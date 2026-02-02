Omul lui Vlad Voiculescu, ales la șefia grupului USR din Camera Deputaților. Schimbări și la Senat – SURSE
Cotidianul de Hunedoara, 2 februarie 2026 15:20
Bogdan Rodeanu și Ștefan Palărie au fost înlocuiți din funcția de lideri ai Camerei Deputaților, respectiv la Senat, spun surse din interiorul partidului pentru Cotidianul.
• • •
Acum 10 minute
15:40
Într-un interviu acordat tabloidului german Bild, ea se declară fericită de acest parteneriat şi de vizibilitatea care ar trebui să crească şi mai mult în timpul Jocurilor.
15:40
Fiul prințesei Norvegiei, arestat cu o zi înainte de a fi judecat pentru violuri # Cotidianul de Hunedoara
Mama acestuia, prințesa Norvegiei, ar fi cerut de mai multe ori sfaturi de la Jeffrey Epstein despre cum să se comporte cu fiul său adolescent.
15:40
Pomană de Crăciun într-o comună condusă de USR. Pachete cu dulciuri în valoare de peste 9.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Comuna Crevedia Mare are 4.791 de locuitori, potrivit ultimului recensământ din 2021.
15:40
Fast Forever, ultimul capitol al francizei Fast & Furious, se lanseaza in 2028 # Cotidianul de Hunedoara
Fast Forever va fi ultimul capitol din franciza Fast & Furious. Filmul apare în 2028 și va încheia povestea familiei Toretto începută în 2001.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Femicidul va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.
15:10
Liderul tibetan a declarat că trofeul aparține întregii omeniri și speră ca mesajul său despre pace și compasiune să ajungă astfel la cât mai mulți oameni din cele opt miliarde de locuitori ai Terrei.
15:10
Gheorghe Piperea speră la organizarea de alegeri anticipate în 2027. Totodată, acesta prevede un viitor politic sumbru și pentru președintele Nicușor Dan.
15:00
AUR îi cheamă pe social-democrați să pună umărul la suspendarea lui Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă cei de la PSD votează și semnează, atunci îl vom putea suspenda și pe președintele Nicușor Dan".
15:00
Indonezia devine prima țară asiatică care interzice plimbările cu elefanții, promovând un turism mai responsabil și protejând bunăstarea acestor animale.
14:50
Bugetul AFM pe 2026. Ministrul Buzoianu, discuţii cu asociaţiile autorităţilor publice locale # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit ministerului, mesajul autorităţilor locale a fost clar: mai puţine programe fragmentate şi mai multe investiţii strategice, cu efect structural.
14:50
VIDEO Bolojan și-a pierdut cumpătul: E un ceas ieftin. Vă rog să nu mai mințiți! # Cotidianul de Hunedoara
„E un ceas ieftin, vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!", a răspuns premierul pe holul Parlamentului la întrebările unor jurnaliști.
Acum 2 ore
14:40
Propagandiștii de la Moscova propun distrugerea sateliților Starlink cu rachete nucleare, după ce Elon Musk a blocat utilizarea lor de către ruși. Vladimir Soloviov afirmă că, dacă tehnologia lor va fi distrusă în spațiu, Rusia poate reveni la comunicarea prin porumbei călători.
14:30
Statul promite dobânzi uriașe pentru români: cum poți câștiga fără să plătești impozit?
14:30
Ce români apar în orgiile Epstein. Plăți și legături politice cu insula groazei # Cotidianul de Hunedoara
Un schimb de mesaje dintre Jeffrey Epstein și „The Duke", personaj identificat de presa occidentală drept fostul prinț Andrew, face trimitere la o româncă.
14:10
„Ne torpilăm din interior” – Bolojan iese la atac împotriva taberei Thuma SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan le-a atras atenția liberalilor, în ședință, cu privire la jocurile pe care tabăra apropiată de Hubert Thuma vrea să le facă.
