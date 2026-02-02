Lexus oprește producția unui model FOTO

08:00

Interconectarea energetică dintre România, Republica Moldova și Ucraina a fost restabilită complet în cursul zilei de duminică, după avaria gravă de sâmbătă, iar de aseară, România exportă din nou masiv peste Prut, la puterea de peste 1.000 MW, o bună parte din această electricitate ajungând în Ucraina, al cărei sistem energetic este în continuare afectat dramatic de valurile de atacuri cu rachete și drone ale Rusiei, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute.