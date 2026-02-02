Un apropiat al lui Zelenski cere pace ACUM: "Teritoriile sunt importante, dar oamenii sunt și mai importanți"
ActiveNews.ro, 2 februarie 2026 13:50
Vitali Kim, numit de Zelenskișef al administrației militare regionale Nikolaiev, a cerut încheierea unuiacord de pace care „să pună oamenii mai presus de teritorii”.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
14:10
Băsescu îl pune la zid pe Nicușor Dan: ”Nu înțelege cât de greșit procedează” în privința alegerilor anulate # ActiveNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-un interviu că este o greșeală ca actualul șef al statului să își asume public o poziție înainte de clarificarea completă a situației privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024.
14:10
Gândul: Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a transformat în “martie, iunie # ActiveNews.ro
Gândul prezintă tabloul de ansamblu al operațiunii „Casa Albă”, însăilată la Cotroceni și la Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru că, până acum, nu există nimic concret în afară de vorbe goale. Mai mult, Nicușor Dan a anunțat o nouă amânare a vizitei în SUA.
Acum 30 minute
14:00
Noile documente făcute publice în dosarul pedofilului multiconectat la Mossad-CIA-FBI-MI6-SVR-FSB Jeffrey Epstein aduc în atenție referințe tulburătoare la Ucraina și la actualul președinte Volodîmîr Zelenski, sugerând existența unor contacte, vizite și discuții politice sensibile înainte de alegerea acestuia în 2019.
14:00
Băsescu îl pune la punct pe Nicușor Dan: ”Nu înțelege cât de grav greșește” în scandalul alegerilor anulate # ActiveNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-un interviu că este o greșeală ca actualul șef al statului să își asume public o poziție înainte de clarificarea completă a situației privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024.
13:50
Un apropiat al lui Zelenski cere pace ACUM: "Teritoriile sunt importante, dar oamenii sunt și mai importanți" # ActiveNews.ro
Vitali Kim, numit de Zelenskișef al administrației militare regionale Nikolaiev, a cerut încheierea unuiacord de pace care „să pună oamenii mai presus de teritorii”.
Acum o oră
13:40
Noile documente făcute publice în dosarul Jeffrey Epstein aduc în atenție referințe tulburătoare la Ucraina și la actualul președinte Volodîmîr Zelenski, sugerând existența unor contacte, vizite și discuții politice sensibile înainte de alegerea acestuia în 2019.
13:30
Cadrele medicale acuzate de vaccinarea ”la chiuvetă” scapă de închisoare. Judecător: ”Nu fuseseră efectuate studii cu privire la efectele adverse ale vaccinurilor”. În social media, cele două femei sunt considerate eroine: ”Au salvat multe vieți!” # ActiveNews.ro
Un judecător de la Tribunalul Târgoviște a scris într-o motivare că nu există dovezi că neadministrarea vaccinului anti-COVID a periclitat sănătatea pacienților, în timpul pandemiei.
13:30
Avocatul Gheorghe Piperea: Aproape 100% până la sfârșitul lunii februarie Bolojan pleacă. VIDEO # ActiveNews.ro
Avocatul Gheorghe Piperea susține că, până la sfârșitul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan va pleca
13:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție comunicatul de presă transmis de PSD, după ședința care a avut loc dumincă, 1 februarie 2026.
13:20
Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: Reiterez cererea de desecretizare a întâlnirii informale CCR de dinaintea anulării alegerilor, pe 6 decembrie 2024, și toate documentele Serviciilor. Nu cedez! Prefer o zi lup decât o viață jigodie! # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
13:20
Avocatul Gheorghe Piperea: Aproape 100% până la sfârșitul lunii februarie Bolojan pleacă VIDEO # ActiveNews.ro
Avocatul Gheorghe Piperea susține că, până la sfârșitul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan va pleca
Acum 2 ore
13:00
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, otrăvit cu arsenic! Analizele medicale confirmă atacul. SRS: ”Stat mafiot. Atentat la viața unui demnitar” # ActiveNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a trecut printr-o experiență gravă: la începutul lunii ianuarie, el a anunțat că a fost otrăvit cu arsenic.
12:50
Cadrele medicale prinse cu vaccinarea ”la chiuvetă” scapă de închisoare. Judecător: ”Nu fuseseră efectuate studii cu privire la efecte adverse”. În social media, cele două femei sunt considerate eroine: ”Au salvat multe vieți” # ActiveNews.ro
Un judecător de la Tribunalul Târgoviște a scris într-o motivare că nu există dovezi că neadministrarea vaccinului anti-COVID a periclitat sănătatea pacienților, în timpul pandemiei.