14:10
Pompierii le recomandă şoferilor să conducă cu viteză redusă, să păstreze distanţa faţă de celelalte vehicule şi să se asigure că maşina este echipată corespunzător pentru sezonul rece.
14:00
CTP: Copiii se droghează cu telefonul. Părinții nu sunt soluția, ci problema # Cotidianul de Hunedoara
„Mi se pare o neînțelegere: părinții nu sunt soluția, sunt problema. Dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok și i-au votat pe Dumnezeilă (n.r. Călin Georgescu) și tortelierul Simion", a scris CTP pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
13:40
USR acuză PSD că întârzie reforma administrației: „Transmite că nu e un partid serios”. PNL se alătură atacurilor # Cotidianul de Hunedoara
„Aceste tergiversări ale colegilor din PSD pot să se ducă în implozia și o formă nucleară de a nu mai avea primării care să funcționeze".
13:30
Mai mulți bani pe hârtie, aceeași viață scumpă: ce se întâmplă cu salariul a două milioane de români în acest an?
13:10
Cotidianul, creștere de aproape 200%, la trei luni de la relansare. Vă mulțumim că ne citiți! # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro a reușit în trei luni să-și tripleze numărul de cititori. Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Vă prezentăm echipa care muncește zi de zi pentru succesul ziarului online.
13:10
Tsunamiurile subacvatice provocate de căderea gheții în Antarctica accelerează topirea calotei glaciare. Valurile de sute de metri amestecă apa caldă cu cea rece, punând în pericol orașele de coastă.
13:10
Trump, despre prezentatorul premiilor Grammy, „oricine ar fi el”: Sărac, patetic, fără talent şi drogat # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american a dat de înțeles că nu știe cine este prezentatorul premiilor Grammy.
13:00
„Maia Sandu a avut un rol decisiv în oprirea tentativelor Rusiei de a submina democrația moldovenească. Pentru acest lucru consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace", a explicat un lider norvegian.
13:00
Investițiile la Bursa de Valori București nu cer sume mari, ci disciplină, informare și răbdare, deoarece chiar și cu 300 - 500 de lei pe lună poți construi în timp un portofoliu solid. Hai să vedem ce opțiuni ai!
12:50
Înainte să comită fapta, tânărul de 20 de ani a încuiat uşa cu lacătul pe dinafară şi a intrat în locuinţă pe fereastră.
12:30
Noua viață a ursuleților de pluș. Cum devin jucăriile uzate panouri de design pentru apartamente # Cotidianul de Hunedoara
Un producător francez oferă o a doua viață jucăriilor din pluș vechi, transformându-le în panouri pentru izolarea fonică. Aceste materiale colorate înlocuiesc soluțiile clasice cu un design sustenabil, similar mozaicului italian.
12:30
Reconectarea sistemului printr-o simplă apăsare de buton nu este posibilă. Pana de curent a durat aproximativ cinci ore, timp în care s-au developat prietenii adevărați și dușmanii Republicii Moldova.
12:20
Săptămâna începe cu prăbușiri pe burse. Aurul și argintul își continuă căderea # Cotidianul de Hunedoara
Săptămâna începe cu scăderi puternice pe burse. Aurul și argintul continuă declinul după creșterile record din 2025, pe fondul volatilității globale.
12:00
STUDIU Românii se simt mai arși la buzunar decât alți europeni. Realitatea e pe dos # Cotidianul de Hunedoara
Peste 62% dintre români cred că au taxe pe proprietate mai mari decât în restul UE. Deși impozitele sunt printre cele mai mici, sărăcia și neîncrederea în primării fac ca orice plată să fie resimțită ca o povară. Cetățenii nu cred că serviciile publice se vor îmbunătăți.
12:00
Ministrul pledează pentru atenţie asupra componentei de monitorizare psihologică în şcoli, dar şi un control mai amănunţit asupra conţinutului de pe reţelele de socializare.
11:50
După ce a intrat în istorie drept cel mai tânăr tenismen care a reușit Grand Slam-ul, Carlos Alcaraz vrea să imortalizeze acest moment printr-un tatuaj special.
