Ce înseamnă „body count” în limbajul tinerilor. Originea termenului este de fapt cu totul și cu totul alta
SpyNews, 2 februarie 2026 15:20
În era digitală în care videoclipurile scurte circulă mai repede decât știrile de ultimă oră, un termen folosit tot mai des de tineri a reușit să stârnească curiozitate, controverse și chiar discuții aprinse în mediul online. Mai exact, este vorba despre termenul „body count”. Iată ce semnifică el, dar și ce origine are, de fapt!
Acum 30 minute
15:20
Un bărbat din București a fost ucis de propriul fiu. Potrivit anchetatorilor, victima a fost înjunghiată de peste 200 de ori. Oamenii legii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut această tragedie și ce a dus la acest semn extrem.
15:20
În era digitală în care videoclipurile scurte circulă mai repede decât știrile de ultimă oră, un termen folosit tot mai des de tineri a reușit să stârnească curiozitate, controverse și chiar discuții aprinse în mediul online. Mai exact, este vorba despre termenul „body count”. Iată ce semnifică el, dar și ce origine are, de fapt!
Acum o oră
15:10
Insula lui Epstein. Unde se află și cum arată Little St. James, locul unde se organizau petrecerile # SpyNews
Jeffrey Epstein ar fi avut două insule pe care aveau loc petreceri la care participau și persoane publice din străinătate. Una dintre ele este Little St. James, cunoscută și ca „insula pedofiliei”. Pe insula de aproximativ 28 de hectare ar fi avut loc traficul sexual și abuzul minorilor.
15:00
Un camion rămas blocat în zăpadă a fost lovit în plin de un tren. Impactul a fost extrem de puternic, iar imaginile surprinse la fața locului arată amploarea tragediei.
Acum 2 ore
14:40
Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au afișat în ipostaze demne de pus în ramă! Postura în care au apărut în mediul online a generat foarte multe reacții din partea internauților. Adevărul este că vloggerului și partenerei sale le stă foarte bine cu un copil. Imaginea făcut valuri pe rețelele de socializare, mai ales că a apărut la scurt timp de când artistul a publicat o imagine în care soția lui apare însărcinată. Totul, cu ajutorul inteligenței artificiale.
14:40
Yasmin Awad, vacanță de vis în Thailanda: „A fost una dintre cele mai faine experiențe din viața mea” # SpyNews
Yasmin Awad a trăit una dintre cele mai frumoase vacanțe de până acum într-o destinație exotică ce a cucerit-o definitiv: Thailanda.
14:20
Orianda Donca, reacție acidă, după ce a primit un mesaj despre soțul ei. A făcut totul public # SpyNews
Orianda Donca a reacționat, după ce soțul ei a fost criticat. Bruneta a postat, la un moment dat, o imagine de la Survivor, la scurt timp după accidentarea lui Călin Donca și s-a arătat deranjată de mesajele răutăcioase.
14:20
Cum este posibil ca pe contul baiatului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, să apară postări, deși a fost luat de stat. Mama lui dezleagă misterul # SpyNews
Pe contul băiatului de 13 ani din Cenei, acuzat că l-a ucis pe Mario, apar în continuare postări, deși adolescentul se află acum în custodia statului. Mama sa a dezlegat acest mister și a spus cum este posibil acest lucru.
14:20
Stela Cepoi, românca de succes din America: cutremurul care i-a distrus munca de-o viață și credința care a ajutat-o să meargă mai departe, „A fost greu” # SpyNews
Stela Cepoi este una dintre cele mai respectate și apreciate românce stabilite în Statele Unite ale Americii, un nume asociat cu succesul, perseverența și o credință profundă care a ajutat-o să treacă peste unele dintre cele mai grele încercări ale vieții.
14:20
Astrologul Andreea Dincă a vorbit, în cadrul emisiunii „Lumea nevăzută”, despre influențele astrale ale lunii februarie și despre provocările, dar și oportunitățile pe care această perioadă le aduce pentru toate zodiile.
14:00
Cum arată cea mai frumoasă zi din viața lui Theo Rose. Artista nu are nevoie de prea multe lucruri pentru a fi fericită # SpyNews
Theo Rose a făcut dezvăluiri inedite! Artista a prezentat cum a arătat cea mai frumoasă zi din viața ei, iar spre surprinderea multor internauți, vedeta nu are nevoie de prea multe lucruri pentru a fi bucuroasă. Iată ce a povestit!
14:00
Mărturisire cutremurătoare la Spynews TV. Rita Mureșan, despre coma care i-a schimbat viața: „Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să mănânc” # SpyNews
Apariție emoționantă la „Spynews TV”. Rita Mureșan a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dramatice episoade din viața sa: meningita care a trimis-o în comă la doar 10 ani și urmările care, spune ea, i-au marcat definitiv existența.
Acum 4 ore
13:20
Modelul de la noi care ar fi avut o relație cu Jeffrey Epstein. România a fost menționată în documentele desecretizate # SpyNews
Milioane de noi dosare au fost făcute publice zilele trecute despre Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare, în 2019. Infractorul sexual ar fi avut legătură și cu un model român, cu care ar fi fost împreună la începutul anilor 2000.
13:20
Cum reușesc Oana și Vlad Gherman să își stăpânească gelozia? Actorul a fost de față când soția sa a filmat scene intime cu un alt bărbat # SpyNews
Oana Gherman a făcut declarații impresionante! Actrița a dezvăluit lucruri inedite, din culisele relației sale cu Vlad Gherman. Vedeta a povestit cum reușesc ea și soțul său să își stăpânească gelozia, atunci când fiecare dintre ei are de filmat anumite scene intime cu altcineva. Iată ce a povestit, în premieră!
13:00
Tragedie aviatică! Un avion s-a prăbușit pe un câmp. Aeronava s-a rupt în două și, din păcate, nicio persoană dintre cele aflate la bord nu a supraviețuit. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili care a fost cauza prăbușirii.
12:50
Cele mai controversate ținute de la Premiile Grammy 2026: „Dezgustător, absolut de prost gust” # SpyNews
Ca în fiecare an, și în 2026 premiile Grammy 2026 au adus pe covorul roșu ținute care au stârnit controverse și reacții puternice. Unele apariții au fost catalogate drept „dezgustătoare” sau „absolut de prost gust”.
12:40
Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani. Emisiunea, lider detaşat de audiență! # SpyNews
Ieri, gaşca celui mai iubit matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, a aniversat 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, 18 ani de emisii live, printr-o super petrecere, live, alături de prietenii lor de-o viață, artişti care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început. Telespectatorii au spus şi ei “prezent” la marea aniversare, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.
12:40
Antonia, mesaj emoționant despre copiii ei! Artista trăiește cele mai frumoase clipe din viața sa # SpyNews
Antonia a făcut mărturisiri emoționante! Artista a postat un mesaj impresionant despre copiii săi, pe rețelele de socializare. Vedeta este recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește, iar faptul că este mămica a trei copii minunați o face extrem de fericită.
12:20
Tily Niculae și fostul soț sunt părinții a doi copii, Sofia și Radu. Fiica lor este deja adolescentă, iar vedeta se mândrește cu ea. Actrița a scos de la naftalină imagini de colecție alături de ea.
12:00
Incendiu de amploare la Spitalul Militar din Brașov! Pompierii au intervenit de urgență la fața locului pentru a rezolva situația. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a oferit detalii despre incident.
Acum 6 ore
11:40
Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: ”băieții vor arăta cât de bine vă cunosc, cât v-au ascultat și cât știu să privească spre viitor” # SpyNews
Odată cu trecerea primei jumătăți din sezonul trei, marea finală se vede tot mai aproape! Doar șase cupluri au mai rămas în competiție, iar fiecare dintre ele simte că a devenit mai puternică și mi capabilă să treacă de orice provocare va mai apărea pe drumul spre premiul care poate atinge 100.000 de euro. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe, iar emoția, aventura și misterul se împletesc într-o poveste ce se va scrie la cote înalte.
11:40
Roberta de la Mireasa a răbufnit, după declarațiile acide ale lui Andi. Îl acuză că ar fi avut legătură cu fosta, deși era cu ea # SpyNews
Roberta și Andi de la Mireasa nu mai formează un cuplu. Cei doi au recunoscut că s-au separat după câteva săptămâni în care s-a zvonit că erau despărțiți. După ce Andi a acuzat-o pe Roberta că era împreună cu fostul, tânăra a reacționat dur și susține că, de fapt, el era cel care ar fi păstrat legătura cu fosta iubită. Inclusiv familia lui ar fi știut asta, susține Roberta.