12:30
Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: ”Reiterez cererea de desecretizare a întâlnirii informale CCR de dinaintea anulării alegerilor pe data de 6 decembrie 2024 și adaug: toate notele, toate documentele Serviciilor care s-au pus de acord pentru anular # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
12:20
În prima meacălătorie portugheză am avut onoarea să fiu însoțit de o contesa portughezăscăpătata, care vorbea cinci limbi străine printre care și franceza, și de odoamnă profesor în Viana do Castelo.
Acum 4 ore
12:10
Noile documente făcute publice în dosarul Jeffrey Epstein aduc în atenție referințe tulburătoare la Ucraina și la actualul președinte Volodîmîr Zelenski, sugerând existența unor contacte, vizite și discuții politice sensibile înainte de alegerea acestuia în 2019.
12:10
S-a câștigat primul proces de malpraxis pentru schimbare de sex din Statele Unite. Elon Musk avertizează: Vor exista mii de procese în instanță pentru copii mutilați de medici malefici, acești Mengele moderni # ActiveNews.ro
Chirurgii americani care efectuează proceduri de „tranziție de gen” asupra minorilor s-ar putea confrunta cu mii de procese, a declarat Elon Musk. El i-a comparat pe acești medici cu doctorul nazist Josef Mengele
12:00
Elon Musk avertizează: Mii de copii mutilați îi vor da în judecată pe chirurgii care efectuează proceduri de „schimbare de sex”. Vor exista mii de procese în instanță pentru copii care au fost mutilați de medici malefici, acești Mengele moderni # ActiveNews.ro
Chirurgii americani care efectuează proceduri de „tranziție de gen” asupra minorilor s-ar putea confrunta cu mii de procese, a declarat Elon Musk. El i-a comparat pe acești medici cu doctorul nazist Josef Mengele
11:50
Tulsi Gabbard, șefa tuturor serviciilor americane, pe teren: Administrația Trump investighează în continuare frauda electorală din 2020 – FOTO # ActiveNews.ro
Pe 28 ianuarie 2026, FBI a executat un mandat de percheziție la Fulton County Election Hub and Operation Center din Georgia, într-o acțiune menită să investigheze fraudarea alegerilor din 2020. La fața locului a fost surprinsă...
11:50
Cristian Niculescu: NUCLEARELE EPSTEIN (I) - Sub aripa Familiei Rothschild. Bill Gates și Epstein plănuiau ”simulări de pandemie” în 2017 # ActiveNews.ro
Dosarele Epstein bubuie nuclear. Iată ce nu vi se spune în presa cu lesa: Jeffrey Epstein se prezenta ca fiind omul familiei Rothschild. I-a spus asta șefului Palantir, Peter Thiel. Rothschild i-au plătit lui Epstein 25 mil.$ pentru „analiza..
11:30
Tulsi Gabbard, pe teren: Administrația Trump investighează frauda electorală din 2020 – FOTO # ActiveNews.ro
Pe 28 ianuarie 2026, FBI a executat un mandat de percheziție la Fulton County Election Hub and Operation Center din Georgia, într-o acțiune menită să investigheze fraudarea alegerilor din 2020. La fața locului a fost surprinsă...
10:40
Este de neimaginat. Dar totuși s-a întâmplat. Un personaj cu o instrucție care, pe bună dreptate, a fost pusă sub semnul întrebării, despre care nu se știe prea bine ce studii are în realitate, a ajuns să conducă Ministerul Educației.
Acum 6 ore
10:00
Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: ”Reiterez desecretizarea întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor pe data de 6 decembrie 2024 și adaug toate notele, toate documentele Serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
09:50
Declarațiile lui Călin Georgescu, la ieșirea din Tribunalul București: ”Reiterez desecretizarea ședinței CSAT. Nu cedez, mă puteți judeca voi, pentru că eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară.
09:50
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică că amenințările recente ale Statelor Unite nu sperie poporul iranian și a avertizat că orice conflict se va transforma într-un război regional.
09:20
Crima atroce săvârșită de un preadolescent de 13 ani cu complicitatea unor adolescenți de 15 ani ― dar vina principală fiind a maturilor din familiile acestora ― a zguduit puternic societatea românească.
09:10
Începând cu miezul nopții de 31 ianuarie spre 1 februarie 2026, leva a ieșit definitiv din circulație, iar euro a devenit singura monedă cu putere legală în Bulgaria.
09:10
Robert-Sorin Ion, un nume important în sportul românesc, a murit la doar 52 de ani. În prezent, acesta era preparatorul fizic al echipei de rugby Steaua.
09:00
LIVE | Călin Georgescu, la Tribunalul București: ”Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară.
08:50
LIVE | Călin Georgescu, la Tribunal: ”Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară.
