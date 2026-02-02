România este în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime pe economie

16:30

Societatea de proiect CCCG Turceni SA, controlată în proporții egale de compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, și Tinmar Energy a omului de afaceri Augustin Oancea, a primit o singură ofertă la licitația de contractare a lucrărilor de construire a unei centrale pe gaze naturale cu putere instalată de 475 MW la Turceni, parte a planului de restructurare și decarbonare a Complexului, conform datelor Profit.ro.