11:40
Cum arată Larisa Udilă la câteva zile de la naștere. Nici nu ai zice că doar ce a adus pe lume un copil # SpyNews
Larisa Udilă a publicat imagini de colecție, la câteva zile de când a născut! Influencerița arată impecabil, iar cine nu o urmărește, nu ar zice că doar ce a dat naștere unui copil. Șatena nu se ascunde și, deși a devenit proaspăt mămică pentru a doua oară, s-a și apucat de activitate.
11:30
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă # SpyNews
Un bărbat din Brăila și-a pierdut viața după ce a consumat brânză cumpărată de la un magazin. Inițial, s-a crezut că are gripă, însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit rapid, și a decedat.
11:00
Justin Bieber a șocat la Premiile Grammy 2026! A urcat pe scenă doar în boxeri! Fanii au rămas uimiți când au văzut tatuajul uriaș cu chipul lui Hailey Bieber # SpyNews
Justin Bieber a revenit în forță pe scenă după aproape patru ani de absență, iar apariția sa de la Premiile Grammy 2026 a fost una care a întors toate privirile. Artistul a oferit un moment memorabil, atât din punct de vedere muzical, cât și prin ținuta extrem de îndrăzneață. Un detaliu însă, a pus Internetul pe jar: un nou tatuaj impresionant pe spate, despre care fanii cred că o reprezintă chiar pe soția sa, Hailey Bieber.
10:50
Cum și-a sărbătorit Bella Santiago soțul aflat la Survivor, de ziua lui de naștere. Cântăreața îi duce dorul lui Nicu Grigore # SpyNews
Ziua de naștere l-a prins departe de soție pe Nicu Grigore, aflat la Survivor. Bella Santiago îi duce dorul, mai ales că ieri ar fi fost o zi specială în familia lor. Cântăreața l-a sărbătorit, însă, alături de oamenii apropiați.
10:40
Cât mai durează iarna în România? Meteorologii avertizează că valul de frig și ninsoare nu este ultimul. Ce urmează # SpyNews
Te întrebi cât mai durează iarna în România și când vom avea primele semne de primăvară? Meteorologii avertizează că valul de frig și ninsoare nu este ultimul și că iarna își va mai arăta puterea și în următoarele săptămâni. Ce urmează în perioada următoare.
10:30
O tânără, mamă a trei copii, apel disperat. Alexandra face acuzații grave la adresa tatălui lor. Cum s-ar fi comportat cu băieții ei # SpyNews
Alexandra este mamă a trei copii și a făcut acuzații halucinante la adresa fostului soț. Tânăra a povestit cum bărbatul s-ar fi comportat nepotrivit cu copiii ei. Nu ar fi singurul episod de acest fel, căci fostul soț ar fi luat parte la un episod șocant și în adolescență.
10:10
Ioana Ginghină, declarații inedite despre tatăl copilului ei. Alexandru Papadopol, tot mai absent din viața fiicei lor: „Mă doare sufletul” # SpyNews
Ioana Ginghină a făcut mărturisiri impresionante! Actrița a vorbit despre tatăl copilului ei, Alexandru Papadopol. Vedeta nu s-a mai putut abține și a povestit un nou episod din viața fiicei lor, în care actorul nu a fost prezent. Iată mai multe detalii!
10:00
Incendiu puternic la o biserică din Tulcea, în zi de sărbătoare cu cruce roșie. Flăcările au distrus totul # SpyNews
Un incendiu puternic a cuprins o biserică din Tulcea, chiar în zi de sărbătoare cu cruce roșie. Flăcările au distrus icoanele, mobilierul, tablourile și acoperișul, provocând pagube semnificative.