Acum 12 ore
01:50
Călin Georgescu - Interviu de Colecție. Cum e hăituit liderul suveranist de către Sistem. Luni, ora 07:30, la Tribunalul București. Marți, ora 08:00, la Judecătoria Sectorului 1 și la 10:00 la Secția de Poliție din Buftea # ActiveNews.ro
„Săptămâna care urmează va fi o săptămână grea pentru domnul Călin Georgescu”, scrie Ana Maria Niță păe Facebook, prezentând programul pe care Sistemul i l-a făcut liderului suveranist deposedat de victoria la alegerile prezidențiale din 2024 și hăituit mai ceva ca hoții de cai:
01:20
2 februarie: Întâmpinarea Domnului. Cuvântul Părintelui Teofil Părăian: Să mergem spre Hristos și să vină și El spre noi! # ActiveNews.ro
La 40 de zile de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 2 februarie Întâmpinarea Domnului.
Acum 24 ore
00:20
Călin Georgescu - Interviu de Colecție. Cum e hăituit liderul suveranist de Sistem. Luni, ora 07:30, la Tribunalul București. Marți, ora 08:00, la Judecătoria Sectorului 1, iar apoi, la 10:00, la Secția de Poliție din Buftea # ActiveNews.ro
„Săptămâna care urmează va fi o săptămână grea pentru domnul Călin Georgescu”, scrie Ana Maria Niță păe Facebook, prezentând programul pe care Sistemul i l-a făcut liderului suveranist deposedat de victoria la alegerile prezidențiale din 2024 și hăituit mai ceva ca hoții de cai:
00:00
Comandor (r) Ștefan Popa: BIRUIEȘTE VIAȚA CA SĂ NU TE BIRUIE EA PE TINE. Un camarad de salon, fost ofițer, era bolnav de cancer și abandonat în spital de cele două fiice ale sale. Trebuia să-l externeze, dar nu avea unde să-l ducă # ActiveNews.ro
Ne-am despărțit plângând amândoi. I-am dat o carte de rugăciuni și o ținea strâns la piept. Situație grea pentru camaradul meu care m-a marcat profund. Am rămas fără cuvinte.
1 februarie 2026
23:20
După ce i-a mulțumim lui Dumnezeu pentru intrarea în finală, Novak Djokovic, 38 de ani, a ieșit pe locul doi după Carlos Alcaraz, 22 de ani, și ne lasă în suspans. Sârbul și-a încheiat discursul cu emoție: „A fost o călătorie minunată”.
22:50
Marea Înlocuire este Reală: Tucker Carlson expune INVAZIA EUROPEI: REPLACING EUROPE - VIDEO TRADUS # ActiveNews.ro
Cum s-a întâmplat acest lucru? Pentru că guvernele occidentale au făcut acest lucru posibil – deschizând larg granițele și subvenționând afluxul care urma să transforme continentul pentru totdeauna.
22:40
Marea Înlocuire este Reală: Tucker Carlson expune INVAZIA EUROPEI. REPLACING EUROPE - VIDEO TRADUS # ActiveNews.ro
Cum s-a întâmplat acest lucru? Pentru că guvernele occidentale au făcut acest lucru posibil – deschizând larg granițele și subvenționând afluxul care urma să transforme continentul pentru totdeauna.
22:10
Sofia marchează Ziua Victimelor Comunismului. La 1 februarie 1945 corespondentul Lotului Antonescu din Bulgaria a fost executat în urma sentințelor Tribunalului Poporului, la fel ca în România cu elita anticomunistă a țării # ActiveNews.ro
Bulgaria marchează astăzi Ziua Omagiului adus Victimelor Regimului Comunist, transmite BTA. Ziua se omagiază din 2011 la inițiativa foștilor președinți bulgari Jelio Jelev și Petar Stoianov.
21:50
Icoanele și viețile noilor sfinte - de la Basilica - și Calendarul Mărturisitoare și Sfinte Românce - de la ActiveNews și Familia Ortodoxă # ActiveNews.ro
ActiveNews și Familia Ortodoxă au lansat Calendarul Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce - 2026, disponibil la Librăria Sophia din București și la magazinul online al revistei de apologetică Familia Ortodoxă.
