de 60.000 de euro. The post DOCUMENT Decizia prin care avocata PNL prinsă că lua șpagă devenea secretar general adjunct al filialei Sector 1, condusă de Burduja appeared first on Cotidianul RO.
12:00
A plecat din România nu pentru că nu era bun, ci pentru că sistemul nu îi permitea să fie avocat fără „taxe” ascunse. În Spania, a luat totul de la zero, într-o limbă străină, într-un sistem dur și extrem de competitiv. Astăzi conduce un birou de referință în Madrid și studiază doctoratul în drept penal economic. Povestea lui Marius Vili Sârbu nu este despre noroc, ci despre ce se întâmplă când meritul întâlnește un sistem care îl recunoaște. The post Avocat român în Spania: din emigrant în elită juridică la Madrid appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Înger cu chipul Georgiei Meloni, pictat într-o biserică din Italia. Anchetă demarată # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Culturii a cerut demararea unei anchete. The post Înger cu chipul Georgiei Meloni, pictat într-o biserică din Italia. Anchetă demarată appeared first on Cotidianul RO.
11:20
În documentele publicate apar mai multe schimburi de mail-uri între Epstein și diferite persoane despre fete românce în căutare de un loc de muncă. The post România, în dosarele Epstein. Ce nume apar în documente appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Trump dezvăluie de ce nu a dat ordin de atac asupra Iranului. Sugerează un acord pentru a evita atacurile militare # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a declarat că Iranul „discută” cu SUA și a sugerat un acord pentru a evita utilizarea atacurilor militare. The post Trump dezvăluie de ce nu a dat ordin de atac asupra Iranului. Sugerează un acord pentru a evita atacurile militare appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Satul și orașul privite prin ochii tinerilor între liniște libertate și goana zilnică. The post Viața la țară, viața la oraș. Două lumi paralele între liniște și viteză appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Povestea familiei care stă închisă în casă de două luni, de teama ICE. „Și dacă nu se va termina niciodată?” # Cotidianul de Hunedoara
Pentru această familie stabilită de peste un deceniu într-un oraş din Minnesota, al doilea mandat al lui Donald Trump le-a transformat visul american într-un coşmar. The post Povestea familiei care stă închisă în casă de două luni, de teama ICE. „Și dacă nu se va termina niciodată?” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un profesor din Argeș a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. S-a petrecut pe holurile școlii # Cotidianul de Hunedoara
Mama elevei a reclamat că fiica sa a fost sărutată de bărbat pe obraji și buze. The post Un profesor din Argeș a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. S-a petrecut pe holurile școlii appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Un judecător american a ordonat eliberarea băiețelului de 5 ani şi a tatălui său, reţinuţi de ICE # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorul: „Pofta perfidă de putere neîngrădită şi impunerea cruzimii în căutarea acesteia nu cunosc limite şi sunt lipsite de decenţă umană”. The post Un judecător american a ordonat eliberarea băiețelului de 5 ani şi a tatălui său, reţinuţi de ICE appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Noi dezvăluiri în dosarul Epstein despre prințului Andrew. Keir Starmer spune că ar trebui să depună mărturie în Congresul SUA # Cotidianul de Hunedoara
Mounbatten-Windsor apare iar în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în legătură cu dosarele pedofilului Epstein. The post Noi dezvăluiri în dosarul Epstein despre prințului Andrew. Keir Starmer spune că ar trebui să depună mărturie în Congresul SUA appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Organizația Mondială a Sănătății a stabilit cantitatea zilnică de fructe și legume care trebuie consumată pentru a ține bolile la distanță. The post Câte grame de fructe și legume consumate zilnic ne fac mai sănătoși appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
06:10
Radu Tîrcă, arhitect: Odată ce ar dispărea clădirile istorice din Govora, dispare întreaga logică în care a fost gândită stațiunea, care a fost construită ca un simbol al Vechiului Regat # Cotidianul de Hunedoara
Peste 700 de organizații și specialiști au cerut printr-un apel public adresat autorităților clasarea în regim de urgență ca monumente istorice pentru patru obiective de patrimoniu din Băile Govora. The post Radu Tîrcă, arhitect: Odată ce ar dispărea clădirile istorice din Govora, dispare întreaga logică în care a fost gândită stațiunea, care a fost construită ca un simbol al Vechiului Regat appeared first on Cotidianul RO.