09:50
Ema Oprișan de la Insula iubirii se mută din casa în care a stat cu Răzvan Kovacs. Bruneta, mesaj acid la adresa încă soțului ei # SpyNews
Răzvan Kovacs a anunțat zilele trecute despărțirea de Ema Oprișan, iar astăzi bruneta se mută din Timișoara, acolo unde a stat împreună cu încă soțul ei. Fosta concurentă de la Insula iubirii a avut un mesaj acid pentru Răzvan Kovacs, după ce el a dat de înțeles că a pus-o la zid.
Acum 8 ore
09:40
Data exactă la care Pământul ar urma să-și piardă gravitația. Teoria care vorbește despre 60 de milioane de victime # SpyNews
O teorie conspiraționistă care a stârnit panică pe rețelele sociale susținea că, în vara acestui an, Pământul ar urma să rămână fără gravitație timp de câteva secunde, eveniment care ar provoca milioane de victime. NASA a intervenit ferm și a explicat, pe înțelesul tuturor, de ce scenariul este complet fals.
09:40
O artistă a murit după ce a fost mușcată de un șarpe. Urma să susțină primul concert din 2026 # SpyNews
O artistă a murit în mod tragic după ce a fost mușcată de un șarpe. Incidentul a avut loc într-un moment important al carierei sale, deoarece aceasta se pregătea să susțină primul ei concert solo din 2026.
09:20
Ținuta extravagantă aleasă de Heidi Klum la Premiile Grammy 2026! Actrița abia a putut merge # SpyNews
Heidi Klum a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026, unde a apărut într-o ținută extravagantă, care a stârnit numeroase reacții. Deși apariția a fost una spectaculoasă, creația vestimentară i-a dat bătăi de cap vedetei, care abia a reușit să meargă pe covorul roșu.
09:20
Kim Kardashian are un nou iubit. De când ar forma un cuplu cu pilotul de curse Lewis Hamilton # SpyNews
Kim Kardashian și Lewis Hamilton formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă internațională. Cei doi ar fi fost surprinși împreună într-o locație exclusivistă din Marea Britanie, țara natală a pilotului de curse. Vedeta și iubitul ei s-au cunoscut în 2014.
09:10
Scandal de proporții la Survivor! Patricia Vizitiu și Cristian Boureanu au încins spiritele în tribul Faimoșilor. De la ce a pornit conflictul # SpyNews
Nervii au fost întinși la maxim, în ediția de duminică seară a emisiunii Survior. În tribul Faimoșilor s-a instalat tensiunea și a mai fost doar un pas până la izbucnirea unui conflict de proporții. Patricia Vizitiu și Cristian Boureanu și-au aruncat înțepături puternice, chiar la finalul episodului. Iată de la ce a pornit conflictul dintre ei!
08:50
De ce în Feng shui nu este recomandat să îmbrățișezi sau să strângi mâna prietenilor. Motivul pentru care nu este bine să îi inviți acasă # SpyNews
În Feng Shui nu este recomandat ca oamenii să își îmbrățișeze prietenii și nici să le strângă mâna. Se spune că nu este bine nici să îi cheme acasă, indiferent cât de apropiați sunt, căci are loc transfer de energie. Specialiștii recomandă celor care își îmbrățișează prietenii sau le permit să doarmă peste noapte acasă să folosească o plantă pentru a stimula circulația energiei în corp.
08:30
Are sau nu antecedente penale mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde? Răspunsul ferm al femeii # SpyNews
Informații incredibile au ieșit la iveală despre cazul înfiorător din Cenei, județul Timiș! Crima care a șocat o țară întreagă scoate la suprafață noi dezvăluiri despre mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde. Iată ce a răspuns, atunci când a fost întrebată dacă are sau a avut probleme cu legea!
Acum 24 ore
00:00
Săptămâna aceasta s-a încheiat cu încă o eliminare la Survivor! Faimoșii au rămas mai puțini, după ce doi dintre coechipierii lor au intrat la duel. Mai exact, este vorba despre Marina Dina și Cristian Boureanu care s-au confruntat aprig pentru a reuși să își păstreze locul în competiție. Iată cine a fost eliminat!
1 februarie 2026
22:40
Oana Roman, dezvăluiri incredibile despre oamenii toxici din viața ei: „Reușiseră să mă facă să cred că nu pot trăi fără ei” # SpyNews
Oana Roman a făcut mărturisiri impresionante! Vedeta a vorbit despre persoanele toxice pe care le-a avut alături ani de-a rândul. Separarea de acești oameni a fost foarte dificilă, iar fiica lui Petre Roman a recunoscut.
