Adrian Onciu: Misterul Epstein: Mossad, CIA sau SVR?
ActiveNews.ro, 2 februarie 2026 15:20
Rețeaua tentaculară a lui Jeffrey Epstein, cu elite din politică, finanțe, mediul academic și chiar figuri proeminente din familiile regale, împreună cu predilecția sa pentru capcane sexuale menite să obțină material de șantaj, sugerează o legătură strânsă cu serviciile secrete.
Acum 30 minute
15:30
15:30
15:20
Rețeaua tentaculară a lui Jeffrey Epstein, cu elite din politică, finanțe, mediul academic și chiar figuri proeminente din familiile regale, împreună cu predilecția sa pentru capcane sexuale menite să obțină material de șantaj, sugerează o legătură strânsă cu serviciile secrete.
Acum o oră
15:10
O sursă „bine informată” dincadrul guvernului de la Teheran a declarat pentru agenția de știri iranianăFars, că președintele Masoud Pezeshkian a cerut subordonaților inițierea denegocieri cu Washingtonul.
15:00
14:50
Acum 2 ore
14:30
14:10
14:10
14:00
14:00
13:50
Acum 4 ore
13:40
13:30
13:30
13:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție comunicatul de presă transmis de PSD, după ședința care a avut loc dumincă, 1 februarie 2026.
13:20
13:20
13:00
12:50
12:30
12:20
În prima meacălătorie portugheză am avut onoarea să fiu însoțit de o contesa portughezăscăpătata, care vorbea cinci limbi străine printre care și franceza, și de odoamnă profesor în Viana do Castelo.
12:10
12:10
12:00
11:50
11:50
Acum 6 ore
11:30
10:40
Este de neimaginat. Dar totuși s-a întâmplat. Un personaj cu o instrucție care, pe bună dreptate, a fost pusă sub semnul întrebării, despre care nu se știe prea bine ce studii are în realitate, a ajuns să conducă Ministerul Educației.
10:00
09:50
09:50
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică că amenințările recente ale Statelor Unite nu sperie poporul iranian și a avertizat că orice conflict se va transforma într-un război regional.
Acum 8 ore
09:20
Crima atroce săvârșită de un preadolescent de 13 ani cu complicitatea unor adolescenți de 15 ani ― dar vina principală fiind a maturilor din familiile acestora ― a zguduit puternic societatea românească.
09:10
Începând cu miezul nopții de 31 ianuarie spre 1 februarie 2026, leva a ieșit definitiv din circulație, iar euro a devenit singura monedă cu putere legală în Bulgaria.
09:10
Robert-Sorin Ion, un nume important în sportul românesc, a murit la doar 52 de ani. În prezent, acesta era preparatorul fizic al echipei de rugby Steaua.
09:00
08:50
Acum 24 ore
01:50
01:20
2 februarie: Întâmpinarea Domnului. Cuvântul Părintelui Teofil Părăian: Să mergem spre Hristos și să vină și El spre noi! # ActiveNews.ro
La 40 de zile de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 2 februarie Întâmpinarea Domnului.
00:20
00:00
Comandor (r) Ștefan Popa: BIRUIEȘTE VIAȚA CA SĂ NU TE BIRUIE EA PE TINE. Un camarad de salon, fost ofițer, era bolnav de cancer și abandonat în spital de cele două fiice ale sale. Trebuia să-l externeze, dar nu avea unde să-l ducă # ActiveNews.ro
Ne-am despărțit plângând amândoi. I-am dat o carte de rugăciuni și o ținea strâns la piept. Situație grea pentru camaradul meu care m-a marcat profund. Am rămas fără cuvinte.
1 februarie 2026
23:20
După ce i-a mulțumim lui Dumnezeu pentru intrarea în finală, Novak Djokovic, 38 de ani, a ieșit pe locul doi după Carlos Alcaraz, 22 de ani, și ne lasă în suspans. Sârbul și-a încheiat discursul cu emoție: „A fost o călătorie minunată”.
22:50
22:40
22:10
Sofia marchează Ziua Victimelor Comunismului. La 1 februarie 1945 corespondentul Lotului Antonescu din Bulgaria a fost executat în urma sentințelor Tribunalului Poporului, la fel ca în România cu elita anticomunistă a țării # ActiveNews.ro
Bulgaria marchează astăzi Ziua Omagiului adus Victimelor Regimului Comunist, transmite BTA. Ziua se omagiază din 2011 la inițiativa foștilor președinți bulgari Jelio Jelev și Petar Stoianov.
21:50
Icoanele și viețile noilor sfinte - de la Basilica - și Calendarul Mărturisitoare și Sfinte Românce - de la ActiveNews și Familia Ortodoxă # ActiveNews.ro
ActiveNews și Familia Ortodoxă au lansat Calendarul Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce - 2026, disponibil la Librăria Sophia din București și la magazinul online al revistei de apologetică Familia Ortodoxă.
21:40
ULTIMĂ ORĂ. Trump: Iranul negociază ”serios” cu SUA pentru un acord ”acceptabil”. Ayatollahul Khamenei: Războiul poate deveni regional. În timp ce lumea e cu ochii pe America, Parlamentul iranian a declarat război Uniunii Europene - ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Se pare că „șantajul” cu Dosarele Epstein publicate chiar de el nu l-a influențat prea tare pe președintele SUA, Donald Trump, conform propriilor sale declarații:
21:20
Nicușor Dan pleacă și nu prea: ”Dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci”. Dan către Răzvan și Dani: Să ne vedem și peste 7 ani! - VIDEO # ActiveNews.ro
Nicușor Dan, creditat la ora aceasta, conform sondajelor, ca cel mai nepopular președinte din România ultimilor 35 de ani, ar pleca de la Cotroceni, dacă nu mai e dorit, și n-ar prea pleca.
20:50
20:40