31 ianuarie 2026
20:30
Oana Gheorghiu, bilanț la trei luni de mandat: Acest Guvern a fost nevoit să repare casa şi să facă curăţenie după ce alții au lăsat robinetul deschis # Cotidianul de Hunedoara
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni ca vicepremier, afirmând că Guvernul Bolojan a fost nevoit să repare decizii greșite din trecut. The post Oana Gheorghiu, bilanț la trei luni de mandat: Acest Guvern a fost nevoit să repare casa şi să facă curăţenie după ce alții au lăsat robinetul deschis appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Interzis accesul la rețele sociale pentru adolescenți: „Ecranele nu transformă un copil bun într-un copil violent” # Cotidianul de Hunedoara
Franța și Marea Britanie au deschis un front legislativ fără precedent în Europa: limitarea sau interzicerea accesului adolescenților sub 15–16 ani la rețelele sociale. Măsura vine pe fondul unui val de îngrijorări privind sănătatea mintală a tinerilor, expunerea la conținut nociv și hărțuirea online și expunerea excesivă la conținut publicitar. The post Interzis accesul la rețele sociale pentru adolescenți: „Ecranele nu transformă un copil bun într-un copil violent” appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Un cunoscut economist avertizează că, în curând, am putea fi loviți de o criză mai gravă decât cea din 2008. O criză mondială de proporții! The post Economist: Urmează o criză economică globală mai gravă decât cea din 2008 appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Cadou de mărțișor pentru pensionari. 1.300 de lei de la stat pe lângă pensie # Cotidianul de Hunedoara
Pensionarii vor primi din martie 2026 un ajutor de 1.300 de lei și bilete de tratament balnear cu reduceri. The post Cadou de mărțișor pentru pensionari. 1.300 de lei de la stat pe lângă pensie appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Miliardarii au șanse de 4.000 de ori mai mari să ajungă în funcții de putere politică față de oamenii de rând # Cotidianul de Hunedoara
Un raport Oxfam arată că miliardarii nu doar că își cresc rapid averile în ultimii ani, ci au și șanse incomparabil mai mari decât cetățenii obișnuiți de a ocupa funcții publice de putere. The post Miliardarii au șanse de 4.000 de ori mai mari să ajungă în funcții de putere politică față de oamenii de rând appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Taxiurile cu roboți, tot mai aproape de România. Principalul rival al Tesla dă lovitura în Europa # Cotidianul de Hunedoara
Waymo va lansa în Londra în 2026 serviciul său de robo-taxiuri fără șofer, extinzând succesul din SUA pe o piață britanică reglementată și competitivă. The post Taxiurile cu roboți, tot mai aproape de România. Principalul rival al Tesla dă lovitura în Europa appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Deși se presupune că, în general, statul era cel care lua deciziile, iar subiecții se supuneau acestora, dinamica dezvoltării urbane a fost mai complexă de atât. The post Orașul socialist. Cum s-a dezvoltat România urbană în perioada comunistă appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Aurul și argintul s-au prăbușit puternic după ce nominalizarea lui Kevin Warsh la conducerea băncii centrale americane a întărit dolarul. The post Sâmbătă neagră pentru prețul aurului. Prăbușire istorică appeared first on Cotidianul RO.