22:20
Bianca Oghinciuc, o influenceriță din România stabilită în SUA, a obținut un ordin de protecție, împotriva fostului iubit, un artist care, în urmă cu patru ani, ar fi părăsit-o pe aceasta pentru o cântăreață celebră de pe plaiuri mioritice.
22:20
Serghei Mizil are mari probleme de sănătate. Simpaticul afacerist a ajuns în stare gravă la medic. Fostul concurent de la Asia Express riscă să rămână fără un organ, după ce a neglijat semnalele corpului. Declarații exclusive!
22:20
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, declarații exclusive despre separarea de soția lui, Ema! Când depun actele de divorţ # SpyNews
Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii, face declarații exclusive pentru Spynews.ro după anunțul separării de Ema, soția sa. Tânărul ne spune care sunt motivele pentru care au ajuns la despărțire și susține că nu mai există cale de împăcare, povestea dintre el și Ema fiind încheiată definitiv.
22:20
Toate tunurile au fost puse pe Cristian Boureanu! Ce cred Faimoșii despre concurent. Nu te-ai fi așteptat # SpyNews
Cristian Boureanu a fost luat în vizor! Unul dintre coechipierii săi nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față, iar afirmațiile pe care le-a făcut nu sunt deloc unele îmbucurătoare. Afaceristul a fost numit „veriga slabă” din tribul Faimoșilor. Iată cine a făcut această remarcă!
21:40
Gabi Tamaș, copleșit de emoții la Survivor! Ce gânduri îl macină pe concurentul din tribul Faimoșilor # SpyNews
Emoțiile au ajuns la cote maxime, la Survivor! Gabi Tamaș, concurent în tribul Faimoșilor, a făcut mărturisiri inedite, în ediția de duminică. Fostul fotbalist este copleșit de gânduri, iar de această dată, a dat cărțile pe față. Iată despre ce este vorba!
21:00
Larisa Udilă a făcut marea dezvăluire! Curioșii pot sta liniștiți, căci influencerița a mărturisit numele pe care l-a ales pentru fetița ei. Nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva, pentru că este de-a dreptul special. Iată cum cheamă pe fiica Larisei Udilă!
20:20
De ce a ignorat mama criminalului de 13 ani, care l-a ucis pe Mario Berinde, urmele de sânge din curte? Femeia a explicat totul # SpyNews
Au apărut noi detalii cutremurătoare, în cazul lui Mario Berinde! Crima din Cenei a șocat întreaga țară, iar mama ucigașului de 13 ani a oferit declarații halucinante! Femeia a explicat care este motivul pentru care a ignorat urmele de sânge din curte. Iată ce a povestit!
19:50
Vanessa, mesaj de dragoste pentru o persoană specială! Iubita lui Bogdan de la Ploiești nu își mai ascunde sentimentele: „Mulțumesc că exiști!” # SpyNews
Vanessa își mai ascunde sentimentele! Iubita lui Bogdan de la Ploiești a postat un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare! Șatena și-a exprimat dragostea față de o persoană specială din viața ei. Iată despre cine este vorba!
19:10
Dorian Popa, răspuns acid la adresa răutăcioșilor! Vloggerul i-a pus la punct pe toți: „Ăștia care dau sfaturi, dar ei...” # SpyNews
Dorian Popa s-a întors la sală! Influencerul a luat foc, după ce „gurile rele” au aruncat cu săgeți asupra sa. Artistul nu s-a mai putut abține și i-a pus la punct pe toți cei care și-au permis să îl ironizeze. Iată ce răspuns a oferit!
18:40
Cum a reacționat fiul Larisei Udilă, atunci când și-a cunoscut sora pentru prima dată. Influencerița a născut în urmă cu câteva zile # SpyNews
Larisa Udilă a rupt tăcerea! Influencerița a făcut declarații impresionante, la câteva zile de la naștere. Aceasta a adus pe lume o fetiță, iar marea întâlnire dintre fiica și băiețelul său, Milan, a fost una cu foarte mari emoții. Iată ce a povestit tânăra mămică!