11:50
Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, arestat. E anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani # Cotidianul de Hunedoara
Fost comandant al Jandarmeriei Cluj, în arest la domiciliu după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore de 17 ani. Ancheta procurorilor este în curs.
Acum 6 ore
11:30
„Reiterez, alături de poporul român, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și adaug: toate notele, toate documentele serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor din 6 decembrie trebuie desecretizate, începând cu data de 24 noiembrie 2024, când sistemul a fost luat prin surprindere de trezirea în conștiință a poporului român", a spus Georgescu.
11:20
Antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, l-a folosit titular pe Radu Drăgușin, pentru prima oară în mandatul său.
11:00
Deși favoritul neagă negocierile, premierul pare să fi găsit un rector care să-și asume noul val de tăieri din Educație. Daniel Breaz a mai condus Educația pe vremea în care guvernul era condus de Viorica Dăncilă.
11:00
VIDEO Incendiu la o biserică din Tulcea. Au ars icoane, tablouri și acoperișul lăcașului # Cotidianul de Hunedoara
Incendiu la o biserică din Tulcea, unde o capelă a fost afectată de flăcări. Pompierii au intervenit rapid, nu au fost victime.
11:00
Noi documente publicate de Departamentul Justiției din SUA dezvăluie detalii despre relația dintre Bill Gates și Jeffrey Epstein.
11:00
Potrivit directorului ANM, este „puţin probabil" ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie şi ultimul din această lună.
10:40
Pasagerii de pe Aeroportul Henri Coandă pot consuma gratuit apă potabilă, disponibilă în terminale. Stații similare vor fi instalate și la Aeroportul Băneasa.
10:40
Potrivit mass-media, motivul acestei absenţe probabile ţine de gestionarea clubului de către Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF) şi de anumiţi rivali.
10:30
„Banii pe care îi arunc pe tancuri și avioane nu poți să îi tai de la mame, bolnavi și de la studenți. Acest guvern USR-ist nu guvernează pentru români, vor să fie lăudați la Bruxelles, la Berlin", a spus fostul premier despre actuala guvernare.
10:30
Am mai avut încă o confirmare a sentimentului că Viorica Dăncilă a fost victima orchestrată a mai multor forțe
10:10
Autoritățile au oprit un atac cu un cuțit în Zalău. Un tânăr își amenința colegii de internat chiar în fața clădirii.
10:00
„Este important pentru încrederea românilor în instituții ca strategia boicotului politic si a tergiversării judecății să nu își mai găsească sălaș în Curtea Constituțională a României!"
09:50
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu. Magistrații tranșează soarta fostului politician # Cotidianul de Hunedoara
Georgescu se află la această oră sub control judiciar, însă, în cazul în care va fi găsit vinovat, fostul politician riscă până la 25 de ani de închisoare.
Acum 8 ore
09:40
Crin Antonescu și-a descoperit un cuțit în spate înfipt de „soroșistul” Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„PNL s-a transformat într-o anexă jalnică a USR, asta pentru că liderul său, din postura de prim-ministru, este și o expresie a progresismului, soroșismului", a spus Crin Antonescu.
09:30
Circulație în condiții de iarnă. Utilajele CNAIR sunt mobilizate pe toate drumurile naționale # Cotidianul de Hunedoara
Peste 1.000 de utilaje au împrăștiat 5.300 de tone de material antiderapant în ultimele 12 ore.
09:00
Alertă la Spitalul Militar din Brașov. Incendiu în curtea unității medicale # Cotidianul de Hunedoara
Pompierii din Brașov intervin de urgență la Spitalul Militar pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un container cu materiale sanitare.
08:40
Kendrick Lamar a stabilit un nou record istoric la Premiile Grammy, devenind cel mai premiat rapper din toate timpurile cu 5 trofee. Seara a celebrat și succesul lui Bad Bunny (Albumul anului), Billie Eilish și Lady Gaga.