16:10
INTERVIU Elena Urucatu, partea I: Cum a învins un model român cronometrul nemilos al modei # Cotidianul de Hunedoara
„O carieră se construiește încet. Nu sărim peste pașii normali care se fac într-o carieră. Cariera nu cred că se construiește altfel decât prin muncă.” The post INTERVIU Elena Urucatu, partea I: Cum a învins un model român cronometrul nemilos al modei appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ce pensie are „Dragă Stolo”, fostul prim-ministru cunoscut pentru naţionalizarea valutei și recapitalizarea băncilor # Cotidianul de Hunedoara
Theodor Stolojan afirmă că, deși este personal nemulțumit de unele decizii ale actualului Guvern, măsurile adoptate de Executiv pentru reducerea deficitului bugetar sunt necesare pentru România, chiar dacă nu sunt populare. The post Ce pensie are „Dragă Stolo”, fostul prim-ministru cunoscut pentru naţionalizarea valutei și recapitalizarea băncilor appeared first on Cotidianul RO.
15:10
„Sunt atât de anesteziați încât nu mai simt durere, frig, foame, sete, nimic”. Cocktailurile de droguri, „bombe” care distrug vieți: anestezice veterinare, medicamente pentru dureri de oase sau insomnii # Cotidianul de Hunedoara
27 de substanțe găsite de un medic în același cocktail. Printre ele: anestezice veterinare, medicamente pentru dureri de oase sau insomnii The post „Sunt atât de anesteziați încât nu mai simt durere, frig, foame, sete, nimic”. Cocktailurile de droguri, „bombe” care distrug vieți: anestezice veterinare, medicamente pentru dureri de oase sau insomnii appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Elena Rîbakina a câştigat Australian Open după o finală dramatică cu Sabalenka # Cotidianul de Hunedoara
Elena Rîbakina a câştigat Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi pe liderul mondial Arina Sabalenka, revenind de la 0-3 în decisiv şi obţinând al doilea titlu de Grand Slam din carieră. The post Elena Rîbakina a câştigat Australian Open după o finală dramatică cu Sabalenka appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Afacerile care se prăbușesc în România. De la profituri colosale, la faliment iminent # Cotidianul de Hunedoara
Deși cifra de afaceri a industriei încălțămintei a crescut nominal din 2008 până în 2024, inflația, prăbușirea profitabilității, reducerea masivă a numărului de angajați și scăderea abruptă din ultimii ani arată o contracție structurală severă a sectorului. The post Afacerile care se prăbușesc în România. De la profituri colosale, la faliment iminent appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. Impactul pentru angajați și firme # Cotidianul de Hunedoara
De la 1 februarie 2026 până la 31 decembrie 2027, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, indemnizația fiind calculată cu o zi mai puțin pentru toate certificatele, potrivit OUG nr. 91/2025, ceea ce înseamnă pierdere directă de venit pentru angajați. The post Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. Impactul pentru angajați și firme appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10.000 de euro. Cele mai valoroase obiecte # Cotidianul de Hunedoara
Cel mai scump obiect este o fotografie cu autografe de la Regele Charles și de la Regina Camilla. The post Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10.000 de euro. Cele mai valoroase obiecte appeared first on Cotidianul RO.
14:30
REACȚIE EXCLUSIVĂ Udrea merge până la Curtea Supremă pentru a scăpa de un prejudiciu de un milion de euro # Cotidianul de Hunedoara
„E vorba de o clarificare a deciziei, singura cale pe care se poate cere această clarificare fiind contestația”. The post REACȚIE EXCLUSIVĂ Udrea merge până la Curtea Supremă pentru a scăpa de un prejudiciu de un milion de euro appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Cum explică Pîslaru absența președintelui de la Davos: Era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă # Cotidianul de Hunedoara
Pîslaru: „Sunt mulţi care şi-au dat seama că poate nu e de venit şi aşa că cred că e mai bine faptul că de la început nu s-a dus decât să apară că s-a retras din conferinţă”. The post Cum explică Pîslaru absența președintelui de la Davos: Era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă appeared first on Cotidianul RO.