21:40
ULTIMĂ ORĂ. Trump: Iranul negociază ”serios” cu SUA pentru un acord ”acceptabil”. Ayatollahul Khamenei: Războiul poate deveni regional. În timp ce lumea e cu ochii pe America, Parlamentul iranian a declarat război Uniunii Europene - ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Se pare că „șantajul” cu Dosarele Epstein publicate chiar de el nu l-a influențat prea tare pe președintele SUA, Donald Trump, conform propriilor sale declarații:
21:20
Nicușor Dan pleacă și nu prea: ”Dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci”. Dan către Răzvan și Dani: Să ne vedem și peste 7 ani! - VIDEO # ActiveNews.ro
Nicușor Dan, creditat la ora aceasta, conform sondajelor, ca cel mai nepopular președinte din România ultimilor 35 de ani, ar pleca de la Cotroceni, dacă nu mai e dorit, și n-ar prea pleca.
20:50
Trump: ”Dosarele Epstein mă absolvă de orice vină. Sunt exact opusul a ceea ce stânga radicală spera să fie”. Epstein conspira pentru a deveni ”glonțul” care va pune capăt campaniei prezidențiale a lui Trump - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a amenințat că va da în judecată autorul discreditat Michael Wolff, precum și moștenitorii lui Jeffrey Epstein, insistând că ultima serie de documente legate de finanțatorul pedofil îl absolvă de orice vină.
20:40
Trump: ”Dosarele Epstein mă absolvă de orice vină. Sunt exact opusul a ceea stânga radicală spera să fie”. Epstein conspira pentru a deveni ”glonțul” care va pune capăt campaniei prezidențiale a lui Trump - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a amenințat că va da în judecată autorul discreditat Michael Wolff, precum și moștenitorii lui Jeffrey Epstein, insistând că ultima serie de documente legate de finanțatorul pedofil îl absolvă de orice vină.
18:40
Generalul Șomordolea Vasile Mihai, secretarul CSAT care a pregătit Mapele pentru Lovitura de Stat Constituțională din 2024 a fost trecut în rezervă la cerere de Nicușor Dan # ActiveNews.ro
„Administrația Prezidențială a României și dl. NICUȘOR-DANIEL DAN au avut prima reacție în urma audierii mele și a dezvăluirilor pe care le-am făcut public miercuri 28 ian. 2026 și joi 29 ian. 2026, referitoare la implicarea generalului ȘOMORDOLEA MIHAI, secretarul CSAT, persoană care a pregătit MAPELE CU ORDINEA DE ZI
18:20
Un sfat pentru categoria ”femeia progresistă din Piața Victoriei.” Dacă ești senzuală ca o coțofană și zveltă ca un bursuc, nu te avantajează să scrii că Melania Trump nu e stilată.
17:50
Bolojan e pus să distrugă România. Temu s-a mutat de la București la Budapesta. ”Incompetență abisală sau ticăloșie maximală?” # ActiveNews.ro
„Într-o țară normală, decizia cretină a lui Bolojan de a pune "taxă pe Temu" ar trebui să se lase măcar cu interpelări în Parlament și demitere, dacă nu chiar cu anchetă penală și pușcărie.”, scrie jurnalistul Lucian Davidescu:
17:40
Am fost supărat că se induce ideea că România ar fi un popor antisemit. Am votat împotrivă (singurul - n.n.) pentru că am avut curaj. A fost un semnal: încetați să ne mai etichetați! România are minorități reprezentate în Guvern și Parlament. Românii nu sunt o națiune care să fi făcut genocid sau să fi colonizat alte popoare. Nu suntem antisemiți!
17:20
Alex Jones despre Fișierele Epstein: Democrații și o armată de indivizi instabili au inundat DOJ cu rapoarte false, încercând să-l lege pe Trump de Epstein, pentru a-l face pe Trump să pară vinovat, când în realitate este nevinovat” - VIDEO # ActiveNews.ro
Cunoscutul jurnalist conservator american Alex Jones dă câteva explicații pe marginea celor 3.5 milioane de fișiere din Dosarele Epstein publicate de Depoartamentul de Justinție la ordinul președintele SUA, Donald Trump:
17:00
Bolojan e pus să distrugă România. Temu s-a mutat de la București la Budapesta. ”Incompetență abisală sau ticăloșie până la cer?” # ActiveNews.ro
„Într-o țară normală, decizia cretină a lui Bolojan de a pune "taxă pe Temu" ar trebui să se lase măcar cu interpelări în Parlament și demitere, dacă nu chiar cu anchetă penală și pușcărie.”, scrie jurnalistul Lucian Davidescu:
16:00
ULTIMĂ ORĂ. Trump: Iranul negociază ”serios” cu SUA pentru un acord ”acceptabil”. Ayatollahul Khamenei: Războiul poate deveni regional. În timp ce lumea e cu ochii pe America, Parlamentul iranian a declarat război Uniunii Europene # ActiveNews.ro
Se pare că „șantajul” cu Dosarele Epstein publicate chiar de el nu l-a influențat prea tare pe președintele SUA, Donald Trump, conform propriilor sale declarații:
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.